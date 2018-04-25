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History of investment recommendations

We've done the hard work

2026

DateAuthorCompany NameRecommendation
10/08/2026Kabir ChuganiNatWestHold
07/08/2026Edmond JacksonYouGovBuy
05/08/2026Huw RobertsNextHold
04/08/2026Robert StephensKingfisherBuy
04/08/2026Huw RobertsEli LillyBuy
03/08/2026Huw RobertsInvesco Health Care S&P US Select Sector ETFHold
03/08/2026Huw RobertsInvesco Utilities S&P US Select Sector ETFHold
03/08/2026Huw RobertsInvesco Consumer Staples S&P US Select Sector ETFHold
31/07/2026Richard BeddardFocusriteHold
31/07/2026Edmond JacksonGreggsBuy
31/07/2026Kabir ChuganiShellHold
30/07/2026Robert StephensLand SecuritiesBuy
28/07/2026Edmond JacksonWPPBuy
28/07/2026Huw RobertsBarclaysHold
27/07/2026Huw RobertsMeta PlatformsHold
27/07/2026Huw RobertsTeslaHold
27/07/2026Huw RobertsAlphabetHold
24/07/2026Richard BeddardBloomsburyHold
24/07/2026Edmond JacksonGalliford TryBuy
24/07/2026Edmond JacksonKier GroupBuy
23/07/2026Kabir ChuganiDellBuy
22/07/2026Huw RobertsAvivaHold
21/07/2026Edmond JacksonAutotraderBuy
20/07/2026Kabir ChuganiIBMHold
17/07/2026Richard BeddardAutotraderHold
17/07/2026Edmond JacksonBarratt RedrowBuy
17/07/2026Edmond JacksonCrest NicholsonBuy
16/07/2026Robert StephensSainsburyBuy
14/07/2026Huw RobertsWatches of Switzerland GroupBuy
14/07/2026Edmond JacksonPageGroupBuy
14/07/2026Edmond JacksonHaysBuy
13/07/2026Huw RobertsUnileverSell
10/07/2026Richard BeddardBloomsbury PublishingSell
10/07/2026Richard BeddardKeystone LawBuy
10/07/2026Edmond JacksonVictrexHold
08/07/2026Huw RobertsAirbusHold
07/07/2026Kabir ChuganieasyJetHold
07/07/2026Edmond JacksonIbstockBuy
06/07/2026Huw RobertsMeta PlatformsSell
03/07/2026Richard BeddardOxford InstrumentsHold
03/07/2026Andrew HoreCelebrus TechnologiesHold
03/07/2026Andrew HoreCake BoxHold
03/07/2026Andrew HoreFocusriteHold
03/07/2026Andrew HoreShearwater GroupBuy
03/07/2026Andrew HoreAccsys TechnologiesBuy
03/07/2026Edmond JacksonHostelworld GroupBuy
01/07/2026Huw RobertsLondon Stock Exchange GroupBuy
30/06/2026Edmond JacksonTelecom PlusBuy
30/06/2026Huw RobertsUberSell
29/06/2026Huw RobertsEli LillyBuy
26/06/2026Richard BeddardAnparioHold
26/06/2026Edmond JacksoneasyJetHold
26/06/2026Edmond JacksonSegroHold
25/06/2026Robert StephensSmiths GroupBuy
24/06/2026Huw RobertsMcDonald’sBuy
23/06/2026Robert StephensBPBuy
23/06/2026Edmond JacksonPolar Capital HoldingsHold
23/06/2026Edmond JacksonPolar Capital Technology TrustHold
23/06/2026Huw RobertsMerckBuy
22/06/2026Kabir ChuganiInfineon TechnologiesBuy
19/06/2026Richard BeddardJudges ScientificHold
19/06/2026Edmond JacksonVistry GroupBuy
18/06/2026Kabir ChuganiDanaherBuy
17/06/2026Kabir ChuganiRoyal Caribbean GroupHold
15/06/2026Kabir ChuganiOracleHold
12/06/2026Richard BeddardKeystone LawHold
12/06/2026Edmond JacksonCrest NicholsonBuy
11/06/2026Kabir ChuganiVanEck Gold Miners UCITS ETFHold
10/06/2026Robert StephensSegroBuy
09/06/2026Edmond JacksonDr MartensBuy
08/06/2026Kabir ChuganiS&P 500Hold
05/06/2026Richard BeddardTristelHold
05/06/2026Edmond JacksonPersimmonBuy
03/06/2026Robert StephensBritish LandBuy
03/06/2026Robert StephensMarks & SpencerBuy
03/06/2026Huw RobertsBlackRockBuy
02/06/2026Edmond JacksonDiageoHold
02/06/2026Huw RobertsBMWBuy
01/06/2026Huw RobertsiShares China Large Cap ETFBuy
29/05/2026Richard BeddardQuartixHold
29/05/2026Edmond JacksonTaylor WimpeyBuy
28/05/2026Kabir ChuganiX Global X FinTech ETFHold
27/05/2026Huw RobertsDanaherBuy
26/05/2026Edmond JacksonAlphabetHold
26/05/2026Edmond JacksonMicrosoftHold
22/05/2026Richard BeddardChurchill ChinaHold
22/05/2026Andrew HoreVertu MotorsBuy
22/05/2026Andrew HoreRobinsonBuy
22/05/2026Andrew HoreTime FinanceBuy
22/05/2026Andrew HoreSanderson Design GroupBuy
22/05/2026Andrew HoreMichelmersh Brick HoldingsBuy
22/05/2026Edmond JacksonFrontier DevelopmentsBuy
21/05/2026Robert StephensBAE SystemsBuy
21/05/2026Huw RobertseasyJetHold
20/05/2026Huw RobertsGlobal X Genomics & Biotech ETFBuy
19/05/2026Edmond JacksonStafflineBuy
19/05/2026Edmond JacksonHaysBuy
18/05/2026Huw RobertsJP MorganHold
15/05/2026Edmond JacksonVodafoneHold
14/05/2026Robert StephensRenishawBuy
14/05/2026Robert StephensIMIBuy
13/05/2026Huw RobertsVistryHold
12/05/2026Edmond JacksonGenuitBuy
12/05/2026Huw RobertsBank of AmericaBuy
11/05/2026Huw RobertsiShares MSCI Brazil ETFHold
08/05/2026Robert StephensPersimmonBuy
08/05/2026Robert StephensTaylor WimpeyBuy
08/05/2026Edmond JacksonRamsdens HoldingsBuy
07/05/2026Richard BeddardRenishawHold
07/05/2026Huw RobertsDoorDashBuy
06/05/2026Huw RobertsEli LillyHold
05/05/2026Kabir ChuganiNetflixBuy
01/05/2026Richard Beddard4imprintHold
01/05/2026Edmond JacksonAutotraderBuy
29/04/2026Robert StephensRio TintoBuy
29/04/2026Kabir ChuganiAT&THold
28/04/2026Edmond JacksonGear4musicBuy
28/04/2026Huw RobertsShellBuy
27/04/2026Huw RobertsCoinbaseHold
25/04/2026Richard BeddardMacfarlaneHold
24/04/2026Edmond JacksonJupiter Fund ManagementBuy
23/04/2026Kabir ChuganiUPSSell
21/04/2026Edmond JacksonThe Renewables Infrastructure GroupBuy
21/04/2026Edmond JacksonGreencoat UK WindBuy
21/04/2026Edmond JacksonPageGroupHold
21/04/2026Edmond JacksonRobert WaltersHold
21/04/2026Edmond JacksonHaysHold
21/04/2026Robert StephensInternational Hotels GroupBuy
21/04/2026Robert StephenseasyJetBuy
21/04/2026Huw RobertsReckitt BenckiserBuy
20/04/2026Huw RobertsGlobal X Cybersecurity ETF Hold
17/04/2026Richard BeddardBunzlHold
17/04/2026Edmond JacksonASA International GroupBuy
16/04/2026Victoria ScholarBarclaysBuy
16/04/2026Victoria ScholarLloyds Banking GroupBuy
16/04/2026Victoria ScholarHSBCBuy
16/04/2026Victoria ScholarNatWestBuy
16/04/2026Keith BowmanBalfour BeattyBuy
16/04/2026Richard HunterDiageoBuy
16/04/2026Lee WildM&GBuy
15/04/2026John FicenecBritish LandBuy
15/04/2026John FicenecNational GridBuy
15/04/2026John FicenecRio TintoBuy
15/04/2026John FicenecBAE SystemsBuy
15/04/2026John FicenecBTBuy
15/04/2026John FicenecUnileverBuy
15/04/2026John FicenecGames WorkshopBuy
15/04/2026John FicenecShellBuy
15/04/2026John FicenecAstraZenecaBuy
15/04/2026John FicenecPrudentialBuy
15/04/2026John FicenecMicrosoftBuy
15/04/2026Kabir ChuganiVisaBuy
14/04/2026Huw RobertsRobert WaltersHold
14/04/2026Huw RobertsPageGroupHold
14/04/2026Edmond JacksonTrifastBuy
13/04/2026Robert StephensReckitt BenckiserBuy
10/04/2026Edmond JacksonME Group InternationalBuy
10/04/2026Richard BeddardSoftcatHold
09/04/2026Huw RobertsSavillsHold
08/04/2026Kabir ChuganiShellHold
07/04/2026Edmond JacksonB&M European Value RetailBuy
02/04/2026Richard BeddardHowden JoineryHold
02/04/2026Andrew HoreTen LifestyleBuy
02/04/2026Andrew HoreAireaBuy
02/04/2026Andrew HoreTracsisBuy
02/04/2026Andrew HoreItaconixBuy
02/04/2026Andrew HoreDotdigitalBuy
02/04/2026Edmond JacksonCurrysSell
01/04/2026Kabir ChuganiDelta AirlinesHold
01/04/2026Robert StephensUnileverBuy
31/03/2026Kabir ChuganiLam ResearchHold
31/03/2026Edmond JacksonBurford CapitalBuy
30/03/2026Huw RobertseasyJetSell
30/03/2026Huw RobertsRio TintoHold
27/03/2026Richard BeddardGoodwinHold
27/03/2026Andrew HoreGattacaBuy
27/03/2026Andrew HoreFonixBuy
27/03/2026Andrew HoreNicholsBuy
27/03/2026Andrew HorePersonal Group HoldingsBuy
27/03/2026Andrew HoreJames HalsteadBuy
26/03/2026Edmond JacksonTreattHold
26/03/2026Robert StephensDiplomaBuy
26/03/2026Robert StephensIntertekBuy
25/03/2026Huw RobertsNextBuy
24/03/2026Edmond JacksonGSKHold
24/03/2026Edmond JacksonCroda InternationalBuy
24/03/2026Huw RobertsKingfisherHold
23/03/2026Huw RobertsS&P 500Hold
20/03/2026Richard BeddardPorvairBuy
19/03/2026Robert StephensLegal & GeneralBuy
19/03/2026Huw RobertsMelrose IndustriesBuy
18/03/2026Huw RobertsClose BrothersHold
17/03/2026Edmond JacksonMelrose IndustriesHold
16/03/2026Huw RobertsFoxtons GroupHold
16/03/2026Huw RobertsVistryHold
13/03/2026Edmond JacksonClose Brothers GroupHold
13/03/2026Edmond JacksonSecure Trust BankHold
12/03/2026Robert StephensIAGBuy
11/03/2026Richard BeddardHollywood BowlBuy
10/03/2026Huw RobertsPersimmonHold
10/03/2026Edmond JacksonThe Renewables Infrastructure GroupBuy
10/03/2026Edmond JacksonGreencoat UK WindBuy
10/03/2026Robert StephensAstraZenecaBuy
10/03/2026Robert StephensGSKBuy
09/03/2026Huw RobertsGeneral MotorsHold
06/03/2026Edmond JacksonHarbour EnergyBuy
05/03/2026Huw RobertsFedExSell
03/03/2026Huw RobertsStrategyBuy
03/03/2026Edmond JacksonEnQuestHold
03/03/2026Edmond JacksonTullow OilBuy
03/03/2026Edmond JacksonShellBuy
03/03/2026Edmond JacksonBPBuy
02/03/2026Huw RobertsAppleHold
27/02/2026Edmond JacksonNvidiaHold
26/02/2026Huw RobertsIAGHold
24/02/2026Huw RobertsUNITE GroupHold
24/02/2026Edmond JacksonMony GroupHold
23/02/2026Huw RobertsiShares FTSE 250 ETF (MIDD)Hold
23/02/2026Huw RobertsiShares Core FTSE 100 ETF (ISF)Hold
20/02/2026Edmond JacksonPantheon InternationalBuy
18/02/2026Huw RobertsBHPTake profits
17/02/2026Edmond JacksonSanderson Design GroupBuy
16/02/2026Robert StephensKingfisherBuy
16/02/2026Huw RobertsCloudflareHold
13/02/2026Richard BeddardYouGovBuy
13/02/2026Richard BeddardTristelHold
13/02/2026Richard BeddardSolid StateBuy
13/02/2026Richard BeddardChurchill ChinaBuy
13/02/2026Richard BeddardVolutionBuy
13/02/2026Edmond JacksonLondon Stock Exchange GroupBuy
11/02/2026Huw RobertsDoorDashBuy
10/02/2026Huw RobertsiShares Core UK Gilts ETFHold
09/02/2026Huw RobertsNatWestHold
09/02/2026Huw RobertsBarclaysHold
06/02/2026Edmond JacksonVodafoneHold
04/02/2026Huw RobertsRelxHold
03/02/2026Robert StephensSageBuy
03/02/2026Robert StephensReckitt BenckiserBuy
03/02/2026Huw RobertsPfizerHold
03/02/2026Edmond JacksonRelxHold
30/01/2026Edmond JacksonASA International GroupBuy
29/01/2026Lee WildTaylor WimpeyBuy
29/01/2026Lee WildNatWestBuy
29/01/2026Lee WildBPBuy
29/01/2026Lee WildSainsburyBuy
29/01/2026Lee WildLand SecuritiesBuy
29/01/2026Lee WildM&GBuy
29/01/2026Lee WildLegal & GeneralBuy
29/01/2026Lee WildNational GridBuy
29/01/2026Lee WildPennon GroupBuy
29/01/2026Lee WildImperial BrandsBuy
28/01/2026Huw RobertsRobinhoodBuy
28/01/2026Robert StephensMarks & SpencerBuy
27/01/2026Huw RobertsMicrosoftHold
27/01/2026Edmond JacksonCostainBuy
23/01/2026Richard BeddardHollywood BowlHold
23/01/2026Edmond JacksonTritax Big BoxBuy
21/01/2026Huw RobertsBerkshire HathawayBuy
20/01/2026Robert StephensChemringBuy
20/01/2026Robert StephensRolls-RoyceBuy
20/01/2026Huw RobertsNetflixBuy
20/01/2026Edmond JacksonAshtead TechnologyBuy
16/01/2026Edmond JacksonDiplomaHold
14/01/2026Huw RobertsRobert WaltersHold
14/01/2026Robert StephensBritish LandBuy
13/01/2026Edmond JacksonIQEBuy
13/01/2026Edmond JacksonFiltronicHold
13/01/2026Huw RobertsPageGroupHold
12/01/2026Huw RobertsKraneShares CSI China Internet ETF (KWEB)Hold
12/01/2026Richard BeddardCohortBuy
09/01/2026Edmond JacksonBAE SystemsBuy
09/01/2026Richard BeddardRenew HoldingsHold
08/01/2026Huw RobertsBHPHold
06/01/2026Edmond JacksonHalliburtonBuy
06/01/2026Huw RobertsNextHold
02/01/2026Edmond JacksonSchroder Japan TrustBuy
02/01/2026Edmond JacksonBritish American TobaccoHold
02/01/2026Edmond JacksonImperial BrandsHold
02/01/2026Edmond JacksonHarbour EnergyHold
02/01/2026Edmond JacksonBPHold
02/01/2026Edmond JacksonShellHold
02/01/2026Edmond JacksonMony GroupBuy
02/01/2026Edmond JacksonJD SportsBuy
02/01/2026Edmond JacksonFrasers GroupBuy
02/01/2026Edmond JacksonMarstonsHold
02/01/2026Andrew HoreShearwaterBuy
02/01/2026Andrew HoreCake BoxBuy
02/01/2026Andrew HoreFocusriteBuy
02/01/2026Andrew HoreCelebrus TechnologiesBuy
02/01/2026Andrew HoreAccsys TechnologiesBuy
02/01/2026Robert StephensInterContinental Hotels GroupBuy

*Please click recommendation or asterisk to refer back to article

Entries on this page were all point-in-time recommendations. The same recommendation may not apply now.

2025

DateAuthorCompany NameRecommendation
31/12/2025Andrew HoreTPXimpactBuy
31/12/2025Andrew HoreLords Group TradingBuy
31/12/2025Andrew HoreGooch & HousegoBuy
31/12/2025Andrew HoreEMV CapitalBuy
30/12/2025Edmond JacksonLegal & GeneralBuy
30/12/2025Edmond JacksonAstraZenecaHold
30/12/2025Edmond JacksonGSKBuy
29/12/2025Keith BowmanAmazonBuy
23/12/2025Dzmitry LipskiTroy TrojanBuy
22/12/2025Kyle CaldwellAberforth Smaller CompaniesBuy
22/12/2025Kyle CaldwellJ. P. Morgan JapaneseBuy
22/12/2025Kyle CaldwellMurray InternationalBuy
22/12/2025Dave BaxterMarlborough Special SituationsBuy
22/12/2025Dave BaxterArtemis UK SelectBuy
22/12/2025Lee WildLegal & GeneralBuy
19/12/2025Richard BeddardJet2Hold
19/12/2025Edmond JacksonAO WorldHold
19/12/2025Edmond JacksonGreggsBuy
19/12/2025Edmond JacksonCard FactoryHold
19/12/2025Edmond JacksonCurrysBuy
17/12/2025Huw RobertsForterraHold
17/12/2025Rodney HobsonAbbVieBuy
16/12/2025Huw RobertsKraneShares CSI China Internet ETF (KWEB)Hold
16/12/2025Edmond JacksonGreatland ResourcesHold
12/12/2025Richard BeddardTristelHold
12/12/2025Edmond JacksonRMBuy
11/12/2025Huw RobertsAppleBuy
11/12/2025Robert StephensSainsburyBuy
11/12/2025Robert StephensTescoBuy
10/12/2025Richard BeddardVolutionBuy
10/12/2025Richard BeddardSoftcatBuy
10/12/2025Rodney HobsonParamount SkydanceSell
10/12/2025Rodney HobsonNetflixBuy
10/12/2025Rodney HobsonWarner Bros DiscoveryHold
10/12/2025Rodney HobsonWalt DisneyBuy
09/12/2025Huw RobertsRheinmetallBuy
09/12/2025Edmond JacksonJD SportsBuy
09/12/2025Edmond JacksonFrasers GroupBuy
05/12/2025Richard BeddardJudges ScientificHold
05/12/2025Richard BeddardAuto TraderHold
05/12/2025Edmond JacksonParagon Banking GroupHold
04/12/2025Robert StephensBPBuy
03/12/2025Robert StephensIMIBuy
03/12/2025Huw RobertsSainsburysBuy
02/12/2025Edmond JacksonMitchells & ButlersHold
02/12/2025Edmond JacksonTheWorks.Co.ukBuy
02/12/2025Edmond JacksonB&M European Retail ValueHold
02/12/2025Edmond JacksonGreggsBuy
02/12/2025Huw RobertsAMDBuy
01/12/2025Huw RobertsAlphabetBuy
28/11/2025Richard BeddardVolutionHold
28/11/2025Edmond JacksonMarstonsBuy
27/11/2025Huw RobertsOracleBuy
26/11/2025Robert StephensLand SecuritiesBuy
26/11/2025Robert StephensSegroBuy
26/11/2025Rodney HobsonNvidiaBuy
25/11/2025Edmond JacksonS4 CapitalHold
25/11/2025Edmond JacksonM&C SaatchiHold
25/11/2025Huw RobertsGreat Portland EstatesHold
21/11/2025Richard BeddardSoftcatHold
21/11/2025Edmond JacksonSeniorBuy
19/11/2025Huw RobertsDr MartensHold
19/11/2025Huw RobertsJD SportsHold
19/11/2025Robert StephensGSKBuy
19/11/2025Rodney HobsonAmazonBuy
18/11/2025Huw RobertsGlencoreHold
18/11/2025Edmond JacksonJD SportsHold
17/11/2025Andrew HoreFinsetaBuy
17/11/2025Andrew HoreNorthcodersBuy
17/11/2025Andrew HoreAOTI IncBuy
17/11/2025Andrew HoreCorero Network SecurityBuy
17/11/2025Andrew HoreRosebank IndustriesBuy
14/11/2025Richard BeddardYouGovHold
14/11/2025Robert StephensRelxBuy
14/11/2025Robert StephensWeir GroupBuy
14/11/2025Edmond JacksonBurberryHold
12/11/2025Richard BeddardFW ThorpeBuy
12/11/2025Richard BeddardBloomsburyBuy
12/11/2025Richard BeddardGoodwinTake profits
12/11/2025Huw RobertsPersimmonHold
12/11/2025Rodney HobsonPalantir TechnologiesBuy
11/11/2025Huw RobertsBAE SystemsHold
11/11/2025Edmond JacksonRightmoveHold
07/11/2025Richard BeddardFW ThorpeHold
07/11/2025Edmond JacksonFrontier DevelopmentsBuy
05/11/2025Rodney HobsonPfizerBuy
05/11/2025Rodney HobsonEli LillyHold
05/11/2025Huw RobertsAMDTake profits
04/11/2025Robert StephensRio TintoBuy
04/11/2025Edmond JacksonBerkshire HathawayHold
04/11/2025Huw RobertsAmazonTake profits
31/10/2025Richard BeddardMacfarlaneHold
31/10/2025Lee WildHilton Food GroupBuy
31/10/2025Lee WildBAE SystemsBuy
31/10/2025Lee WildKeller GroupBuy
31/10/2025Lee WildGames WorkshopBuy
31/10/2025Lee WildHalmaBuy
31/10/2025Lee WildAdmiral GroupBuy
31/10/2025Lee WildAG BarrBuy
31/10/2025Lee WildComputacenterBuy
31/10/2025Lee WildFirstGroupBuy
31/10/2025Edmond JacksonWPPHold
29/10/2025Rodney HobsonTeslaSell
29/10/2025Rodney HobsonJohnson & JohnsonBuy
28/10/2025Huw RobertsGlencoreHold
28/10/2025Edmond JacksonFutureBuy
28/10/2025Robert StephensPersimmonBuy
28/10/2025Robert StephensBellwayBuy
24/10/2025Richard BeddardOxford InstrumentsHold
24/10/2025Edmond JacksonSSEBuy
24/10/2025Edmond JacksonNational GridBuy
23/10/2025Huw RobertsLloyds BankHold
22/10/2025Rodney HobsonJPMorgan ChaseBuy
22/10/2025Rodney HobsonCitigroupBuy
22/10/2025Rodney HobsonGoldman SachsBuy
22/10/2025Rodney HobsonBank of AmericaBuy
22/10/2025Rodney HobsonMorgan StanleyBuy
21/10/2025Edmond JacksonGreatland ResourcesBuy
21/10/2025Huw RobertsB&M European Value RetailHold
17/10/2025Richard BeddardRenishawHold
17/10/2025Edmond JacksonHaysBuy
17/10/2025Edmond JacksonRobert WaltersBuy
17/10/2025Edmond JacksonPageGroupBuy
16/10/2025Huw RobertsAmazonBuy
15/10/2025Rodney HobsonPepsiCoHold
15/10/2025Rodney HobsonCoca-ColaBuy
14/10/2025Huw RobertsGlencoreHold
14/10/2025Huw RobertsGlencoreHold
13/10/2025Huw RobertsGlobal X Copper Miners UCITS ETFHold
10/10/2025Richard BeddardDunelmSell
10/10/2025Richard BeddardCake BoxBuy
10/10/2025Edmond JacksonHostelworldHold
10/10/2025Edmond JacksonOn the BeachBuy
09/10/2025Richard BeddardQuartixHold
09/10/2025Richard BeddardRenew HoldingsBuy
09/10/2025Richard BeddardHollywood BowlBuy
09/10/2025Richard BeddardJet2Buy
09/10/2025Robert StephensNational GridBuy
08/10/2025Huw RobertsBarclaysHold
08/10/2025Rodney HobsonTeslaSell
08/10/2025Rodney HobsonHome DepotBuy
08/10/2025Rodney HobsonLowe’sBuy
07/10/2025Huw RobertsSoundHoundSell
03/10/2025Edmond JacksonShepherd NeameBuy
03/10/2025Edmond JacksonJD WetherspoonHold
03/10/2025Edmond JacksonMarston’sHold
01/10/2025Huw RobertsPrudentialSell
30/09/2025Huw RobertsGSKHold
30/09/2025Edmond JacksonCapitaHold
29/09/2025Huw RobertsAlphabetTake profits
29/09/2025Huw RobertsTeslaTake profits
29/09/2025Huw RobertsAppleTake profits
26/09/2025Richard BeddardRenew HoldingsHold
26/09/2025Richard BeddardJames HalsteadSell
26/09/2025Edmond JacksonSagaHold
25/09/2025Robert StephensNextBuy
24/09/2025Rodney HobsonD. R. HortonBuy
24/09/2025Rodney HobsonKB HomeBuy
24/09/2025Rodney HobsonTaylor MorrisonBuy
24/09/2025Rodney HobsonLennarBuy
24/09/2025Huw RobertsIAGHold
23/09/2025Edmond JacksonB&M European Value RetailBuy
22/09/2025Robert StephensHaleonBuy
22/09/2025Robert StephensAstraZenecaBuy
19/09/2025Richard BeddardCohortHold
19/09/2025Edmond JacksonKier GroupHold
19/09/2025Edmond JacksonGalliford TryHold
17/09/2025Huw RobertsFrasers GroupHold
17/09/2025Rodney HobsonParamount Skydance CorpSell
17/09/2025Rodney HobsonWarner Bros DiscoverySell
16/09/2025Huw RobertsMicron TechnologySell
16/09/2025Edmond JacksonSainsburysHold
15/09/2025Huw RobertsApplied DigitalHold
15/09/2025Richard BeddardJet2Hold
10/09/2025Richard BeddardFocusriteHold
10/09/2025Huw RobertsMicrosoftBuy
10/09/2025Rodney HobsonKraft Heinz CoBuy
09/09/2025Edmond JacksonPhoenix Group HoldingsHold
09/09/2025Robert StephensBHPBuy
09/09/2025Huw RobertsDunelmHold
08/09/2025Huw RobertsiShares FTSE 250 ETF (MIDD)Hold
08/09/2025Huw RobertsiShares Core FTSE 100 ETF (ISF)Hold
05/09/2025Richard BeddardGoodwinHold
05/09/2025Edmond JacksonAmazonHold
05/09/2025Edmond JacksonAlibabaBuy
03/09/2025Rodney HobsonNestleBuy
03/09/2025Rodney HobsonNvidiaBuy
03/09/2025Rodney HobsonTeslaSell
03/09/2025Huw RobertsOracleHold
02/09/2025Huw RobertsLegal & GeneralBuy
02/09/2025Huw RobertsAvivaHold
02/09/2025Edmond JacksonKainos GroupHold
01/09/2025Huw RobertsNikeHold
29/08/2025Richard BeddardJames LathamHold
29/08/2025Edmond JacksonComputacenterHold
29/08/2025Edmond JacksonBytes TechnologyHold
29/08/2025Edmond JacksonSoftcatHold
28/08/2025Huw RobertsAMDSell
27/08/2025Robert StephensRolls-RoyceBuy
27/08/2025Rodney HobsonSouthern CoBuy
27/08/2025Rodney HobsonDuke EnergyBuy
27/08/2025Rodney HobsonWalt DisneyBuy
27/08/2025Rodney HobsonNvidiaBuy
27/08/2025Huw RobertsEntainHold
26/08/2025Huw RobertsJD SportsHold
26/08/2025Huw RobertsWH SmithBuy
26/08/2025Edmond JacksonBTHold
26/08/2025Edmond JacksonVodafoneBuy
22/08/2025Richard BeddardGames WorkshopHold
22/08/2025Edmond JacksonCostainBuy
19/08/2025Robert StephensSmiths GroupBuy
19/08/2025Edmond JacksonAndrew Sykes GroupBuy
15/08/2025Richard BeddardKeystone LawHold
15/08/2025Edmond JacksonAdmiralHold
15/08/2025Edmond JacksonLegal & GeneralBuy
15/08/2025Edmond JacksonAvivaHold
13/08/2025Huw RobertsBalfour BeattyHold
13/08/2025Rodney HobsonMcDonaldsBuy
13/08/2025Rodney HobsonWalt DisneyBuy
13/08/2025Rodney HobsonBoeingSell
13/08/2025Rodney HobsonTeslaSell
12/08/2025Huw RobertsMarks & SpencerHold
11/08/2025Robert StephensIntertekBuy
11/08/2025Huw RobertsPayPalBuy
08/08/2025Richard BeddardDewhurstSell
08/08/2025Edmond JacksonHarbour EnergyBuy
06/08/2025Richard BeddardRWSSell
06/08/2025Richard BeddardTreattSell
06/08/2025Richard BeddardVictrexSell
06/08/2025Richard BeddardCohortTake profits
06/08/2025Richard BeddardOxford InstrumentsBuy
06/08/2025Rodney HobsonMicrosoftBuy
06/08/2025Rodney HobsonMeta PlatformsBuy
06/08/2025Huw RobertsTaylor WimpeyBuy
05/08/2025Edmond JacksonS&UHold
05/08/2025Edmond JacksonSecure Trust BankHold
05/08/2025Edmond JacksonClose Brothers GroupHold
05/08/2025Huw RobertsBPHold
04/08/2025Huw RobertsVanEck Junior Gold Miners ETFHold
04/08/2025Huw RobertsVanEck Gold Miners ETFHold
01/08/2025Richard BeddardSolid StateHold
01/08/2025Edmond JacksonBritish American TobaccoHold
30/07/2025Huw RobertsMeta PlatformsHold
29/07/2025Huw RobertsGames WorkshopHold
29/07/2025Edmond JacksonEveryman Media GroupHold
29/07/2025Edmond JacksonBegbies TraynorBuy
28/07/2025Huw RobertsGSKHold
25/07/2025Richard BeddardMacfarlaneHold
25/07/2025Richard BeddardChurchill ChinaHold
25/07/2025Edmond JacksonOcadoSpeculative buy
24/07/2025Robert StephensDiplomaBuy
23/07/2025Huw RobertsJD WetherspoonHold
23/07/2025Rodney HobsonGoldman SachsBuy
23/07/2025Rodney HobsonCitigroupBuy
23/07/2025Rodney HobsonJP MorganBuy
23/07/2025Rodney HobsonMorgan StanleyBuy
23/07/2025Rodney HobsonBank of AmericaSell
23/07/2025Rodney HobsonWells FargoHold
22/07/2025Edmond JacksonPortmeirionBuy
22/07/2025Edmond JacksonChurchill ChinaBuy
21/07/2025Huw RobertsCrowdStrikeBuy
18/07/2025Richard BeddardAuto TraderHold
18/07/2025Edmond JacksonRobert WaltersHold
16/07/2025Rodney HobsonPfizerHold
16/07/2025Rodney HobsonEli LillyHold
15/07/2025Edmond JacksonWPPHold
15/07/2025Robert StephensWH SmithBuy
15/07/2025Robert StephensM&SBuy
11/07/2025Richard BeddardOxford InstrumentsHold
11/07/2025Edmond JacksonJupiter Fund ManagementBuy
10/07/2025Robert StephensMorgan Advanced MaterialsBuy
09/07/2025Richard BeddardDewhurstHold
09/07/2025Richard BeddardMacfarlaneBuy
09/07/2025Huw RobertsWPPHold
09/07/2025Rodney HobsonTeslaSell
09/07/2025Rodney HobsonNetflixBuy
08/07/2025Edmond JacksonPrimary Health PropertiesHold
08/07/2025Huw RobertsM&GBuy
07/07/2025Huw RobertsiShares Core UK Gilts ETF (IGLT)Hold
04/07/2025Richard BeddardBloomsburyHold
04/07/2025Edmond JacksonRMBuy
02/07/2025Huw RobertsGreggsBuy
01/07/2025Huw RobertsCrowdstrikeHold
30/06/2025Huw RobertsInvesco Real Estate S&P US Select Sector ETF (XRES)Hold
30/06/2025Robert StephensBAE SystemsBuy
27/06/2025Richard BeddardAdvanced Medical SolutionsHold
27/06/2025Edmond JacksonTrainlineHold
25/06/2025Rodney HobsonTeslaSell
25/06/2025Rodney HobsonMcDonald’sBuy
25/06/2025Huw RobertsInvestec QQQ TrustHold
24/06/2025Huw RobertsHaysHold
24/06/2025Edmond JacksonRathbones GroupBuy
24/06/2025Edmond JacksonSpectrisHold
20/06/2025Edmond JacksonAO WorldHold
20/06/2025Edmond JacksonCurrysHold
19/06/2025Huw RobertsOracleHold
17/06/2025Huw RobertsKeringHold
16/06/2025Huw RobertsInvesco Technology S&P US Select Sector ETFBuy
16/06/2025Huw RobertsInvesco Health Care S&P US Select Sector ETFBuy
13/06/2025Edmond JacksonSpectrisBuy
12/06/2025Richard BeddardBunzlHold
12/06/2025Robert StephensReckitt BenckiserBuy
12/06/2025Robert StephensUnileverBuy
11/06/2025Rodney HobsonAbercrombie & FitchBuy
11/06/2025Rodney HobsonMacy'sBuy
10/06/2025Robert StephensLegal & GeneralBuy
10/06/2025Edmond JacksonYoung & Co's BreweryHold
10/06/2025Huw RobertsiShares Core UK Gilts ETF (IGLT)Hold
09/06/2025Huw RobertsPersimmonBuy
09/06/2025Huw RobertsTaylor WimpeyBuy
06/06/2025Richard BeddardAnparioHold
06/06/2025Edmond JacksonB&M European Value RetailHold
05/06/2025Huw RobertsRiot PlatformsSell
04/06/2025Huw RobertsBabcock InternationalHold
04/06/2025Huw RobertsBAE SystemsHold
04/06/2025Huw RobertsRolls-RoyceHold
04/06/2025Rodney HobsonTeslaSell
03/06/2025Edmond JacksonGulf Marine ServicesBuy
02/06/2025Huw RobertsEli LillyHold
30/05/2025Richard Beddard4imprintHold
30/05/2025Edmond JacksonFrontier DevelopmentsBuy
30/05/2025Edmond JacksonJupiter Fund ManagementHold
29/05/2025Huw RobertsDisneyTake profits
28/05/2025Rodney HobsonNRG EnergyHold
28/05/2025Rodney HobsonSouthern CoBuy
28/05/2025Rodney HobsonDuke EnergyBuy
27/05/2025Edmond JacksonBegbies Traynor GroupBuy
27/05/2025Robert StephensSage GroupBuy
23/05/2025Richard BeddardChurchill ChinaBuy
23/05/2025Edmond JacksonJD SportsHold
22/05/2025Huw RobertsTargetHold
21/05/2025Robert StephensInterContinental Hotels GroupBuy
21/05/2025Robert StephensIAGBuy
21/05/2025Rodney HobsonTargetBuy
21/05/2025Rodney HobsonCostcoTake profits
21/05/2025Rodney HobsonWalmartHold
20/05/2025Edmond JacksonCerillionSell
20/05/2025Huw RobertsM&SHold
19/05/2025Huw RobertseasyJetHold
16/05/2025Richard BeddardJudges ScientificHold
16/05/2025Edmond JacksonRamsdens HoldingsBuy
15/05/2025Huw RobertsMarriott InternationalHold
14/05/2025Robert StephensTescoBuy
14/05/2025Rodney HobsonMarriott InternationalTake profits
13/05/2025Huw RobertsBurberryHold
13/05/2025Edmond JacksonCranswickSell
12/05/2025Huw RobertsSPDR S&P 500 ETF (SPY)Hold
12/05/2025Huw RobertsiShares Core FTSE 100 ETF (ISF)Hold
12/05/2025Huw RobertsiShares FTSE 250 ETF (​​​MIDD)Hold
09/05/2025Richard BeddardMacfarlaneHold
09/05/2025Edmond JacksonMetro BankBuy
08/05/2025Huw RobertsNextHold
07/05/2025Huw RobertsAppleBuy
07/05/2025Rodney HobsonIBMBuy
06/05/2025Edmond JacksonGreggsHold
02/05/2025Edmond JacksonBabcock InternationalHold
01/05/2025Huw RobertsARK Innovation ETFHold
29/04/2025Robert StephensRELXBuy
29/04/2025Edmond JacksonLegal & GeneralHold
29/04/2025Huw RobertsAstraZenecaHold
28/04/2025Huw RobertsMeta PlatformsBuy
24/04/2025Huw RobertsReckitt BenckiserHold
24/04/2025Huw RobertsUnileverHold
24/04/2025Robert StephensCranswickBuy
22/04/2025Huw RobertsIonQSell
17/04/2025Richard BeddardBunzlHold
17/04/2025Edmond JacksonMITIE GroupBuy
16/04/2025Huw RobertsPfizerBuy
16/04/2025Rodney HobsonGoldman SachsBuy
16/04/2025Rodney HobsonCitigroupBuy
16/04/2025Rodney HobsonWells FargoHold
16/04/2025Rodney HobsonJPMorgan ChaseHold
15/04/2025Huw RobertsLVMHHold
15/04/2025Edmond JacksonGreatland GoldBuy
14/04/2025Amit KhannaBarclaysHold
11/04/2025Richard BeddardHowden JoineryHold
08/04/2025Robert StephensImperial BrandsBuy
07/04/2025Richard BeddardQuartixHold
04/04/2025Edmond JacksonSainsbury'sBuy
04/04/2025Edmond JacksonNational GridHold
04/04/2025Edmond JacksonB&M European Value RetailHold
04/04/2025Edmond JacksonCurrysHold
02/04/2025Rodney HobsonTeslaAvoid
02/04/2025Rodney HobsonVolkswagenHold
02/04/2025Rodney HobsonGeneral MotorsHold
02/04/2025Rodney HobsonFordBuy
02/04/2025Huw RobertsGSKBuy
01/04/2025Edmond JacksonPets at HomeHold
01/04/2025Edmond JacksonWickesBuy
01/04/2025Huw RobertsiShares Core FTSE 100 ETF (ISF)Hold
01/04/2025Huw RobertsiShares FTSE 250 ETF (MIDD)Hold
31/03/2025Huw RobertsAdvanced Auto PartsHold
31/03/2025Huw RobertsAutoNationHold
31/03/2025Huw RobertsCarvanaHold
31/03/2025Huw RobertsCarMaxHold
28/03/2025Richard BeddardPZ Cussons (Decision Engine)Sell
28/03/2025Richard BeddarddotDigitalBuy
28/03/2025Edmond JacksonPortmeirionBuy
28/03/2025Edmond JacksonChurchill ChinaBuy
27/03/2025Huw RobertsNextHold
25/03/2025Edmond JacksonSecure Trust BankBuy
25/03/2025Edmond JacksonClose BrothersBuy
24/03/2025Huw RobertsAppleHold
21/03/2025Richard BeddardPorvairBuy
21/03/2025Andrew HoreGreencoat RenewablesBuy
21/03/2025Andrew HoreRWS HoldingsBuy
21/03/2025Andrew HoreChurchill ChinaBuy
21/03/2025Andrew HoreThe Property Franchise GroupBuy
21/03/2025Andrew HoreHargreaves ServicesBuy
21/03/2025Edmond JacksonPrudentialBuy
21/03/2025Edmond JacksonM&GHold
20/03/2025Robert StephensAuto TraderBuy
19/03/2025Rodney HobsonPumaAvoid
19/03/2025Rodney HobsonKB HomeBuy
19/03/2025Rodney HobsonDR HortonBuy
19/03/2025Huw RobertsAlphabetBuy
18/03/2025Edmond JacksonQinetiqHold
18/03/2025Huw RobertsClose BrothersHold
17/03/2025Robert StephensDiplomaBuy
17/03/2025Robert StephensIntertekBuy
17/03/2025Huw RobertsJD WetherspoonHold
14/03/2025Edmond JacksonKier GroupBuy
14/03/2025Edmond JacksonCostainBuy
12/03/2025Rodney HobsonAdidasBuy
12/03/2025Rodney HobsonPumaHold
12/03/2025Rodney HobsonNikeBuy
12/03/2025Robert StephensRio TintoBuy
12/03/2025Huw RobertsBalfour BeattyHold
11/03/2025Edmond  JacksonClarksonHold
11/03/2025Huw RobertsPersimmonBuy
07/03/2025Richard BeddardTracsisBuy
07/03/2025Andrew HoreAvingtransBuy
07/03/2025Andrew HoreFinsetaBuy
07/03/2025Andrew HoreXP FactoryBuy
07/03/2025Andrew HoreConcurrent TechnologiesBuy
07/03/2025Andrew HoreLikewiseBuy
05/03/2025Richard BeddardRenewBuy
05/03/2025Rodney HobsonEstee LauderHold
05/03/2025Rodney HobsonL'OrealBuy
05/03/2025Huw RobertsL'OrealHold
04/03/2025Edmond JacksonXiaomi CorpBuy
04/03/2025Huw RobertsGreggsBuy
03/03/2025Huw RobertsiShares MSCI Poland ETFHold
28/02/2025Richard BeddardXP PowerSell
28/02/2025Richard BeddardDunelmBuy
28/02/2025Edmond JacksonMetro BankBuy
26/02/2025Huw RobertsL&GSell
26/02/2025Robert StephensMarks & SpencerBuy
26/02/2025Rodney HobsonUnited AirlinesTake profits
25/02/2025Edmond JacksonB&M European Retail ValueHold
25/02/2025Huw RobertsiShares FTSE 250 ETF (MIDD)Buy
24/02/2025Huw RobertsAmazonBuy
21/02/2025Edmond JacksonCentricaHold
19/02/2025Rodney HobsonPalantir TechnologiesTake profits
19/02/2025Rodney HobsonJohnson & JohnsonBuy
19/02/2025Robert StephensNational GridBuy
18/02/2025Huw RobertsHSBCHold
18/02/2025Edmond JacksonMony GroupBuy
14/02/2025Richard BeddardRenew HoldingsBuy
14/02/2025Edmond JacksonBritish American TobaccoHold
13/02/2025Huw RobertsBAE SytemsHold
12/02/2025Robert StephensKingfisherBuy
12/02/2025Rodney HobsonBroadcomHold
12/02/2025Rodney HobsonHarley DavidsonHold
11/02/2025Edmond JacksonGulf Marine ServicesBuy
11/02/2025Huw RobertsBPHold
10/02/2025Huw RobertsGreggsBuy
10/02/2025Huw RobertsWatches of SwitzerlandHold
07/02/2025Richard BeddardRWSHold
07/02/2025Edmond JacksonAstraZenecaBuy
07/02/2025Edmond JacksonGSKBuy
06/02/2025Richard BeddardSolid StateBuy
06/02/2025Lee WildTaylor WimpeyBuy
06/02/2025Lee WildHSBCBuy
06/02/2025Lee WildBritish American TobaccoBuy
06/02/2025Lee WildBPBuy
06/02/2025Lee WildSainsburyBuy
06/02/2025Lee WildRio TintoBuy
06/02/2025Lee WildM&GBuy
06/02/2025Lee WildLegal & GeneralBuy
06/02/2025Lee WildNational GridBuy
06/02/2025Lee WildGSKBuy
05/02/2025Rodney HobsonMeta PlatformsBuy
05/02/2025Huw RobertsAdvanced Micro DevicesBuy
04/02/2025Huw RobertsMicron TechnologyBuy
03/02/2025Huw RobertsNEXTrackerHold
03/02/2025Huw RobertsFirst SolarHold
31/01/2025Richard BeddardHollywood BowlBuy
31/01/2025Edmond JacksonNvidiaBuy
29/01/2025Rodney HobsonHalliburtonBuy
29/01/2025Rodney HobsonBoeingSell
29/01/2025Huw RobertsGlobal X Copper Miners ETF USD Acc (LSE: COPX)Buy
28/01/2025Edmond JacksonCostainBuy
28/01/2025Robert StephensLondon Stock Exchange GroupBuy
28/01/2025Huw RobertsTeslaHold
27/01/2025Huw RobertsNovo NordiskHold
24/01/2025Richard BeddardVertexBuy
24/01/2025Edmond JacksonWatkin JonesBuy
22/01/2025Rodney HobsonGoldman SachsHold
22/01/2025Rodney HobsonMorgan StanleyHold
22/01/2025Rodney HobsonBank of AmericaHold
22/01/2025Rodney HobsonCitigroupHold
22/01/2025Rodney HobsonWells FargoBuy
22/01/2025Robert StephensBarratt RedrowBuy
22/01/2025Robert StephensBellwayBuy
22/01/2025Huw RobertsNetflixHold
21/01/2025Edmond JacksonSandersonBuy
21/01/2025Huw RobertsiShares FTSE 100 ETF (ISF)Take profits
17/01/2025Richard BeddardDewhurstBuy
17/01/2025Edmond JacksonTaylor WimpeyHold
17/01/2025Edmond JacksonPersimmonHold
17/01/2025Edmond JacksonVistry GroupHold
16/01/2025Huw RobertsiShares Core £ Corporate Bond ETF (SLXX)Buy
15/01/2025Robert StephensBritish LandBuy
15/01/2025Rodney HobsonMcDonald’sBuy
15/01/2025Huw RobertsPageGroupHold
14/01/2025Edmond JacksonBPBuy
14/01/2025Edmond JacksonShellBuy
13/01/2025Huw RobertsiShares Core UK Gilts ETF (IGLT)Hold
13/01/2025Huw RobertsiShares Core FTSE 100 ETF (ISF)Hold
13/01/2025Huw RobertsGBP/USDHold
10/01/2025Richard BeddardTreattBuy
10/01/2025Edmond JacksonH&T GroupBuy
08/01/2025Rodney HobsonArm HoldingsSell
08/01/2025Rodney HobsonAdvanced Micro DevicesBuy
08/01/2025Richard BeddardSoftcatBuy
08/01/2025Richard BeddardTristelSell
07/01/2025Edmond JacksonWickesBuy
07/01/2025Huw RobertsNextHold
06/01/2025Huw RobertsiShares Core FTSE 100 ETF (ISF)Buy
03/01/2025Andrew HoreEMV CapitalBuy
03/01/2025Andrew HoreLords Group TradingBuy
03/01/2025Andrew HoreTPXimpactBuy
03/01/2025Andrew HoreGooch & HousegoBuy
03/01/2025Andrew HoreKinovoBuy
03/01/2025Kyle CaldwellFidelity Special ValuesBuy
03/01/2025Kyle CaldwellRTW Biotech OpportunitiesBuy
03/01/2025Kyle CaldwellPersonal AssetsBuy
03/01/2025Kyle CaldwellAlliance WitanBuy
03/01/2025Sam BensteadiShares Core UK Gilts UCITS ETFBuy
03/01/2025Dzmitry LipskiiShares Ageing Population ETFBuy
03/01/2025Keith BowmanDisneyBuy
03/01/2025Lee WildBarratt RedrowBuy
03/01/2025Edmond JacksonGSKBuy

*Please click recommendation or asterisk to refer back to article

Entries on this page were all point-in-time recommendations. The same recommendation may not apply now.

2024

DateAuthorCompany NameRecommendation
31/12/2024Rodney HobsonBoeingSell
31/12/2024Rodney HobsonPelotonSell
31/12/2024Rodney HobsonRalph LaurenHold
31/12/2024Rodney HobsonLVMHBuy
31/12/2024Rodney HobsonHeinekenHold
31/12/2024Rodney HobsonJohnson & JohnsonBuy
31/12/2024Rodney HobsonWalt DisneyBuy
31/12/2024Rodney HobsonCostcoTake profits
31/12/2024Rodney HobsonWalmartHold
31/12/2024Rodney HobsonCrowdStrikeTake profits
31/12/2024Rodney HobsonNvidiaBuy
31/12/2024Rodney HobsonGeneral MotorsBuy
31/12/2024Rodney HobsonFordBuy
31/12/2024Rodney HobsonPepsiBuy
31/12/2024Rodney HobsonCoca-ColaBuy
27/12/2024Edmond JacksonAvivaBuy
27/12/2024Edmond JacksonLegal & GeneralBuy
27/12/2024Edmond JacksonM&GBuy
27/12/2024Edmond JacksonMetro BankHold
27/12/2024Edmond JacksonBarclaysHold
27/12/2024Edmond JacksonNatWestHold
27/12/2024Andrew HoreOxford MetricsBuy
27/12/2024Andrew HoreGateleyBuy
27/12/2024Andrew HoreMichelmersh Brick HoldingsBuy
27/12/2024Andrew HoreRestoreBuy
24/12/2024Edmond JacksonCerillionHold
23/12/2024Huw RobertsVanEck Gold Miners ETF (GDX)Buy
20/12/2024Richard BeddardFocusriteBuy
18/12/2024Rodney HobsonTUISell
17/12/2024Huw RobertsShellHold
17/12/2024Edmond JacksonSagaHold
16/12/2024Huw RobertsiShares MSCI Turkey ETFHold
13/12/2024Richard BeddardTristelHold
13/12/2024Edmond JacksonAvivaHold
13/12/2024Edmond JacksonDirect LineHold
11/12/2024Rodney HobsonAbbVieHold
10/12/2024Huw RobertsGames WorkshopHold
10/12/2024Huw RobertsBAE SystemsBuy
09/12/2024Robert StephensReckitt BenckiserBuy
06/12/2024Richard BeddardYouGovHold
06/12/2024Edmond JacksonFrasers GroupBuy
04/12/2024Huw RobertsPersimmonBuy
04/12/2024Huw RobertsTaylor WimpeyBuy
04/12/2024Richard BeddardFW ThorpeBuy
04/12/2024Richard BeddardCohortSell
04/12/2024Rodney HobsonD. R. HortonHold
04/12/2024Rodney HobsonEvergyBuy
03/12/2024Edmond JacksonEvokeBuy
29/11/2024Richard BeddardChurchill ChinaBuy
29/11/2024Richard BeddardSolid StateBuy
29/11/2024Edmond JacksonInternational Consolidated AirlinesBuy
29/11/2024Edmond JacksoneasyJetBuy
29/11/2024Edmond JacksonOn the BeachBuy
28/11/2024Robert StephensTescoBuy
27/11/2024Rodney HobsonTargetBuy
27/11/2024Rodney HobsonCostcoHold
27/11/2024Rodney HobsonWalmartHold
25/11/2024Huw RobertsBerkshire HathawayHold
25/11/2024Huw RobertsMicroStrategyHold
22/11/2024Richard BeddardSoftcatBuy
22/11/2024Edmond JacksonNvidiaHold
20/11/2024Rodney HobsonEli LillyBuy
20/11/2024Rodney HobsonFirst SolarBuy
20/11/2024Rodney HobsonDuke EnergyBuy
19/11/2024Edmond JacksonPolar Capital HoldingsBuy
19/11/2024Huw RobertsPersimmonHold
19/11/2024Robert StephensBPBuy
18/11/2024Huw Roberts10-year giltsBuy
15/11/2024Edmond JacksonYoung & CoBuy
13/11/2024Rodney HobsonGeneral MotorsBuy
13/11/2024Rodney HobsonFord Motor CoHold
12/11/2024Robert StephensNational GridBuy
12/11/2024Huw RobertsBPBuy
12/11/2024Edmond JacksonJohn WoodHold
11/11/2024Huw RobertsIAGHold
08/11/2024Richard BeddardJames HalsteadHold
08/11/2024Edmond JacksonSainsburyBuy
06/11/2024Rodney HobsonEli LillySell
06/11/2024Richard BeddardPZ Cussons (Share Sleuth)Sell
05/11/2024Huw RobertsTaylor WimpeyHold
04/11/2024Huw RobertsBPHold
04/11/2024Huw RobertsShellHold
01/11/2024Edmond JacksonTHGHold
31/10/2024Lee WildPPHE Hotel GroupBuy
31/10/2024Lee WildIntermediate Capital GroupBuy
31/10/2024Lee WildAntofagastaBuy
31/10/2024Lee WildMorgan SindallBuy
31/10/2024Lee WilddiscoverIE GroupBuy
31/10/2024Lee WildSafestore HoldingsBuy
31/10/2024Lee WildHilton Food GroupBuy
31/10/2024Lee WildSpectrisBuy
31/10/2024Lee WildKeller GroupBuy
31/10/2024Huw RobertsM&GHold
30/10/2024Huw RobertsCoinbaseHold
30/10/2024Rodney HobsonCoca-ColaBuy
30/10/2024Rodney HobsonASMLBuy
29/10/2024Edmond JacksonBoohooHold
29/10/2024Robert StephensSage GroupBuy
28/10/2024Huw RobertsiShares Core UK Gilts ETF (IGLT)Hold
28/10/2024Huw RobertsGDP/USDHold
28/10/2024Huw RobertsFTSE 100Hold
25/10/2024Richard BeddardFW ThorpeBuy
25/10/2024Edmond JacksonReckitt BenckiserHold
24/10/2024Robert StephensAntofagastaBuy
24/10/2024Robert StephensRio TintoBuy
23/10/2024Rodney HobsonWells FargoSell
23/10/2024Rodney HobsonBank of AmericaHold
23/10/2024Rodney HobsonMorgan StanleyBuy
23/10/2024Huw RobertsGlobal X Cloud Computing ETFSell
22/10/2024Edmond JacksonCerillionHold
22/10/2024Huw RobertsTR PropertyHold
18/10/2024Richard BeddardRenishawBuy
18/10/2024Edmond JacksonSanderson Design GroupHold
17/10/2024Huw RobertsLVMHHold
16/10/2024Rodney HobsonCoca-ColaBuy
16/10/2024Rodney HobsonPepsiCoHold
16/10/2024Robert StephensSainsbury'sBuy
15/10/2024Huw RobertsPayPalSell
15/10/2024Edmond JacksonRobert WaltersHold
15/10/2024Edmond JacksonHayesHold
11/10/2024Richard BeddardPZ CussonsHold
11/10/2024Edmond JacksonVistryBuy
10/10/2024Huw RobertsiShares Core UK Gilts ETFHold
09/10/2024Rodney HobsonBoeingSell
09/10/2024Rodney HobsonChevronBuy
09/10/2024Rodney HobsonExxon MobilBuy
08/10/2024Edmond JacksonBeeks Financial Cloud GroupHold
07/10/2024Huw RobertsNatWestBuy
04/10/2024Richard BeddardJames CropperAvoid
04/10/2024Edmond JacksonVpBuy
02/10/2024Huw RobertsDiageoSell
02/10/2024Richard BeddardOxford InstrumentsBuy
02/10/2024Rodney HobsonPalantir TechnologiesSell
01/10/2024Edmond JacksonDuke CapitalBuy
01/10/2024Huw RobertsGreggsBuy
30/09/2024Huw RobertsRentokilSpeculative buy
27/09/2024Richard BeddardFocusriteBuy
27/09/2024Edmond JacksonBurberryHold
26/09/2024Huw RobertsCostcoHold
25/09/2024Rodney HobsonIntelBuy
25/09/2024Robert StephensUnileverBuy
24/09/2024Edmond JacksonRightmoveSell
23/09/2024Huw RobertsVanEck Junior Gold Miners ETFHold
23/09/2024Huw RobertsVanEck Gold Miners ETFHold
20/09/2024Richard BeddardGoodwinHold
20/09/2024Edmond JacksonFrontier DevelopmentsBuy
18/09/2024Huw RobertsBarclaysHold
18/09/2024Huw RobertsNatWestHold
18/09/2024Huw RobertsLloyds Banking GroupBuy
18/09/2024Robert StephensAstraZenecaBuy
18/09/2024Robert StephensHaleonBuy
17/09/2024Huw RobertsKingfisherHold
17/09/2024Edmond JacksonBoohooBuy
17/09/2024Huw RobertsBPHold
17/09/2024Huw RobertsShellHold
13/09/2024Richard BeddardCohortBuy
13/09/2024Edmond JacksonCentaminHold
11/09/2024Robert StephensUrban Logistics REITBuy
11/09/2024Rodney HobsonNestleBuy
11/09/2024Huw RobertsBarratt DevelopmentsHold
10/09/2024Huw RobertsAstraZenecaHold
10/09/2024Edmond JacksonImperial BrandsHold
10/09/2024Edmond JacksonBritish American TobaccoHold
09/09/2024Huw RobertsPersimmonBuy
09/09/2024Huw RobertsSavillsBuy
06/09/2024Richard BeddardJet2Buy
06/09/2024Edmond JacksonM&GBuy
05/09/2024Huw RobertsAntofagastaHold
04/09/2024Rodney HobsonCostcoHold
04/09/2024Rodney HobsonWalmartHold
04/09/2024Richard BeddardJames LathamBuy
04/09/2024Richard BeddardHowden JoinerySell
03/09/2024Edmond JacksonBank of AmericaHold
03/09/2024Huw RobertsKraneShares CSI China Internet ETFHold
02/09/2024Huw RobertsiShares Core FTSE 100 ETFHold
02/09/2024Huw RobertsiShares FTSE 250 ETFBuy
30/08/2024Richard BeddardGames WorkshopBuy
30/08/2024Edmond JacksonWickesBuy
29/08/2024Huw RobertsLegal & GeneralBuy
28/08/2024Huw RobertsAmazonBuy
28/08/2024Rodney HobsonLVMHBuy
27/08/2024Huw RobertsPage GroupHold
27/08/2024Huw RobertsRobert WaltersHold
27/08/2024Edmond JacksonPeloton InteractiveHold
23/08/2024Richard BeddardCelebrusHold
23/08/2024Edmond JacksonCostainBuy
22/08/2024Huw RobertsWizz AirHold
21/08/2024Huw RobertsNetflixHold
16/08/2024Richard BeddardJames LathamBuy
16/08/2024Edmond JakcsonRank GroupBuy
15/08/2024Huw RobertsBlockBuy
15/08/2024Robert StephensSmiths GroupBuy
15/08/2024Robert StephensMondiBuy
14/08/2024Rodney HobsonCrowdstrikeBuy
14/08/2024Rodney HobsonMcDonaldsBuy
13/08/2024Huw RobertsModernaHold
13/08/2024Edmond JacksonMarshallsHold
13/08/2024Robert StephensNextBuy
12/08/2024Huw RobertsCaterpillarHold
12/08/2024Huw RobertsUberHold
09/08/2024Richard BeddardSolid StateBuy
08/08/2024Huw RobertsFreeport-McMoranHold
07/08/2024Richard BeddardGoodwinSell
07/08/2024Rodney HobsonNvidiaBuy
07/08/2024Huw RobertsiShares Core FTSE 100 ETFHold
06/08/2024Edmond JacksonJohn WoodBuy
05/08/2024Huw RobertsNatWestHold
02/08/2024Richard BeddardMarks ElectricalBuy
02/08/2024Edmond JacksonMetro BankBuy
01/08/2024Huw RobertsFoxtonsBuy
01/08/2024Robert StephensTaylor WimpeyBuy
31/07/2024Rodney HobsonCrowdstrikeBuy
30/07/2024Edmond JacksonTrifastBuy
30/07/2024Huw RobertsExxon MobilHold
29/07/2024Huw RobertsLVMHHold
26/07/2024Richard BeddardAuto TraderBuy
26/07/2024Edmond JacksonVodafoneBuy
26/07/2024Edmond JacksonBTBuy
24/07/2024Rodney HobsonPepsi-CoBuy
24/07/2024Rodney HobsonCoca-ColaBuy
24/07/2024Huw RobertsAdvanced Micro DevicesBuy
24/07/2024Robert StephensDiplomaBuy
23/07/2024Huw RobertseasyJetHold
23/07/2024Huw RobertsIAGHold
23/07/2024Edmond JacksonJet2Buy
23/07/2024Edmond JacksonOn the BeachBuy
23/07/2024Edmond JacksoneasyJetBuy
22/07/2024Huw RobertsiShares Core FTSE 100 ETFHold
22/07/2024Huw RobertsBitcoinHold
22/07/2024Huw RobertsGoldHold
19/07/2024Richard BeddardBloomsburyHold
19/07/2024Edmond JacksonFrasers GroupBuy
17/07/2024Huw RobertsiShares FTSE 250 ETFHold
17/07/2024Huw RobertsiShares Core FTSE 100 ETFBuy
17/07/2024Robert StephensInterContinental HotelsBuy
17/07/2024Robert StephensIAGBuy
17/07/2024Rodney HobsonGoldman SachsHold
17/07/2024Rodney HobsonJPMorgan ChaseHold
16/07/2024Edmond JacksonRobert WaltersBuy
16/07/2024Edmond JacksonME Group InternationalHold
16/07/2024Huw RobertsAnglo AmericanBuy
15/07/2024Huw RobertsTeslaHold
12/07/2024Richard BeddardOxford InstrumentsBuy
12/07/2024Andrew HoreGateleyBuy
12/07/2024Andrew HoreOxford MetricsBuy
12/07/2024Andrew HoreRestoreBuy
12/07/2024Andrew HoreMichelmersh BrickBuy
12/07/2024Edmond JacksonHaysBuy
12/07/2024Edmond JacksonPageGroupBuy
11/07/2024Huw RobertsHubSpotHold
10/07/2024Rodney HobsonJohnson & JohnsonBuy
09/07/2024Huw RobertsiShares FTSE 250 ETFBuy
09/07/2024Huw RobertsiShares Core FTSE 100 ETFHold
09/07/2024Huw RobertsModernaHold
09/07/2024Edmond JacksonKier GroupBuy
09/07/2024Edmond JacksonCostainBuy
09/07/2024Edmond JacksonMJ GleesonBuy
09/07/2024Edmond JacksonVistry GroupBuy
08/07/2024Robert StephensBritish American TobaccoBuy
08/07/2024Robert StephensTescoBuy
05/07/2024Richard BeddardAnparioBuy
05/07/2024Huw RobertsBarclaysSell
05/07/2024Edmond JacksonWhitbreadBuy
04/07/2024Richard BeddardDewhurstBuy
04/07/2024Richard BeddardChurchill ChinaBuy
03/07/2024Rodney HobsonBoeingSell
03/07/2024Rodney HobsonKraft HeinzBuy
03/07/2024Huw RobertsTeslaHold
02/07/2024Edmond JacksonHalfordsBuy
01/07/2024Huw RobertsSagaHold
01/07/2024Huw RobertsRoyal CaribbeanBuy
01/07/2024Huw RobertsDelta AirlinesHold
28/06/2024Richard BeddardPZ CussonsHold
28/06/2024Richard BeddardOxford InstrumentsHold
28/06/2024Richard BeddardPorvairBuy
28/06/2024Richard BeddardYouGovBuy
28/06/2024Huw RobertsDisneySell
28/06/2024Edmond JacksonWatches of SwitzerlandBuy
28/06/2024Edmond JacksonSandersonBuy
26/06/2024Robert StephenseasyJetBuy
26/06/2024Huw RobertsDeliverooHold
25/06/2024Edmond JacksonBritvicHold
24/06/2024Huw RobertsiShares Global Clean Energy ETFHold
21/06/2024Richard BeddardAMSBuy
21/06/2024Edmond JacksonYouGovBuy
21/06/2024Huw RobertsiShares Core UK Gilts ETFHold
20/06/2024Robert StephensTate & LyleBuy
20/06/2024Robert StephensCranswickBuy
19/06/2024Rodney HobsonBoeingSell
19/06/2024Rodney HobsonBroadcomBuy
18/06/2024Edmond JacksonLegal & GeneralBuy
18/06/2024Huw RobertsWhitbreadBuy
14/06/2024Edmond JacksonPayPointBuy
14/06/2024Richard BeddardChurchill ChinaBuy
13/06/2024Huw RobertsCrest NicholsonSell
12/06/2024Huw RobertsPayPalSell
12/06/2024Rodney HobsonEvergyBuy
12/06/2024Rodney HobsonDuke EnergyBuy
12/06/2024Rodney HobsonDR HortonBuy
11/06/2024Edmond JacksonAvivaBuy
10/06/2024Huw RobertsShellBuy
10/06/2024Huw RobertsBPBuy
07/06/2024Richard BeddardJudges ScientificBuy
07/06/2024Edmond JacksonN Brown GroupBuy
05/06/2024Huw RobertsB&M European Value RetailHold
05/06/2024Robert StephensDunelmBuy
05/06/2024Robert StephensLegal & GeneralBuy
05/06/2024Richard BeddardXP PowerSell
05/06/2024Rodney HobsonWalt DisneyBuy
04/06/2024Edmond JacksonGSKHold
04/06/2024Huw RobertsIntelBuy
03/06/2024Huw RobertsBalfour BeattyBuy
03/06/2024Huw RobertsSavillsHold
03/06/2024Huw RobertsIbstockHold
03/06/2024Huw RobertsFoxtonsHold
03/06/2024Huw RobertsPersimmonHold
31/05/2024Huw RobertsAppleHold
31/05/2024Richard BeddardRWSBuy
31/05/2024Edmond JacksonPremier Miton GroupBuy
29/05/2024Rodney HobsonBoeingSell
29/05/2024Rodney HobsonCoca-ColaBuy
29/05/2024Huw RobertsUnited UtilitiesHold
29/05/2024Huw RobertsSevern TrentHold
29/05/2024Robert StephensM&SBuy
28/05/2024Huw RobertsInvesco Utilities S&P US Select Sector ETF Sell
24/05/2024Richard BeddardGarminBuy
24/05/2024Edmond JacksonQinetiqBuy
23/05/2024Huw RobertsNational GridHold
22/05/2024Robert StephensRenishawBuy
22/05/2024Robert StephensIMIBuy
22/05/2024Rodney HobsonWalmartHold
21/05/2024Huw RobertsAstraZenecaHold
21/05/2024Huw RobertsGSKHold
21/05/2024Edmond JacksonKeywords StudiosSell
20/05/2024Huw RobertsLVMHBuy
17/05/2024Edmond JacksonVodafoneBuy
17/05/2024Edmond JacksonBTBuy
17/05/2024Richard BeddardNextBuy
15/05/2024Rodney HobsonUBSBuy
15/05/2024Huw RobertsOcadoHold
14/05/2024Edmond JacksonDiplomaBuy
14/05/2024Huw RobertsMarston’sHold
14/05/2024Huw RobertsGreggsHold
13/05/2024Huw RobertsARKK (LS ARK Innovation Tracker ETP Scs GBP ARKA)Buy
13/05/2024Huw RobertsFXI (iShares China Large Cap ETF USD Dist GBP FXC)Hold
13/05/2024Huw RobertsXLB (Invesco Materials S&P US Select Sec ETF XLBS)Buy
13/05/2024Huw RobertsXLE (Invesco Energy S&P US Select Sector ETF XLES)Buy
10/05/2024Richard Beddard4imprint Buy
10/05/2024Edmond JacksonJohn Wood GroupHold
09/05/2024Huw RobertsAirbnbBuy
09/05/2024Huw RobertsExpediaBuy
09/05/2024Richard BeddardMacfarlaneBuy
09/05/2024Robert StephensGSKBuy
09/05/2024Robert StephensSegroBuy
08/05/2024Rodney HobsonGeneral MotorsHold
08/05/2024Rodney HobsonFordBuy
08/05/2024Huw RobertsWH SmithBuy
07/05/2024Huw RobertsPersimmonHold
07/05/2024Edmond JacksonAlphabetHold
03/05/2024Richard BeddardBunzlBuy
03/05/2024Edmond JacksonGSKHold
03/05/2024Edmond JacksonAstraZenecaHold
02/05/2024Huw RobertsShellHold
01/05/2024Rodney HobsonHeinekenHold
01/05/2024Rodney HobsonJohnson & JohnsonBuy
01/05/2024Rodney HobsonBoeingSell
01/05/2024Rodney HobsonProcter & GambleHold
30/04/2024Edmond JacksonCentricaHold
30/04/2024Huw RobertsLegal & GeneralTake profits
26/04/2024Richard BeddardHowden JoineryBuy
26/04/2024Edmond JacksonNatWestHold
26/04/2024Edmond JacksonBarclaysHold
25/04/2024Huw RobertsOracleBuy
25/04/2024Robert StephensBHPBuy
23/04/2024Edmond JacksonCerillionHold
23/04/2024Huw RobertsJD SportsHold
22/04/2024Huw RobertsAppleHold
19/04/2024Richard BeddardMacfarlaneBuy
19/04/2024Edmond JacksoneasyJetHold
17/04/2024Rodney HobsonGoldman SachsBuy
17/04/2024Rodney HobsonMorgan StanleyBuy
17/04/2024Rodney HobsonWells FargoSell
17/04/2024Rodney HobsonBank of AmericaHold
17/04/2024Rodney HobsonJP MorganHold
17/04/2024Rodney HobsonCitigroupHold
16/04/2024Edmond JacksonPalantir TechnologiesHold
16/04/2024Huw RobertsRobert WaltersHold
16/04/2024Robert StephensSage GroupBuy
16/04/2024Robert StephensAuto TraderBuy
15/04/2024Huw RobertsRolls-RoyceHold
15/04/2024Huw RobertsBAE SystemsHold
15/04/2024Huw RobertsBabcock InternationalHold
12/04/2024Richard BeddardXP PowerHold
12/04/2024Edmond JacksonCentaminBuy
11/04/2024Huw RobertsPersimmonHold
10/04/2024Rodney HobsonWalt DisneyBuy
10/04/2024Robert StephensBPBuy
10/04/2024Robert StephensRio TintoBuy
09/04/2024Edmond JacksonCake Box HoldingsBuy
09/04/2024Huw RobertsWH SmithSell
08/04/2024Huw RobertsMitchells & ButlersHold
08/04/2024Huw RobertsWhitbreadHold
05/04/2024Richard BeddardPorvairBuy
05/04/2024Edmond JacksonM&GBuy
04/04/2024Huw RobertsiShares Core FTSE 100 ETFHold
04/04/2024Robert StephensInterContinental Hotels GroupBuy
04/04/2024Robert StephensAstraZenecaBuy
03/04/2024Huw RobertsiShares Core UK Gilts ETFHold
03/04/2024Rodney HobsonHeinekenBuy
03/04/2024Rodney HobsonAB InBevHold
02/04/2024Huw RobertsGlobal X US Infrastructure Development ETFBuy
02/04/2024Edmond JacksonDS SmithHold
28/03/2024Richard BeddardRenewBuy
27/03/2024Amit KhannaAlibabaBuy
27/03/2024Rodney HobsonBoeingSell
27/03/2024Rodney HobsonNestleBuy
26/03/2024Amit KhannaLloyds Banking GroupHold
26/03/2024Edmond JacksonPennon GroupSell
22/03/2024Andrew HoreJudges ScientificBuy
22/03/2024Andrew HoreFocusriteBuy
22/03/2024Andrew HoreCerillionBuy
22/03/2024Andrew HoreSigmaRocBuy
22/03/2024Andrew HoreVolexBuy
22/03/2024Edmond JacksonDirect LineHold
21/03/2024Huw RobertsMcDonald’sBuy
20/03/2024Rodney HobsonMorgan StanleyBuy
20/03/2024Rodney HobsonGoldman SachsBuy
20/03/2024Rodney HobsonCitigroupBuy
20/03/2024Rodney HobsonExxon MobilBuy
20/03/2024Rodney HobsonChevronBuy
20/03/2024Rodney HobsonJohnson & JohnsonBuy
20/03/2024Rodney HobsonAT&TBuy
20/03/2024Rodney HobsonIBMBuy
19/03/2024Edmond JacksonVodafoneBuy
19/03/2024Huw RobertsSmith & NephewBuy
15/03/2024Richard BeddardQuartixBuy
15/03/2024Andrew HoreIntelligent Ultrasound GroupBuy
15/03/2024Andrew HoreFrontier IPBuy
15/03/2024Andrew HoreGaming RealmsBuy
15/03/2024Andrew HoreWindwardBuy
15/03/2024Andrew HoreIQGeoBuy
15/03/2024Edmond JacksonKeywords StudiosHold
14/03/2024Robert StephensBAE SystemsBuy
14/03/2024Robert StephensRolls-RoyceBuy
13/03/2024Rodney HobsonAmerican ExpressHold
13/03/2024Rodney HobsonVisaHold
12/03/2024Robert StephensReckitt BenckiserBuy
12/03/2024Robert StephensUnileverBuy
11/03/2024Huw RobertsJD WetherspoonBuy
08/03/2024Richard BeddardHollywood BowlBuy
08/03/2024Edmond JacksonPremier FoodsBuy
06/03/2024Rodney HobsonKB HomeHold
06/03/2024Rodney HobsonDR HortonSell
05/03/2024Edmond JacksonClarksonHold
05/03/2024Huw RobertsGreggsHold
04/03/2024Huw RobertsHANetf US Global Jets ETFBuy
01/03/2024Richard BeddardVictrexBuy
01/03/2024Edmond JacksonDirect Line GroupBuy
29/02/2024Huw RobertsAvivaTake profits
29/02/2024Robert StephensAnglo AmericanBuy
28/02/2024Rodney HobsonCostcoHold
28/02/2024Rodney HobsonTargetHold
28/02/2024Rodney HobsonWalmartHold
27/02/2024Edmond JacksonDuke CapitalBuy
23/02/2024Andrew HoreSomero EnterprisesBuy
23/02/2024Andrew HoreSerica EnergyBuy
23/02/2024Andrew HoreH&TBuy
23/02/2024Andrew HoreMattioli WoodsBuy
23/02/2024Andrew HoreWynnstay GroupBuy
23/02/2024Richard BeddardTreattBuy
23/02/2024Huw RobertsBHPBuy
23/02/2024Huw RobertsRio TintoBuy
23/02/2024Edmond JacksonME Group InternationalHold
22/02/2024Huw RobertsRolls-RoyceHold
21/02/2024Huw RobertsCentricaHold
21/02/2024Rodney HobsonLVMHBuy
21/02/2024Rodney HobsonRalph LaurenHold
20/02/2024Edmond JacksonCurrysHold
20/02/2024Robert StephensFevertreeBuy
20/02/2024Robert StephensDiageoBuy
19/02/2024Huw RobertseasyJetHold
16/02/2024Richard BeddardYouGovBuy
16/02/2024Edmond JacksoneasyJetBuy
16/02/2024Edmond JacksonOn the BeachBuy
16/02/2024Edmond JacksonJet2Buy
15/02/2024Huw RobertsMarks & SpencerHold
14/02/2024Rodney HobsonBoeingSell
14/02/2024Rodney HobsonExxon MobilBuy
14/02/2024Rodney HobsonChevronBuy
13/02/2024Huw RobertsPersimmonHold
13/02/2024Edmond JacksonUK Commercial PropertyHold
13/02/2024Edmond JacksonTritax Big BoxHold
12/02/2024Huw RobertsBPTake profits
12/02/2024Robert StephensLand SecuritiesBuy
12/02/2024Robert StephensPets at HomeBuy
09/02/2024Huw RobertsBellwayHold
09/02/2024Edmond JacksonBeeks Financial Cloud GroupBuy
07/02/2024Huw RobertsAstraZenecaHold
07/02/2024Rodney HobsonPeloton InteractiveSell
07/02/2024Rodney HobsonPfizerBuy
06/02/2024Edmond JacksonMeta PlatformsHold
06/02/2024Edmond JacksonAmazonHold
06/02/2024Huw RobertsBTBuy
01/02/2024Huw RobertsVanEck Gold Miners ETFBuy
01/02/2024Huw RobertsEndeavour MiningBuy
01/02/2024Huw RobertsImperial BrandsTake profits
31/01/2024Rodney HobsonJohnson & JohnsonBuy
31/01/2024Rodney HobsonProcter & GambleHold
30/01/2024Edmond JacksonWickesBuy
29/01/2024Lee WildMorgan Advanced MaterialsBuy
29/01/2024Lee WildImperial BrandsBuy
29/01/2024Lee WildM&GBuy
29/01/2024Lee WildRio TintoBuy
29/01/2024Lee WildTaylor WimpeyBuy
29/01/2024Lee WildLegal & GeneralBuy
29/01/2024Lee WildSainsburyBuy
29/01/2024Lee WildNational GridBuy
29/01/2024Lee WildGSKBuy
29/01/2024Lee WildLloyds Banking GroupBuy
29/01/2024Robert StephensPersimmonBuy
26/01/2024Edmond JacksonTullow OilBuy
24/01/2024Rodney HobsonJPMorgan ChaseHold
24/01/2024Rodney HobsonGoldman SachsHold
24/01/2024Rodney HobsonMorgan StanleyBuy
24/01/2024Rodney HobsonWells FargoBuy
24/01/2024Rodney HobsonCitigroupHold
23/01/2024Edmond JacksonBegbies TraynorBuy
23/01/2024Edmond JacksonTrifastHold
19/01/2024Edmond JacksonKier GroupBuy
19/01/2024Edmond JacksonGalliford TryBuy
17/01/2024Rodney HobsonAirbusBuy
17/01/2024Rodney HobsonBoeingSell
16/01/2024Edmond JacksonCostainBuy
12/01/2024Edmond JacksonMears GroupHold
12/01/2024Edmond JacksonVistry GroupHold
12/01/2024Edmond JacksonTaylor WimpeyHold
12/01/2024Edmond JacksonPersimmonHold
12/01/2024Edmond JacksonMJ GleesonHold
12/01/2024Edmond JacksonHaysHold
12/01/2024Richard BeddardPorvairBuy
12/01/2024Richard BeddardFocusriteBuy
12/01/2024Richard BeddardRWSBuy
12/01/2024Richard BeddardDewhurstBuy
12/01/2024Richard BeddardChurchill ChinaBuy
12/01/2024Richard BeddardHowden JoineryBuy
11/01/2024Robert StephensBritish American TobaccoBuy
11/01/2024Robert StephensImperial BrandsBuy
10/01/2024Rodney HobsonFord MotorBuy
10/01/2024Rodney HobsonGeneral MotorsBuy
09/01/2024Edmond JacksonCelebrus TechnologiesBuy
05/01/2024Edmond JacksonTopps TilesHold
05/01/2024Edmond JacksonClarksonHold
05/01/2024Edmond JacksonJD SportsHold
04/01/2024Robert StephensMorgan Advanced MaterialsBuy
04/01/2024Robert StephensInchcapeBuy
03/01/2024Keith BowmanCitigroupBuy
03/01/2024Lee WildInternational Consolidated AirlinesBuy
02/01/2024Edmond JacksonGSKBuy

*Please click recommendation or asterisk to refer back to article

Entries on this page were all point-in-time recommendations. The same recommendation may not apply now.

2023

DateAuthorCompany NameRecommendation
29/12/2023Andrew HoreRestoreBuy
29/12/2023Andrew HoreGateleyBuy
29/12/2023Andrew HoreTrident RoyaltiesBuy
29/12/2023Andrew HoreMichelmersh BrickBuy
29/12/2023Andrew HoreOxford MetricsBuy
28/12/2023Rodney HobsonMarriott InternationalHold
28/12/2023Rodney HobsonExpediaTake profits
28/12/2023Rodney HobsonTripAdvisorSell
28/12/2023Rodney HobsonBooking HoldingsTake profits
28/12/2023Rodney HobsonAT&TBuy
28/12/2023Rodney HobsonJohnson & JohnsonBuy
28/12/2023Rodney HobsonPepsiCoBuy
28/12/2023Rodney HobsonCoca-ColaBuy
28/12/2023Rodney HobsonChevronBuy
28/12/2023Rodney HobsonExxon MobilBuy
28/12/2023Rodney HobsonBank of AmericaHold
22/12/2023Edmond JacksonFrasers GroupHold
22/12/2023Edmond JacksonCerillionHold
22/12/2023Edmond JacksonMJ GleesonHold
22/12/2023Edmond JacksonCostainHold
22/12/2023Edmond JacksonDirect LineHold
22/12/2023Andrew HoreLok’nStoreHold
22/12/2023Andrew HoreRenew HoldingsHold
22/12/2023Andrew HoreDSW CapitalHold
22/12/2023Andrew HoreActiveOpsHold
22/12/2023Andrew HoreDuke RoyaltyHold
22/12/2023Edmond JacksonH&T GroupHold
22/12/2023Edmond JacksonBritish American TobaccoBuy
22/12/2023Edmond JacksonBAE SystemsHold
22/12/2023Edmond JacksonAstraZenecaHold
20/12/2023Rodney HobsonCostcoHold
19/12/2023Edmond JacksonNaked WinesHold
18/12/2023Robert StephensGSKBuy
15/12/2023Edmond JacksonAO WorldHold
15/12/2023Edmond JacksonCurrysHold
14/12/2023Algy HallJust GroupBuy
14/12/2023Algy HallShaftesbury CapitalBuy
14/12/2023Algy HallInformaBuy
14/12/2023Algy HalleasyJetBuy
14/12/2023Algy HallIntercontinental HotelsBuy
14/12/2023Algy HallMarks & SpencerBuy
14/12/2023Algy HallRolls-RoyceBuy
13/12/2023Rodney HobsonMacy'sHold
13/12/2023Rodney HobsonTargetBuy
13/12/2023Rodney HobsonWalmartBuy
12/12/2023Edmond JacksonPetrofacSell
11/12/2023Robert StephensTritax Big BoxBuy
11/12/2023Robert StephensSegroBuy
08/12/2023Edmond JacksonParagon Banking GroupBuy
07/12/2023Algy HallQinetiq GroupBuy
07/12/2023Algy HallPlaytechBuy
07/12/2023Algy HallClarksonBuy
07/12/2023Algy HallBreedon GroupBuy
07/12/2023Algy HallCapital LtdBuy
06/12/2023Rodney HobsonPepsiCoBuy
06/12/2023Rodney HobsonCoca-ColaBuy
05/12/2023Edmond JacksoneasyJetBuy
04/12/2023Robert StephensImperial BrandsBuy
04/12/2023Robert StephensNational GridBuy
01/12/2023Edmond JacksonTHGHold
01/12/2023Edmond JacksonDirect LineHold
30/11/2023Algy HallBritvicBuy
30/11/2023Algy HallCoca-ColaBuy
30/11/2023Algy HallTelecom PlusBuy
30/11/2023Algy HallUnileverBuy
30/11/2023Algy HallMacfarlane GroupBuy
30/11/2023Algy HallRobert WaltersBuy
29/11/2023Rodney HobsonHarley-DavidsonHold
29/11/2023Rodney HobsonFerrariBuy
28/11/2023Edmond JacksonFrontier DevelopmentsHold
27/11/2023Robert StephensBPBuy
24/11/2023Andrew HoreJudges ScientificBuy
24/11/2023Andrew HoreTatton Asset ManagementBuy
24/11/2023Andrew HoreVolexBuy
24/11/2023Andrew HoreJohnson Service GroupBuy
24/11/2023Andrew HoreVertu MotorsBuy
24/11/2023Edmond JacksonFirstGroupHold
22/11/2023Rodney HobsonAirbusBuy
22/11/2023Rodney HobsonBoeingHold
21/11/2023Edmond JacksonQinetiqBuy
20/11/2023Robert StephensITVBuy
20/11/2023Robert StephensWPPBuy
17/11/2023Edmond JacksonYoung'sHold
15/11/2023Rodney HobsonWarner Bros. DiscoverySell
15/11/2023Rodney HobsonMattelBuy
14/11/2023Edmond JacksonNaked WinesBuy
10/11/2023Edmond JacksonMarks & SpencerHold
08/11/2023Robert StephensGlencoreBuy
08/11/2023Robert StephensSainsbury'sBuy
08/11/2023Rodney HobsonModernaSell
08/11/2023Rodney HobsonBeyond MeatSell
08/11/2023Rodney HobsonMcDonaldsBuy
07/11/2023Edmond JacksonBT GroupBuy
03/11/2023Edmond JacksonEquals GroupBuy
01/11/2023Robert StephensRolls-RoyceBuy
01/11/2023Rodney HobsonExxon MobilBuy
01/11/2023Rodney HobsonChevronBuy
31/10/2023Lee WildKeller GroupBuy
31/10/2023Lee WildHill & SmithBuy
31/10/2023Lee WildMorgan SindallBuy
31/10/2023Lee WildJD Sports FashionBuy
31/10/2023Lee WildIntercontinental Hotels GroupBuy
31/10/2023Lee WildHilton Food GroupBuy
31/10/2023Lee WildLiontrust Asset ManagementBuy
31/10/2023Lee WilddiscoverIEBuy
31/10/2023Lee WildSafestoreBuy
31/10/2023Edmond JacksonLok’n StoreHold
27/10/2023Edmond JacksonVolexHold
25/10/2023Robert StephensWH SmithBuy
25/10/2023Robert StephensMarks & SpencerBuy
25/10/2023Rodney HobsonJohnson & JohnsonHold
25/10/2023Rodney HobsonPfizerSell
24/10/2023Edmond JacksonMarston’sBuy
20/10/2023Edmond JacksonDunelmHold
20/10/2023Edmond JacksonNorcrossBuy
20/10/2023Edmond JacksonSanderson DesignBuy
18/10/2023Rodney HobsonJPMorganBuy
18/10/2023Rodney HobsonBank of AmericaBuy
18/10/2023Rodney HobsonWells FargoBuy
18/10/2023Rodney HobsonCitigroupHold
18/10/2023Rodney HobsonGoldman SachsSell
17/10/2023Edmond JacksonCerillionHold
13/10/2023Edmond JacksonPage GroupHold
13/10/2023Edmond JacksonRobert WaltersHold
13/10/2023Edmond JacksonHaysHold
11/10/2023Rodney HobsonChevronHold
11/10/2023Rodney HobsonExxon MobilHold
11/10/2023Rodney HobsonAccentureHold
10/10/2023Edmond JacksonBabcock InternationalHold
10/10/2023Edmond JacksonBAE SystemsHold
09/10/2023Robert StephensBAE SystemsBuy
09/10/2023Robert StephensDiageoBuy
06/10/2023Edmond JacksonImperial BrandsHold
06/10/2023Edmond JacksonBritish American TobaccoHold
04/10/2023Rodney HobsonSpotify TechnologySell
03/10/2023Edmond JacksonXP PowerHold
27/09/2023Robert StephensBellwayBuy
27/09/2023Robert StephensRedrowBuy
27/09/2023Rodney HobsonPhilip Morris InternationalBuy
22/09/2023Edmond JacksonCVS GroupHold
20/09/2023Rodney HobsonHome DepotBuy
19/09/2023Edmond JacksonMJ GleesonBuy
15/09/2023Edmond JacksonOn the Beach GroupBuy
15/09/2023Edmond JacksonJet2Buy
15/09/2023Edmond JacksoneasyJetBuy
13/09/2023Robert StephensJohnson MattheyBuy
13/09/2023Robert StephensMondiBuy
13/09/2023Rodney HobsonEli LillyTake profits
12/09/2023Edmond JacksonBurford CapitalHold
08/09/2023Edmond JacksonWickes GroupBuy
08/09/2023Edmond JacksonPets at HomeSell
05/09/2023Edmond JacksonJohn Wood GroupBuy
01/09/2023Edmond JacksonLiontrust Asset ManagementBuy
30/08/2023Rodney HobsonPelotonSell
30/08/2023Rodney HobsonWalmartBuy
29/08/2023Edmond JacksonNvidiaHold
25/08/2023Edmond JacksonCostain GroupBuy
23/08/2023Rodney HobsonMeta PlatformsBuy
22/08/2023Edmond JacksonEmpiric Student PropertyBuy
22/08/2023Edmond JacksonWatkin JonesBuy
18/08/2023Edmond JacksonBAE SystemsBuy
16/08/2023Rodney HobsonComcastBuy
15/08/2023Edmond JacksonBurford CapitalHold
11/08/2023Edmond JacksonRMBuy
09/08/2023Rodney HobsonMcDonald'sBuy
09/08/2023Rodney HobsonJohnson & JohnsonBuy
08/08/2023Edmond JacksonClarksonHold
07/08/2023Robert StephensITVBuy
07/08/2023Robert StephensBritish LandBuy
04/08/2023Edmond JacksonBAE SystemsHold
02/08/2023Rodney HobsonChevronHold
02/08/2023Rodney HobsonExxonMobilHold
01/08/2023Edmond JacksonDr MartensBuy
28/07/2023Edmond JacksonJupiter Fund ManagementBuy
25/07/2023Edmond JacksonMorgan Advanced MaterialsBuy
24/07/2023Robert StephensRio TintoBuy
24/07/2023Robert StephensAntofagastaBuy
21/07/2023Edmond JacksonKier GroupBuy
19/07/2023Rodney HobsonCitigroupHold
19/07/2023Rodney HobsonWells FargoBuy
19/07/2023Rodney HobsonBank of AmericaBuy
19/07/2023Rodney HobsonJPMorgan ChaseBuy
18/07/2023Edmond JacksonRuffer Investment CompanyHold
14/07/2023Edmond JacksonWatches of SwitzerlandBuy
11/07/2023Rodney HobsonMattelBuy
11/07/2023Edmond JacksonMJ GleesonBuy
10/07/2023Robert StephensTescoBuy
10/07/2023Robert StephensSmurfit KappaBuy
07/07/2023Edmond JacksonRobert WaltersHold
05/07/2023Rodney HobsonPalantir TechnologiesSell
05/07/2023Rodney HobsonNvidiaTake profits
04/07/2023Edmond JacksonCrest NicholsonBuy
30/06/2023Edmond JacksonPets at HomeHold
28/06/2023Rodney HobsonAccentureBuy
27/06/2023Edmond JacksonSagaBuy
26/06/2023Robert StephensProcter & GambleBuy
26/06/2023Robert StephensReckitt BenckiserBuy
26/06/2023Robert StephensUnileverBuy
23/06/2023Edmond JacksonDS SmithBuy
21/06/2023Rodney Hobson3MBuy
16/06/2023Edmond JacksonNorcrosHold
14/06/2023Rodney HobsonAirbusBuy
14/06/2023Rodney HobsonBoeingSell
13/06/2023Edmond JacksonWatkin JonesBuy
12/06/2023Robert StephensBHPBuy
12/06/2023Robert StephensWPPBuy
12/06/2023Robert StephensTaylor WimpeyBuy
09/06/2023Andrew HoreWynnstay GroupBuy
09/06/2023Andrew HoreThe Property Franchise GroupBuy
09/06/2023Andrew HoreMichelmersh Brick HoldingsBuy
09/06/2023Andrew HoreRBG HoldingsBuy
09/06/2023Andrew HoreDuke RoyaltyBuy
09/06/2023Edmond JacksonMacfarlaneBuy
07/06/2023Rodney HobsonL'OrealBuy
07/06/2023Rodney HobsonEstee LauderBuy
06/06/2023Edmond JacksonFrasers GroupBuy
02/06/2023Edmond JacksonMarks & SpencerHold
31/05/2023Rodney HobsonHeinekenHold
31/05/2023Rodney HobsonAB InBevBuy
30/05/2023Robert StephensIAGBuy
30/05/2023Robert StephenseasyJetBuy
30/05/2023Robert StephensWhitbreadBuy
30/05/2023Edmond JacksonNvidiaBuy
23/05/2023Edmond JacksonMetro BankBuy
19/05/2023Edmond JacksonPremier FoodsHold
17/05/2023Rodney HobsonModernaBuy
16/05/2023Edmond JacksonCurrysBuy
15/05/2023Robert StephensBritish American TobaccoBuy
15/05/2023Robert StephensDS SmithBuy
15/05/2023Robert StephensLegal & GeneralBuy
12/05/2023Edmond JacksonMarshallsHold
10/05/2023Rodney HobsonPelotonAvoid
10/05/2023Rodney HobsonYum BrandsSell
10/05/2023Rodney HobsonCoca-ColaBuy
10/05/2023Rodney HobsonPepsiBuy
10/05/2023Rodney HobsonMcDonald'sBuy
05/05/2023Edmond JacksonLiontrust Asset ManagementHold
03/05/2023Rodney HobsonJohnson & JohnsonBuy
02/05/2023Edmond JacksoniEnergizerSell
28/04/2023Edmond JacksonJupiter Fund ManagementHold
26/04/2023Rodney HobsonBank of AmericaBuy
26/04/2023Rodney HobsonGoldman SachsSell
26/04/2023Rodney HobsonMorgan StanleyBuy
25/04/2023Edmond JacksonDr MartensHold
21/04/2023Edmond JacksonBAE SystemsBuy
21/04/2023Edmond JacksonRedde NorthgateHold
21/04/2023Edmond JacksonCake BoxHold
21/04/2023Edmond JacksonMITIEHold
21/04/2023Edmond JacksonVolexHold
21/04/2023Edmond JacksonBTHold
19/04/2023Rodney HobsonWells FargoHold
19/04/2023Rodney HobsonCitigroupBuy
19/04/2023Rodney HobsonJP Morgan ChaseBuy
18/04/2023Edmond JacksonCerillionHold
14/04/2023Edmond JacksonChurchill ChinaBuy
12/04/2023Rodney HobsonMarriott InternationalBuy
11/04/2023Edmond JacksonPetrofacBuy
06/04/2023Edmond JacksonSagaBuy
05/04/2023Rodney HobsonChevronHold
05/04/2023Rodney HobsonExxon MobilHold
05/04/2023Rodney HobsonKB HomeSell
05/04/2023Rodney HobsonTaylor Morrison HomeTake profits
05/04/2023Rodney HobsonLennarTake profits
05/04/2023Rodney HobsonDR HortonTake profits
04/04/2023Edmond JacksonBurford CapitalBuy
31/03/2023Edmond JacksonJD WetherspoonHold
29/03/2023Rodney HobsonAirbnbBuy
29/03/2023Rodney HobsonTripAdvisorSell
29/03/2023Rodney HobsonExpediaHold
29/03/2023Rodney HobsonBooking HoldingsBuy
28/03/2023Edmond JacksonWickesBuy
17/03/2023Edmond JacksonCostain GroupBuy
15/03/2023Rodney HobsonAXABuy
15/03/2023Rodney HobsonAllianzBuy
15/03/2023Rodney HobsonSantanderBuy
14/03/2023Edmond JacksonDirect LineBuy
08/03/2023Rodney HobsonAT&TBuy
08/03/2023Rodney HobsonVerizon CommunicationsBuy
08/03/2023Rodney HobsonAbbVieBuy
08/03/2023Rodney HobsonPfizerBuy
08/03/2023Rodney HobsonKraft HeinzBuy
08/03/2023Rodney HobsonCoca-ColaBuy
08/03/2023Rodney HobsonPepsiCoBuy
08/03/2023Rodney HobsonExxon MobilBuy
08/03/2023Rodney HobsonChevron CorpBuy
08/03/2023Rodney HobsonJPMorgan ChaseBuy
08/03/2023Rodney HobsonCitigroupBuy
07/03/2023Edmond JacksonAston MartinBuy
03/03/2023Edmond JacksonMetro BankBuy
01/03/2023Rodney HobsonUnitedHealthBuy
01/03/2023Rodney HobsonBeyond MeatBuy
28/02/2023Edmond JacksonLloyds Banking GroupHold
28/02/2023Edmond JacksonHSBCHold
28/02/2023Edmond JacksonBarclaysBuy
24/02/2023Edmond JacksonJohn Wood GroupHold
22/02/2023Rodney HobsonAbbVieHold
22/02/2023Rodney HobsonGileadSell
22/02/2023Rodney HobsonPfizerBuy
21/02/2023Edmond JacksonTrifastHold
17/02/2023Andrew HoreIlikaBuy
17/02/2023Andrew HoreMercia Asset ManagementBuy
17/02/2023Andrew HoreFacilities by ADF Buy
17/02/2023Andrew HoreRBG HoldingsBuy
15/02/2023Rodney HobsonKelloggBuy
15/02/2023Rodney HobsonCoca-ColaBuy
15/02/2023Rodney HobsonPepsiCoHold
14/02/2023Edmond JacksonBrickabilityHold
10/02/2023Andrew HorePolar CapitalBuy
10/02/2023Andrew HoreAlumascBuy
10/02/2023Andrew HorePersonal Group HoldingsBuy
10/02/2023Andrew HoreHargreaves ServicesBuy
10/02/2023Andrew HoreSerica EnergyBuy
10/02/2023Edmond JacksonBritish American TobaccoHold
08/02/2023Rodney HobsonChevronBuy
08/02/2023Rodney HobsonExxon MobilBuy
08/02/2023Rodney HobsonFordHold
08/02/2023Rodney HobsonGeneral MotorsHold
08/02/2023Rodney HobsonHarley-DavidsonHold
07/02/2023Edmond JacksonWickesHold
07/02/2023Edmond JacksonPets at HomeHold
03/02/2023Edmond JacksonScS GroupHold
01/02/2023Lee WildSylvania PlatinumBuy
01/02/2023Lee WildDiversified Energy CoBuy
01/02/2023Lee WildTaylor WimpeyBuy
01/02/2023Lee WildM&GBuy
01/02/2023Lee WildBritish American TobaccoBuy
01/02/2023Lee WildLegal & GeneralBuy
01/02/2023Lee WildSainsbury'sBuy
01/02/2023Lee WildSSEBuy
01/02/2023Lee WildGSKBuy
01/02/2023Lee WildLloyds Banking GroupBuy
01/02/2023Rodney HobsonDowHold
01/02/2023Rodney HobsonJohnson & JohnsonBuy
01/02/2023Rodney HobsonBoeingTake profits
01/02/2023Rodney HobsonAT&THold
01/02/2023Rodney HobsonVerizon CommunicationsBuy
31/01/2023Edmond JacksonPersonal Group HoldingsBuy
27/01/2023Edmond JacksonTritax Big BoxHold
25/01/2023Rodney HobsonProcter & GambleHold
24/01/2023Lee WildSomero EnterprisesBuy
24/01/2023Lee WildDiversified Energy CompanyBuy
24/01/2023Lee WildSylvania PlatinumBuy
24/01/2023Lee WildZoo DigitalBuy
24/01/2023Lee WildAccrolBuy
24/01/2023Lee WildCeres PowerBuy
20/01/2023Richard BeddardGames WorkshopBuy
20/01/2023Richard BeddardGoodwinBuy
20/01/2023Richard BeddardAuto TraderBuy
20/01/2023Richard BeddardChurchill ChinaBuy
20/01/2023Richard BeddardFocusriteBuy
20/01/2023Richard BeddardHowden JoineryBuy
20/01/2023Edmond JacksonDr MartensBuy
18/01/2023Rodney HobsonGoldman SachsSell
18/01/2023Rodney HobsonWells FargoSell
18/01/2023Rodney HobsonCitigroupBuy
18/01/2023Rodney HobsonBank of AmericaBuy
18/01/2023Rodney HobsonJPMorgan ChaseHold
17/01/2023Edmond JacksonRobert WaltersHold
17/01/2023Edmond JacksonPageGroupHold
13/01/2023Edmond JacksonSagaHold
13/01/2023Edmond JacksonDirect LineHold
11/01/2023Rodney HobsonSalesforceBuy
10/01/2023Edmond JacksonDignitySell
06/01/2023Edmond JacksonB&M European Value RetailHold
03/01/2023Edmond JacksonGSKBuy

*Please click recommendation or asterisk to refer back to article

Entries on this page were all point-in-time recommendations. The same recommendation may not apply now.

2022

DateAuthorCompany NameRecommendation
30/12/2022Andrew HoreActiveOpsBuy
30/12/2022Andrew HoreDuke RoyaltyBuy
30/12/2022Andrew HoreDSW CapitalBuy
30/12/2022Andrew HoreRenew HoldingsBuy
30/12/2022Andrew HoreLok’nStoreBuy
23/12/2022Edmond JacksonJohn Wood GroupBuy
23/12/2022Edmond JacksonPetrofacBuy
21/12/2022Rodney HobsonTeslaSell
20/12/2022Edmond JacksonGames WorkshopHold
16/12/2022Edmond JacksonDignityBuy
14/12/2022Rodney HobsonNestleBuy
13/12/2022Edmond JacksonBritish American TobaccoHold
12/12/2022Edmond JacksonFrasers GroupHold
07/12/2022Rodney HobsonBiogenBuy
06/12/2022Edmond JacksonVodafoneBuy
02/12/2022Edmond JacksonHotel ChocolatBuy
30/11/2022Rodney HobsonAmerican ExpressBuy
30/11/2022Rodney HobsonVisaBuy
29/11/2022Edmond JacksonBrickabilityBuy
25/11/2022Edmond JacksonDe La RueBuy
23/11/2022Rodney HobsonDuke EnergyBuy
22/11/2022Edmond JacksonTT ElectronicsBuy
21/11/2022John BurfordBT GroupBuy
18/11/2022Edmond JacksonMITIE GroupHold
16/11/2022Rodney HobsonHermesHold
16/11/2022Rodney HobsonLVMHHold
16/11/2022Rodney HobsonRalph LaurenBuy
15/11/2022Edmond JacksonMe Group InternationalHold
14/11/2022John BurfordeasyJetBuy
11/11/2022Edmond JacksonB&M European Value Retail Hold
09/11/2022Rodney HobsonPeloton InteractiveSell
09/11/2022Rodney HobsonL’OrealBuy
09/11/2022Rodney HobsonEstee LauderHold
08/11/2022Edmond JacksonCoats GroupHold
07/11/2022John BurfordFresnilloBuy
04/11/2022Edmond JacksonMetro BankBuy
02/11/2022Rodney HobsonPfizerBuy
02/11/2022Rodney HobsonFordHold
02/11/2022Rodney HobsonBoeingSell
01/11/2022Edmond JacksonJames CropperHold
01/11/2022Edmond JacksonDS SmithHold
31/10/2022John BurfordIntelBuy
28/10/2022Edmond JacksonSanderson Design GroupHold
28/10/2022Edmond JacksonLVMHHold
26/10/2022Rodney HobsonPepsiCoBuy
26/10/2022Rodney HobsonJohnson & JohnsonBuy
25/10/2022Edmond JacksonCerillionHold
24/10/2022John BurfordLloyds BankBuy
19/10/2022Rodney HobsonWells FargoHold
19/10/2022Rodney HobsonBank of AmericaBuy
19/10/2022Rodney HobsonGoldman SachsHold
19/10/2022Rodney HobsonMorgan StanleyHold
18/10/2022Edmond JacksonBAE SystemsHold
17/10/2022John BurfordTeslaBuy
14/10/2022Edmond JacksonJohn Wood GroupBuy
12/10/2022Rodney HobsonWalmartHold
12/10/2022Rodney HobsonCostcoBuy
11/10/2022John BurfordXtrackers FTSE 100 Short Daily Swap ETFBuy
10/10/2022Edmond JacksonHalmaHold
07/10/2022Andrew HoreNorthcodersBuy
07/10/2022Andrew HoreK3 CapitalBuy
10/10/2022Andrew HoreFRP AdvisoryBuy
07/10/2022Andrew HoreBegbies TraynorBuy
07/10/2022Andrew HoreRamsdens HoldingsBuy
07/10/2022Andrew HoreH&T GroupBuy
07/10/2022Andrew HoreGreencoat RenewablesBuy
07/10/2022Edmond JacksonAstraZenecaBuy
05/10/2022Rodney HobsonCoca-ColaBuy
04/10/2022Edmond JacksonArgentex GroupBuy
03/10/2022John BurfordPeabody EnergyBuy
30/09/2022Edmond JacksonRedde NorthgateHold
27/09/2022Edmond JacksonVertu MotorsBuy
27/09/2022Edmond JacksonPendragonHold
26/09/2022John BurfordXtrackers FTSE 100 Shrt Daily Swap ETFBuy
23/09/2022Edmond JacksonBTHold
20/09/2022John BurfordVanEck Gold Miners ETFBuy
20/09/2022Edmond JacksonMJ GleesonHold
16/09/2022Edmond JacksonTrustpilotHold
14/09/2022Rodney HobsonCortevaHold
14/09/2022Rodney HobsonHasbroBuy
13/09/2022Edmond JacksonDe La RueBuy
13/09/2022John BurfordLloydsBuy
09/09/2022Edmond JacksonHalfordsHold
07/09/2022Rodney HobsonNvidiaBuy
06/09/2022John BurfordMetaBuy
06/09/2022Edmond JacksonLegal & GeneralHold
06/09/2022Edmond JacksonAvivaHold
02/09/2022Edmond JacksonCake BoxSell
02/09/2022Edmond JacksonShoe ZoneSell
30/08/2022Edmond JacksonJupiter Fund ManagementHold
26/08/2022Edmond JacksonInchcapeHold
26/08/2022Edmond JacksonVertu MotorsHold
24/08/2022Rodney HobsonModernaSell
23/08/2022Edmond JacksonAston Martin LagondaBuy
22/08/2022John BurfordTeslaTake profits
19/08/2022Andrew HoreTeamBuy
19/08/2022Andrew HoreBradda HeadBuy
19/08/2022Andrew HoreNorthcodersBuy
19/08/2022Andrew HoreMade Tech GroupBuy
19/08/2022Andrew HoretinyBuildBuy
19/08/2022Edmond JacksonThe GEO GroupBuy
17/08/2022Rodney HobsonPeloton InteractiveSell
17/08/2022Rodney HobsonWarner Music GroupBuy
16/08/2022Edmond JacksonTreattHold
15/08/2022John BurfordAppleTake profits
12/08/2022Edmond JacksonPetrofacBuy
10/08/2022Rodney HobsonMattelBuy
09/08/2022Edmond JacksonBegbies Traynor GroupBuy
08/08/2022John BurfordAlibabaBuy
03/08/2022Rodney HobsonExxon MobilHold
03/08/2022Rodney HobsonFordBuy
03/08/2022Rodney HobsonGeneral MotorsBuy
03/08/2022Rodney HobsonChevronBuy
02/08/2022Edmond JacksonBritish American TobaccoBuy
01/08/2022John BurfordFresnilloBuy
29/07/2022Edmond JacksonHotel ChocolatHold
27/07/2022Rodney HobsonJohnson & JohnsonBuy
27/07/2022Rodney HobsonIBMBuy
27/07/2022Rodney HobsonPhilip MorrisHold
26/07/2022Edmond JacksonFrasers GroupHold
25/07/2022John BurfordNewmont MiningBuy
22/07/2022Edmond JacksonTullow OilBuy
20/07/2022Rodney HobsonBank of AmericaHold
20/07/2022Rodney HobsonWells FargoSell
20/07/2022Rodney HobsonMorgan StanleyBuy
20/07/2022Rodney HobsonGoldman SachsHold
20/07/2022Rodney HobsonCitigroupBuy
20/07/2022Rodney HobsonJP Morgan ChaseBuy
19/07/2022Edmond JacksonSagaHold
18/07/2022John BurfordTuiBuy
15/07/2022Edmond JacksonYouGovBuy
13/07/2022Rodney HobsonProcter & GambleBuy
13/07/2022Rodney HobsonColgate-PalmoliveBuy
12/07/2022Edmond JacksonVistryBuy
12/07/2022John BurfordGlencoreBuy
08/07/2022Edmond JacksonCerillionHold
06/07/2022Rodney HobsonIntelBuy
05/07/2022Edmond JacksonH&T GroupBuy
04/07/2022John BurfordeasyJetBuy
01/07/2022Andrew HoreSureserveBuy
01/07/2022Andrew HoreeEnergy GroupBuy
01/07/2022Andrew HoreEbiquityBuy
01/07/2022Andrew HoreShield TherapeuticsAvoid
01/07/2022Andrew HoreIG Design GroupBuy
29/06/2022Rodney HobsonKelloggBuy
28/06/2022Edmond JacksonVolexHold
27/06/2022John BurfordCentricaBuy
24/06/2022Edmond JacksonLiontrust Asset ManagementHold
22/06/2022Rodney HobsonNvidiaBuy
21/06/2022John BurfordTeslaBuy
21/06/2022Edmond JacksonSThreeHold
17/06/2022Edmond JacksonKingfisherBuy
15/06/2022Rodney HobsonLennarHold
15/06/2022Rodney HobsonKB HomeHold
15/06/2022Rodney HobsonTaylor Morrison HomeHold
15/06/2022Rodney HobsonD R HortonHold
14/06/2022Edmond JacksonMitie GroupHold
13/06/2022John BurfordXtrackers FTSE 100 Short Daily Swap ETFBuy
10/06/2022Edmond JacksonPhoto-MeBuy
07/06/2022Edmond JacksonFrasers GroupBuy
06/06/2022John BurfordAlibabaBuy
01/06/2022Edmond JacksonB&M European Value RetailBuy
01/06/2022Rodney HobsonSnapSell
31/05/2022Edmond JacksonHenry BootBuy
30/05/2022John BurfordNetflixBuy
27/05/2022Edmond JacksonWPPHold
25/05/2022Rodney HobsonHome DepotBuy
25/05/2022Rodney HobsonWalmartBuy
25/05/2022Rodney HobsonTargetBuy
24/05/2022John BurfordAmazonBuy
24/05/2022Edmond JacksonBritvicBuy
20/05/2022Andrew HoreAnglo Asian MiningBuy
20/05/2022Andrew HoreCaledonia MiningBuy
20/05/2022Andrew HoreKitwave GroupBuy
20/05/2022Andrew HoreSpringfield PropertiesBuy
20/05/2022Andrew HoreSomero EnterprisesBuy
20/05/2022Andrew HoreAppreciate GroupBuy
20/05/2022Edmond JacksonCapricorn EnergyHold
18/05/2022Rodney HobsonPelotonSell
18/05/2022Rodney HobsonEvergyBuy
18/05/2022Rodney HobsonDuke EnergyBuy
17/05/2022Edmond JacksonPersimmonBuy
16/05/2022John BurfordFordBuy
13/05/2022Rodney HobsonMcDonald'sBuy
11/05/2022Rodney HobsonBoeingSell
10/05/2022Edmond JacksonM J GleesonBuy
09/05/2022John BurfordXtrackers S&P 500 Inverse Daily Swap ETFBuy
06/05/2022Rodney HobsonAppleBuy
06/05/2022Rodney HobsonAmazonHold
06/05/2022Rodney HobsonNetflixSell
06/05/2022Edmond JacksonPetrofacBuy
04/05/2022Rodney HobsonOccidental PetroleumHold
04/05/2022Rodney HobsonExxonMobilHold
04/05/2022Rodney HobsonChevronHold
03/05/2022Edmond JacksonSandersonBuy
29/04/2022Edmond JacksonAstraZenecaBuy
27/04/2022Rodney HobsonProcter & GambleBuy
26/04/2022John BurfordRolls-RoyceHold
26/04/2022Edmond JacksonPets at HomeHold
22/04/2022Edmond JacksonCerillionBuy
20/04/2022Rodney HobsonWells FargoAvoid
20/04/2022Rodney HobsonJP Morgan ChaseBuy
20/04/2022Rodney HobsonMorgan StanleyBuy
20/04/2022Rodney HobsonGoldman SachsBuy
20/04/2022Rodney HobsonCitigroupBuy
19/04/2022John BurfordAppleBuy
19/04/2022Edmond JacksonBTHold
14/04/2022Edmond JacksonPageGroupBuy
13/04/2022Rodney HobsonLennarBuy
13/04/2022Rodney HobsonKB HomeBuy
13/04/2022Rodney HobsonTaylor Morrison HomeBuy
13/04/2022Rodney HobsonDR HortonBuy
12/04/2022Edmond JacksonDFS FurnitureHold
12/04/2022Edmond JacksonScS GroupBuy
11/04/2022John BurfordLloyds BankBuy
08/04/2022Edmond JacksonEpwin GroupBuy
06/04/2022Rodney HobsonLucidSell
06/04/2022Rodney HobsonArrivalSell
05/04/2022Edmond JacksonThe Fulham ShoreSell
04/04/2022John BurfordNioBuy
01/04/2022Edmond JacksonChesnaraHold
30/03/2022Rodney HobsonBlockBuy
29/03/2022Edmond JacksonTritax Big BoxHold
28/03/2022John BurfordRolls-RoyceBuy
25/03/2022Edmond JacksonRoyal MailBuy
23/03/2022Rodney HobsonNortonLifeLockBuy
23/03/2022Rodney HobsonGXO LogisticsBuy
22/03/2022Edmond JacksonTed BakerHold
22/03/2022Edmond JacksonOxford InstrumentsHold
22/03/2022Edmond JacksonJohn MenziesHold
21/03/2022John BurfordCameco CorpBuy
18/03/2022Edmond JacksonGames WorkshopBuy
16/03/2022Rodeny HobsonAlstomBuy
15/03/2022Edmond JacksonShellBuy
15/03/2022Edmond JacksonBPBuy
11/03/2022Edmond JacksonBritish American TobaccoBuy
09/03/2022Rodney HobsonNestleBuy
08/03/2022Edmond JacksonBAE SystemsBuy
04/03/2022Andrew HoreLife Science REITBuy
04/03/2022Andrew HoreThe Property Franchise GroupBuy
04/03/2022Andrew HoreKitwaveBuy
04/03/2022Andrew HoreDuke RoyaltyBuy
04/03/2022Andrew HoreGateleyBuy
04/03/2022Edmond JacksonBank of IrelandBuy
02/03/2022Rodney HobsonBeyond MeatSell
01/03/2022Edmond JacksonOxford InstrumentsBuy
28/02/2022John BurfordBPBuy
25/02/2022Andrew HoreFocusriteBuy
25/02/2022Andrew HoreEMISBuy
25/02/2022Andrew HoreLok’nStoreBuy
25/02/2022Andrew HoreSmart Metering SystemsBuy
25/02/2022Andrew HoreCVS GroupBuy
25/02/2022Edmond JacksonTed BakerBuy
23/02/2022Rodney HobsonKraft HeinzBuy
23/02/2022Rodney HobsonWalmartHold
22/02/2022John BurfordProShares Short Dow 30 ETFBuy
22/02/2022Edmond JacksonAstraZenecaBuy
18/02/2022Edmond JacksonVolexHold
16/02/2022Rodney HobsonPepsiCoBuy
16/02/2022Rodney HobsonCoca-ColaBuy
14/02/2022John BurfordProShares Short Dow 30 ETFBuy
11/02/2022Edmond JacksonJohn MenziesHold
11/02/2022Rodney HobsonStarbucksBuy
11/02/2022Rodney HobsonPelotonAvoid
09/02/2022Rodney HobsonEli LilleyTake profits
09/02/2022Rodney HobsonMerckBuy
08/02/2022Edmond JacksonIntelBuy
07/02/2022John BurfordAppleTake profits
04/02/2022Edmond JacksonAlphabetHold
04/02/2022Rodney HobsonExxon MobilBuy
04/02/2022Rodney HobsonChevronBuy
02/02/2022Rodney HobsonProcter & GambleHold
02/02/2022Rodney HobsonMondelezBuy
02/02/2022Rodney Hobson3MBuy
02/02/2022Rodney HobsonMcDonald'sBuy
01/02/2022Lee WildPersimmonBuy
01/02/2022Lee WildDiversified Energy CompanyBuy
01/02/2022Lee WildM&GBuy
01/02/2022Lee WildSainsburyBuy
01/02/2022Lee WildBritish American TobaccoBuy
01/02/2022Lee WildSSEBuy
01/02/2022Lee WildRio TintoBuy
01/02/2022Lee WildLegal & GeneralBuy
01/02/2022Lee WildDirect Line InsuranceBuy
01/02/2022Lee WildBPBuy
01/02/2022Edmond JacksonMJ HudsonBuy
31/01/2022John BurfordNetflixBuy
28/01/2022Rodney HobsonBoeingSell
28/01/2022Rodney HobsonGeneral ElectricSell
28/01/2022Rodney HobsonIBMBuy
28/01/2022Rodney HobsonJohnson & JohnsonBuy
28/01/2022Edmond JacksonAir PartnerBuy
26/01/2022Lee WildFranchise BrandsBuy
26/01/2022Lee WildiEnergizerBuy
26/01/2022Lee WildDiversified Energy CompanyBuy
26/01/2022Lee WildPersimmonBuy
26/01/2022Lee WildBreedonBuy
26/01/2022Lee WildM&GBuy
26/01/2022Rodney HobsonPelotonSell
26/01/2022Rodney HobsonNetflixSell
25/01/2022Edmond JacksonVodafoneHold
25/01/2022Edmond JacksonBTHold
21/01/2022Richard BeddardBloomsbury PublishingBuy
21/01/2022Richard BeddardPZ CussonsBuy
21/01/2022Richard BeddardHowden JoineryBuy
21/01/2022Richard BeddardQuartixBuy
21/01/2022Richard BeddardGoodwinBuy
21/01/2022Richard BeddardXP PowerBuy
19/01/2022Rodney HobsonGoldman SachsHold
19/01/2022Rodney HobsonCitigroupHold
19/01/2022Rodney HobsonWells FargoHold
19/01/2022Rodney HobsonJP MorganHold
18/01/2022Edmond JacksonDP PolandSell
18/01/2022Edmond JacksonTaylor WimpeyHold
18/01/2022Edmond JacksonAccrolHold
18/01/2022Edmond JacksonProCookHold
18/01/2022Edmond JacksonCard FactoryHold
17/01/2022John BurfordPetrofacBuy
14/01/2022Edmond JacksonJohn Wood GroupBuy
14/01/2022Edmond JacksonPetrofacBuy
11/01/2022Edmond JacksonM&C SaatchiHold
07/01/2022Edmond JacksonTullow OilBuy
04/01/2022John BurfordNIOBuy
04/01/2022Edmond JacksonMetro BankBuy

*Please click recommendation or asterisk to refer back to article

Entries on this page were all point-in-time recommendations. The same recommendation may not apply now.

2021

DateAuthorCompany NameRecommendation
31/12/2021Andrew HoreSureserveBuy
31/12/2021Andrew HoreShield TherapeuticsBuy
31/12/2021Andrew HoreEbiquityBuy
31/12/2021Andrew HoreeEnergy GroupBuy
31/12/2021Andrew HoreIG Design GroupBuy
29/12/2021John BurfordASOSBuy
29/12/2021Edmond JacksonTed BakerBuy
29/12/2021Edmond JacksonReachBuy
29/12/2021Edmond JacksonBoohooHold
23/12/2021Edmond JacksonBritish American TobaccoBuy
23/12/2021Edmond JacksonImperial TobaccoHold
22/12/2021Rodney HobsonVinciBuy
22/12/2021Rodney HobsonFerrovialHold
21/12/2021Edmond JacksonAir PartnerBuy
17/12/2021Edmond JacksonBeeks Financial GroupHold
17/12/2021Edmond JacksonAppleSell
17/12/2021Edmond JacksonMicrosoftSell
15/12/2021Rodney HobsonAlstomBuy
14/12/2021Edmond JacksonUP Global Sourcing Holdings Hold
13/12/2021John BurfordGamma CommunicationsBuy
10/12/2021Edmond JacksonFirstGroupBuy
08/12/2021Rodney HobsonAXABuy
07/12/2021Edmond JacksonWickesHold
06/12/2021John BurfordTeslaTake profits
03/12/2021Edmond JacksonVertu MotorsHold
03/12/2021Edmond JacksonMotorpoint GroupHold
01/12/2021Rodney HobsonZoom Video CommunicationsHold
30/11/2021Edmond JacksonMcColl'sBuy
29/11/2021John BurfordAppleTake profits
26/11/2021Edmond JacksonAO WorldSell
24/11/2021Rodney HobsonHome DepotBuy
24/11/2021Rodney HobsonWalmartTake profits
23/11/2021Edmond JacksonFrontier DevelopmentsHold
19/11/2021Edmond JacksonTHGSell
17/11/2021Rodney HobsonPalantir TechnologiesSell
16/11/2021Edmond JacksonM&SHold
12/11/2021Rodney HobsonLemonadeSell
12/11/2021Rodney HobsonQualcommTake profits/Hold
12/11/2021Edmond JacksonJD WetherspoonSell
10/11/2021Rodney HobsonStarbucksHold
10/11/2021Rodney HobsonMcDonaldsBuy
10/11/2021Rodney HobsonAvis BudgetTake profits
10/11/2021Rodney HobsonPfizerHold
10/11/2021Rodney HobsonModernaSell
09/11/2021Edmond JacksonPetrofacBuy
08/11/2021John BurfordIAGBuy
05/11/2021Edmond JacksonJohn MenziesBuy
03/11/2021Rodney HobsonChevronHold
03/11/2021Rodney HobsonExxonMobilHold
03/11/2021Rodney HobsonGeneral MotorsSell
03/11/2021Rodney HobsonFordTake profits
03/11/2021Rodney HobsonBoeingSell
02/11/2021Edmond JacksonU and I GroupSell
01/11/2021John BurfordFacebook (Meta)Take profits
29/10/2021Lee WildHill & Smith HoldingsBuy
29/10/2021Lee WildSpectrisBuy
29/10/2021Lee WildSynthomerBuy
29/10/2021Lee WildAdmiral GroupBuy
29/10/2021Lee WildHalmaBuy
29/10/2021Lee WildXP PowerBuy
29/10/2021Lee WildSafestore HoldingsBuy
29/10/2021Lee WildLiontrust Asset ManagementBuy
29/10/2021Edmond JacksonMicrosoftHold
26/10/2021Rodney HobsonAT&TBuy
26/10/2021Rodney HobsonVerizon CommunicationsBuy
25/10/2021John BurfordTuiBuy
22/10/2021John BurfordToyota Motor CorpBuy
22/10/2021John BurfordBlink Charging CoBuy
22/10/2021John BurfordNIOBuy
22/10/2021John BurfordLithium AmericasBuy
22/10/2021John BurfordChargePoint HoldingsBuy
22/10/2021John BurfordTeslaBuy
22/10/2021Rodney HobsonJohnson & JohnsonBuy
22/10/2021Rodney HobsonPhilip MorrisSell
22/10/2021Rodney HobsonProcter & GambleTake profits
22/10/2021Edmond JacksonNetflixHold
20/10/2021Rodney HobsonWells FargoWeak hold/sell
20/10/2021Rodney HobsonCitigroupBuy
20/10/2021Rodney HobsonBank of AmericaHold
20/10/2021Rodney HobsonMorgan StanleySell
20/10/2021Rodney HobsonJP Morgan ChaseBuy
19/10/2021Edmond JacksonBrickability GroupBuy
18/10/2021John BurfordTeslaBuy
16/10/2021Edmond JacksonSanderson DesignHold
13/10/2021Rodney HobsonPepsiCoHold
12/10/2021Edmond JacksonCVS GroupSell
08/10/2021Edmond JacksonBegbies TraynorBuy
06/10/2021Rodney HobsonConocoPhillipsTake profits
05/10/2021Edmond JacksonAO WorldSell
01/10/2021Edmond JacksonKin and CartaHold
29/09/2021Rodney HobsonNikeBuy
28/09/2021Edmond JacksonBeeks Financial  Cloud GroupBuy
27/09/2021John BurfordPetrofacBuy
24/09/2021Edmond JacksonSagaHold
22/09/2021Rodney HobsonCisco SystemsBuy
21/09/2021Edmond JacksonEvergrandeSell
20/09/2021John BurfordAppleTake profits
17/09/2021Edmond JacksonTullow OilBuy
15/09/2021Rodney HobsonLululemonBuy
14/09/2021Edmond JacksonTritax EuroBoxBuy
13/09/2021John BurfordYellow CakeBuy
10/09/2021Edmond JacksonGear4musicHold
08/09/2021Rodney HobsonZoom Video CommunicationsBuy
07/09/2021Edmond JacksonWatkin JonesBuy
03/09/2021Edmond JacksonJD SportsHold
01/09/2021Rodney HobsonIntuitHold
01/09/2021Rodney HobsonHPBuy
01/09/2021Rodney HobsonDellBuy
31/08/2021John BurfordRolls-RoyceBuy
31/08/2021Edmond JacksonBest of the BestHold
27/08/2021Edmond JacksonBoohooHold
25/08/2021Rodney HobsonLowesHold
25/08/2021Rodney HobsonWalmartBuy
25/08/2021Rodney HobsonMacysBuy
24/08/2021Edmond JacksonM&SHold
23/08/2021John BurfordCineworldBuy
17/08/2021Edmond JacksonVertuBuy
16/08/2021John BurfordAlibabaBuy
13/08/2021Edmond JacksonQBE InsuranceBuy
10/08/2021Edmond JacksonCairn EnergyBuy
06/08/2021Edmond JacksonDirect LineBuy
03/08/2021Edmond JacksonReachHold
02/08/2021John BurfordAmazonTake profits
30/07/2021Edmond JacksonAlphabetHold
28/07/2021Rodney HobsonTexas InstrumentsBuy
27/07/2021Edmond JacksonU and I GroupBuy
26/07/2021John BurfordOcadoBuy
23/07/2021Edmond JacksonNetflixHold
21/07/2021Rodney HobsonProctor & GambleBuy
20/07/2021Edmond JacksonHenry BootBuy
19/07/2021John BurfordFacebookTake profits
16/07/2021Edmond JacksonMorgan StanleyHold
16/07/2021Edmond JacksonWells FargoSell
16/07/2021Edmond JacksonCitigroupHold
16/07/2021Edmond JacksonBank of AmericaSell
16/07/2021Edmond JacksonJP MorganHold
16/07/2021Edmond JacksonGoldman SachsHold
14/07/2021Rodney HobsonAMC EntertainmentSell
13/07/2021Edmond JacksonPhoto-MeBuy
12/07/2021John BurfordSnowflakeBuy
09/07/2021Edmond JacksonPageGroup and Robert WaltersHold
06/07/2021Edmond JacksonD4t4 SolutionsHold
05/07/2021John BurfordAppleBuy
02/07/2021Edmond JacksonCake BoxHold
30/06/2021Rodney HobsonBroadcomBuy
29/06/2021Edmond JacksonJohn Wood GroupBuy
29/06/2021Edmond JacksonPetrofacBuy
28/06/2021John BurfordITM PowerBuy
25/06/2021Andrew HoreSourceBio InternationalBuy
25/06/2021Andrew HoreReal Estate InvestorsBuy
25/06/2021Andrew HoreBelvoir GroupBuy
25/06/2021Andrew HoreBegbies TraynorBuy
25/06/2021Andrew HoreAnexoHold
25/06/2021Edmond JacksonMorrisonsHold/Take profits
15/06/2021Edmond JacksonTed BakerHold
14/06/2021John BurfordITVTake profits
11/06/2021Rodney HobsonScSHold
11/06/2021Edmond JacksonNorcrosHold
09/06/2021Rodney HobsonTelefonicaBuy
08/06/2021Edmond JacksonAlibabaBuy
07/06/2021John BurfordYellow CakeBuy
04/06/2021Edmond JacksonBrickabilityHold
02/06/2021Rodney HobsonPTCBuy
01/06/2021Edmond JacksonTritax EuroBoxBuy
01/06/2021John BurfordLloydsTake profits
28/05/2021Edmond JacksonAugeanHold
25/05/2021Edmond JacksonBegbies Traynor GroupHold
24/05/2021John BurfordTeslaTake profits
19/05/2021Rodney HobsonPalantir TechnologiesBuy
18/05/2021Edmond JacksonPetropavlovskBuy
17/05/2021John BurfordGreatland GoldBuy
14/05/2021Edmond JacksonXiaomiBuy
12/05/2021Rodney HobsonWalt DisneyBuy
11/05/2021Edmond JacksonH&T GroupBuy
10/05/2021John BurfordSnap IncBuy
07/05/2021Edmond JacksonPelotonAvoid
05/05/2021Rodney HobsonAlstomBuy
04/05/2021John BurfordFresnilloBuy
04/05/2021Edmond JacksonBritish American TobaccoBuy
04/05/2021Edmond JacksonImperial BrandsBuy
30/04/2021Edmond JacksonBristol-Myers SquibbBuy
28/04/2021Rodney HobsonHersheyBuy
28/04/2021Rodney HobsonKraft HeinzBuy
28/04/2021Rodney HobsonMondelezBuy
27/04/2021Edmond JacksonCoatsBuy
23/04/2021Andrew HoreStrixBuy
23/04/2021Andrew HoreNext Fifteen CommunicationsBuy
23/04/2021Andrew HoreRenew HoldingsBuy
23/04/2021Edmond JacksonIBMBuy
21/04/2021John BurfordDuke EnergyHold
21/04/2021John BurfordEvergyBuy
20/04/2021Edmond JacksonD4t4 Solutions Hold
19/04/2021John BurfordBabcock InternationalBuy
16/04/2021Edmond JacksonWells FargoAvoid
16/04/2021Edmond JacksonJP Morgan ChaseHold
16/04/2021Edmond JacksonCitigroupHold
14/04/2021Rodney HobsonToyotaBuy
14/04/2021Rodney HobsonNFIBuy
13/04/2021Edmond JacksonCake Box HoldingsHold
12/04/2021John BurfordCredit SuisseBuy
09/04/2021Edmond JacksonEveryman Media GroupAvoid
07/04/2021Rodney HobsonAdidasBuy
07/04/2021Rodney HobsonNikeBuy
06/04/2021John BurfordDeutsche BankBuy
06/04/2021Edmond JacksonViacomCBSBuy
01/04/2021Edmond JacksonBigblu BroadbandBuy
31/03/2021Rodney HobsonNvidiaBuy
30/03/2021Edmond JacksonPolymetalBuy
29/03/2021John BurfordFuelCell EnergyBuy
26/03/2021Edmond JacksonMcColl’sBuy
24/03/2021Rodney HobsonAmgenBuy
23/03/2021Edmond JacksonCenkos SecuritiesHold
22/03/2021John BurfordClovis OncologyBuy
19/03/2021Andrew HoreSomero EnterprisesBuy
19/03/2021Andrew HoreAlumascBuy
19/03/2021Andrew HoreWatkin JonesBuy
19/03/2021Andrew HoreSureserveLong-term buy
19/03/2021Andrew HoreDuke RoyaltyBuy
19/03/2021Edmond JacksonGames WorkshopAvoid
17/03/2021Rodney HobsonVerizon CommunicationsBuy
16/03/2021Edmond JacksonHenry BootBuy
15/03/2021John BurfordTuiBuy
12/03/2021Andrew HorePCF GroupLong-term buy
12/03/2021Andrew HoreSeeing MachinesLong-term buy
12/03/2021Andrew HoreANGLELong-term buy
12/03/2021Andrew HoreeEnergyLong-term buy
12/03/2021Andrew HoreDX GroupLong-term buy
12/03/2021Edmond JacksonfinnCapBuy
10/03/2021Rodney HobsonHeinekenBuy
10/03/2021Rodney HobsonColoplastBuy
10/03/2021Rodney HobsonLeifheitHold
10/03/2021Rodney HobsonHermesHold
10/03/2021Rodney HobsonL'OrealBuy
09/03/2021Edmond JacksonDirect LineBuy
08/03/2021John BurfordTullow OilBuy
05/03/2021Edmond JacksonCentaminBuy
03/03/2021Rodney HobsonIBMBuy
03/03/2021Rodney HobsonSAPBuy
02/03/2021Edmond JacksonReachHold
26/02/2021Edmond JacksonMicro Focus InternationalBuy
24/02/2021Rodney HobsonPfizerBuy
24/02/2021Rodney HobsonAbbVieBuy
23/02/2021Edmond JacksonAstraZenecaBuy
22/02/2021John BurfordTeslaTake profits
19/02/2021Lee WildAEW UK REITBuy
19/02/2021Lee WildDiversified Gas & OilBuy
19/02/2021Lee WildM&GBuy
19/02/2021Lee WildSainsbury'sBuy
19/02/2021Lee WildBritish American TobaccoBuy
19/02/2021Lee WildNational GridBuy
19/02/2021Lee WildUnited UtilitiesBuy
19/02/2021Lee WildRio TintoBuy
19/02/2021Lee WildLegal & GeneralBuy
19/02/2021Lee WildBPBuy
19/02/2021Edmond JacksonRedcentricBuy
17/02/2021Rodney HobsonLaurent-PerrierBuy
17/02/2021Rodney HobsonLansonBuy
16/02/2021Edmond JacksonBritish American TobaccoBuy
16/02/2021Edmond JacksonImperial BrandsBuy
15/02/2021John BurfordRolls-RoyceBuy
12/02/2021Edmond JacksonRoyal MailHold
10/02/2021Rodney HobsonChevronBuy
10/02/2021Rodney HobsonExxonBuy
09/02/2021Edmond JacksonPinterestHold
05/02/2021Edmond JacksoneBayBuy
03/02/2021Rodney HobsonNorwegianBuy
03/02/2021Rodney HobsonRoyal CaribbeanBuy
03/02/2021Rodney HobsonCarnivalBuy
03/02/2021Rodney HobsonSkyworksBuy
03/02/2021Rodney HobsonBlackBerryBuy
02/02/2021Edmond JacksonTritax Big BoxBuy
29/01/2021Edmond JacksonMicrosoftBuy
27/01/2021Rodney HobsonIntelBuy
26/01/2021Edmond JacksonPetrofacBuy
22/01/2021Lee WildM&GBuy
22/01/2021Lee WildAEW UK REITBuy
22/01/2021Lee WildDiversified Gas & OilBuy
22/01/2021Lee WildScapaBuy
22/01/2021Lee WildIdeagenBuy
22/01/2021Lee WildGamesysBuy
20/01/2021Rodney HobsonDropboxBuy
20/01/2021Rodney HobsonBoxBuy
19/01/2021Edmond JacksonLiontrust Asset ManagementHold
15/01/2021Edmond JacksonTeslaSell
15/01/2021Richard BeddardPZ CussonsBuy
15/01/2021Richard BeddardGoodwinBuy
15/01/2021Richard BeddardCohortBuy
15/01/2021Richard BeddardBunzlBuy
15/01/2021Richard BeddardDewhurstBuy
15/01/2021Richard BeddardVictrexBuy
13/01/2021Rodney HobsonBeyond MeatBuy
13/01/2021Rodney HobsonTattooed Chef Buy
12/01/2021Edmond JacksonJD SportsHold
11/01/2021John BurfordTilrayBuy
11/01/2021John BurfordCanopy GrowthBuy
08/01/2021Edmond JacksonMpacBuy
05/01/2021Edmond JacksonRedde NorthgateHold

*Please click recommendation or asterisk to refer back to article

Entries on this page were all point-in-time recommendations. The same recommendation may not apply now.

2020

DateAuthorCompany NameRecommendation
31/12/2020Andrew HoreBelvoir GroupBuy
31/12/2020Andrew HoreReal Estate InvestorsBuy
31/12/2020Andrew HoreSourceBio InternationalBuy
31/12/2020Andrew HoreBegbies TraynorBuy
31/12/2020Andrew HoreAnexoBuy
31/12/2020Edmond JacksonSagaHold
31/12/2020Edmond JacksonM&SHold
31/12/2020Edmond JacksonBTHold
29/12/2020Edmond JacksonCairn Energy Buy
24/12/2020Edmond JacksonReachHold
24/12/2020Edmond JacksonGocoSell
24/12/2020Edmond JacksonSanderson Design GroupLong-term Buy
24/12/2020Edmond JacksonPets at HomeHold
24/12/2020Edmond JacksonMicrosoftHold
24/12/2020Edmond JacksonAppleHold
24/12/2020Edmond JacksonLloydsLong-term buy
24/12/2020Edmond JacksonShellHold
24/12/2020Edmond JacksonMetro BankLong-term buy
22/12/2020Edmond JacksonBegbies TaylorBuy
18/12/2020Edmond JacksonTalkTalkBuy
16/12/2020Rodney HobsonSouthern CompanyBuy
16/12/2020Rodney HobsonDominionBuy
16/12/2020Rodney HobsonDuke EnergyBuy
15/12/2020Edmond JacksonDignityHold
14/12/2020John BurfordBPTake profits/Hold
11/12/2020Edmond JacksonPhoto-Me InternationalBuy
09/12/2020Rodney HobsonVinciBuy
08/12/2020Edmond JacksonTed BakerBuy
04/12/2020Richard BeddardTristelLong-term buy
04/12/2020Edmond JacksonCodemastersSell
02/12/2020Rodney HobsonNovavaxBuy
01/12/2020Edmond JacksonHeadlamBuy
30/11/2020John BurfordMicro FocusBuy
27/11/2020Richard BeddardSoftcatLong-term buy
27/11/2020Edmond JacksonFutureSell
25/11/2020Rodney HobsonKorn FerryBuy
25/11/2020Rodney HobsonManpowerBuy
24/11/2020Edmond JacksonMetro BankBuy
23/11/2020John BurfordAppleSell
20/11/2020Richard BeddardVolexBuy
20/11/2020Edmond JacksonRoyal Mail GroupHold
18/11/2020Rodney HobsonFastlyBuy
18/11/2020Rodney HobsonCrowdStrikeBuy
17/11/2020Edmond JacksonHammersonBuy
16/11/2020John BurfordLloydsBuy
13/11/2020Richard BeddardPZ CussonsBuy
13/11/2020Edmond JacksonSagaBuy
11/11/2020Rodney HobsonShopifyBuy
10/11/2020Edmond JacksonBioNTechBuy
10/11/2020Edmond JacksonPfizerBuy
09/11/2020John BurfordFresnilloBuy
06/11/2020Richard BeddardJames CropperLong term buy
06/11/2020Andrew HoreLok’nStoreBuy
06/11/2020Andrew HoreVictoriaBuy
06/11/2020Andrew HoreSmart Metering SystemsBuy
06/11/2020Andrew HoreGear4musicBuy
06/11/2020Andrew HoreNaked WinesBuy
06/11/2020Andrew HoreBoohooBuy
06/11/2020Andrew HoreASOSBuy
06/11/2020Andrew HoreThe Property Franchise GroupBuy
06/11/2020Andrew HoreBelvoirBuy
06/11/2020Andrew HorePRS REITBuy
06/11/2020Andrew HoreSigmaRocBuy
06/11/2020Andrew HoreBreedon GroupBuy
06/11/2020Edmond JacksonMarks and SpencerBuy
03/11/2020Edmond JacksonBTBuy
02/11/2020John BurfordTeslaSell
30/10/2020Richard BeddardJames HalsteadBuy
30/10/2020Edmond JacksonPinterestBuy
28/10/2020Rodney HobsonWorkhorseBuy
27/10/2020Edmond JacksonMcCarthy & StoneBuy
26/10/2020John BurfordAppleBuy
23/10/2020Richard BeddardFW ThorpeLong term buy
23/10/2020Edmond JacksonNetflixHold
21/10/2020Rodney HobsonJohnson & JohnsonBuy
20/10/2020Edmond JacksonJupiter Fund ManagementBuy
19/10/2020John BurfordBPBuy
16/10/2020Richard BeddardJames LathamLong term buy
16/10/2020Edmond JacksonWells FargoBuy
16/10/2020Edmond JacksonBank of AmericaBuy
16/10/2020Edmond JacksonCitigroupBuy
16/10/2020Edmond JacksonJP Morgan ChaseBuy
14/10/2020Rodney HobsonHanesbrandsBuy
13/10/2020Edmond JacksonCake Box HoldingsBuy
12/10/2020John BurfordRolls-RoyceBuy
09/10/2020Richard BeddardGoodwinLong term buy
09/10/2020Edmond JacksonLionstrust Asset ManagementHold
07/10/2020Rodney HobsonStitch FixBuy
06/10/2020Edmond JacksonBurford CapitalBuy
05/10/2020John BurfordLloydsBuy
05/10/2020John BurfordHSBCBuy
02/10/2020Edmond JacksonHalfordsHold
30/09/2020Rodney Hobson3MBuy
29/09/2020Edmond JacksonReachBuy
25/09/2020Richard BeddardRenishawLong-term buy
25/09/2020Edmond JacksonQinetiqBuy
23/09/2020Rodney HobsonRokuBuy
23/09/2020Rodney HobsonComcastBuy
22/09/2020Edmond JacksonJD WetherspoonSell
18/09/2020Richard BeddardTrifastLong-term buy
18/09/2020Edmond JacksonBrickability GroupBuy
16/09/2020Rodney HobsonGeneral MotorsBuy
16/09/2020Rodney HobsonBMWBuy
16/09/2020Rodney HobsonToyotaBuy
15/09/2020Edmond JacksonTullow OilAvoid
15/09/2020Edmond JacksonPremier OilAvoid
14/09/2020John BurfordBTBuy
11/09/2020Richard BeddardCohortLong-term buy
11/09/2020Edmond JacksonRoyal MailBuy
09/09/2020Rodney HobsonHortonHold
09/09/2020Rodney HobsonKB Homes Hold
09/09/2020Rodney HobsonLennarHold
09/09/2020Rodney HobsonTaylor MorrisonHold
08/09/2020Edmond JacksonSigmaRocBuy
07/09/2020John BurfordTeslaSell
04/09/2020Edmond JacksonSumitomoBuy
04/09/2020Edmond JacksonMitsubishiBuy
04/09/2020Edmond JacksonMarubeniBuy
04/09/2020Edmond JacksonItochuBuy
01/09/2020John BurfordMicrosoftSell
01/09/2020Edmond JacksonWPPBuy
28/08/2020Richard BeddardPorvairLong-term buy
28/08/2020Edmond JacksonBATMHold
26/08/2020Rodney HobsonBiomarinBuy/Take profits
25/08/2020Edmond JacksonAppleTake profits
21/08/2020Edmond JacksonAngling DirectBuy
19/08/2020Rodney HobsonAdidasBuy
19/08/2020Rodney HobsonNikeBuy
18/08/2020Edmond JacksonWalker GreenbankBuy
17/08/2020John BurfordLloydsBuy
14/08/2020Edmond JacksonDignityHold
12/08/2020Rodney HobsonBASFBuy
11/08/2020Edmond JacksonTritax Big BoxHold
10/08/2020John BurfordAppleSell
07/08/2020Richard BeddardGames WorkshopLong-term buy
07/08/2020Edmond JacksonBeyond Meat    Avoid
05/08/2020Rodney HobsonHeinekenBuy
05/08/2020Rodney HobsonAnheuser-Busch InBevBuy
04/08/2020Edmond JacksonPets at HomeHold
03/08/2020John BurfordFresnilloSell
31/07/2020Richard BeddardTracsisLong-term buy
31/07/2020Edmond JacksonAmazonHold
29/07/2020Rodney HobsonWoodsideBuy
29/07/2020Rodney HobsonTotalBuy
29/07/2020Rodney HobsonExxon MobilBuy
29/07/2020Rodney HobsonChevronBuy
28/07/2020Edmond JacksonCard FactoryBuy
28/07/2020Edmond JacksonHeadlamBuy
28/07/2020Edmond JacksonPetropavlovskHold
27/07/2020John BurfordIBMSell
24/07/2020Richard BeddardSolid StateLong-term buy
24/07/2020Edmond JacksonMicrosoftAvoid
22/07/2020Rodney HobsonGeely Automobile HoldingsBuy
22/07/2020Rodney HobsonChina Resources PharmaceuticalBuy
22/07/2020Rodney HobsonGreat Wall MotorBuy
21/07/2020Edmond JacksonIBMBuy
20/07/2020John BurfordAlphabet (Google)Buy
17/07/2020Richard BeddardD4T4Long-term buy
15/07/2020Edmond JacksonNetflixAvoid
15/07/2020Rodney HobsonNewmontBuy
14/07/2020Edmond JacksonPepsiCoHold
13/07/2020John BurfordTeslaSell
10/07/2020Andrew HoreNorthbridge Industrial ServicesHold
10/07/2020Andrew HoreAlumascMedium-term recovery potential
10/07/2020Andrew HoreCentralNicUndervalued
10/07/2020Andrew HoreBoku Long-term buy
10/07/2020Andrew HoreIlika Long-term buy
10/07/2020Richard BeddardCastingsLong-term buy
10/07/2020Edmond JacksonOcadoHold
08/07/2020Rodney HobsonCenturyLinkBuy
07/07/2020Edmond JacksonPetropavlovskHold
06/07/2020John BurfordHSBCBuy
03/07/2020Edmond JacksonCello HealthBuy
01/07/2020Rodney HobsonTeleperformanceBuy
30/06/2020Edmond JacksonYoung & Co’s BreweryAvoid
29/06/2020John BurfordFacebookSell
26/06/2020Richard BeddardBloomsburyLong-term buy
26/06/2020Edmond JacksonShopifyAvoid
24/06/2020Rodney HobsonGilead SciencesBuy
23/06/2020Edmond JacksonMothercareHold
19/06/2020Richard BeddardPortmeirionLong-term buy
19/06/2020Edmond JacksonHornbyHold
16/06/2020Edmond JacksonCake BoxBuy
12/06/2020Richard BeddardRWSLong-term buy
12/06/2020Edmond JacksonMetro BankHold
10/06/2020Rodney Hobson3MBuy
08/06/2020John BurfordLloydsBuy
05/06/2020Richard BeddardChurchill ChinaLong-term buy
05/06/2020Edmond JacksonJD WetherspoonSell
03/06/2020Rodney HobsonPeugeotBuy
03/06/2020Rodney HobsonVolkswagenBuy
03/06/2020Rodney HobsonDaimlerBuy
02/06/2020Edmond JacksonDe La RueBuy
01/06/2020John BurfordBarclaysSell
29/05/2020Edmond JacksonMotorpointBuy
29/05/2020Edmond JacksonPendragonBuy
26/05/2020John BurfordNetflixSell
26/05/2020Edmond JacksonPortmeirionHold
22/05/2020Richard BeddardXP PowerLong term buy
22/05/2020Edmond JacksonPets at HomeHold
20/05/2020Rodney HobsonRestaurant BrandsBuy
20/05/2020Rodney HobsonMcDonald'sBuy
19/05/2020Edmond JacksonBT GroupBuy
18/05/2020John BurfordBarclaysBuy
15/05/2020Richard BeddardQuartix HoldingsLong term buy
15/05/2020Edmond JacksonCountrysideBuy
13/05/2020Rodney HobsonKraft HeinzBuy
12/05/2020Edmond JacksonM&SBuy
11/05/2020John BurfordBTBuy
07/05/2020Richard Beddard4imprint Long-term buy
07/05/2020Edmond JacksonAABuy
07/05/2020Edmond JacksonDirect Line InsuranceBuy
06/05/2020Rodney HobsonBayerBuy
05/05/2020Edmond JacksonCenkos Hold
05/05/2020Edmond JacksonNumisHold
04/05/2020John BurfordAppleSell
01/05/2020Edmond JacksonShellHold
01/05/2020Edmond JacksonSainsbury'sHold
29/04/2020Rodney HobsonBerkshire Hathaway BBuy
28/04/2020Edmond JacksonBrickability GroupBuy
24/04/2020Richard BeddardJudges ScientificLong term buy
24/04/2020Edmond JacksonMoneysupermarketHold
22/04/2020Rodney HobsonD.R. HortonBuy
22/04/2020Rodney HobsonLennarBuy
22/04/2020Rodney HobsonKB HomeBuy
22/04/2020Rodney HobsonTaylor MorrisonBuy
21/04/2020Edmond JacksonCerillionBuy
21/04/2020Edmond JacksonPremier FoodsBuy
20/04/2020John BurfordShellSell
17/04/2020Richard BeddardNextLong term buy
17/04/2020Edmond JacksonMJ GleesonHold
15/04/2020Rodney HobsonHasbroBuy
14/04/2020Edmond JacksonGilead SciencesHold
14/04/2020Edmond JacksonNovacytHold
09/04/2020Richard BeddardAnparioLong term buy
09/04/2020Edmond JacksonEasyJetAvoid
08/04/2020Rodney HobsonAnheuser-Busch InBevBuy
07/04/2020Edmond JacksonMcColl’sBuy
06/04/2020John BurfordFresnilloBuy
03/04/2020Richard BeddardHowden JoineryLong-term buy
03/04/2020Edmond JacksonShellHold
01/04/2020Rodney HobsonCortevaBuy
31/03/2020Edmond JacksonDignityHold
27/03/2020Edmond JacksonBegbies Traynor GroupHold
25/03/2020Rodney HobsonCoca-ColaBuy
20/03/2020Edmond JacksonBTBuy
20/03/2020John BurfordTeslaSell
20/03/2020John BurfordShellSell
18/03/2020Rodney HobsonTargetBuy
18/03/2020Rodney HobsonWalmartBuy
17/03/2020Edmond JacksonShellHold
13/03/2020Richard BeddardMoneysupermarketHold
13/03/2020Edmond JacksonPetropavlovskBuy
11/03/2020Rodney HobsonChevronBuy
10/03/2020Edmond JacksonPremier oilAvoid
10/03/2020Edmond JacksonTullow OilAvoid
09/03/2020John BurfordLloyds Banking GroupSell
06/03/2020Richard BeddardRM GroupLong-term buy
06/03/2020Edmond JacksonAvivaBuy
04/03/2020Rodney HobsonThe Brink's CoBuy
03/03/2020Edmond JacksonTwitterBuy
28/02/2020Edmond JacksonEddie Stobart Logistics Buy
26/02/2020Rodney HobsonEstee LauderBuy
26/02/2020Rodney HobsonLVMHBuy
26/02/2020Rodney HobsonRemy CointreauBuy
25/02/2020Edmond JacksonReachHold
24/02/2020John BurfordCanopy GrowthBuy
21/02/2020Edmond JacksonAngling DirectAvoid
21/02/2020Edmond JacksonMoneysupermarketHold
19/02/2020Rodney HobsonCitizens FinancialBuy
18/02/2020Edmond JacksonKier GroupBuy
17/02/2020John BurfordHammersonBuy
14/02/2020Edmond JacksonWalker GreenbankHold
12/02/2020Rodney HobsonUBSBuy
12/02/2020Rodney HobsonCredit SuisseBuy
11/02/2020Edmond JacksonAndrews Sykes GroupHold
10/02/2020John BurfordAppleTake profits
07/02/2020Richard BeddardHollywood BowlBuy
07/02/2020Edmond JacksonNMC HealthBuy
05/02/2020Rodney HobsonNovavaxHold
05/02/2020Rodney HobsonModernaHold
05/02/2020Rodney HobsonInovioLong-term buy
04/02/2020Edmond JacksonGilead SciencesBuy
31/01/2020Richard BeddardAvon RubberBuy
31/01/2020Edmond JacksonAppleHold
29/01/2020Rodney HobsonVolkswagenBuy
28/01/2020Edmond JacksonH&T GroupBuy
27/01/2020John BurfordPrudentialSell
24/01/2020Richard BeddardDewhurstLong-term buy
24/01/2020Edmond JacksonIBMBuy
22/01/2020Rodney HobsonNFI GroupBuy
21/01/2020Edmond JacksonBelvoir GroupBuy
20/01/2020John BurfordTilrayBuy
20/01/2020John BurfordCanopy GrowthBuy
17/01/2020Edmond JacksonBeeks Financial Cloud GroupHold
15/01/2020Rodney HobsonDuke EnergyBuy
14/01/2020Edmond JacksonAugeanBuy
13/01/2020John BurfordFresnilloSell
10/01/2020Richard BeddardVictrexLong-term buy
10/01/2020Edmond JacksonMetro BankBuy
08/01/2020Richard BeddardTreattLong-term buy
08/01/2020Rodney HobsonWoodside PetroleumBuy
07/01/2020Edmond JacksonCard FactoryBuy
06/01/2020John BurfordDeutsche BankBuy
06/01/2020John BurfordBarclaysTake profits
03/01/2020Edmond JacksonIP GroupBuy

*Please click recommendation or asterisk to refer back to article

Entries on this page were all point-in-time recommendations. The same recommendation may not apply now.

2019

DateAuthorCompany NameRecommendation
31/12/2019Andrew HoreIlikaSpeculative growth
31/12/2019Andrew HoreNorthbridge Industrial ServicesBuy
31/12/2019Andrew HoreBokuBuy
31/12/2019Andrew HoreAlumascHold
31/12/2019Andrew HoreCentralNicBuy
31/12/2019Edmond JacksonBabcock International GroupBuy
30/12/2019Lee WildDuke RoyaltySpeculative growth
30/12/2019Lee WildDirect Line InsuranceSpeculative growth
30/12/2019Lee WildCentricaSpeculative growth
30/12/2019Lee Wild4imprint Speculative growth
30/12/2019Lee WildTeam17 GroupSpeculative growth
30/12/2019Lee WildGamma CommunicationsSpeculative growth
30/12/2019John BurfordM&SBuy
30/12/2019John BurfordFresnilloBuy
30/12/2019John BurfordBT GroupBuy
30/12/2019John BurfordTilrayBuy
30/12/2019John BurfordAmazonSell
30/12/2019John BurfordTaylor WimpeySell
30/12/2019John BurfordMicro FocusSell
30/12/2019John BurfordSirius MineralsBuy
30/12/2019John BurfordIBMSell
30/12/2019John BurfordBritish American TobaccoBuy
30/12/2019John BurfordAppleBuy
27/12/2019Andrew HorePressure TechnologiesBuy
27/12/2019Edmond JacksonWalmartHold
27/12/2019Edmond JacksonEstée LauderHold
27/12/2019Edmond JacksonMicrosoftHold
27/12/2019Edmond JacksonAppleHold
24/12/2019Edmond JacksonDart GroupHold
24/12/2019Edmond JacksonLionstrust Asset ManagementHold
24/12/2019Edmond JacksonDe La RueBuy
24/12/2019Edmond JacksonPets at HomeBuy
20/12/2019Edmond JacksonNMC Health Avoid
18/12/2019Rodney HobsonBanco SantanderBuy
18/12/2019Rodney HobsonMcDonald'sBuy
18/12/2019Rodney HobsonRestaurant Brands Buy
18/12/2019Rodney HobsonStitch FixBuy
18/12/2019Rodney HobsonBMWBuy
18/12/2019Rodney HobsonVolkswagenBuy
18/12/2019Rodney HobsonAllianzBuy
18/12/2019Rodney HobsonTeslaBuy
18/12/2019Rodney HobsonAlibabaBuy
17/12/2019Edmond JacksonOcadoTake profits
16/12/2019John BurfordBarclaysBuy
13/12/2019Edmond JacksonTullow OilHold
11/12/2019Rodney HobsonAbbVieBuy
09/12/2019John BurfordMarks and SpencersBuy
06/12/2019Richard BeddarddotDigitalAvoid
06/12/2019Edmond JacksonVpBuy
04/12/2019Rodney HobsonWalmartBuy
03/12/2019Edmond JacksonReachHold
02/12/2019John BurfordMcDonald'sHold
29/11/2019Richard BeddardSoftcatSell
29/11/2019Edmond JacksonBritvicBuy
27/11/2019Rodney HobsonIBMBuy
26/11/2019Edmond JacksonTed BakerAvoid
25/11/2019John BurfordBritish American TobaccoBuy
22/11/2019Richard BeddardTristelHold
22/11/2019Edmond JacksonDart GroupTake profits
20/11/2019Rodney HobsonTaiwan Semiconductor ManufacturingBuy
19/11/2019Edmond JacksonLucecoBuy
18/11/2019John BurfordNVIDIASell
15/11/2019Richard BeddardFW ThorpeLong-term buy
15/11/2019Edmond JacksonScS GroupBuy
13/11/2019Rodney HobsonNikeBuy
13/11/2019Rodney HobsonAdidasBuy
12/11/2019Edmond JacksonRoyal MailAvoid
11/11/2019John BurfordCanopy GrowthBuy
08/11/2019Edmond JacksonJohn Wood Group Buy
06/11/2019Rodney HobsonBeyond MeatBuy
05/11/2019Edmond JacksonPets at HomeBuy
04/11/2019John BurfordMarks and SpencersBuy
01/11/2019Richard BeddardJames HalsteadSell
01/11/2019Edmond JacksonAppleHold
30/10/2019Rodney HobsonMastercardBuy
30/10/2019Rodney HobsonVisaBuy
29/10/2019Edmond JacksonCenkos Buy
28/10/2019John BurfordAlcoaBuy
25/10/2019Richard BeddardPZ CussonsLong-term buy
25/10/2019Edmond JacksonMicrosoftHold
22/10/2019Edmond JacksonDe La RueBuy
21/10/2019John BurfordGeneral ElectricBuy
18/10/2019Richard BeddardBloomsburyBuy
18/10/2019Edmond JacksonAugeanBuy
16/10/2019Rodney HobsonJohnson & JohnsonBuy
15/10/2019Edmond JacksonMarks and SpencersBuy
14/10/2019John BurfordMetro BankBuy
11/10/2019Richard BeddardAlumascSell
11/10/2019Edmond JacksonN Brown GroupBuy
09/10/2019Rodney HobsonGeneral MotorsBuy
08/10/2019Edmond JacksonAngling DirectBuy
07/10/2019John BurfordMcDonald'sSell
04/10/2019Richard BeddardGoodwinLong-term buy
04/10/2019Edmond JacksonSmart Metering SystemsAvoid
02/10/2019Rodney HobsonCanopy GrowthAvoid
02/10/2019Rodney HobsonOrgamiGramLong-term buy
01/10/2019Edmond JacksonAFH Financial GroupBuy
30/09/2019John BurfordBritish American TobaccoBuy
27/09/2019Richard BeddardRenishawAvoid
27/09/2019Edmond JacksonAAAvoid
24/09/2019Edmond JacksonDart GroupBuy
23/09/2019John BurfordWalt DisneySell
20/09/2019Edmond JacksonJ D WetherspoonSell
18/09/2019Rodney HobsonTotal SABuy
17/09/2019Edmond JacksonPremier OilBuy
17/09/2019Edmond JacksonTullow OilBuy
16/09/2019John BurfordBTBuy
13/09/2019Richard BeddardColefaxSell
13/09/2019Edmond JacksonHaynes Publishing GroupBuy
11/09/2019Rodney HobsonGeneral ElectricBuy
10/09/2019Edmond JacksonDuke Royalty LimitedHold
09/09/2019John BurfordBarclaysBuy
06/09/2019Richard BeddardDart GroupLong term buy
06/09/2019Edmond JacksonMiton GroupHold
04/09/2019Rodney HobsonDeutsche Post DHL Buy
03/09/2019Edmond JacksonAnglo Pacific GroupHold
02/09/2019John BurfordFresnilloBuy
30/08/2019Richard BeddardCohortLong term buy
30/08/2019Edmond JacksonPetrofacBuy
28/08/2019Rodney HobsonExxonMobilBuy
27/08/2019John BurfordJust EatBuy
27/08/2019Edmond JacksonNMC HealthAvoid
23/08/2019Richard BeddardGames WorkshopLong term buy
23/08/2019Edmond JacksonEstée LauderHold
21/08/2019Rodney HobsonPfizerLong term buy
20/08/2019Edmond JacksonH&T GroupBuy
16/08/2019Edmond JacksonAlibabaBuy
14/08/2019Rodney HobsonRestaurant Brands InternationalBuy
13/08/2019Edmond JacksonWatkin JonesBuy
12/08/2019John BurfordMicrosoftBuy
09/08/2019Andrew HoreDraper Esprit Buy
09/08/2019Andrew HoreRenew Buy
09/08/2019Andrew HoreIomartBuy
09/08/2019Andrew HoreDiversified Gas and Oil Buy
09/08/2019Andrew HoreEco Animal HealthBuy
09/08/2019Andrew HoreStrixBuy
09/08/2019Richard BeddardCastingsBuy
09/08/2019Edmond JacksonLyft/UberAvoid
07/08/2019Rodney HobsonMcDonald'sBuy
06/08/2019Edmond JacksonSanderson GroupBuy
05/08/2019John BurfordAmazonBuy
02/08/2019Edmond JacksonAppleHold
31/07/2019Rodney HobsonKeringBuy
30/07/2019Edmond JacksonYouGovBuy
29/07/2019John BurfordMetro BankBuy
26/07/2019Richard BeddardSystem1Avoid
26/07/2019Edmond JacksonFacebookHold
24/07/2019Rodney HobsonGoldman SachsBuy
23/07/2019Edmond JacksonCello HealthBuy
22/07/2019John BurfordAppleSell
19/07/2019Richard BeddardSolid StateLong term buy
19/07/2019Edmond JacksonMicrosoftHold
16/07/2019Edmond JacksonOcadoHold
15/07/2019John BurfordTennecoBuy
12/07/2019Edmond JacksonNew River Real Estate Investment TrustAvoid
10/07/2019Rodney HobsonKraft HeinzBuy
09/07/2019Edmond JacksonUnite GroupHold
08/07/2019John BurfordCentricaBuy
05/07/2019Andrew HoreFrontier IPBuy
05/07/2019Andrew HoreDriver GroupBuy
05/07/2019Andrew HoreTP GroupBuy
05/07/2019Andrew HorePressure TechnologiesBuy
05/07/2019Andrew HoreLocation SciencesBuy
05/07/2019Richard BeddardBodycoteHold
05/07/2019Edmond JacksonMJ GleesonHold
03/07/2019Rodney HobsonBanco SantanderBuy
02/07/2019Edmond JacksonFirst GroupBuy
01/07/2019John BurfordBurberryTake profits
28/06/2019Richard BeddardIntegraFinHold
28/06/2019Edmond JacksonLionstrust Asset ManagementTake profits
26/06/2019Rodney HobsonTexas InstrumentsBuy
25/06/2019Edmond JacksonCake Box HoldingsBuy
24/06/2019John BurfordTilrayHold
21/06/2019Richard BeddardPortmeirionHold
21/06/2019Edmond JacksonPets at HomeHold
19/06/2019Rodney HobsonTargetBuy
18/06/2019John BurfordUberBuy
18/06/2019Edmond JacksonAvivaBuy
14/06/2019Richard BeddardChurchill ChinaHold
14/06/2019Edmond JacksonEddie Stobart LogisticsBuy on weakness
12/06/2019Rodney HobsonTelusBuy
11/06/2019Edmond JacksonAFH Financial GroupAdd
10/06/2019John BurfordJust EatBuy
07/06/2019Edmond JacksonAAAvoid
05/06/2019Rodney HobsonAllianzBuy
04/06/2019Edmond JacksonTatton Asset ManagementAccumulate
03/06/2019John BurfordAppleBuy
31/05/2019Edmond JacksonFevertreeBuy on weakness
29/05/2019Rodney HobsonAberdeen New India Investment TrustBuy
29/05/2019Rodney HobsonJP Morgan Indian Investment TrustBuy
28/05/2019John BurfordBritish American TobaccoBuy
28/05/2019Edmond JacksonBritvicAdd
24/05/2019Edmond JacksonMetro BankAvoid
24/05/2019Richard BeddardNextLong-term buy
22/05/2019Rodney HobsonSouthern CompanyBuy
22/05/2019Rodney HobsonDuke EnergyBuy
20/05/2019John BurfordAmazonHold
17/05/2019Edmond JacksonReachAdd
17/05/2019Richard BeddardStrixLong-term buy
15/05/2019Rodney HobsonFox CorpBuy
15/05/2019Rodney HobsonWalt DisneyBuy
14/05/2019Edmond JacksonCarpetrightSpeculation Buy
13/05/2019John BurfordCanopy GrowthBuy
10/05/2019Richard BeddardRM GroupBuy
10/05/2019Edmond JacksonBegbies Traynor GroupAccumulate
08/05/2019Rodney HobsonGoogleStrong buy
07/05/2019Edmond JacksonFirst GroupHold
07/05/2019John BurfordTaylor WimpeySell
03/05/2019Edmond JacksonAppleLong-term buy
01/05/2019Rodney HobsonHasbroBuy
01/05/2019Rodney HobsonTwitterBuy
01/05/2019Rodney HobsonCoca-ColaBuy
01/05/2019Rodney HobsonProcter & GambleBuy
30/03/2019Edmond JacksonAmazon/MicrosoftBuy the dips
29/03/2019John BurfordMicrosoftLong-time buy
26/03/2019Richard BeddardScienceSell
26/03/2019Andrew HoreMarshall Motor HoldingsBuy
26/03/2019Andrew HoreRobinsonBuy
26/03/2019Andrew HoreGreencoat RenewablesBuy
26/03/2019Andrew HoreBelvoir Lettings Buy
26/03/2019Andrew HoreDiversified Gas & OilBuy
26/03/2019Edmond JacksonFacebookLong-term buy
23/04/2019John BurfordBurberrySell
23/04/2019Edmond JacksonPetrofacSpeculative buy
18/04/2019Richard BeddardJudges ScientificLong-term Buy
18/04/2019Edmond JacksonSagaSpeculative Buy
17/04/2019Rodney HobsonAnadarkoHold
17/04/2019Rodney HobsonExxonBuy
17/04/2019Rodney HobsonChevronBuy
15/04/2019John BurfordRoyal MailHold
12/04/2019Richard BeddardHowden JoineryLong-term Buy
12/04/2019Edmond JacksonYouGovBuy on weakness
10/04/2019Rodney HobsonChina Resources PharmaceuticalLong-term Buy
08/04/2019John BurfordMicro FocusSell
05/04/2019Richard BeddardXP PowerBuy
05/04/2019Edmond JacksonWatkin JonesBuy
03/04/2019Rodney HobsonAlibabaBuy
03/04/2019Rodney HobsonTeslaBuy
03/04/2019Rodney HobsonNetflixBuy
02/04/2019Edmond JacksonCVS GroupAvoid
01/04/2019John BurfordBritish American TobaccoHold
26/03/2019Edmond JacksonBigblu BroadbandSpeculative Buy
20/03/2019Rodney HobsonBroadcomBuy
20/03/2019Rodney HobsonJohnson & JohnsonBuy
20/03/2019Rodney HobsonStarbucksBuy
20/03/2019Rodney HobsonWells FargoBuy
20/03/2019Rodney HobsonBerkshire Hathaway BBuy
19/03/2019Edmond JacksonMiton GroupAdd
18/03/2019John BurfordSirius MineralsBuy
15/03/2019Richard BeddardAnparioLong-term buy
15/03/2019Edmond JacksonH&T GroupAdd
13/03/2019Rodney HobsonLennarBuy
13/03/2019Rodney HobsonKB HomeBuy
13/03/2019Rodney HobsonTaylor MorrisonBuy
13/03/2019Rodney HobsonHortonBuy
12/03/2019Edmond JacksonDriver GroupAdd
12/03/2019Edmond JacksonXaarSpeculative Buy
11/03/2019John BurfordCitigroupTake profits
08/03/2019Edmond JacksonPageGroupSpeculative Buy
08/03/2019Edmond JacksonRobert WaltersSpeculative Buy
06/03/2019Rodney HobsonPSABuy
06/03/2019Rodney HobsonVolkswagenBuy
06/03/2019Rodney HobsonBMWBuy
06/03/2019Rodney HobsonDaimlerAvoid
05/03/2019Edmond JacksonGo CompareAccumulate
4/03/2019John BurfordAlibabaSell
1/03/2019Richard BeddardQuartixLong-term buy
01/03/2019Edmond JacksonBeeks Financial Cloud GroupLong-term buy
27/02/2019Rodney HobsonStitch FixSpeculative buy
26/02/2019Edmond JacksonStamps.comLong-term buy
25/02/2019John BurfordLiberty GlobalBuy
22/02/2019Andrew HoreManx TelecomBuy
22/02/2019Andrew HoreEmpresariaBuy
22/02/2019Andrew HoreNexus InfrastructureBuy
22/02/2019Andrew HoreTitonBuy
22/02/2019Andrew HoreCello HealthBuy
22/02/2019Edmond JacksonWalmartAccumulate
20/02/2019Rodney HobsonDowDuPontLong-term buy
20/02/2019Rodney HobsonBASFBuy
19/02/2019Edmond JacksonAngling DirectBuy on weakness
18/02/2019John BurfordNextSell
15/02/2019Richard BeddardSSPAvoid
15/02/2019Edmond JacksonHiltonAccumulate
13/02/2019Rodney HobsonUS BankcorpBuy
13/02/2019Rodney HobsonCitizensBuy
13/02/2019Rodney HobsonJP Morgan ChaseBuy
12/02/2019Edmond JacksonTritaxAccumulate
11/02/2019John BurfordIBMSell
08/02/2019Richard BeddardShoe ZonePossible buy
08/02/2019Edmond JacksonEstee LauderBuy on weakness
06/02/2019Rodney HobsonWoodsideBuy
06/02/2019Rodney HobsonTotalBuy
06/02/2019Rodney HobsonExxonBuy
05/02/2019Edmond JacksonBegbies Traynor GroupBuy
04/02/2019John BurfordFacebookBuy
01/02/2019Richard BeddardVictrexLong term buy
01/02/2019Edmond JacksonBoeingBuy on weakness
30/01/2019Rodney HobsonKorn FerryPossible buy
30/01/2019Rodney HobsonManpowerPossible buy
30/01/2019Rodney HobsonRandstadBuy
30/01/2019Rodney HobsonAdeccoBuy
29/01/2019Edmond JacksonSagaBuy
28/01/2019John BurfordBritish American TobaccoBuy
25/01/2019Richard BeddardDewhurstLong term buy
25/01/2019Edmond JacksonIBMAccumulate
23/01/2019Rodney HobsonRocheBuy
23/01/2019Rodney HobsonPfizerBuy
22/01/2019Edmond JacksonAnglo Pacific GroupAdd
21/01/2019John BufordTeslaBuy
18/01/2019Edmond JacksonJP Morgan ChaseSpeculative buy
18/01/2019Edmond JacksonWells FargoSpeculative buy
18/01/2019Edmond JacksonBank of AmericaSpeculative buy
18/01/2019Edmond JacksonGoldman SachsSpeculative buy
18/01/2019Edmond JacksonCitigroupSpeculative buy
16/01/2019Rodney HobsonAppleAvoid
16/01/2019Rodney HobsonFacebookAvoid
16/01/2019Rodney HobsonAmazonBuy
16/01/2019Rodney HobsonNetflixBuy
16/01/2019Rodney HobsonAlphabetBuy
15/01/2019Edmond JacksonBritvicAdd
11/01/2019Richard BeddardHollywood BowlBuy
11/01/2019Edmond JacksonRobert WaltersAccumulate
08/01/2019Edmond JacksonMattioli WoodsBuy on weakness
07/01/2019John BurfordAppleBuy
04/01/2019Richard BeddardAvon RubberBuy
04/01/2019Edmond JacksonRoyal MailSpeculative buy
02/01/2019Edmond JacksonH&T GroupSpeculative buy

 *Please click recommendation or asterisk to refer back to article

Entries on this page were all point-in-time recommendations. The same recommendation may not apply now.

2018

DateAuthorCompany NameRecommendation
31/12/2018Andrew HoreLocation SciencesBuy
31/12/2018Andrew HorePressure TechnologiesBuy
31/12/2018Andrew HoreFrontier IPBuy
31/12/2018Andrew HoreTP GroupBuy
31/12/2018Andrew HoreDriver GroupBuy
31/12/2018John BurfordNextSell
28/12/2018Andrew HoreParityAppear Cheap
28/12/2018Andrew HoreNext Fifteen CommunicationsStill good value
28/12/2018Andrew HoreMercia TechnologiesLong-term buy
28/12/2018Andrew HoreSigmaRocBuy
24/12/2018John BurfordFacebookSell
24/12/2018John BurfordSnap IncSell
24/12/2018Edmond JacksonKier GroupAvoid
24/12/2018Edmond JacksonFiltronicSell
24/12/2018Edmond JacksonASOSAvoid
24/12/2018Edmond JacksonBonmarcheAvoid
24/12/2018Edmond JacksonYoung & Co's BreweryBuy on weakness
24/12/2018Edmond JacksonLiontrustHold
24/12/2018Edmond JacksonMiton GroupHold
24/12/2018Edmond JacksonBurford CapitalHold
21/12/2018Richard BeddardTreattHold
21/12/2018Edmond JacksonK&CBuy on weakness
19/12/2018Rodney HobsonVIVOAvoid
19/12/2018Rodney HobsonThe Green Organic DutchmanAvoid
19/12/2018Rodney HobsonOrganiGramAvoid
19/12/2018Rodney HobsonCanopy GrowthAvoid
19/12/2018Rodney HobsonAurora CannabisAvoid
18/12/2018Edmond JacksonGocompare.com GroupSpeculative Buy
17/12/2018John BurfordVodafoneBuy
14/12/2018Edmond JacksonDriver GroupBuy
12/12/2018Rodney HobsonGeneral MotorsLong term buy
07/12/2018Richard BeddardTristelHold
07/12/2018Edmond JacksonStagecoachBuy on weakness
04/12/2018Edmond JacksonKier GroupSpeculative buy
03/12/2018John BurfordLloyds Banking GroupSell
30/11/2018Andrew HoreFocusriteBuy
30/11/2018Andrew HoreScapaBuy
30/11/2018Andrew HoreNext Fifteen CommunicationsBuy
30/11/2018Andrew HoreSomero EnterprisesBuy
30/11/2018Andrew Hore600 GroupBuy
30/11/2018Andrew HoreInstem Life SciencesBuy
30/11/2018Richard BeddardFinsbury FoodHold
27/11/2018Edmond JacksonAvivaBuy
26/11/2018John BurfordAmazonSell
23/11/2018Richard BeddardComputacenterBuy
23/11/2018Andrew HoreBillingtonBuy
23/11/2018Andrew HoreFirst property GroupBuy
23/11/2018Andrew HoreLok'nStoreBuy
23/11/2018Andrew HoreAmino TechnologiesBuy
23/11/2018Andrew HoreWynnstay GroupBuy
23/11/2018Andrew HoreStrixBuy
23/11/2018Andrew HoreManx TelecomBuy
23/11/2018Edmond JacksonBonMarcheAdd
20/11/2018Edmond JacksonLegal & GeneralBuy
19/11/2018John BurfordLloyds Banking GroupSell
16/11/2018Richard BeddardJames HalsteadHold
16/11/2018Edmond JacksonFirst GroupSpeculative buy
13/11/2018Edmond JacksonBabcockAdd
09/11/2018Richard BeddardGoodwinBuy
09/11/2018Edmond JacksonStandard Life AberdeenBuy
06/11/2018Edmond JacksonSophosLong-term speculative buy
05/11/2018John BurfordAmazonSell
02/11/2018Edmond JacksonWalker GreenbackSpeculative buy
30/10/2018Edmond JacksonInchcapeBuy
26/10/2018Richard BeddardAlumascBuy
23/10/2018Edmond JacksonCrest NicholsonBuy
22/10/2018John BurfordLloyds Banking Group*
19/10/2018Richard BeddardQuartixBuy
19/10/2018Edmond JacksonJD SportsBuy
16/10/2018Edmond JacksonPatisserie HoldingsSpeculative
15/10/2018John BurfordHSBCSell
12/10/2018Richard BeddardRenishawHold
12/10/2018Edmond JacksonLiontrustSell
09/10/2018Edmond JacksonSimplyBiz GroupBuy
08/10/2018John BurfordBT*
05/10/2018Richard Beddard13 shares for the future*
05/10/2018Edmond JacksonMiton GroupTake profits
02/10/2018Edmond JacksonTritax Big Box REITBuy
01/10/2018John BurfordTwitterSell
01/10/2018John BurfordSnapSell
28/09/2018Andrew HoreTracsisLong term buy
28/09/2018Andrew HoreSeeing MachinesLong term buy
28/09/2018Richard BeddardCohortBuy
25/09/2018Edmond JacksonBegbies TraynorHold
24/09/2018John BurfordRockhopperBuy
21/09/2018Richard BeddardDart GroupBuy
21/09/2018Edmond JacksonSmart Metering SystemsAvoid
18/09/2018Edmond JacksonKierSpeculative buy
14/09/2018Richard BeddardGoodwinBuy
14/09/2018Edmond JacksonFiltronicHold
11/09/2018Edmond JacksonCake BoxSpeculative buy
10/09/2018John BurfordVodafoneBuy
07/09/2018Richard BeddardColefaxSell
07/09/2018Edmond JacksonMattioli WoodsTake profits
04/09/2018John BurfordVodafoneBuy
03/09/2018Edmond JacksonBeeks Financial Cloud GroupLong-term speculative buy
31/08/2018Richard Beddard17 shares for the futureBuy
29/08/2018Edmond JacksonHenry BootHold
28/08/2018John BurfordRandgoldBuy
24/08/2018Richard BeddardGames WorkshopBuy
24/08/2018Edmond JacksonFishing RepublicAvoid
21/08/2018Edmond JacksonMorgan SindallTake profits
20/08/2018John BurfordStandard Chartered*
17/08/2018Richard BeddardSystem1Hold
17/08/2018Edmond JacksonH&TAdd
14/08/2018Edmond JacksonVitec GroupHold
13/08/2018John BurfordLloyds Banking GroupSell
10/08/2018Richard BeddardMS InternationalHold
10/08/2018Edmond JacksonHarvey NashAccumulate
07/08/2018Edmond JacksonPets at HomeBuy
06/08/2018John BurfordNext*
03/08/2018Richard BeddardCastingsSell
03/08/2018Edmond JacksonAppleAdd
31/07/2018Edmond JacksonKeller GroupSpeculative buy
30/07/2018John BurfordVodafoneBuy
27/07/2018Richard Beddard14 shares for the future*
24/07/2018Edmond JacksonBabcock InternationalAccumulate
23/07/2018John BurfordBritish LandSell
20/07/2018Richard BeddardSolid StateBuy
20/07/2018Edmond JacksonPremier FoodsAvoid
17/07/2018Edmond JacksonDuke RoyaltySpeculative buy
16/07/2018John BurfordDeutsche BankBuy
13/07/2018Richard BeddardTrifastBuy
13/07/2018Edmond JacksonTalkTalkHold
10/07/2018Edmond JacksonBTSpeculative buy
09/07/2018John BurfordPetrofacBuy
06/07/2018Richard BeddardVpHold
06/07/2018Edmond JacksonPetrofacSpeculative
03/07/2018Edmond JacksonLiontrust Asset ManagementBuy on weakness
02/07/2018John BurfordRandgoldBuy
29/06/2018Richard BeddardAir PartnerHold
26/06/2018Edmond JacksonRecordSpeculative buy
25/06/2018John BurfordTeslaSell
22/06/2018Andrew HoreMercia TechnologiesBuy
22/06/2018Andrew HoreSigmaRocBuy
22/06/2018Andrew HoreDiurnal GroupBuy
22/06/2018Andrew HoreNext Fifteen CommunicationsBuy
22/06/2018Andrew HoreParityBuy
22/06/2018Richard BeddardSprue AegisHold
22/06/2018Edmond JacksonNorcrosAdd
19/06/2018Edmond JacksonYoung & Co's BreweryTake Profits
18/06/2018John BurfordAppleSell
14/06/2018Andrew HoreHargreaves ServicesGood Value
14/06/2018Andrew HoreGoals Soccer CentresGood Value
14/06/2018Andrew HoreNorthamberGood Value
14/06/2018Andrew HoreTasty Good Value
12/06/2018Edmond JacksonCapitaSpeculative buy
11/06/2018John BurfordBerkshire Hathaway*
08/06/2018Richard BeddardWalker GreenbankHold
08/06/2018Edmond JacksonAFH Financial GroupBuy
05/06/2018Edmond JacksonCard FactoryBuy on weakness
04/06/2018John BurfordRandgold*
01/06/2018Richard BeddardHollywood BowlHold
29/05/2018John BurfordBPTake profits
29/05/2018Edmond JacksonBritvicHold
25/05/2018Richard BeddardAnparioNeutral
25/05/2018Edmond JacksonGalliford TryBuy
22/05/2018Edmond JacksonOcadoBuy on weakness
21/05/2018John BurfordTescoBuy on weakness
18/05/2018Richard BeddardNextBuy
18/05/2018Edmond JacksonStobartAccumulate
15/05/2018Edmond JacksonCommunisisBuy on weakness
14/05/2018John BurfordNextBuy
11/05/2018Richard BeddardChurchill ChinaBuy
11/05/2018Edmond JacksonImperial BrandsAccumulate
08/05/2018John BurfordBPTake profits
08/05/2018Edmond JacksonSSEAccumulate
04/05/2018Richard BeddardJudges ScientificBuy
04/05/2018Edmond JacksonBPHold
01/05/2018Edmond JacksonHarvey NashAccumulate
30/04/2018Andrew HoreMP EvansBuy
30/04/2018Andrew HoreIomartBuy
30/04/2018Andrew HoreNext Fifteen CommunicationsBuy
30/04/2018Andrew HoreRenew Buy
30/04/2018Andrew HoreWatkin JonesBuy
30/04/2018John BurfordRSA Insurance*
27/04/2018Richard BeddardPortmeirionNeutral
24/04/2018Edmond JacksonBonmarchéHold
23/04/2018John BurfordBPBuy
20/04/2018Richard BeddardXPBuy
20/04/2018Andrew HoreGooch & HousegoIHT portfolio buy
20/04/2018Andrew HoreAlliance PharmaIHT portfolio buy
20/04/2018Andrew HoreJohnson Service GroupIHT portfolio buy
20/04/2018Andrew HoreAB DynamicsIHT portfolio buy
20/04/2018Andrew HoreFulcrum Utility ServicesIHT portfolio buy
20/04/2018Edmond JacksonAAAvoid
17/04/2018Edmond JacksonEddie StobartAdd
16/04/2018John BurfordWPPBuy
13/04/2018Richard BeddardHowdensBuy
13/04/2018Edmond JacksonSagaAccumulate
10/04/2018Edmond JacksonCentricaSpeculative buy
09/04/2018John BurfordAlphabetTake profits
6/04/2018Richard BeddardScienceHold
6/04/2018Edmond JacksonPolypipeSpeculative buy
3/04/2018Edmond JacksonCello GroupAdd
3/04/2018John BurfordTeslaSell
29/03/2018Richard BeddardJudges ScientificHold
29/03/2018Richard BeddardAlumascHold
27/03/2018Edmond JacksonHenry BootTake profits
26/03/2018John BurfordLloyds Banking GroupSell
23/03/2018Richard BeddardFinsbury FoodHold
23/03/2018Edmond JacksonMitonAdd
20/03/2018Edmond JacksonBPAccumulate
19/03/2018John BurfordAlphabet*
16/03/2018Richard BeddardCharacter Group*
16/03/2018Edmond JacksonBurford CapitalAdd
15/03/2018Richard BeddardCohortISA portfolio buy
15/03/2018Richard BeddardDart GroupISA portfolio buy
15/03/2018Richard BeddardDewhurstISA portfolio buy
15/03/2018Richard BeddardGames WorkshopISA portfolio buy
15/03/2018Richard BeddardHowden JoineryISA portfolio buy
15/03/2018Richard BeddardJudges ScientificISA portfolio buy
15/03/2018Richard BeddardScienceISA portfolio buy
15/03/2018Richard BeddardSolid StateISA portfolio buy
15/03/2018Richard BeddardSystem1ISA portfolio buy
15/03/2018Richard BeddardVictrexISA portfolio buy
13/03/2018Edmond JacksonConvivialityAvoid
13/03/2018Andrew HoreLok'nStoreBuy for income
13/03/2018Andrew HoreAmino TechnologiesBuy for income
13/03/2018Andrew HoreSpringfield PropertiesBuy for income
13/03/2018Andrew HoreIDOXBuy for income
13/03/2018Andrew HoreWynnstay PropertiesBuy for income
12/03/2018John BurfordBTBuy
09/03/2018Edmond JacksonSt IvesAccumulate
06/03/2018Edmond JacksonWPPAvoid
05/03/2018Andrew HoreSurgical InnovationsBuy
05/03/2018Andrew HoreVeltycoBuy
05/03/2018Andrew HoreIlikaBuy
05/03/2018Andrew HoreBP MarshBuy
05/03/2018Andrew HoreFrontier IPBuy
05/03/2018John BurfordBarclaysSell
02/03/2018Richard BeddardAlumascSpeculative buy
02/03/2018Edmond JacksonSwallowfieldAccumulate
27/02/2018Edmond JacksonFidessaTake profits
26/02/2018John BurfordBPBuy
23/02/2018Richard BeddardGames WorkshopHold
20/02/2018Edmond JacksonCVS GroupAvoid
19/02/2018John BurfordBarclays*
16/02/2018Edmond JacksonBabcock InternationalAccumulate
13/02/2018Edmond JacksonTrinity MirrorSpeculative buy
12/02/2018John BurfordFTES 250*
09/02/2018Richard BeddardAvon RubberLong term hold
06/02/2018Edmond JacksonLucecoSpeculative buy
05/02/2018John BurfordFTSE 100*
02/02/2018Richard BeddardVictrexHold
02/02/2018Andrew HoreGenedriveBuy
02/02/2018Andrew HoreByotrolBuy
02/02/2018Andrew HoreAngleBuy
02/02/2018Andrew HoreMotif BioBuy
02/02/2018Andrew HoreAvactaBuy
02/02/2018Andrew HoreImmupharmaBuy
02/02/2018Edmond JacksonBritvicBuy on weakness
02/02/2018Edmond JacksonAG BarrBuy on weakness
30/01/2018Lee WildBPBuy
30/01/2018Lee WildMarks & SpencerBuy
30/01/2018Lee WildLloyds Banking GroupBuy
30/01/2018Lee WildLegal & GeneralBuy
30/01/2018Lee WildGlaxoSmithKlineBuy
30/01/2018Lee WildImperial BrandsBuy
30/01/2018Lee WildBarratt DevelopmentsBuy
30/01/2018Lee WildSSEBuy
30/01/2018Lee WildGalliford TryBuy
30/01/2018Lee WildVodafoneBuy
30/01/2018Edmond JacksonFFISpeculative buy
29/01/2018John BurfordFTSE 100*
26/01/2018Andrew HoreAttraqtBuy
26/01/2018Andrew HoreOneViewBuy
26/01/2018Andrew HoreK3 Business TechnologyBuy
26/01/2018Andrew HoreAutinsBuy
26/01/2018Andrew HoreBe Heard /td>Buy
26/01/2018Andrew HoreGreatland GoldBuy
23/01/2018Edmond JacksonOcadoSpeculative buy
22/01/2018John BurfordFTSE 100*
19/01/2018Richard BeddardDewhurst*
19/01/2018Edmond JacksonChemringAccumulate
Q4 2017Interactive Investor260 funds, trusts and ETFsii Super 60
16/01/2018Edmond JacksonKier GroupSpeculative buy
12/01/2018Edmond JacksonHaysAccumulate
09/01/2018Edmond JacksonH&T GroupBuy
05/01/2018Edmond JacksonDairy CrestAccumulate
02/01/2018Edmond JacksonTritax Big Box REITAccumulate
02/01/2018John BurfordFTSE 100*

 *Please click recommendation or asterisk to refer back to article

Entries on this page were all point-in-time recommendations. The same recommendation may not apply now.

2017 

DateAuthorCompany NameRecommendation
31/12/2017Andrew HoreSigmaRocBuy
31/12/2017Andrew HoreNext Fifteen CommunicationsBuy
31/12/2017Andrew HoreParityBuy
31/12/2017Andrew HoreMercia TechnologiesBuy
31/12/2017Andrew HoreDiurnal GroupBuy
31/12/2017Richard BeddardDewhurstBuy
31/12/2017Richard BeddardSystem1Buy
31/12/2017Richard BeddardCohortBuy
31/12/2017Richard BeddardHowden JoineryBuy
31/12/2017Richard BeddardAlumascBuy
31/12/2017Richard BeddardSolid StateBuy
24/12/2017Lee WildPrudentialBuy
24/12/2017Lee WildMcBrideBuy
24/12/2017Lee WildDiscoverIEBuy
24/12/2017Lee WildLloyds Banking GroupBuy
24/12/2017Lee WildM&SBuy
24/12/2017Lee WildGalliford TryBuy
24/12/2017Edmond JacksonBoohoo.comAvoid
24/12/2017Edmond JacksonBurford CapitalBuy on weakness
24/12/2017Edmond JacksonIQETake profits
24/12/2017Edmond JacksonJD SportsBuy on weakness
24/12/2017Edmond JacksonGo-AheadBuy for income
24/12/2017John BurfordRSA InsuranceStrong buy
21/12/2017Edmond JacksonCentricaAccumulate
19/12/2017Edmond JacksonPetrofacBuy
18/12/2017John BurfordBTBuy
12/12/2017Edmond JacksonPhoto-Me InternationalBuy
11/12/2017John BurfordRandgold Resources*
08/12/2017Edmond JacksonSagaAvoid
05/12/2017Edmond JacksonMiton GroupAdd
04/12/2017John BurfordStandard Chartered*
28/11/2017Edmond JacksonEssentraBuy
27/11/2017John BurfordGlaxoSmithKlineBuy
24/11/2017Edmond JacksonSeverfieldBuy
21/11/2017Edmond JacksonBonmarcheAccumulate
20/11/2017John BurfordArcher Daniels MidlandBuy
17/11/2017Edmond JacksonWalker GreenbankSpeculative buy
14/11/2017Edmond JacksonCostainAccumulate
13/11/2017John BurfordFTSE 100*
10/11/2017Richard BeddardTristelWeak hold
10/11/2017Edmond JacksonConvivialitySell
07/11/2017Edmond JacksonAppleBuy
06/11/2017John BurfordTesla*
03/11/2017Edmond JacksonBegbies TraynorAccumulate
31/10/2017Interactive InvestorBodycoteWinter Portfolio Buy
31/10/2017Interactive InvestorCRHWinter Portfolio Buy
31/10/2017Interactive InvestorCroda InternationalWinter Portfolio Buy
31/10/2017Interactive InvestorIntercontinental Hotels GroupWinter Portfolio Buy
31/10/2017Interactive InvestorCompass GroupWinter Portfolio Buy
31/10/2017Interactive InvestorAshtead GroupWinter Portfolio Buy
31/10/2017Interactive InvestorJD Sports FashionWinter Portfolio Buy
31/10/2017Interactive InvestorTravis PerkinsWinter Portfolio Buy
31/10/2017Interactive InvestorIWGWinter Portfolio Buy
31/10/2017Interactive InvestorTaylor WimpeyWinter Portfolio Buy
31/10/2017Edmond JacksonVitecLong-term buy
30/10/2017John BurfordTwitter*
27/10/2017Richard BeddardColefaxHold
24/10/2017Edmond JacksonHenry BootBuy
23/10/2017John BurfordAnglo AmericanTake profits
20/10/2017Richard BeddardAlumascNeutral
20/10/2017Edmond JacksonStobart GroupBuy
17/10/2017Edmond JacksonElegant HotelsSpeculative buy
13/10/2017Edmond JacksonLakehouseAccumulate
10/10/2017Edmond JacksonWalker GreenbankLong-term buy
10/10/2017David BrenchleyDomino's PizzaFairly priced
09/10/2017John BurfordSkyBuy
06/10/2017Richard BeddardRicardoNeutral
03/10/2017Edmond JacksonMJ GleesonBuy
02/10/2017John BurfordBT*
29/09/2017Richard BeddardNextHold
29/09/2017Richard BeddardSprue AegisHold
29/09/2017Edmond JacksonBoohoo.comSell
26/09/2017Edmond JacksonStagecoachBuy
25/09/2017John BurfordAccorBuy
22/09/2017Richard BeddardCohortBuy
22/09/2017Edmond JacksonFiltronicAccumulate

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