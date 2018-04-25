History of investment recommendations
2026
|Date
|Author
|Company Name
|Recommendation
|10/08/2026
|Kabir Chugani
|NatWest
|Hold
|07/08/2026
|Edmond Jackson
|YouGov
|Buy
|05/08/2026
|Huw Roberts
|Next
|Hold
|04/08/2026
|Robert Stephens
|Kingfisher
|Buy
|04/08/2026
|Huw Roberts
|Eli Lilly
|Buy
|03/08/2026
|Huw Roberts
|Invesco Health Care S&P US Select Sector ETF
|Hold
|03/08/2026
|Huw Roberts
|Invesco Utilities S&P US Select Sector ETF
|Hold
|03/08/2026
|Huw Roberts
|Invesco Consumer Staples S&P US Select Sector ETF
|Hold
|31/07/2026
|Richard Beddard
|Focusrite
|Hold
|31/07/2026
|Edmond Jackson
|Greggs
|Buy
|31/07/2026
|Kabir Chugani
|Shell
|Hold
|30/07/2026
|Robert Stephens
|Land Securities
|Buy
|28/07/2026
|Edmond Jackson
|WPP
|Buy
|28/07/2026
|Huw Roberts
|Barclays
|Hold
|27/07/2026
|Huw Roberts
|Meta Platforms
|Hold
|27/07/2026
|Huw Roberts
|Tesla
|Hold
|27/07/2026
|Huw Roberts
|Alphabet
|Hold
|24/07/2026
|Richard Beddard
|Bloomsbury
|Hold
|24/07/2026
|Edmond Jackson
|Galliford Try
|Buy
|24/07/2026
|Edmond Jackson
|Kier Group
|Buy
|23/07/2026
|Kabir Chugani
|Dell
|Buy
|22/07/2026
|Huw Roberts
|Aviva
|Hold
|21/07/2026
|Edmond Jackson
|Autotrader
|Buy
|20/07/2026
|Kabir Chugani
|IBM
|Hold
|17/07/2026
|Richard Beddard
|Autotrader
|Hold
|17/07/2026
|Edmond Jackson
|Barratt Redrow
|Buy
|17/07/2026
|Edmond Jackson
|Crest Nicholson
|Buy
|16/07/2026
|Robert Stephens
|Sainsbury
|Buy
|14/07/2026
|Huw Roberts
|Watches of Switzerland Group
|Buy
|14/07/2026
|Edmond Jackson
|PageGroup
|Buy
|14/07/2026
|Edmond Jackson
|Hays
|Buy
|13/07/2026
|Huw Roberts
|Unilever
|Sell
|10/07/2026
|Richard Beddard
|Bloomsbury Publishing
|Sell
|10/07/2026
|Richard Beddard
|Keystone Law
|Buy
|10/07/2026
|Edmond Jackson
|Victrex
|Hold
|08/07/2026
|Huw Roberts
|Airbus
|Hold
|07/07/2026
|Kabir Chugani
|easyJet
|Hold
|07/07/2026
|Edmond Jackson
|Ibstock
|Buy
|06/07/2026
|Huw Roberts
|Meta Platforms
|Sell
|03/07/2026
|Richard Beddard
|Oxford Instruments
|Hold
|03/07/2026
|Andrew Hore
|Celebrus Technologies
|Hold
|03/07/2026
|Andrew Hore
|Cake Box
|Hold
|03/07/2026
|Andrew Hore
|Focusrite
|Hold
|03/07/2026
|Andrew Hore
|Shearwater Group
|Buy
|03/07/2026
|Andrew Hore
|Accsys Technologies
|Buy
|03/07/2026
|Edmond Jackson
|Hostelworld Group
|Buy
|01/07/2026
|Huw Roberts
|London Stock Exchange Group
|Buy
|30/06/2026
|Edmond Jackson
|Telecom Plus
|Buy
|30/06/2026
|Huw Roberts
|Uber
|Sell
|29/06/2026
|Huw Roberts
|Eli Lilly
|Buy
|26/06/2026
|Richard Beddard
|Anpario
|Hold
|26/06/2026
|Edmond Jackson
|easyJet
|Hold
|26/06/2026
|Edmond Jackson
|Segro
|Hold
|25/06/2026
|Robert Stephens
|Smiths Group
|Buy
|24/06/2026
|Huw Roberts
|McDonald’s
|Buy
|23/06/2026
|Robert Stephens
|BP
|Buy
|23/06/2026
|Edmond Jackson
|Polar Capital Holdings
|Hold
|23/06/2026
|Edmond Jackson
|Polar Capital Technology Trust
|Hold
|23/06/2026
|Huw Roberts
|Merck
|Buy
|22/06/2026
|Kabir Chugani
|Infineon Technologies
|Buy
|19/06/2026
|Richard Beddard
|Judges Scientific
|Hold
|19/06/2026
|Edmond Jackson
|Vistry Group
|Buy
|18/06/2026
|Kabir Chugani
|Danaher
|Buy
|17/06/2026
|Kabir Chugani
|Royal Caribbean Group
|Hold
|15/06/2026
|Kabir Chugani
|Oracle
|Hold
|12/06/2026
|Richard Beddard
|Keystone Law
|Hold
|12/06/2026
|Edmond Jackson
|Crest Nicholson
|Buy
|11/06/2026
|Kabir Chugani
|VanEck Gold Miners UCITS ETF
|Hold
|10/06/2026
|Robert Stephens
|Segro
|Buy
|09/06/2026
|Edmond Jackson
|Dr Martens
|Buy
|08/06/2026
|Kabir Chugani
|S&P 500
|Hold
|05/06/2026
|Richard Beddard
|Tristel
|Hold
|05/06/2026
|Edmond Jackson
|Persimmon
|Buy
|03/06/2026
|Robert Stephens
|British Land
|Buy
|03/06/2026
|Robert Stephens
|Marks & Spencer
|Buy
|03/06/2026
|Huw Roberts
|BlackRock
|Buy
|02/06/2026
|Edmond Jackson
|Diageo
|Hold
|02/06/2026
|Huw Roberts
|BMW
|Buy
|01/06/2026
|Huw Roberts
|iShares China Large Cap ETF
|Buy
|29/05/2026
|Richard Beddard
|Quartix
|Hold
|29/05/2026
|Edmond Jackson
|Taylor Wimpey
|Buy
|28/05/2026
|Kabir Chugani
|X Global X FinTech ETF
|Hold
|27/05/2026
|Huw Roberts
|Danaher
|Buy
|26/05/2026
|Edmond Jackson
|Alphabet
|Hold
|26/05/2026
|Edmond Jackson
|Microsoft
|Hold
|22/05/2026
|Richard Beddard
|Churchill China
|Hold
|22/05/2026
|Andrew Hore
|Vertu Motors
|Buy
|22/05/2026
|Andrew Hore
|Robinson
|Buy
|22/05/2026
|Andrew Hore
|Time Finance
|Buy
|22/05/2026
|Andrew Hore
|Sanderson Design Group
|Buy
|22/05/2026
|Andrew Hore
|Michelmersh Brick Holdings
|Buy
|22/05/2026
|Edmond Jackson
|Frontier Developments
|Buy
|21/05/2026
|Robert Stephens
|BAE Systems
|Buy
|21/05/2026
|Huw Roberts
|easyJet
|Hold
|20/05/2026
|Huw Roberts
|Global X Genomics & Biotech ETF
|Buy
|19/05/2026
|Edmond Jackson
|Staffline
|Buy
|19/05/2026
|Edmond Jackson
|Hays
|Buy
|18/05/2026
|Huw Roberts
|JP Morgan
|Hold
|15/05/2026
|Edmond Jackson
|Vodafone
|Hold
|14/05/2026
|Robert Stephens
|Renishaw
|Buy
|14/05/2026
|Robert Stephens
|IMI
|Buy
|13/05/2026
|Huw Roberts
|Vistry
|Hold
|12/05/2026
|Edmond Jackson
|Genuit
|Buy
|12/05/2026
|Huw Roberts
|Bank of America
|Buy
|11/05/2026
|Huw Roberts
|iShares MSCI Brazil ETF
|Hold
|08/05/2026
|Robert Stephens
|Persimmon
|Buy
|08/05/2026
|Robert Stephens
|Taylor Wimpey
|Buy
|08/05/2026
|Edmond Jackson
|Ramsdens Holdings
|Buy
|07/05/2026
|Richard Beddard
|Renishaw
|Hold
|07/05/2026
|Huw Roberts
|DoorDash
|Buy
|06/05/2026
|Huw Roberts
|Eli Lilly
|Hold
|05/05/2026
|Kabir Chugani
|Netflix
|Buy
|01/05/2026
|Richard Beddard
|4imprint
|Hold
|01/05/2026
|Edmond Jackson
|Autotrader
|Buy
|29/04/2026
|Robert Stephens
|Rio Tinto
|Buy
|29/04/2026
|Kabir Chugani
|AT&T
|Hold
|28/04/2026
|Edmond Jackson
|Gear4music
|Buy
|28/04/2026
|Huw Roberts
|Shell
|Buy
|27/04/2026
|Huw Roberts
|Coinbase
|Hold
|25/04/2026
|Richard Beddard
|Macfarlane
|Hold
|24/04/2026
|Edmond Jackson
|Jupiter Fund Management
|Buy
|23/04/2026
|Kabir Chugani
|UPS
|Sell
|21/04/2026
|Edmond Jackson
|The Renewables Infrastructure Group
|Buy
|21/04/2026
|Edmond Jackson
|Greencoat UK Wind
|Buy
|21/04/2026
|Edmond Jackson
|PageGroup
|Hold
|21/04/2026
|Edmond Jackson
|Robert Walters
|Hold
|21/04/2026
|Edmond Jackson
|Hays
|Hold
|21/04/2026
|Robert Stephens
|International Hotels Group
|Buy
|21/04/2026
|Robert Stephens
|easyJet
|Buy
|21/04/2026
|Huw Roberts
|Reckitt Benckiser
|Buy
|20/04/2026
|Huw Roberts
|Global X Cybersecurity ETF
|Hold
|17/04/2026
|Richard Beddard
|Bunzl
|Hold
|17/04/2026
|Edmond Jackson
|ASA International Group
|Buy
|16/04/2026
|Victoria Scholar
|Barclays
|Buy
|16/04/2026
|Victoria Scholar
|Lloyds Banking Group
|Buy
|16/04/2026
|Victoria Scholar
|HSBC
|Buy
|16/04/2026
|Victoria Scholar
|NatWest
|Buy
|16/04/2026
|Keith Bowman
|Balfour Beatty
|Buy
|16/04/2026
|Richard Hunter
|Diageo
|Buy
|16/04/2026
|Lee Wild
|M&G
|Buy
|15/04/2026
|John Ficenec
|British Land
|Buy
|15/04/2026
|John Ficenec
|National Grid
|Buy
|15/04/2026
|John Ficenec
|Rio Tinto
|Buy
|15/04/2026
|John Ficenec
|BAE Systems
|Buy
|15/04/2026
|John Ficenec
|BT
|Buy
|15/04/2026
|John Ficenec
|Unilever
|Buy
|15/04/2026
|John Ficenec
|Games Workshop
|Buy
|15/04/2026
|John Ficenec
|Shell
|Buy
|15/04/2026
|John Ficenec
|AstraZeneca
|Buy
|15/04/2026
|John Ficenec
|Prudential
|Buy
|15/04/2026
|John Ficenec
|Microsoft
|Buy
|15/04/2026
|Kabir Chugani
|Visa
|Buy
|14/04/2026
|Huw Roberts
|Robert Walters
|Hold
|14/04/2026
|Huw Roberts
|PageGroup
|Hold
|14/04/2026
|Edmond Jackson
|Trifast
|Buy
|13/04/2026
|Robert Stephens
|Reckitt Benckiser
|Buy
|10/04/2026
|Edmond Jackson
|ME Group International
|Buy
|10/04/2026
|Richard Beddard
|Softcat
|Hold
|09/04/2026
|Huw Roberts
|Savills
|Hold
|08/04/2026
|Kabir Chugani
|Shell
|Hold
|07/04/2026
|Edmond Jackson
|B&M European Value Retail
|Buy
|02/04/2026
|Richard Beddard
|Howden Joinery
|Hold
|02/04/2026
|Andrew Hore
|Ten Lifestyle
|Buy
|02/04/2026
|Andrew Hore
|Airea
|Buy
|02/04/2026
|Andrew Hore
|Tracsis
|Buy
|02/04/2026
|Andrew Hore
|Itaconix
|Buy
|02/04/2026
|Andrew Hore
|Dotdigital
|Buy
|02/04/2026
|Edmond Jackson
|Currys
|Sell
|01/04/2026
|Kabir Chugani
|Delta Airlines
|Hold
|01/04/2026
|Robert Stephens
|Unilever
|Buy
|31/03/2026
|Kabir Chugani
|Lam Research
|Hold
|31/03/2026
|Edmond Jackson
|Burford Capital
|Buy
|30/03/2026
|Huw Roberts
|easyJet
|Sell
|30/03/2026
|Huw Roberts
|Rio Tinto
|Hold
|27/03/2026
|Richard Beddard
|Goodwin
|Hold
|27/03/2026
|Andrew Hore
|Gattaca
|Buy
|27/03/2026
|Andrew Hore
|Fonix
|Buy
|27/03/2026
|Andrew Hore
|Nichols
|Buy
|27/03/2026
|Andrew Hore
|Personal Group Holdings
|Buy
|27/03/2026
|Andrew Hore
|James Halstead
|Buy
|26/03/2026
|Edmond Jackson
|Treatt
|Hold
|26/03/2026
|Robert Stephens
|Diploma
|Buy
|26/03/2026
|Robert Stephens
|Intertek
|Buy
|25/03/2026
|Huw Roberts
|Next
|Buy
|24/03/2026
|Edmond Jackson
|GSK
|Hold
|24/03/2026
|Edmond Jackson
|Croda International
|Buy
|24/03/2026
|Huw Roberts
|Kingfisher
|Hold
|23/03/2026
|Huw Roberts
|S&P 500
|Hold
|20/03/2026
|Richard Beddard
|Porvair
|Buy
|19/03/2026
|Robert Stephens
|Legal & General
|Buy
|19/03/2026
|Huw Roberts
|Melrose Industries
|Buy
|18/03/2026
|Huw Roberts
|Close Brothers
|Hold
|17/03/2026
|Edmond Jackson
|Melrose Industries
|Hold
|16/03/2026
|Huw Roberts
|Foxtons Group
|Hold
|16/03/2026
|Huw Roberts
|Vistry
|Hold
|13/03/2026
|Edmond Jackson
|Close Brothers Group
|Hold
|13/03/2026
|Edmond Jackson
|Secure Trust Bank
|Hold
|12/03/2026
|Robert Stephens
|IAG
|Buy
|11/03/2026
|Richard Beddard
|Hollywood Bowl
|Buy
|10/03/2026
|Huw Roberts
|Persimmon
|Hold
|10/03/2026
|Edmond Jackson
|The Renewables Infrastructure Group
|Buy
|10/03/2026
|Edmond Jackson
|Greencoat UK Wind
|Buy
|10/03/2026
|Robert Stephens
|AstraZeneca
|Buy
|10/03/2026
|Robert Stephens
|GSK
|Buy
|09/03/2026
|Huw Roberts
|General Motors
|Hold
|06/03/2026
|Edmond Jackson
|Harbour Energy
|Buy
|05/03/2026
|Huw Roberts
|FedEx
|Sell
|03/03/2026
|Huw Roberts
|Strategy
|Buy
|03/03/2026
|Edmond Jackson
|EnQuest
|Hold
|03/03/2026
|Edmond Jackson
|Tullow Oil
|Buy
|03/03/2026
|Edmond Jackson
|Shell
|Buy
|03/03/2026
|Edmond Jackson
|BP
|Buy
|02/03/2026
|Huw Roberts
|Apple
|Hold
|27/02/2026
|Edmond Jackson
|Nvidia
|Hold
|26/02/2026
|Huw Roberts
|IAG
|Hold
|24/02/2026
|Huw Roberts
|UNITE Group
|Hold
|24/02/2026
|Edmond Jackson
|Mony Group
|Hold
|23/02/2026
|Huw Roberts
|iShares FTSE 250 ETF (MIDD)
|Hold
|23/02/2026
|Huw Roberts
|iShares Core FTSE 100 ETF (ISF)
|Hold
|20/02/2026
|Edmond Jackson
|Pantheon International
|Buy
|18/02/2026
|Huw Roberts
|BHP
|Take profits
|17/02/2026
|Edmond Jackson
|Sanderson Design Group
|Buy
|16/02/2026
|Robert Stephens
|Kingfisher
|Buy
|16/02/2026
|Huw Roberts
|Cloudflare
|Hold
|13/02/2026
|Richard Beddard
|YouGov
|Buy
|13/02/2026
|Richard Beddard
|Tristel
|Hold
|13/02/2026
|Richard Beddard
|Solid State
|Buy
|13/02/2026
|Richard Beddard
|Churchill China
|Buy
|13/02/2026
|Richard Beddard
|Volution
|Buy
|13/02/2026
|Edmond Jackson
|London Stock Exchange Group
|Buy
|11/02/2026
|Huw Roberts
|DoorDash
|Buy
|10/02/2026
|Huw Roberts
|iShares Core UK Gilts ETF
|Hold
|09/02/2026
|Huw Roberts
|NatWest
|Hold
|09/02/2026
|Huw Roberts
|Barclays
|Hold
|06/02/2026
|Edmond Jackson
|Vodafone
|Hold
|04/02/2026
|Huw Roberts
|Relx
|Hold
|03/02/2026
|Robert Stephens
|Sage
|Buy
|03/02/2026
|Robert Stephens
|Reckitt Benckiser
|Buy
|03/02/2026
|Huw Roberts
|Pfizer
|Hold
|03/02/2026
|Edmond Jackson
|Relx
|Hold
|30/01/2026
|Edmond Jackson
|ASA International Group
|Buy
|29/01/2026
|Lee Wild
|Taylor Wimpey
|Buy
|29/01/2026
|Lee Wild
|NatWest
|Buy
|29/01/2026
|Lee Wild
|BP
|Buy
|29/01/2026
|Lee Wild
|Sainsbury
|Buy
|29/01/2026
|Lee Wild
|Land Securities
|Buy
|29/01/2026
|Lee Wild
|M&G
|Buy
|29/01/2026
|Lee Wild
|Legal & General
|Buy
|29/01/2026
|Lee Wild
|National Grid
|Buy
|29/01/2026
|Lee Wild
|Pennon Group
|Buy
|29/01/2026
|Lee Wild
|Imperial Brands
|Buy
|28/01/2026
|Huw Roberts
|Robinhood
|Buy
|28/01/2026
|Robert Stephens
|Marks & Spencer
|Buy
|27/01/2026
|Huw Roberts
|Microsoft
|Hold
|27/01/2026
|Edmond Jackson
|Costain
|Buy
|23/01/2026
|Richard Beddard
|Hollywood Bowl
|Hold
|23/01/2026
|Edmond Jackson
|Tritax Big Box
|Buy
|21/01/2026
|Huw Roberts
|Berkshire Hathaway
|Buy
|20/01/2026
|Robert Stephens
|Chemring
|Buy
|20/01/2026
|Robert Stephens
|Rolls-Royce
|Buy
|20/01/2026
|Huw Roberts
|Netflix
|Buy
|20/01/2026
|Edmond Jackson
|Ashtead Technology
|Buy
|16/01/2026
|Edmond Jackson
|Diploma
|Hold
|14/01/2026
|Huw Roberts
|Robert Walters
|Hold
|14/01/2026
|Robert Stephens
|British Land
|Buy
|13/01/2026
|Edmond Jackson
|IQE
|Buy
|13/01/2026
|Edmond Jackson
|Filtronic
|Hold
|13/01/2026
|Huw Roberts
|PageGroup
|Hold
|12/01/2026
|Huw Roberts
|KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB)
|Hold
|12/01/2026
|Richard Beddard
|Cohort
|Buy
|09/01/2026
|Edmond Jackson
|BAE Systems
|Buy
|09/01/2026
|Richard Beddard
|Renew Holdings
|Hold
|08/01/2026
|Huw Roberts
|BHP
|Hold
|06/01/2026
|Edmond Jackson
|Halliburton
|Buy
|06/01/2026
|Huw Roberts
|Next
|Hold
|02/01/2026
|Edmond Jackson
|Schroder Japan Trust
|Buy
|02/01/2026
|Edmond Jackson
|British American Tobacco
|Hold
|02/01/2026
|Edmond Jackson
|Imperial Brands
|Hold
|02/01/2026
|Edmond Jackson
|Harbour Energy
|Hold
|02/01/2026
|Edmond Jackson
|BP
|Hold
|02/01/2026
|Edmond Jackson
|Shell
|Hold
|02/01/2026
|Edmond Jackson
|Mony Group
|Buy
|02/01/2026
|Edmond Jackson
|JD Sports
|Buy
|02/01/2026
|Edmond Jackson
|Frasers Group
|Buy
|02/01/2026
|Edmond Jackson
|Marston’s
|Hold
|02/01/2026
|Andrew Hore
|Shearwater
|Buy
|02/01/2026
|Andrew Hore
|Cake Box
|Buy
|02/01/2026
|Andrew Hore
|Focusrite
|Buy
|02/01/2026
|Andrew Hore
|Celebrus Technologies
|Buy
|02/01/2026
|Andrew Hore
|Accsys Technologies
|Buy
|02/01/2026
|Robert Stephens
|InterContinental Hotels Group
|Buy
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2025
|Date
|Author
|Company Name
|Recommendation
|31/12/2025
|Andrew Hore
|TPXimpact
|Buy
|31/12/2025
|Andrew Hore
|Lords Group Trading
|Buy
|31/12/2025
|Andrew Hore
|Gooch & Housego
|Buy
|31/12/2025
|Andrew Hore
|EMV Capital
|Buy
|30/12/2025
|Edmond Jackson
|Legal & General
|Buy
|30/12/2025
|Edmond Jackson
|AstraZeneca
|Hold
|30/12/2025
|Edmond Jackson
|GSK
|Buy
|29/12/2025
|Keith Bowman
|Amazon
|Buy
|23/12/2025
|Dzmitry Lipski
|Troy Trojan
|Buy
|22/12/2025
|Kyle Caldwell
|Aberforth Smaller Companies
|Buy
|22/12/2025
|Kyle Caldwell
|J. P. Morgan Japanese
|Buy
|22/12/2025
|Kyle Caldwell
|Murray International
|Buy
|22/12/2025
|Dave Baxter
|Marlborough Special Situations
|Buy
|22/12/2025
|Dave Baxter
|Artemis UK Select
|Buy
|22/12/2025
|Lee Wild
|Legal & General
|Buy
|19/12/2025
|Richard Beddard
|Jet2
|Hold
|19/12/2025
|Edmond Jackson
|AO World
|Hold
|19/12/2025
|Edmond Jackson
|Greggs
|Buy
|19/12/2025
|Edmond Jackson
|Card Factory
|Hold
|19/12/2025
|Edmond Jackson
|Currys
|Buy
|17/12/2025
|Huw Roberts
|Forterra
|Hold
|17/12/2025
|Rodney Hobson
|AbbVie
|Buy
|16/12/2025
|Huw Roberts
|KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB)
|Hold
|16/12/2025
|Edmond Jackson
|Greatland Resources
|Hold
|12/12/2025
|Richard Beddard
|Tristel
|Hold
|12/12/2025
|Edmond Jackson
|RM
|Buy
|11/12/2025
|Huw Roberts
|Apple
|Buy
|11/12/2025
|Robert Stephens
|Sainsbury
|Buy
|11/12/2025
|Robert Stephens
|Tesco
|Buy
|10/12/2025
|Richard Beddard
|Volution
|Buy
|10/12/2025
|Richard Beddard
|Softcat
|Buy
|10/12/2025
|Rodney Hobson
|Paramount Skydance
|Sell
|10/12/2025
|Rodney Hobson
|Netflix
|Buy
|10/12/2025
|Rodney Hobson
|Warner Bros Discovery
|Hold
|10/12/2025
|Rodney Hobson
|Walt Disney
|Buy
|09/12/2025
|Huw Roberts
|Rheinmetall
|Buy
|09/12/2025
|Edmond Jackson
|JD Sports
|Buy
|09/12/2025
|Edmond Jackson
|Frasers Group
|Buy
|05/12/2025
|Richard Beddard
|Judges Scientific
|Hold
|05/12/2025
|Richard Beddard
|Auto Trader
|Hold
|05/12/2025
|Edmond Jackson
|Paragon Banking Group
|Hold
|04/12/2025
|Robert Stephens
|BP
|Buy
|03/12/2025
|Robert Stephens
|IMI
|Buy
|03/12/2025
|Huw Roberts
|Sainsbury’s
|Buy
|02/12/2025
|Edmond Jackson
|Mitchells & Butlers
|Hold
|02/12/2025
|Edmond Jackson
|TheWorks.Co.uk
|Buy
|02/12/2025
|Edmond Jackson
|B&M European Retail Value
|Hold
|02/12/2025
|Edmond Jackson
|Greggs
|Buy
|02/12/2025
|Huw Roberts
|AMD
|Buy
|01/12/2025
|Huw Roberts
|Alphabet
|Buy
|28/11/2025
|Richard Beddard
|Volution
|Hold
|28/11/2025
|Edmond Jackson
|Marston’s
|Buy
|27/11/2025
|Huw Roberts
|Oracle
|Buy
|26/11/2025
|Robert Stephens
|Land Securities
|Buy
|26/11/2025
|Robert Stephens
|Segro
|Buy
|26/11/2025
|Rodney Hobson
|Nvidia
|Buy
|25/11/2025
|Edmond Jackson
|S4 Capital
|Hold
|25/11/2025
|Edmond Jackson
|M&C Saatchi
|Hold
|25/11/2025
|Huw Roberts
|Great Portland Estates
|Hold
|21/11/2025
|Richard Beddard
|Softcat
|Hold
|21/11/2025
|Edmond Jackson
|Senior
|Buy
|19/11/2025
|Huw Roberts
|Dr Martens
|Hold
|19/11/2025
|Huw Roberts
|JD Sports
|Hold
|19/11/2025
|Robert Stephens
|GSK
|Buy
|19/11/2025
|Rodney Hobson
|Amazon
|Buy
|18/11/2025
|Huw Roberts
|Glencore
|Hold
|18/11/2025
|Edmond Jackson
|JD Sports
|Hold
|17/11/2025
|Andrew Hore
|Finseta
|Buy
|17/11/2025
|Andrew Hore
|Northcoders
|Buy
|17/11/2025
|Andrew Hore
|AOTI Inc
|Buy
|17/11/2025
|Andrew Hore
|Corero Network Security
|Buy
|17/11/2025
|Andrew Hore
|Rosebank Industries
|Buy
|14/11/2025
|Richard Beddard
|YouGov
|Hold
|14/11/2025
|Robert Stephens
|Relx
|Buy
|14/11/2025
|Robert Stephens
|Weir Group
|Buy
|14/11/2025
|Edmond Jackson
|Burberry
|Hold
|12/11/2025
|Richard Beddard
|FW Thorpe
|Buy
|12/11/2025
|Richard Beddard
|Bloomsbury
|Buy
|12/11/2025
|Richard Beddard
|Goodwin
|Take profits
|12/11/2025
|Huw Roberts
|Persimmon
|Hold
|12/11/2025
|Rodney Hobson
|Palantir Technologies
|Buy
|11/11/2025
|Huw Roberts
|BAE Systems
|Hold
|11/11/2025
|Edmond Jackson
|Rightmove
|Hold
|07/11/2025
|Richard Beddard
|FW Thorpe
|Hold
|07/11/2025
|Edmond Jackson
|Frontier Developments
|Buy
|05/11/2025
|Rodney Hobson
|Pfizer
|Buy
|05/11/2025
|Rodney Hobson
|Eli Lilly
|Hold
|05/11/2025
|Huw Roberts
|AMD
|Take profits
|04/11/2025
|Robert Stephens
|Rio Tinto
|Buy
|04/11/2025
|Edmond Jackson
|Berkshire Hathaway
|Hold
|04/11/2025
|Huw Roberts
|Amazon
|Take profits
|31/10/2025
|Richard Beddard
|Macfarlane
|Hold
|31/10/2025
|Lee Wild
|Hilton Food Group
|Buy
|31/10/2025
|Lee Wild
|BAE Systems
|Buy
|31/10/2025
|Lee Wild
|Keller Group
|Buy
|31/10/2025
|Lee Wild
|Games Workshop
|Buy
|31/10/2025
|Lee Wild
|Halma
|Buy
|31/10/2025
|Lee Wild
|Admiral Group
|Buy
|31/10/2025
|Lee Wild
|AG Barr
|Buy
|31/10/2025
|Lee Wild
|Computacenter
|Buy
|31/10/2025
|Lee Wild
|FirstGroup
|Buy
|31/10/2025
|Edmond Jackson
|WPP
|Hold
|29/10/2025
|Rodney Hobson
|Tesla
|Sell
|29/10/2025
|Rodney Hobson
|Johnson & Johnson
|Buy
|28/10/2025
|Huw Roberts
|Glencore
|Hold
|28/10/2025
|Edmond Jackson
|Future
|Buy
|28/10/2025
|Robert Stephens
|Persimmon
|Buy
|28/10/2025
|Robert Stephens
|Bellway
|Buy
|24/10/2025
|Richard Beddard
|Oxford Instruments
|Hold
|24/10/2025
|Edmond Jackson
|SSE
|Buy
|24/10/2025
|Edmond Jackson
|National Grid
|Buy
|23/10/2025
|Huw Roberts
|Lloyds Bank
|Hold
|22/10/2025
|Rodney Hobson
|JPMorgan Chase
|Buy
|22/10/2025
|Rodney Hobson
|Citigroup
|Buy
|22/10/2025
|Rodney Hobson
|Goldman Sachs
|Buy
|22/10/2025
|Rodney Hobson
|Bank of America
|Buy
|22/10/2025
|Rodney Hobson
|Morgan Stanley
|Buy
|21/10/2025
|Edmond Jackson
|Greatland Resources
|Buy
|21/10/2025
|Huw Roberts
|B&M European Value Retail
|Hold
|17/10/2025
|Richard Beddard
|Renishaw
|Hold
|17/10/2025
|Edmond Jackson
|Hays
|Buy
|17/10/2025
|Edmond Jackson
|Robert Walters
|Buy
|17/10/2025
|Edmond Jackson
|PageGroup
|Buy
|16/10/2025
|Huw Roberts
|Amazon
|Buy
|15/10/2025
|Rodney Hobson
|PepsiCo
|Hold
|15/10/2025
|Rodney Hobson
|Coca-Cola
|Buy
|14/10/2025
|Huw Roberts
|Glencore
|Hold
|14/10/2025
|Huw Roberts
|Glencore
|Hold
|13/10/2025
|Huw Roberts
|Global X Copper Miners UCITS ETF
|Hold
|10/10/2025
|Richard Beddard
|Dunelm
|Sell
|10/10/2025
|Richard Beddard
|Cake Box
|Buy
|10/10/2025
|Edmond Jackson
|Hostelworld
|Hold
|10/10/2025
|Edmond Jackson
|On the Beach
|Buy
|09/10/2025
|Richard Beddard
|Quartix
|Hold
|09/10/2025
|Richard Beddard
|Renew Holdings
|Buy
|09/10/2025
|Richard Beddard
|Hollywood Bowl
|Buy
|09/10/2025
|Richard Beddard
|Jet2
|Buy
|09/10/2025
|Robert Stephens
|National Grid
|Buy
|08/10/2025
|Huw Roberts
|Barclays
|Hold
|08/10/2025
|Rodney Hobson
|Tesla
|Sell
|08/10/2025
|Rodney Hobson
|Home Depot
|Buy
|08/10/2025
|Rodney Hobson
|Lowe’s
|Buy
|07/10/2025
|Huw Roberts
|SoundHound
|Sell
|03/10/2025
|Edmond Jackson
|Shepherd Neame
|Buy
|03/10/2025
|Edmond Jackson
|JD Wetherspoon
|Hold
|03/10/2025
|Edmond Jackson
|Marston’s
|Hold
|01/10/2025
|Huw Roberts
|Prudential
|Sell
|30/09/2025
|Huw Roberts
|GSK
|Hold
|30/09/2025
|Edmond Jackson
|Capita
|Hold
|29/09/2025
|Huw Roberts
|Alphabet
|Take profits
|29/09/2025
|Huw Roberts
|Tesla
|Take profits
|29/09/2025
|Huw Roberts
|Apple
|Take profits
|26/09/2025
|Richard Beddard
|Renew Holdings
|Hold
|26/09/2025
|Richard Beddard
|James Halstead
|Sell
|26/09/2025
|Edmond Jackson
|Saga
|Hold
|25/09/2025
|Robert Stephens
|Next
|Buy
|24/09/2025
|Rodney Hobson
|D. R. Horton
|Buy
|24/09/2025
|Rodney Hobson
|KB Home
|Buy
|24/09/2025
|Rodney Hobson
|Taylor Morrison
|Buy
|24/09/2025
|Rodney Hobson
|Lennar
|Buy
|24/09/2025
|Huw Roberts
|IAG
|Hold
|23/09/2025
|Edmond Jackson
|B&M European Value Retail
|Buy
|22/09/2025
|Robert Stephens
|Haleon
|Buy
|22/09/2025
|Robert Stephens
|AstraZeneca
|Buy
|19/09/2025
|Richard Beddard
|Cohort
|Hold
|19/09/2025
|Edmond Jackson
|Kier Group
|Hold
|19/09/2025
|Edmond Jackson
|Galliford Try
|Hold
|17/09/2025
|Huw Roberts
|Frasers Group
|Hold
|17/09/2025
|Rodney Hobson
|Paramount Skydance Corp
|Sell
|17/09/2025
|Rodney Hobson
|Warner Bros Discovery
|Sell
|16/09/2025
|Huw Roberts
|Micron Technology
|Sell
|16/09/2025
|Edmond Jackson
|Sainsbury’s
|Hold
|15/09/2025
|Huw Roberts
|Applied Digital
|Hold
|15/09/2025
|Richard Beddard
|Jet2
|Hold
|10/09/2025
|Richard Beddard
|Focusrite
|Hold
|10/09/2025
|Huw Roberts
|Microsoft
|Buy
|10/09/2025
|Rodney Hobson
|Kraft Heinz Co
|Buy
|09/09/2025
|Edmond Jackson
|Phoenix Group Holdings
|Hold
|09/09/2025
|Robert Stephens
|BHP
|Buy
|09/09/2025
|Huw Roberts
|Dunelm
|Hold
|08/09/2025
|Huw Roberts
|iShares FTSE 250 ETF (MIDD)
|Hold
|08/09/2025
|Huw Roberts
|iShares Core FTSE 100 ETF (ISF)
|Hold
|05/09/2025
|Richard Beddard
|Goodwin
|Hold
|05/09/2025
|Edmond Jackson
|Amazon
|Hold
|05/09/2025
|Edmond Jackson
|Alibaba
|Buy
|03/09/2025
|Rodney Hobson
|Nestle
|Buy
|03/09/2025
|Rodney Hobson
|Nvidia
|Buy
|03/09/2025
|Rodney Hobson
|Tesla
|Sell
|03/09/2025
|Huw Roberts
|Oracle
|Hold
|02/09/2025
|Huw Roberts
|Legal & General
|Buy
|02/09/2025
|Huw Roberts
|Aviva
|Hold
|02/09/2025
|Edmond Jackson
|Kainos Group
|Hold
|01/09/2025
|Huw Roberts
|Nike
|Hold
|29/08/2025
|Richard Beddard
|James Latham
|Hold
|29/08/2025
|Edmond Jackson
|Computacenter
|Hold
|29/08/2025
|Edmond Jackson
|Bytes Technology
|Hold
|29/08/2025
|Edmond Jackson
|Softcat
|Hold
|28/08/2025
|Huw Roberts
|AMD
|Sell
|27/08/2025
|Robert Stephens
|Rolls-Royce
|Buy
|27/08/2025
|Rodney Hobson
|Southern Co
|Buy
|27/08/2025
|Rodney Hobson
|Duke Energy
|Buy
|27/08/2025
|Rodney Hobson
|Walt Disney
|Buy
|27/08/2025
|Rodney Hobson
|Nvidia
|Buy
|27/08/2025
|Huw Roberts
|Entain
|Hold
|26/08/2025
|Huw Roberts
|JD Sports
|Hold
|26/08/2025
|Huw Roberts
|WH Smith
|Buy
|26/08/2025
|Edmond Jackson
|BT
|Hold
|26/08/2025
|Edmond Jackson
|Vodafone
|Buy
|22/08/2025
|Richard Beddard
|Games Workshop
|Hold
|22/08/2025
|Edmond Jackson
|Costain
|Buy
|19/08/2025
|Robert Stephens
|Smiths Group
|Buy
|19/08/2025
|Edmond Jackson
|Andrew Sykes Group
|Buy
|15/08/2025
|Richard Beddard
|Keystone Law
|Hold
|15/08/2025
|Edmond Jackson
|Admiral
|Hold
|15/08/2025
|Edmond Jackson
|Legal & General
|Buy
|15/08/2025
|Edmond Jackson
|Aviva
|Hold
|13/08/2025
|Huw Roberts
|Balfour Beatty
|Hold
|13/08/2025
|Rodney Hobson
|McDonald’s
|Buy
|13/08/2025
|Rodney Hobson
|Walt Disney
|Buy
|13/08/2025
|Rodney Hobson
|Boeing
|Sell
|13/08/2025
|Rodney Hobson
|Tesla
|Sell
|12/08/2025
|Huw Roberts
|Marks & Spencer
|Hold
|11/08/2025
|Robert Stephens
|Intertek
|Buy
|11/08/2025
|Huw Roberts
|PayPal
|Buy
|08/08/2025
|Richard Beddard
|Dewhurst
|Sell
|08/08/2025
|Edmond Jackson
|Harbour Energy
|Buy
|06/08/2025
|Richard Beddard
|RWS
|Sell
|06/08/2025
|Richard Beddard
|Treatt
|Sell
|06/08/2025
|Richard Beddard
|Victrex
|Sell
|06/08/2025
|Richard Beddard
|Cohort
|Take profits
|06/08/2025
|Richard Beddard
|Oxford Instruments
|Buy
|06/08/2025
|Rodney Hobson
|Microsoft
|Buy
|06/08/2025
|Rodney Hobson
|Meta Platforms
|Buy
|06/08/2025
|Huw Roberts
|Taylor Wimpey
|Buy
|05/08/2025
|Edmond Jackson
|S&U
|Hold
|05/08/2025
|Edmond Jackson
|Secure Trust Bank
|Hold
|05/08/2025
|Edmond Jackson
|Close Brothers Group
|Hold
|05/08/2025
|Huw Roberts
|BP
|Hold
|04/08/2025
|Huw Roberts
|VanEck Junior Gold Miners ETF
|Hold
|04/08/2025
|Huw Roberts
|VanEck Gold Miners ETF
|Hold
|01/08/2025
|Richard Beddard
|Solid State
|Hold
|01/08/2025
|Edmond Jackson
|British American Tobacco
|Hold
|30/07/2025
|Huw Roberts
|Meta Platforms
|Hold
|29/07/2025
|Huw Roberts
|Games Workshop
|Hold
|29/07/2025
|Edmond Jackson
|Everyman Media Group
|Hold
|29/07/2025
|Edmond Jackson
|Begbies Traynor
|Buy
|28/07/2025
|Huw Roberts
|GSK
|Hold
|25/07/2025
|Richard Beddard
|Macfarlane
|Hold
|25/07/2025
|Richard Beddard
|Churchill China
|Hold
|25/07/2025
|Edmond Jackson
|Ocado
|Speculative buy
|24/07/2025
|Robert Stephens
|Diploma
|Buy
|23/07/2025
|Huw Roberts
|JD Wetherspoon
|Hold
|23/07/2025
|Rodney Hobson
|Goldman Sachs
|Buy
|23/07/2025
|Rodney Hobson
|Citigroup
|Buy
|23/07/2025
|Rodney Hobson
|JP Morgan
|Buy
|23/07/2025
|Rodney Hobson
|Morgan Stanley
|Buy
|23/07/2025
|Rodney Hobson
|Bank of America
|Sell
|23/07/2025
|Rodney Hobson
|Wells Fargo
|Hold
|22/07/2025
|Edmond Jackson
|Portmeirion
|Buy
|22/07/2025
|Edmond Jackson
|Churchill China
|Buy
|21/07/2025
|Huw Roberts
|CrowdStrike
|Buy
|18/07/2025
|Richard Beddard
|Auto Trader
|Hold
|18/07/2025
|Edmond Jackson
|Robert Walters
|Hold
|16/07/2025
|Rodney Hobson
|Pfizer
|Hold
|16/07/2025
|Rodney Hobson
|Eli Lilly
|Hold
|15/07/2025
|Edmond Jackson
|WPP
|Hold
|15/07/2025
|Robert Stephens
|WH Smith
|Buy
|15/07/2025
|Robert Stephens
|M&S
|Buy
|11/07/2025
|Richard Beddard
|Oxford Instruments
|Hold
|11/07/2025
|Edmond Jackson
|Jupiter Fund Management
|Buy
|10/07/2025
|Robert Stephens
|Morgan Advanced Materials
|Buy
|09/07/2025
|Richard Beddard
|Dewhurst
|Hold
|09/07/2025
|Richard Beddard
|Macfarlane
|Buy
|09/07/2025
|Huw Roberts
|WPP
|Hold
|09/07/2025
|Rodney Hobson
|Tesla
|Sell
|09/07/2025
|Rodney Hobson
|Netflix
|Buy
|08/07/2025
|Edmond Jackson
|Primary Health Properties
|Hold
|08/07/2025
|Huw Roberts
|M&G
|Buy
|07/07/2025
|Huw Roberts
|iShares Core UK Gilts ETF (IGLT)
|Hold
|04/07/2025
|Richard Beddard
|Bloomsbury
|Hold
|04/07/2025
|Edmond Jackson
|RM
|Buy
|02/07/2025
|Huw Roberts
|Greggs
|Buy
|01/07/2025
|Huw Roberts
|Crowdstrike
|Hold
|30/06/2025
|Huw Roberts
|Invesco Real Estate S&P US Select Sector ETF (XRES)
|Hold
|30/06/2025
|Robert Stephens
|BAE Systems
|Buy
|27/06/2025
|Richard Beddard
|Advanced Medical Solutions
|Hold
|27/06/2025
|Edmond Jackson
|Trainline
|Hold
|25/06/2025
|Rodney Hobson
|Tesla
|Sell
|25/06/2025
|Rodney Hobson
|McDonald’s
|Buy
|25/06/2025
|Huw Roberts
|Investec QQQ Trust
|Hold
|24/06/2025
|Huw Roberts
|Hays
|Hold
|24/06/2025
|Edmond Jackson
|Rathbones Group
|Buy
|24/06/2025
|Edmond Jackson
|Spectris
|Hold
|20/06/2025
|Edmond Jackson
|AO World
|Hold
|20/06/2025
|Edmond Jackson
|Currys
|Hold
|19/06/2025
|Huw Roberts
|Oracle
|Hold
|17/06/2025
|Huw Roberts
|Kering
|Hold
|16/06/2025
|Huw Roberts
|Invesco Technology S&P US Select Sector ETF
|Buy
|16/06/2025
|Huw Roberts
|Invesco Health Care S&P US Select Sector ETF
|Buy
|13/06/2025
|Edmond Jackson
|Spectris
|Buy
|12/06/2025
|Richard Beddard
|Bunzl
|Hold
|12/06/2025
|Robert Stephens
|Reckitt Benckiser
|Buy
|12/06/2025
|Robert Stephens
|Unilever
|Buy
|11/06/2025
|Rodney Hobson
|Abercrombie & Fitch
|Buy
|11/06/2025
|Rodney Hobson
|Macy's
|Buy
|10/06/2025
|Robert Stephens
|Legal & General
|Buy
|10/06/2025
|Edmond Jackson
|Young & Co's Brewery
|Hold
|10/06/2025
|Huw Roberts
|iShares Core UK Gilts ETF (IGLT)
|Hold
|09/06/2025
|Huw Roberts
|Persimmon
|Buy
|09/06/2025
|Huw Roberts
|Taylor Wimpey
|Buy
|06/06/2025
|Richard Beddard
|Anpario
|Hold
|06/06/2025
|Edmond Jackson
|B&M European Value Retail
|Hold
|05/06/2025
|Huw Roberts
|Riot Platforms
|Sell
|04/06/2025
|Huw Roberts
|Babcock International
|Hold
|04/06/2025
|Huw Roberts
|BAE Systems
|Hold
|04/06/2025
|Huw Roberts
|Rolls-Royce
|Hold
|04/06/2025
|Rodney Hobson
|Tesla
|Sell
|03/06/2025
|Edmond Jackson
|Gulf Marine Services
|Buy
|02/06/2025
|Huw Roberts
|Eli Lilly
|Hold
|30/05/2025
|Richard Beddard
|4imprint
|Hold
|30/05/2025
|Edmond Jackson
|Frontier Developments
|Buy
|30/05/2025
|Edmond Jackson
|Jupiter Fund Management
|Hold
|29/05/2025
|Huw Roberts
|Disney
|Take profits
|28/05/2025
|Rodney Hobson
|NRG Energy
|Hold
|28/05/2025
|Rodney Hobson
|Southern Co
|Buy
|28/05/2025
|Rodney Hobson
|Duke Energy
|Buy
|27/05/2025
|Edmond Jackson
|Begbies Traynor Group
|Buy
|27/05/2025
|Robert Stephens
|Sage Group
|Buy
|23/05/2025
|Richard Beddard
|Churchill China
|Buy
|23/05/2025
|Edmond Jackson
|JD Sports
|Hold
|22/05/2025
|Huw Roberts
|Target
|Hold
|21/05/2025
|Robert Stephens
|InterContinental Hotels Group
|Buy
|21/05/2025
|Robert Stephens
|IAG
|Buy
|21/05/2025
|Rodney Hobson
|Target
|Buy
|21/05/2025
|Rodney Hobson
|Costco
|Take profits
|21/05/2025
|Rodney Hobson
|Walmart
|Hold
|20/05/2025
|Edmond Jackson
|Cerillion
|Sell
|20/05/2025
|Huw Roberts
|M&S
|Hold
|19/05/2025
|Huw Roberts
|easyJet
|Hold
|16/05/2025
|Richard Beddard
|Judges Scientific
|Hold
|16/05/2025
|Edmond Jackson
|Ramsdens Holdings
|Buy
|15/05/2025
|Huw Roberts
|Marriott International
|Hold
|14/05/2025
|Robert Stephens
|Tesco
|Buy
|14/05/2025
|Rodney Hobson
|Marriott International
|Take profits
|13/05/2025
|Huw Roberts
|Burberry
|Hold
|13/05/2025
|Edmond Jackson
|Cranswick
|Sell
|12/05/2025
|Huw Roberts
|SPDR S&P 500 ETF (SPY)
|Hold
|12/05/2025
|Huw Roberts
|iShares Core FTSE 100 ETF (ISF)
|Hold
|12/05/2025
|Huw Roberts
|iShares FTSE 250 ETF (MIDD)
|Hold
|09/05/2025
|Richard Beddard
|Macfarlane
|Hold
|09/05/2025
|Edmond Jackson
|Metro Bank
|Buy
|08/05/2025
|Huw Roberts
|Next
|Hold
|07/05/2025
|Huw Roberts
|Apple
|Buy
|07/05/2025
|Rodney Hobson
|IBM
|Buy
|06/05/2025
|Edmond Jackson
|Greggs
|Hold
|02/05/2025
|Edmond Jackson
|Babcock International
|Hold
|01/05/2025
|Huw Roberts
|ARK Innovation ETF
|Hold
|29/04/2025
|Robert Stephens
|RELX
|Buy
|29/04/2025
|Edmond Jackson
|Legal & General
|Hold
|29/04/2025
|Huw Roberts
|AstraZeneca
|Hold
|28/04/2025
|Huw Roberts
|Meta Platforms
|Buy
|24/04/2025
|Huw Roberts
|Reckitt Benckiser
|Hold
|24/04/2025
|Huw Roberts
|Unilever
|Hold
|24/04/2025
|Robert Stephens
|Cranswick
|Buy
|22/04/2025
|Huw Roberts
|IonQ
|Sell
|17/04/2025
|Richard Beddard
|Bunzl
|Hold
|17/04/2025
|Edmond Jackson
|MITIE Group
|Buy
|16/04/2025
|Huw Roberts
|Pfizer
|Buy
|16/04/2025
|Rodney Hobson
|Goldman Sachs
|Buy
|16/04/2025
|Rodney Hobson
|Citigroup
|Buy
|16/04/2025
|Rodney Hobson
|Wells Fargo
|Hold
|16/04/2025
|Rodney Hobson
|JPMorgan Chase
|Hold
|15/04/2025
|Huw Roberts
|LVMH
|Hold
|15/04/2025
|Edmond Jackson
|Greatland Gold
|Buy
|14/04/2025
|Amit Khanna
|Barclays
|Hold
|11/04/2025
|Richard Beddard
|Howden Joinery
|Hold
|08/04/2025
|Robert Stephens
|Imperial Brands
|Buy
|07/04/2025
|Richard Beddard
|Quartix
|Hold
|04/04/2025
|Edmond Jackson
|Sainsbury's
|Buy
|04/04/2025
|Edmond Jackson
|National Grid
|Hold
|04/04/2025
|Edmond Jackson
|B&M European Value Retail
|Hold
|04/04/2025
|Edmond Jackson
|Currys
|Hold
|02/04/2025
|Rodney Hobson
|Tesla
|Avoid
|02/04/2025
|Rodney Hobson
|Volkswagen
|Hold
|02/04/2025
|Rodney Hobson
|General Motors
|Hold
|02/04/2025
|Rodney Hobson
|Ford
|Buy
|02/04/2025
|Huw Roberts
|GSK
|Buy
|01/04/2025
|Edmond Jackson
|Pets at Home
|Hold
|01/04/2025
|Edmond Jackson
|Wickes
|Buy
|01/04/2025
|Huw Roberts
|iShares Core FTSE 100 ETF (ISF)
|Hold
|01/04/2025
|Huw Roberts
|iShares FTSE 250 ETF (MIDD)
|Hold
|31/03/2025
|Huw Roberts
|Advanced Auto Parts
|Hold
|31/03/2025
|Huw Roberts
|AutoNation
|Hold
|31/03/2025
|Huw Roberts
|Carvana
|Hold
|31/03/2025
|Huw Roberts
|CarMax
|Hold
|28/03/2025
|Richard Beddard
|PZ Cussons (Decision Engine)
|Sell
|28/03/2025
|Richard Beddard
|dotDigital
|Buy
|28/03/2025
|Edmond Jackson
|Portmeirion
|Buy
|28/03/2025
|Edmond Jackson
|Churchill China
|Buy
|27/03/2025
|Huw Roberts
|Next
|Hold
|25/03/2025
|Edmond Jackson
|Secure Trust Bank
|Buy
|25/03/2025
|Edmond Jackson
|Close Brothers
|Buy
|24/03/2025
|Huw Roberts
|Apple
|Hold
|21/03/2025
|Richard Beddard
|Porvair
|Buy
|21/03/2025
|Andrew Hore
|Greencoat Renewables
|Buy
|21/03/2025
|Andrew Hore
|RWS Holdings
|Buy
|21/03/2025
|Andrew Hore
|Churchill China
|Buy
|21/03/2025
|Andrew Hore
|The Property Franchise Group
|Buy
|21/03/2025
|Andrew Hore
|Hargreaves Services
|Buy
|21/03/2025
|Edmond Jackson
|Prudential
|Buy
|21/03/2025
|Edmond Jackson
|M&G
|Hold
|20/03/2025
|Robert Stephens
|Auto Trader
|Buy
|19/03/2025
|Rodney Hobson
|Puma
|Avoid
|19/03/2025
|Rodney Hobson
|KB Home
|Buy
|19/03/2025
|Rodney Hobson
|DR Horton
|Buy
|19/03/2025
|Huw Roberts
|Alphabet
|Buy
|18/03/2025
|Edmond Jackson
|Qinetiq
|Hold
|18/03/2025
|Huw Roberts
|Close Brothers
|Hold
|17/03/2025
|Robert Stephens
|Diploma
|Buy
|17/03/2025
|Robert Stephens
|Intertek
|Buy
|17/03/2025
|Huw Roberts
|JD Wetherspoon
|Hold
|14/03/2025
|Edmond Jackson
|Kier Group
|Buy
|14/03/2025
|Edmond Jackson
|Costain
|Buy
|12/03/2025
|Rodney Hobson
|Adidas
|Buy
|12/03/2025
|Rodney Hobson
|Puma
|Hold
|12/03/2025
|Rodney Hobson
|Nike
|Buy
|12/03/2025
|Robert Stephens
|Rio Tinto
|Buy
|12/03/2025
|Huw Roberts
|Balfour Beatty
|Hold
|11/03/2025
|Edmond Jackson
|Clarkson
|Hold
|11/03/2025
|Huw Roberts
|Persimmon
|Buy
|07/03/2025
|Richard Beddard
|Tracsis
|Buy
|07/03/2025
|Andrew Hore
|Avingtrans
|Buy
|07/03/2025
|Andrew Hore
|Finseta
|Buy
|07/03/2025
|Andrew Hore
|XP Factory
|Buy
|07/03/2025
|Andrew Hore
|Concurrent Technologies
|Buy
|07/03/2025
|Andrew Hore
|Likewise
|Buy
|05/03/2025
|Richard Beddard
|Renew
|Buy
|05/03/2025
|Rodney Hobson
|Estee Lauder
|Hold
|05/03/2025
|Rodney Hobson
|L'Oreal
|Buy
|05/03/2025
|Huw Roberts
|L'Oreal
|Hold
|04/03/2025
|Edmond Jackson
|Xiaomi Corp
|Buy
|04/03/2025
|Huw Roberts
|Greggs
|Buy
|03/03/2025
|Huw Roberts
|iShares MSCI Poland ETF
|Hold
|28/02/2025
|Richard Beddard
|XP Power
|Sell
|28/02/2025
|Richard Beddard
|Dunelm
|Buy
|28/02/2025
|Edmond Jackson
|Metro Bank
|Buy
|26/02/2025
|Huw Roberts
|L&G
|Sell
|26/02/2025
|Robert Stephens
|Marks & Spencer
|Buy
|26/02/2025
|Rodney Hobson
|United Airlines
|Take profits
|25/02/2025
|Edmond Jackson
|B&M European Retail Value
|Hold
|25/02/2025
|Huw Roberts
|iShares FTSE 250 ETF (MIDD)
|Buy
|24/02/2025
|Huw Roberts
|Amazon
|Buy
|21/02/2025
|Edmond Jackson
|Centrica
|Hold
|19/02/2025
|Rodney Hobson
|Palantir Technologies
|Take profits
|19/02/2025
|Rodney Hobson
|Johnson & Johnson
|Buy
|19/02/2025
|Robert Stephens
|National Grid
|Buy
|18/02/2025
|Huw Roberts
|HSBC
|Hold
|18/02/2025
|Edmond Jackson
|Mony Group
|Buy
|14/02/2025
|Richard Beddard
|Renew Holdings
|Buy
|14/02/2025
|Edmond Jackson
|British American Tobacco
|Hold
|13/02/2025
|Huw Roberts
|BAE Sytems
|Hold
|12/02/2025
|Robert Stephens
|Kingfisher
|Buy
|12/02/2025
|Rodney Hobson
|Broadcom
|Hold
|12/02/2025
|Rodney Hobson
|Harley Davidson
|Hold
|11/02/2025
|Edmond Jackson
|Gulf Marine Services
|Buy
|11/02/2025
|Huw Roberts
|BP
|Hold
|10/02/2025
|Huw Roberts
|Greggs
|Buy
|10/02/2025
|Huw Roberts
|Watches of Switzerland
|Hold
|07/02/2025
|Richard Beddard
|RWS
|Hold
|07/02/2025
|Edmond Jackson
|AstraZeneca
|Buy
|07/02/2025
|Edmond Jackson
|GSK
|Buy
|06/02/2025
|Richard Beddard
|Solid State
|Buy
|06/02/2025
|Lee Wild
|Taylor Wimpey
|Buy
|06/02/2025
|Lee Wild
|HSBC
|Buy
|06/02/2025
|Lee Wild
|British American Tobacco
|Buy
|06/02/2025
|Lee Wild
|BP
|Buy
|06/02/2025
|Lee Wild
|Sainsbury
|Buy
|06/02/2025
|Lee Wild
|Rio Tinto
|Buy
|06/02/2025
|Lee Wild
|M&G
|Buy
|06/02/2025
|Lee Wild
|Legal & General
|Buy
|06/02/2025
|Lee Wild
|National Grid
|Buy
|06/02/2025
|Lee Wild
|GSK
|Buy
|05/02/2025
|Rodney Hobson
|Meta Platforms
|Buy
|05/02/2025
|Huw Roberts
|Advanced Micro Devices
|Buy
|04/02/2025
|Huw Roberts
|Micron Technology
|Buy
|03/02/2025
|Huw Roberts
|NEXTracker
|Hold
|03/02/2025
|Huw Roberts
|First Solar
|Hold
|31/01/2025
|Richard Beddard
|Hollywood Bowl
|Buy
|31/01/2025
|Edmond Jackson
|Nvidia
|Buy
|29/01/2025
|Rodney Hobson
|Halliburton
|Buy
|29/01/2025
|Rodney Hobson
|Boeing
|Sell
|29/01/2025
|Huw Roberts
|Global X Copper Miners ETF USD Acc (LSE: COPX)
|Buy
|28/01/2025
|Edmond Jackson
|Costain
|Buy
|28/01/2025
|Robert Stephens
|London Stock Exchange Group
|Buy
|28/01/2025
|Huw Roberts
|Tesla
|Hold
|27/01/2025
|Huw Roberts
|Novo Nordisk
|Hold
|24/01/2025
|Richard Beddard
|Vertex
|Buy
|24/01/2025
|Edmond Jackson
|Watkin Jones
|Buy
|22/01/2025
|Rodney Hobson
|Goldman Sachs
|Hold
|22/01/2025
|Rodney Hobson
|Morgan Stanley
|Hold
|22/01/2025
|Rodney Hobson
|Bank of America
|Hold
|22/01/2025
|Rodney Hobson
|Citigroup
|Hold
|22/01/2025
|Rodney Hobson
|Wells Fargo
|Buy
|22/01/2025
|Robert Stephens
|Barratt Redrow
|Buy
|22/01/2025
|Robert Stephens
|Bellway
|Buy
|22/01/2025
|Huw Roberts
|Netflix
|Hold
|21/01/2025
|Edmond Jackson
|Sanderson
|Buy
|21/01/2025
|Huw Roberts
|iShares FTSE 100 ETF (ISF)
|Take profits
|17/01/2025
|Richard Beddard
|Dewhurst
|Buy
|17/01/2025
|Edmond Jackson
|Taylor Wimpey
|Hold
|17/01/2025
|Edmond Jackson
|Persimmon
|Hold
|17/01/2025
|Edmond Jackson
|Vistry Group
|Hold
|16/01/2025
|Huw Roberts
|iShares Core £ Corporate Bond ETF (SLXX)
|Buy
|15/01/2025
|Robert Stephens
|British Land
|Buy
|15/01/2025
|Rodney Hobson
|McDonald’s
|Buy
|15/01/2025
|Huw Roberts
|PageGroup
|Hold
|14/01/2025
|Edmond Jackson
|BP
|Buy
|14/01/2025
|Edmond Jackson
|Shell
|Buy
|13/01/2025
|Huw Roberts
|iShares Core UK Gilts ETF (IGLT)
|Hold
|13/01/2025
|Huw Roberts
|iShares Core FTSE 100 ETF (ISF)
|Hold
|13/01/2025
|Huw Roberts
|GBP/USD
|Hold
|10/01/2025
|Richard Beddard
|Treatt
|Buy
|10/01/2025
|Edmond Jackson
|H&T Group
|Buy
|08/01/2025
|Rodney Hobson
|Arm Holdings
|Sell
|08/01/2025
|Rodney Hobson
|Advanced Micro Devices
|Buy
|08/01/2025
|Richard Beddard
|Softcat
|Buy
|08/01/2025
|Richard Beddard
|Tristel
|Sell
|07/01/2025
|Edmond Jackson
|Wickes
|Buy
|07/01/2025
|Huw Roberts
|Next
|Hold
|06/01/2025
|Huw Roberts
|iShares Core FTSE 100 ETF (ISF)
|Buy
|03/01/2025
|Andrew Hore
|EMV Capital
|Buy
|03/01/2025
|Andrew Hore
|Lords Group Trading
|Buy
|03/01/2025
|Andrew Hore
|TPXimpact
|Buy
|03/01/2025
|Andrew Hore
|Gooch & Housego
|Buy
|03/01/2025
|Andrew Hore
|Kinovo
|Buy
|03/01/2025
|Kyle Caldwell
|Fidelity Special Values
|Buy
|03/01/2025
|Kyle Caldwell
|RTW Biotech Opportunities
|Buy
|03/01/2025
|Kyle Caldwell
|Personal Assets
|Buy
|03/01/2025
|Kyle Caldwell
|Alliance Witan
|Buy
|03/01/2025
|Sam Benstead
|iShares Core UK Gilts UCITS ETF
|Buy
|03/01/2025
|Dzmitry Lipski
|iShares Ageing Population ETF
|Buy
|03/01/2025
|Keith Bowman
|Disney
|Buy
|03/01/2025
|Lee Wild
|Barratt Redrow
|Buy
|03/01/2025
|Edmond Jackson
|GSK
|Buy
*Please click recommendation or asterisk to refer back to article
Entries on this page were all point-in-time recommendations. The same recommendation may not apply now.
2024
|Date
|Author
|Company Name
|Recommendation
|31/12/2024
|Rodney Hobson
|Boeing
|Sell
|31/12/2024
|Rodney Hobson
|Peloton
|Sell
|31/12/2024
|Rodney Hobson
|Ralph Lauren
|Hold
|31/12/2024
|Rodney Hobson
|LVMH
|Buy
|31/12/2024
|Rodney Hobson
|Heineken
|Hold
|31/12/2024
|Rodney Hobson
|Johnson & Johnson
|Buy
|31/12/2024
|Rodney Hobson
|Walt Disney
|Buy
|31/12/2024
|Rodney Hobson
|Costco
|Take profits
|31/12/2024
|Rodney Hobson
|Walmart
|Hold
|31/12/2024
|Rodney Hobson
|CrowdStrike
|Take profits
|31/12/2024
|Rodney Hobson
|Nvidia
|Buy
|31/12/2024
|Rodney Hobson
|General Motors
|Buy
|31/12/2024
|Rodney Hobson
|Ford
|Buy
|31/12/2024
|Rodney Hobson
|Pepsi
|Buy
|31/12/2024
|Rodney Hobson
|Coca-Cola
|Buy
|27/12/2024
|Edmond Jackson
|Aviva
|Buy
|27/12/2024
|Edmond Jackson
|Legal & General
|Buy
|27/12/2024
|Edmond Jackson
|M&G
|Buy
|27/12/2024
|Edmond Jackson
|Metro Bank
|Hold
|27/12/2024
|Edmond Jackson
|Barclays
|Hold
|27/12/2024
|Edmond Jackson
|NatWest
|Hold
|27/12/2024
|Andrew Hore
|Oxford Metrics
|Buy
|27/12/2024
|Andrew Hore
|Gateley
|Buy
|27/12/2024
|Andrew Hore
|Michelmersh Brick Holdings
|Buy
|27/12/2024
|Andrew Hore
|Restore
|Buy
|24/12/2024
|Edmond Jackson
|Cerillion
|Hold
|23/12/2024
|Huw Roberts
|VanEck Gold Miners ETF (GDX)
|Buy
|20/12/2024
|Richard Beddard
|Focusrite
|Buy
|18/12/2024
|Rodney Hobson
|TUI
|Sell
|17/12/2024
|Huw Roberts
|Shell
|Hold
|17/12/2024
|Edmond Jackson
|Saga
|Hold
|16/12/2024
|Huw Roberts
|iShares MSCI Turkey ETF
|Hold
|13/12/2024
|Richard Beddard
|Tristel
|Hold
|13/12/2024
|Edmond Jackson
|Aviva
|Hold
|13/12/2024
|Edmond Jackson
|Direct Line
|Hold
|11/12/2024
|Rodney Hobson
|AbbVie
|Hold
|10/12/2024
|Huw Roberts
|Games Workshop
|Hold
|10/12/2024
|Huw Roberts
|BAE Systems
|Buy
|09/12/2024
|Robert Stephens
|Reckitt Benckiser
|Buy
|06/12/2024
|Richard Beddard
|YouGov
|Hold
|06/12/2024
|Edmond Jackson
|Frasers Group
|Buy
|04/12/2024
|Huw Roberts
|Persimmon
|Buy
|04/12/2024
|Huw Roberts
|Taylor Wimpey
|Buy
|04/12/2024
|Richard Beddard
|FW Thorpe
|Buy
|04/12/2024
|Richard Beddard
|Cohort
|Sell
|04/12/2024
|Rodney Hobson
|D. R. Horton
|Hold
|04/12/2024
|Rodney Hobson
|Evergy
|Buy
|03/12/2024
|Edmond Jackson
|Evoke
|Buy
|29/11/2024
|Richard Beddard
|Churchill China
|Buy
|29/11/2024
|Richard Beddard
|Solid State
|Buy
|29/11/2024
|Edmond Jackson
|International Consolidated Airlines
|Buy
|29/11/2024
|Edmond Jackson
|easyJet
|Buy
|29/11/2024
|Edmond Jackson
|On the Beach
|Buy
|28/11/2024
|Robert Stephens
|Tesco
|Buy
|27/11/2024
|Rodney Hobson
|Target
|Buy
|27/11/2024
|Rodney Hobson
|Costco
|Hold
|27/11/2024
|Rodney Hobson
|Walmart
|Hold
|25/11/2024
|Huw Roberts
|Berkshire Hathaway
|Hold
|25/11/2024
|Huw Roberts
|MicroStrategy
|Hold
|22/11/2024
|Richard Beddard
|Softcat
|Buy
|22/11/2024
|Edmond Jackson
|Nvidia
|Hold
|20/11/2024
|Rodney Hobson
|Eli Lilly
|Buy
|20/11/2024
|Rodney Hobson
|First Solar
|Buy
|20/11/2024
|Rodney Hobson
|Duke Energy
|Buy
|19/11/2024
|Edmond Jackson
|Polar Capital Holdings
|Buy
|19/11/2024
|Huw Roberts
|Persimmon
|Hold
|19/11/2024
|Robert Stephens
|BP
|Buy
|18/11/2024
|Huw Roberts
|10-year gilts
|Buy
|15/11/2024
|Edmond Jackson
|Young & Co
|Buy
|13/11/2024
|Rodney Hobson
|General Motors
|Buy
|13/11/2024
|Rodney Hobson
|Ford Motor Co
|Hold
|12/11/2024
|Robert Stephens
|National Grid
|Buy
|12/11/2024
|Huw Roberts
|BP
|Buy
|12/11/2024
|Edmond Jackson
|John Wood
|Hold
|11/11/2024
|Huw Roberts
|IAG
|Hold
|08/11/2024
|Richard Beddard
|James Halstead
|Hold
|08/11/2024
|Edmond Jackson
|Sainsbury
|Buy
|06/11/2024
|Rodney Hobson
|Eli Lilly
|Sell
|06/11/2024
|Richard Beddard
|PZ Cussons (Share Sleuth)
|Sell
|05/11/2024
|Huw Roberts
|Taylor Wimpey
|Hold
|04/11/2024
|Huw Roberts
|BP
|Hold
|04/11/2024
|Huw Roberts
|Shell
|Hold
|01/11/2024
|Edmond Jackson
|THG
|Hold
|31/10/2024
|Lee Wild
|PPHE Hotel Group
|Buy
|31/10/2024
|Lee Wild
|Intermediate Capital Group
|Buy
|31/10/2024
|Lee Wild
|Antofagasta
|Buy
|31/10/2024
|Lee Wild
|Morgan Sindall
|Buy
|31/10/2024
|Lee Wild
|discoverIE Group
|Buy
|31/10/2024
|Lee Wild
|Safestore Holdings
|Buy
|31/10/2024
|Lee Wild
|Hilton Food Group
|Buy
|31/10/2024
|Lee Wild
|Spectris
|Buy
|31/10/2024
|Lee Wild
|Keller Group
|Buy
|31/10/2024
|Huw Roberts
|M&G
|Hold
|30/10/2024
|Huw Roberts
|Coinbase
|Hold
|30/10/2024
|Rodney Hobson
|Coca-Cola
|Buy
|30/10/2024
|Rodney Hobson
|ASML
|Buy
|29/10/2024
|Edmond Jackson
|Boohoo
|Hold
|29/10/2024
|Robert Stephens
|Sage Group
|Buy
|28/10/2024
|Huw Roberts
|iShares Core UK Gilts ETF (IGLT)
|Hold
|28/10/2024
|Huw Roberts
|GDP/USD
|Hold
|28/10/2024
|Huw Roberts
|FTSE 100
|Hold
|25/10/2024
|Richard Beddard
|FW Thorpe
|Buy
|25/10/2024
|Edmond Jackson
|Reckitt Benckiser
|Hold
|24/10/2024
|Robert Stephens
|Antofagasta
|Buy
|24/10/2024
|Robert Stephens
|Rio Tinto
|Buy
|23/10/2024
|Rodney Hobson
|Wells Fargo
|Sell
|23/10/2024
|Rodney Hobson
|Bank of America
|Hold
|23/10/2024
|Rodney Hobson
|Morgan Stanley
|Buy
|23/10/2024
|Huw Roberts
|Global X Cloud Computing ETF
|Sell
|22/10/2024
|Edmond Jackson
|Cerillion
|Hold
|22/10/2024
|Huw Roberts
|TR Property
|Hold
|18/10/2024
|Richard Beddard
|Renishaw
|Buy
|18/10/2024
|Edmond Jackson
|Sanderson Design Group
|Hold
|17/10/2024
|Huw Roberts
|LVMH
|Hold
|16/10/2024
|Rodney Hobson
|Coca-Cola
|Buy
|16/10/2024
|Rodney Hobson
|PepsiCo
|Hold
|16/10/2024
|Robert Stephens
|Sainsbury's
|Buy
|15/10/2024
|Huw Roberts
|PayPal
|Sell
|15/10/2024
|Edmond Jackson
|Robert Walters
|Hold
|15/10/2024
|Edmond Jackson
|Hayes
|Hold
|11/10/2024
|Richard Beddard
|PZ Cussons
|Hold
|11/10/2024
|Edmond Jackson
|Vistry
|Buy
|10/10/2024
|Huw Roberts
|iShares Core UK Gilts ETF
|Hold
|09/10/2024
|Rodney Hobson
|Boeing
|Sell
|09/10/2024
|Rodney Hobson
|Chevron
|Buy
|09/10/2024
|Rodney Hobson
|Exxon Mobil
|Buy
|08/10/2024
|Edmond Jackson
|Beeks Financial Cloud Group
|Hold
|07/10/2024
|Huw Roberts
|NatWest
|Buy
|04/10/2024
|Richard Beddard
|James Cropper
|Avoid
|04/10/2024
|Edmond Jackson
|Vp
|Buy
|02/10/2024
|Huw Roberts
|Diageo
|Sell
|02/10/2024
|Richard Beddard
|Oxford Instruments
|Buy
|02/10/2024
|Rodney Hobson
|Palantir Technologies
|Sell
|01/10/2024
|Edmond Jackson
|Duke Capital
|Buy
|01/10/2024
|Huw Roberts
|Greggs
|Buy
|30/09/2024
|Huw Roberts
|Rentokil
|Speculative buy
|27/09/2024
|Richard Beddard
|Focusrite
|Buy
|27/09/2024
|Edmond Jackson
|Burberry
|Hold
|26/09/2024
|Huw Roberts
|Costco
|Hold
|25/09/2024
|Rodney Hobson
|Intel
|Buy
|25/09/2024
|Robert Stephens
|Unilever
|Buy
|24/09/2024
|Edmond Jackson
|Rightmove
|Sell
|23/09/2024
|Huw Roberts
|VanEck Junior Gold Miners ETF
|Hold
|23/09/2024
|Huw Roberts
|VanEck Gold Miners ETF
|Hold
|20/09/2024
|Richard Beddard
|Goodwin
|Hold
|20/09/2024
|Edmond Jackson
|Frontier Developments
|Buy
|18/09/2024
|Huw Roberts
|Barclays
|Hold
|18/09/2024
|Huw Roberts
|NatWest
|Hold
|18/09/2024
|Huw Roberts
|Lloyds Banking Group
|Buy
|18/09/2024
|Robert Stephens
|AstraZeneca
|Buy
|18/09/2024
|Robert Stephens
|Haleon
|Buy
|17/09/2024
|Huw Roberts
|Kingfisher
|Hold
|17/09/2024
|Edmond Jackson
|Boohoo
|Buy
|17/09/2024
|Huw Roberts
|BP
|Hold
|17/09/2024
|Huw Roberts
|Shell
|Hold
|13/09/2024
|Richard Beddard
|Cohort
|Buy
|13/09/2024
|Edmond Jackson
|Centamin
|Hold
|11/09/2024
|Robert Stephens
|Urban Logistics REIT
|Buy
|11/09/2024
|Rodney Hobson
|Nestle
|Buy
|11/09/2024
|Huw Roberts
|Barratt Developments
|Hold
|10/09/2024
|Huw Roberts
|AstraZeneca
|Hold
|10/09/2024
|Edmond Jackson
|Imperial Brands
|Hold
|10/09/2024
|Edmond Jackson
|British American Tobacco
|Hold
|09/09/2024
|Huw Roberts
|Persimmon
|Buy
|09/09/2024
|Huw Roberts
|Savills
|Buy
|06/09/2024
|Richard Beddard
|Jet2
|Buy
|06/09/2024
|Edmond Jackson
|M&G
|Buy
|05/09/2024
|Huw Roberts
|Antofagasta
|Hold
|04/09/2024
|Rodney Hobson
|Costco
|Hold
|04/09/2024
|Rodney Hobson
|Walmart
|Hold
|04/09/2024
|Richard Beddard
|James Latham
|Buy
|04/09/2024
|Richard Beddard
|Howden Joinery
|Sell
|03/09/2024
|Edmond Jackson
|Bank of America
|Hold
|03/09/2024
|Huw Roberts
|KraneShares CSI China Internet ETF
|Hold
|02/09/2024
|Huw Roberts
|iShares Core FTSE 100 ETF
|Hold
|02/09/2024
|Huw Roberts
|iShares FTSE 250 ETF
|Buy
|30/08/2024
|Richard Beddard
|Games Workshop
|Buy
|30/08/2024
|Edmond Jackson
|Wickes
|Buy
|29/08/2024
|Huw Roberts
|Legal & General
|Buy
|28/08/2024
|Huw Roberts
|Amazon
|Buy
|28/08/2024
|Rodney Hobson
|LVMH
|Buy
|27/08/2024
|Huw Roberts
|Page Group
|Hold
|27/08/2024
|Huw Roberts
|Robert Walters
|Hold
|27/08/2024
|Edmond Jackson
|Peloton Interactive
|Hold
|23/08/2024
|Richard Beddard
|Celebrus
|Hold
|23/08/2024
|Edmond Jackson
|Costain
|Buy
|22/08/2024
|Huw Roberts
|Wizz Air
|Hold
|21/08/2024
|Huw Roberts
|Netflix
|Hold
|16/08/2024
|Richard Beddard
|James Latham
|Buy
|16/08/2024
|Edmond Jakcson
|Rank Group
|Buy
|15/08/2024
|Huw Roberts
|Block
|Buy
|15/08/2024
|Robert Stephens
|Smiths Group
|Buy
|15/08/2024
|Robert Stephens
|Mondi
|Buy
|14/08/2024
|Rodney Hobson
|Crowdstrike
|Buy
|14/08/2024
|Rodney Hobson
|McDonald’s
|Buy
|13/08/2024
|Huw Roberts
|Moderna
|Hold
|13/08/2024
|Edmond Jackson
|Marshalls
|Hold
|13/08/2024
|Robert Stephens
|Next
|Buy
|12/08/2024
|Huw Roberts
|Caterpillar
|Hold
|12/08/2024
|Huw Roberts
|Uber
|Hold
|09/08/2024
|Richard Beddard
|Solid State
|Buy
|08/08/2024
|Huw Roberts
|Freeport-McMoran
|Hold
|07/08/2024
|Richard Beddard
|Goodwin
|Sell
|07/08/2024
|Rodney Hobson
|Nvidia
|Buy
|07/08/2024
|Huw Roberts
|iShares Core FTSE 100 ETF
|Hold
|06/08/2024
|Edmond Jackson
|John Wood
|Buy
|05/08/2024
|Huw Roberts
|NatWest
|Hold
|02/08/2024
|Richard Beddard
|Marks Electrical
|Buy
|02/08/2024
|Edmond Jackson
|Metro Bank
|Buy
|01/08/2024
|Huw Roberts
|Foxtons
|Buy
|01/08/2024
|Robert Stephens
|Taylor Wimpey
|Buy
|31/07/2024
|Rodney Hobson
|Crowdstrike
|Buy
|30/07/2024
|Edmond Jackson
|Trifast
|Buy
|30/07/2024
|Huw Roberts
|Exxon Mobil
|Hold
|29/07/2024
|Huw Roberts
|LVMH
|Hold
|26/07/2024
|Richard Beddard
|Auto Trader
|Buy
|26/07/2024
|Edmond Jackson
|Vodafone
|Buy
|26/07/2024
|Edmond Jackson
|BT
|Buy
|24/07/2024
|Rodney Hobson
|Pepsi-Co
|Buy
|24/07/2024
|Rodney Hobson
|Coca-Cola
|Buy
|24/07/2024
|Huw Roberts
|Advanced Micro Devices
|Buy
|24/07/2024
|Robert Stephens
|Diploma
|Buy
|23/07/2024
|Huw Roberts
|easyJet
|Hold
|23/07/2024
|Huw Roberts
|IAG
|Hold
|23/07/2024
|Edmond Jackson
|Jet2
|Buy
|23/07/2024
|Edmond Jackson
|On the Beach
|Buy
|23/07/2024
|Edmond Jackson
|easyJet
|Buy
|22/07/2024
|Huw Roberts
|iShares Core FTSE 100 ETF
|Hold
|22/07/2024
|Huw Roberts
|Bitcoin
|Hold
|22/07/2024
|Huw Roberts
|Gold
|Hold
|19/07/2024
|Richard Beddard
|Bloomsbury
|Hold
|19/07/2024
|Edmond Jackson
|Frasers Group
|Buy
|17/07/2024
|Huw Roberts
|iShares FTSE 250 ETF
|Hold
|17/07/2024
|Huw Roberts
|iShares Core FTSE 100 ETF
|Buy
|17/07/2024
|Robert Stephens
|InterContinental Hotels
|Buy
|17/07/2024
|Robert Stephens
|IAG
|Buy
|17/07/2024
|Rodney Hobson
|Goldman Sachs
|Hold
|17/07/2024
|Rodney Hobson
|JPMorgan Chase
|Hold
|16/07/2024
|Edmond Jackson
|Robert Walters
|Buy
|16/07/2024
|Edmond Jackson
|ME Group International
|Hold
|16/07/2024
|Huw Roberts
|Anglo American
|Buy
|15/07/2024
|Huw Roberts
|Tesla
|Hold
|12/07/2024
|Richard Beddard
|Oxford Instruments
|Buy
|12/07/2024
|Andrew Hore
|Gateley
|Buy
|12/07/2024
|Andrew Hore
|Oxford Metrics
|Buy
|12/07/2024
|Andrew Hore
|Restore
|Buy
|12/07/2024
|Andrew Hore
|Michelmersh Brick
|Buy
|12/07/2024
|Edmond Jackson
|Hays
|Buy
|12/07/2024
|Edmond Jackson
|PageGroup
|Buy
|11/07/2024
|Huw Roberts
|HubSpot
|Hold
|10/07/2024
|Rodney Hobson
|Johnson & Johnson
|Buy
|09/07/2024
|Huw Roberts
|iShares FTSE 250 ETF
|Buy
|09/07/2024
|Huw Roberts
|iShares Core FTSE 100 ETF
|Hold
|09/07/2024
|Huw Roberts
|Moderna
|Hold
|09/07/2024
|Edmond Jackson
|Kier Group
|Buy
|09/07/2024
|Edmond Jackson
|Costain
|Buy
|09/07/2024
|Edmond Jackson
|MJ Gleeson
|Buy
|09/07/2024
|Edmond Jackson
|Vistry Group
|Buy
|08/07/2024
|Robert Stephens
|British American Tobacco
|Buy
|08/07/2024
|Robert Stephens
|Tesco
|Buy
|05/07/2024
|Richard Beddard
|Anpario
|Buy
|05/07/2024
|Huw Roberts
|Barclays
|Sell
|05/07/2024
|Edmond Jackson
|Whitbread
|Buy
|04/07/2024
|Richard Beddard
|Dewhurst
|Buy
|04/07/2024
|Richard Beddard
|Churchill China
|Buy
|03/07/2024
|Rodney Hobson
|Boeing
|Sell
|03/07/2024
|Rodney Hobson
|Kraft Heinz
|Buy
|03/07/2024
|Huw Roberts
|Tesla
|Hold
|02/07/2024
|Edmond Jackson
|Halfords
|Buy
|01/07/2024
|Huw Roberts
|Saga
|Hold
|01/07/2024
|Huw Roberts
|Royal Caribbean
|Buy
|01/07/2024
|Huw Roberts
|Delta Airlines
|Hold
|28/06/2024
|Richard Beddard
|PZ Cussons
|Hold
|28/06/2024
|Richard Beddard
|Oxford Instruments
|Hold
|28/06/2024
|Richard Beddard
|Porvair
|Buy
|28/06/2024
|Richard Beddard
|YouGov
|Buy
|28/06/2024
|Huw Roberts
|Disney
|Sell
|28/06/2024
|Edmond Jackson
|Watches of Switzerland
|Buy
|28/06/2024
|Edmond Jackson
|Sanderson
|Buy
|26/06/2024
|Robert Stephens
|easyJet
|Buy
|26/06/2024
|Huw Roberts
|Deliveroo
|Hold
|25/06/2024
|Edmond Jackson
|Britvic
|Hold
|24/06/2024
|Huw Roberts
|iShares Global Clean Energy ETF
|Hold
|21/06/2024
|Richard Beddard
|AMS
|Buy
|21/06/2024
|Edmond Jackson
|YouGov
|Buy
|21/06/2024
|Huw Roberts
|iShares Core UK Gilts ETF
|Hold
|20/06/2024
|Robert Stephens
|Tate & Lyle
|Buy
|20/06/2024
|Robert Stephens
|Cranswick
|Buy
|19/06/2024
|Rodney Hobson
|Boeing
|Sell
|19/06/2024
|Rodney Hobson
|Broadcom
|Buy
|18/06/2024
|Edmond Jackson
|Legal & General
|Buy
|18/06/2024
|Huw Roberts
|Whitbread
|Buy
|14/06/2024
|Edmond Jackson
|PayPoint
|Buy
|14/06/2024
|Richard Beddard
|Churchill China
|Buy
|13/06/2024
|Huw Roberts
|Crest Nicholson
|Sell
|12/06/2024
|Huw Roberts
|PayPal
|Sell
|12/06/2024
|Rodney Hobson
|Evergy
|Buy
|12/06/2024
|Rodney Hobson
|Duke Energy
|Buy
|12/06/2024
|Rodney Hobson
|DR Horton
|Buy
|11/06/2024
|Edmond Jackson
|Aviva
|Buy
|10/06/2024
|Huw Roberts
|Shell
|Buy
|10/06/2024
|Huw Roberts
|BP
|Buy
|07/06/2024
|Richard Beddard
|Judges Scientific
|Buy
|07/06/2024
|Edmond Jackson
|N Brown Group
|Buy
|05/06/2024
|Huw Roberts
|B&M European Value Retail
|Hold
|05/06/2024
|Robert Stephens
|Dunelm
|Buy
|05/06/2024
|Robert Stephens
|Legal & General
|Buy
|05/06/2024
|Richard Beddard
|XP Power
|Sell
|05/06/2024
|Rodney Hobson
|Walt Disney
|Buy
|04/06/2024
|Edmond Jackson
|GSK
|Hold
|04/06/2024
|Huw Roberts
|Intel
|Buy
|03/06/2024
|Huw Roberts
|Balfour Beatty
|Buy
|03/06/2024
|Huw Roberts
|Savills
|Hold
|03/06/2024
|Huw Roberts
|Ibstock
|Hold
|03/06/2024
|Huw Roberts
|Foxtons
|Hold
|03/06/2024
|Huw Roberts
|Persimmon
|Hold
|31/05/2024
|Huw Roberts
|Apple
|Hold
|31/05/2024
|Richard Beddard
|RWS
|Buy
|31/05/2024
|Edmond Jackson
|Premier Miton Group
|Buy
|29/05/2024
|Rodney Hobson
|Boeing
|Sell
|29/05/2024
|Rodney Hobson
|Coca-Cola
|Buy
|29/05/2024
|Huw Roberts
|United Utilities
|Hold
|29/05/2024
|Huw Roberts
|Severn Trent
|Hold
|29/05/2024
|Robert Stephens
|M&S
|Buy
|28/05/2024
|Huw Roberts
|Invesco Utilities S&P US Select Sector ETF
|Sell
|24/05/2024
|Richard Beddard
|Garmin
|Buy
|24/05/2024
|Edmond Jackson
|Qinetiq
|Buy
|23/05/2024
|Huw Roberts
|National Grid
|Hold
|22/05/2024
|Robert Stephens
|Renishaw
|Buy
|22/05/2024
|Robert Stephens
|IMI
|Buy
|22/05/2024
|Rodney Hobson
|Walmart
|Hold
|21/05/2024
|Huw Roberts
|AstraZeneca
|Hold
|21/05/2024
|Huw Roberts
|GSK
|Hold
|21/05/2024
|Edmond Jackson
|Keywords Studios
|Sell
|20/05/2024
|Huw Roberts
|LVMH
|Buy
|17/05/2024
|Edmond Jackson
|Vodafone
|Buy
|17/05/2024
|Edmond Jackson
|BT
|Buy
|17/05/2024
|Richard Beddard
|Next
|Buy
|15/05/2024
|Rodney Hobson
|UBS
|Buy
|15/05/2024
|Huw Roberts
|Ocado
|Hold
|14/05/2024
|Edmond Jackson
|Diploma
|Buy
|14/05/2024
|Huw Roberts
|Marston’s
|Hold
|14/05/2024
|Huw Roberts
|Greggs
|Hold
|13/05/2024
|Huw Roberts
|ARKK (LS ARK Innovation Tracker ETP Scs GBP ARKA)
|Buy
|13/05/2024
|Huw Roberts
|FXI (iShares China Large Cap ETF USD Dist GBP FXC)
|Hold
|13/05/2024
|Huw Roberts
|XLB (Invesco Materials S&P US Select Sec ETF XLBS)
|Buy
|13/05/2024
|Huw Roberts
|XLE (Invesco Energy S&P US Select Sector ETF XLES)
|Buy
|10/05/2024
|Richard Beddard
|4imprint
|Buy
|10/05/2024
|Edmond Jackson
|John Wood Group
|Hold
|09/05/2024
|Huw Roberts
|Airbnb
|Buy
|09/05/2024
|Huw Roberts
|Expedia
|Buy
|09/05/2024
|Richard Beddard
|Macfarlane
|Buy
|09/05/2024
|Robert Stephens
|GSK
|Buy
|09/05/2024
|Robert Stephens
|Segro
|Buy
|08/05/2024
|Rodney Hobson
|General Motors
|Hold
|08/05/2024
|Rodney Hobson
|Ford
|Buy
|08/05/2024
|Huw Roberts
|WH Smith
|Buy
|07/05/2024
|Huw Roberts
|Persimmon
|Hold
|07/05/2024
|Edmond Jackson
|Alphabet
|Hold
|03/05/2024
|Richard Beddard
|Bunzl
|Buy
|03/05/2024
|Edmond Jackson
|GSK
|Hold
|03/05/2024
|Edmond Jackson
|AstraZeneca
|Hold
|02/05/2024
|Huw Roberts
|Shell
|Hold
|01/05/2024
|Rodney Hobson
|Heineken
|Hold
|01/05/2024
|Rodney Hobson
|Johnson & Johnson
|Buy
|01/05/2024
|Rodney Hobson
|Boeing
|Sell
|01/05/2024
|Rodney Hobson
|Procter & Gamble
|Hold
|30/04/2024
|Edmond Jackson
|Centrica
|Hold
|30/04/2024
|Huw Roberts
|Legal & General
|Take profits
|26/04/2024
|Richard Beddard
|Howden Joinery
|Buy
|26/04/2024
|Edmond Jackson
|NatWest
|Hold
|26/04/2024
|Edmond Jackson
|Barclays
|Hold
|25/04/2024
|Huw Roberts
|Oracle
|Buy
|25/04/2024
|Robert Stephens
|BHP
|Buy
|23/04/2024
|Edmond Jackson
|Cerillion
|Hold
|23/04/2024
|Huw Roberts
|JD Sports
|Hold
|22/04/2024
|Huw Roberts
|Apple
|Hold
|19/04/2024
|Richard Beddard
|Macfarlane
|Buy
|19/04/2024
|Edmond Jackson
|easyJet
|Hold
|17/04/2024
|Rodney Hobson
|Goldman Sachs
|Buy
|17/04/2024
|Rodney Hobson
|Morgan Stanley
|Buy
|17/04/2024
|Rodney Hobson
|Wells Fargo
|Sell
|17/04/2024
|Rodney Hobson
|Bank of America
|Hold
|17/04/2024
|Rodney Hobson
|JP Morgan
|Hold
|17/04/2024
|Rodney Hobson
|Citigroup
|Hold
|16/04/2024
|Edmond Jackson
|Palantir Technologies
|Hold
|16/04/2024
|Huw Roberts
|Robert Walters
|Hold
|16/04/2024
|Robert Stephens
|Sage Group
|Buy
|16/04/2024
|Robert Stephens
|Auto Trader
|Buy
|15/04/2024
|Huw Roberts
|Rolls-Royce
|Hold
|15/04/2024
|Huw Roberts
|BAE Systems
|Hold
|15/04/2024
|Huw Roberts
|Babcock International
|Hold
|12/04/2024
|Richard Beddard
|XP Power
|Hold
|12/04/2024
|Edmond Jackson
|Centamin
|Buy
|11/04/2024
|Huw Roberts
|Persimmon
|Hold
|10/04/2024
|Rodney Hobson
|Walt Disney
|Buy
|10/04/2024
|Robert Stephens
|BP
|Buy
|10/04/2024
|Robert Stephens
|Rio Tinto
|Buy
|09/04/2024
|Edmond Jackson
|Cake Box Holdings
|Buy
|09/04/2024
|Huw Roberts
|WH Smith
|Sell
|08/04/2024
|Huw Roberts
|Mitchells & Butlers
|Hold
|08/04/2024
|Huw Roberts
|Whitbread
|Hold
|05/04/2024
|Richard Beddard
|Porvair
|Buy
|05/04/2024
|Edmond Jackson
|M&G
|Buy
|04/04/2024
|Huw Roberts
|iShares Core FTSE 100 ETF
|Hold
|04/04/2024
|Robert Stephens
|InterContinental Hotels Group
|Buy
|04/04/2024
|Robert Stephens
|AstraZeneca
|Buy
|03/04/2024
|Huw Roberts
|iShares Core UK Gilts ETF
|Hold
|03/04/2024
|Rodney Hobson
|Heineken
|Buy
|03/04/2024
|Rodney Hobson
|AB InBev
|Hold
|02/04/2024
|Huw Roberts
|Global X US Infrastructure Development ETF
|Buy
|02/04/2024
|Edmond Jackson
|DS Smith
|Hold
|28/03/2024
|Richard Beddard
|Renew
|Buy
|27/03/2024
|Amit Khanna
|Alibaba
|Buy
|27/03/2024
|Rodney Hobson
|Boeing
|Sell
|27/03/2024
|Rodney Hobson
|Nestle
|Buy
|26/03/2024
|Amit Khanna
|Lloyds Banking Group
|Hold
|26/03/2024
|Edmond Jackson
|Pennon Group
|Sell
|22/03/2024
|Andrew Hore
|Judges Scientific
|Buy
|22/03/2024
|Andrew Hore
|Focusrite
|Buy
|22/03/2024
|Andrew Hore
|Cerillion
|Buy
|22/03/2024
|Andrew Hore
|SigmaRoc
|Buy
|22/03/2024
|Andrew Hore
|Volex
|Buy
|22/03/2024
|Edmond Jackson
|Direct Line
|Hold
|21/03/2024
|Huw Roberts
|McDonald’s
|Buy
|20/03/2024
|Rodney Hobson
|Morgan Stanley
|Buy
|20/03/2024
|Rodney Hobson
|Goldman Sachs
|Buy
|20/03/2024
|Rodney Hobson
|Citigroup
|Buy
|20/03/2024
|Rodney Hobson
|Exxon Mobil
|Buy
|20/03/2024
|Rodney Hobson
|Chevron
|Buy
|20/03/2024
|Rodney Hobson
|Johnson & Johnson
|Buy
|20/03/2024
|Rodney Hobson
|AT&T
|Buy
|20/03/2024
|Rodney Hobson
|IBM
|Buy
|19/03/2024
|Edmond Jackson
|Vodafone
|Buy
|19/03/2024
|Huw Roberts
|Smith & Nephew
|Buy
|15/03/2024
|Richard Beddard
|Quartix
|Buy
|15/03/2024
|Andrew Hore
|Intelligent Ultrasound Group
|Buy
|15/03/2024
|Andrew Hore
|Frontier IP
|Buy
|15/03/2024
|Andrew Hore
|Gaming Realms
|Buy
|15/03/2024
|Andrew Hore
|Windward
|Buy
|15/03/2024
|Andrew Hore
|IQGeo
|Buy
|15/03/2024
|Edmond Jackson
|Keywords Studios
|Hold
|14/03/2024
|Robert Stephens
|BAE Systems
|Buy
|14/03/2024
|Robert Stephens
|Rolls-Royce
|Buy
|13/03/2024
|Rodney Hobson
|American Express
|Hold
|13/03/2024
|Rodney Hobson
|Visa
|Hold
|12/03/2024
|Robert Stephens
|Reckitt Benckiser
|Buy
|12/03/2024
|Robert Stephens
|Unilever
|Buy
|11/03/2024
|Huw Roberts
|JD Wetherspoon
|Buy
|08/03/2024
|Richard Beddard
|Hollywood Bowl
|Buy
|08/03/2024
|Edmond Jackson
|Premier Foods
|Buy
|06/03/2024
|Rodney Hobson
|KB Home
|Hold
|06/03/2024
|Rodney Hobson
|DR Horton
|Sell
|05/03/2024
|Edmond Jackson
|Clarkson
|Hold
|05/03/2024
|Huw Roberts
|Greggs
|Hold
|04/03/2024
|Huw Roberts
|HANetf US Global Jets ETF
|Buy
|01/03/2024
|Richard Beddard
|Victrex
|Buy
|01/03/2024
|Edmond Jackson
|Direct Line Group
|Buy
|29/02/2024
|Huw Roberts
|Aviva
|Take profits
|29/02/2024
|Robert Stephens
|Anglo American
|Buy
|28/02/2024
|Rodney Hobson
|Costco
|Hold
|28/02/2024
|Rodney Hobson
|Target
|Hold
|28/02/2024
|Rodney Hobson
|Walmart
|Hold
|27/02/2024
|Edmond Jackson
|Duke Capital
|Buy
|23/02/2024
|Andrew Hore
|Somero Enterprises
|Buy
|23/02/2024
|Andrew Hore
|Serica Energy
|Buy
|23/02/2024
|Andrew Hore
|H&T
|Buy
|23/02/2024
|Andrew Hore
|Mattioli Woods
|Buy
|23/02/2024
|Andrew Hore
|Wynnstay Group
|Buy
|23/02/2024
|Richard Beddard
|Treatt
|Buy
|23/02/2024
|Huw Roberts
|BHP
|Buy
|23/02/2024
|Huw Roberts
|Rio Tinto
|Buy
|23/02/2024
|Edmond Jackson
|ME Group International
|Hold
|22/02/2024
|Huw Roberts
|Rolls-Royce
|Hold
|21/02/2024
|Huw Roberts
|Centrica
|Hold
|21/02/2024
|Rodney Hobson
|LVMH
|Buy
|21/02/2024
|Rodney Hobson
|Ralph Lauren
|Hold
|20/02/2024
|Edmond Jackson
|Currys
|Hold
|20/02/2024
|Robert Stephens
|Fevertree
|Buy
|20/02/2024
|Robert Stephens
|Diageo
|Buy
|19/02/2024
|Huw Roberts
|easyJet
|Hold
|16/02/2024
|Richard Beddard
|YouGov
|Buy
|16/02/2024
|Edmond Jackson
|easyJet
|Buy
|16/02/2024
|Edmond Jackson
|On the Beach
|Buy
|16/02/2024
|Edmond Jackson
|Jet2
|Buy
|15/02/2024
|Huw Roberts
|Marks & Spencer
|Hold
|14/02/2024
|Rodney Hobson
|Boeing
|Sell
|14/02/2024
|Rodney Hobson
|Exxon Mobil
|Buy
|14/02/2024
|Rodney Hobson
|Chevron
|Buy
|13/02/2024
|Huw Roberts
|Persimmon
|Hold
|13/02/2024
|Edmond Jackson
|UK Commercial Property
|Hold
|13/02/2024
|Edmond Jackson
|Tritax Big Box
|Hold
|12/02/2024
|Huw Roberts
|BP
|Take profits
|12/02/2024
|Robert Stephens
|Land Securities
|Buy
|12/02/2024
|Robert Stephens
|Pets at Home
|Buy
|09/02/2024
|Huw Roberts
|Bellway
|Hold
|09/02/2024
|Edmond Jackson
|Beeks Financial Cloud Group
|Buy
|07/02/2024
|Huw Roberts
|AstraZeneca
|Hold
|07/02/2024
|Rodney Hobson
|Peloton Interactive
|Sell
|07/02/2024
|Rodney Hobson
|Pfizer
|Buy
|06/02/2024
|Edmond Jackson
|Meta Platforms
|Hold
|06/02/2024
|Edmond Jackson
|Amazon
|Hold
|06/02/2024
|Huw Roberts
|BT
|Buy
|01/02/2024
|Huw Roberts
|VanEck Gold Miners ETF
|Buy
|01/02/2024
|Huw Roberts
|Endeavour Mining
|Buy
|01/02/2024
|Huw Roberts
|Imperial Brands
|Take profits
|31/01/2024
|Rodney Hobson
|Johnson & Johnson
|Buy
|31/01/2024
|Rodney Hobson
|Procter & Gamble
|Hold
|30/01/2024
|Edmond Jackson
|Wickes
|Buy
|29/01/2024
|Lee Wild
|Morgan Advanced Materials
|Buy
|29/01/2024
|Lee Wild
|Imperial Brands
|Buy
|29/01/2024
|Lee Wild
|M&G
|Buy
|29/01/2024
|Lee Wild
|Rio Tinto
|Buy
|29/01/2024
|Lee Wild
|Taylor Wimpey
|Buy
|29/01/2024
|Lee Wild
|Legal & General
|Buy
|29/01/2024
|Lee Wild
|Sainsbury
|Buy
|29/01/2024
|Lee Wild
|National Grid
|Buy
|29/01/2024
|Lee Wild
|GSK
|Buy
|29/01/2024
|Lee Wild
|Lloyds Banking Group
|Buy
|29/01/2024
|Robert Stephens
|Persimmon
|Buy
|26/01/2024
|Edmond Jackson
|Tullow Oil
|Buy
|24/01/2024
|Rodney Hobson
|JPMorgan Chase
|Hold
|24/01/2024
|Rodney Hobson
|Goldman Sachs
|Hold
|24/01/2024
|Rodney Hobson
|Morgan Stanley
|Buy
|24/01/2024
|Rodney Hobson
|Wells Fargo
|Buy
|24/01/2024
|Rodney Hobson
|Citigroup
|Hold
|23/01/2024
|Edmond Jackson
|Begbies Traynor
|Buy
|23/01/2024
|Edmond Jackson
|Trifast
|Hold
|19/01/2024
|Edmond Jackson
|Kier Group
|Buy
|19/01/2024
|Edmond Jackson
|Galliford Try
|Buy
|17/01/2024
|Rodney Hobson
|Airbus
|Buy
|17/01/2024
|Rodney Hobson
|Boeing
|Sell
|16/01/2024
|Edmond Jackson
|Costain
|Buy
|12/01/2024
|Edmond Jackson
|Mears Group
|Hold
|12/01/2024
|Edmond Jackson
|Vistry Group
|Hold
|12/01/2024
|Edmond Jackson
|Taylor Wimpey
|Hold
|12/01/2024
|Edmond Jackson
|Persimmon
|Hold
|12/01/2024
|Edmond Jackson
|MJ Gleeson
|Hold
|12/01/2024
|Edmond Jackson
|Hays
|Hold
|12/01/2024
|Richard Beddard
|Porvair
|Buy
|12/01/2024
|Richard Beddard
|Focusrite
|Buy
|12/01/2024
|Richard Beddard
|RWS
|Buy
|12/01/2024
|Richard Beddard
|Dewhurst
|Buy
|12/01/2024
|Richard Beddard
|Churchill China
|Buy
|12/01/2024
|Richard Beddard
|Howden Joinery
|Buy
|11/01/2024
|Robert Stephens
|British American Tobacco
|Buy
|11/01/2024
|Robert Stephens
|Imperial Brands
|Buy
|10/01/2024
|Rodney Hobson
|Ford Motor
|Buy
|10/01/2024
|Rodney Hobson
|General Motors
|Buy
|09/01/2024
|Edmond Jackson
|Celebrus Technologies
|Buy
|05/01/2024
|Edmond Jackson
|Topps Tiles
|Hold
|05/01/2024
|Edmond Jackson
|Clarkson
|Hold
|05/01/2024
|Edmond Jackson
|JD Sports
|Hold
|04/01/2024
|Robert Stephens
|Morgan Advanced Materials
|Buy
|04/01/2024
|Robert Stephens
|Inchcape
|Buy
|03/01/2024
|Keith Bowman
|Citigroup
|Buy
|03/01/2024
|Lee Wild
|International Consolidated Airlines
|Buy
|02/01/2024
|Edmond Jackson
|GSK
|Buy
*Please click recommendation or asterisk to refer back to article
Entries on this page were all point-in-time recommendations. The same recommendation may not apply now.
2023
|Date
|Author
|Company Name
|Recommendation
|29/12/2023
|Andrew Hore
|Restore
|Buy
|29/12/2023
|Andrew Hore
|Gateley
|Buy
|29/12/2023
|Andrew Hore
|Trident Royalties
|Buy
|29/12/2023
|Andrew Hore
|Michelmersh Brick
|Buy
|29/12/2023
|Andrew Hore
|Oxford Metrics
|Buy
|28/12/2023
|Rodney Hobson
|Marriott International
|Hold
|28/12/2023
|Rodney Hobson
|Expedia
|Take profits
|28/12/2023
|Rodney Hobson
|TripAdvisor
|Sell
|28/12/2023
|Rodney Hobson
|Booking Holdings
|Take profits
|28/12/2023
|Rodney Hobson
|AT&T
|Buy
|28/12/2023
|Rodney Hobson
|Johnson & Johnson
|Buy
|28/12/2023
|Rodney Hobson
|PepsiCo
|Buy
|28/12/2023
|Rodney Hobson
|Coca-Cola
|Buy
|28/12/2023
|Rodney Hobson
|Chevron
|Buy
|28/12/2023
|Rodney Hobson
|Exxon Mobil
|Buy
|28/12/2023
|Rodney Hobson
|Bank of America
|Hold
|22/12/2023
|Edmond Jackson
|Frasers Group
|Hold
|22/12/2023
|Edmond Jackson
|Cerillion
|Hold
|22/12/2023
|Edmond Jackson
|MJ Gleeson
|Hold
|22/12/2023
|Edmond Jackson
|Costain
|Hold
|22/12/2023
|Edmond Jackson
|Direct Line
|Hold
|22/12/2023
|Andrew Hore
|Lok’nStore
|Hold
|22/12/2023
|Andrew Hore
|Renew Holdings
|Hold
|22/12/2023
|Andrew Hore
|DSW Capital
|Hold
|22/12/2023
|Andrew Hore
|ActiveOps
|Hold
|22/12/2023
|Andrew Hore
|Duke Royalty
|Hold
|22/12/2023
|Edmond Jackson
|H&T Group
|Hold
|22/12/2023
|Edmond Jackson
|British American Tobacco
|Buy
|22/12/2023
|Edmond Jackson
|BAE Systems
|Hold
|22/12/2023
|Edmond Jackson
|AstraZeneca
|Hold
|20/12/2023
|Rodney Hobson
|Costco
|Hold
|19/12/2023
|Edmond Jackson
|Naked Wines
|Hold
|18/12/2023
|Robert Stephens
|GSK
|Buy
|15/12/2023
|Edmond Jackson
|AO World
|Hold
|15/12/2023
|Edmond Jackson
|Currys
|Hold
|14/12/2023
|Algy Hall
|Just Group
|Buy
|14/12/2023
|Algy Hall
|Shaftesbury Capital
|Buy
|14/12/2023
|Algy Hall
|Informa
|Buy
|14/12/2023
|Algy Hall
|easyJet
|Buy
|14/12/2023
|Algy Hall
|Intercontinental Hotels
|Buy
|14/12/2023
|Algy Hall
|Marks & Spencer
|Buy
|14/12/2023
|Algy Hall
|Rolls-Royce
|Buy
|13/12/2023
|Rodney Hobson
|Macy's
|Hold
|13/12/2023
|Rodney Hobson
|Target
|Buy
|13/12/2023
|Rodney Hobson
|Walmart
|Buy
|12/12/2023
|Edmond Jackson
|Petrofac
|Sell
|11/12/2023
|Robert Stephens
|Tritax Big Box
|Buy
|11/12/2023
|Robert Stephens
|Segro
|Buy
|08/12/2023
|Edmond Jackson
|Paragon Banking Group
|Buy
|07/12/2023
|Algy Hall
|Qinetiq Group
|Buy
|07/12/2023
|Algy Hall
|Playtech
|Buy
|07/12/2023
|Algy Hall
|Clarkson
|Buy
|07/12/2023
|Algy Hall
|Breedon Group
|Buy
|07/12/2023
|Algy Hall
|Capital Ltd
|Buy
|06/12/2023
|Rodney Hobson
|PepsiCo
|Buy
|06/12/2023
|Rodney Hobson
|Coca-Cola
|Buy
|05/12/2023
|Edmond Jackson
|easyJet
|Buy
|04/12/2023
|Robert Stephens
|Imperial Brands
|Buy
|04/12/2023
|Robert Stephens
|National Grid
|Buy
|01/12/2023
|Edmond Jackson
|THG
|Hold
|01/12/2023
|Edmond Jackson
|Direct Line
|Hold
|30/11/2023
|Algy Hall
|Britvic
|Buy
|30/11/2023
|Algy Hall
|Coca-Cola
|Buy
|30/11/2023
|Algy Hall
|Telecom Plus
|Buy
|30/11/2023
|Algy Hall
|Unilever
|Buy
|30/11/2023
|Algy Hall
|Macfarlane Group
|Buy
|30/11/2023
|Algy Hall
|Robert Walters
|Buy
|29/11/2023
|Rodney Hobson
|Harley-Davidson
|Hold
|29/11/2023
|Rodney Hobson
|Ferrari
|Buy
|28/11/2023
|Edmond Jackson
|Frontier Developments
|Hold
|27/11/2023
|Robert Stephens
|BP
|Buy
|24/11/2023
|Andrew Hore
|Judges Scientific
|Buy
|24/11/2023
|Andrew Hore
|Tatton Asset Management
|Buy
|24/11/2023
|Andrew Hore
|Volex
|Buy
|24/11/2023
|Andrew Hore
|Johnson Service Group
|Buy
|24/11/2023
|Andrew Hore
|Vertu Motors
|Buy
|24/11/2023
|Edmond Jackson
|FirstGroup
|Hold
|22/11/2023
|Rodney Hobson
|Airbus
|Buy
|22/11/2023
|Rodney Hobson
|Boeing
|Hold
|21/11/2023
|Edmond Jackson
|Qinetiq
|Buy
|20/11/2023
|Robert Stephens
|ITV
|Buy
|20/11/2023
|Robert Stephens
|WPP
|Buy
|17/11/2023
|Edmond Jackson
|Young's
|Hold
|15/11/2023
|Rodney Hobson
|Warner Bros. Discovery
|Sell
|15/11/2023
|Rodney Hobson
|Mattel
|Buy
|14/11/2023
|Edmond Jackson
|Naked Wines
|Buy
|10/11/2023
|Edmond Jackson
|Marks & Spencer
|Hold
|08/11/2023
|Robert Stephens
|Glencore
|Buy
|08/11/2023
|Robert Stephens
|Sainsbury's
|Buy
|08/11/2023
|Rodney Hobson
|Moderna
|Sell
|08/11/2023
|Rodney Hobson
|Beyond Meat
|Sell
|08/11/2023
|Rodney Hobson
|McDonald’s
|Buy
|07/11/2023
|Edmond Jackson
|BT Group
|Buy
|03/11/2023
|Edmond Jackson
|Equals Group
|Buy
|01/11/2023
|Robert Stephens
|Rolls-Royce
|Buy
|01/11/2023
|Rodney Hobson
|Exxon Mobil
|Buy
|01/11/2023
|Rodney Hobson
|Chevron
|Buy
|31/10/2023
|Lee Wild
|Keller Group
|Buy
|31/10/2023
|Lee Wild
|Hill & Smith
|Buy
|31/10/2023
|Lee Wild
|Morgan Sindall
|Buy
|31/10/2023
|Lee Wild
|JD Sports Fashion
|Buy
|31/10/2023
|Lee Wild
|Intercontinental Hotels Group
|Buy
|31/10/2023
|Lee Wild
|Hilton Food Group
|Buy
|31/10/2023
|Lee Wild
|Liontrust Asset Management
|Buy
|31/10/2023
|Lee Wild
|discoverIE
|Buy
|31/10/2023
|Lee Wild
|Safestore
|Buy
|31/10/2023
|Edmond Jackson
|Lok’n Store
|Hold
|27/10/2023
|Edmond Jackson
|Volex
|Hold
|25/10/2023
|Robert Stephens
|WH Smith
|Buy
|25/10/2023
|Robert Stephens
|Marks & Spencer
|Buy
|25/10/2023
|Rodney Hobson
|Johnson & Johnson
|Hold
|25/10/2023
|Rodney Hobson
|Pfizer
|Sell
|24/10/2023
|Edmond Jackson
|Marston’s
|Buy
|20/10/2023
|Edmond Jackson
|Dunelm
|Hold
|20/10/2023
|Edmond Jackson
|Norcross
|Buy
|20/10/2023
|Edmond Jackson
|Sanderson Design
|Buy
|18/10/2023
|Rodney Hobson
|JPMorgan
|Buy
|18/10/2023
|Rodney Hobson
|Bank of America
|Buy
|18/10/2023
|Rodney Hobson
|Wells Fargo
|Buy
|18/10/2023
|Rodney Hobson
|Citigroup
|Hold
|18/10/2023
|Rodney Hobson
|Goldman Sachs
|Sell
|17/10/2023
|Edmond Jackson
|Cerillion
|Hold
|13/10/2023
|Edmond Jackson
|Page Group
|Hold
|13/10/2023
|Edmond Jackson
|Robert Walters
|Hold
|13/10/2023
|Edmond Jackson
|Hays
|Hold
|11/10/2023
|Rodney Hobson
|Chevron
|Hold
|11/10/2023
|Rodney Hobson
|Exxon Mobil
|Hold
|11/10/2023
|Rodney Hobson
|Accenture
|Hold
|10/10/2023
|Edmond Jackson
|Babcock International
|Hold
|10/10/2023
|Edmond Jackson
|BAE Systems
|Hold
|09/10/2023
|Robert Stephens
|BAE Systems
|Buy
|09/10/2023
|Robert Stephens
|Diageo
|Buy
|06/10/2023
|Edmond Jackson
|Imperial Brands
|Hold
|06/10/2023
|Edmond Jackson
|British American Tobacco
|Hold
|04/10/2023
|Rodney Hobson
|Spotify Technology
|Sell
|03/10/2023
|Edmond Jackson
|XP Power
|Hold
|27/09/2023
|Robert Stephens
|Bellway
|Buy
|27/09/2023
|Robert Stephens
|Redrow
|Buy
|27/09/2023
|Rodney Hobson
|Philip Morris International
|Buy
|22/09/2023
|Edmond Jackson
|CVS Group
|Hold
|20/09/2023
|Rodney Hobson
|Home Depot
|Buy
|19/09/2023
|Edmond Jackson
|MJ Gleeson
|Buy
|15/09/2023
|Edmond Jackson
|On the Beach Group
|Buy
|15/09/2023
|Edmond Jackson
|Jet2
|Buy
|15/09/2023
|Edmond Jackson
|easyJet
|Buy
|13/09/2023
|Robert Stephens
|Johnson Matthey
|Buy
|13/09/2023
|Robert Stephens
|Mondi
|Buy
|13/09/2023
|Rodney Hobson
|Eli Lilly
|Take profits
|12/09/2023
|Edmond Jackson
|Burford Capital
|Hold
|08/09/2023
|Edmond Jackson
|Wickes Group
|Buy
|08/09/2023
|Edmond Jackson
|Pets at Home
|Sell
|05/09/2023
|Edmond Jackson
|John Wood Group
|Buy
|01/09/2023
|Edmond Jackson
|Liontrust Asset Management
|Buy
|30/08/2023
|Rodney Hobson
|Peloton
|Sell
|30/08/2023
|Rodney Hobson
|Walmart
|Buy
|29/08/2023
|Edmond Jackson
|Nvidia
|Hold
|25/08/2023
|Edmond Jackson
|Costain Group
|Buy
|23/08/2023
|Rodney Hobson
|Meta Platforms
|Buy
|22/08/2023
|Edmond Jackson
|Empiric Student Property
|Buy
|22/08/2023
|Edmond Jackson
|Watkin Jones
|Buy
|18/08/2023
|Edmond Jackson
|BAE Systems
|Buy
|16/08/2023
|Rodney Hobson
|Comcast
|Buy
|15/08/2023
|Edmond Jackson
|Burford Capital
|Hold
|11/08/2023
|Edmond Jackson
|RM
|Buy
|09/08/2023
|Rodney Hobson
|McDonald's
|Buy
|09/08/2023
|Rodney Hobson
|Johnson & Johnson
|Buy
|08/08/2023
|Edmond Jackson
|Clarkson
|Hold
|07/08/2023
|Robert Stephens
|ITV
|Buy
|07/08/2023
|Robert Stephens
|British Land
|Buy
|04/08/2023
|Edmond Jackson
|BAE Systems
|Hold
|02/08/2023
|Rodney Hobson
|Chevron
|Hold
|02/08/2023
|Rodney Hobson
|ExxonMobil
|Hold
|01/08/2023
|Edmond Jackson
|Dr Martens
|Buy
|28/07/2023
|Edmond Jackson
|Jupiter Fund Management
|Buy
|25/07/2023
|Edmond Jackson
|Morgan Advanced Materials
|Buy
|24/07/2023
|Robert Stephens
|Rio Tinto
|Buy
|24/07/2023
|Robert Stephens
|Antofagasta
|Buy
|21/07/2023
|Edmond Jackson
|Kier Group
|Buy
|19/07/2023
|Rodney Hobson
|Citigroup
|Hold
|19/07/2023
|Rodney Hobson
|Wells Fargo
|Buy
|19/07/2023
|Rodney Hobson
|Bank of America
|Buy
|19/07/2023
|Rodney Hobson
|JPMorgan Chase
|Buy
|18/07/2023
|Edmond Jackson
|Ruffer Investment Company
|Hold
|14/07/2023
|Edmond Jackson
|Watches of Switzerland
|Buy
|11/07/2023
|Rodney Hobson
|Mattel
|Buy
|11/07/2023
|Edmond Jackson
|MJ Gleeson
|Buy
|10/07/2023
|Robert Stephens
|Tesco
|Buy
|10/07/2023
|Robert Stephens
|Smurfit Kappa
|Buy
|07/07/2023
|Edmond Jackson
|Robert Walters
|Hold
|05/07/2023
|Rodney Hobson
|Palantir Technologies
|Sell
|05/07/2023
|Rodney Hobson
|Nvidia
|Take profits
|04/07/2023
|Edmond Jackson
|Crest Nicholson
|Buy
|30/06/2023
|Edmond Jackson
|Pets at Home
|Hold
|28/06/2023
|Rodney Hobson
|Accenture
|Buy
|27/06/2023
|Edmond Jackson
|Saga
|Buy
|26/06/2023
|Robert Stephens
|Procter & Gamble
|Buy
|26/06/2023
|Robert Stephens
|Reckitt Benckiser
|Buy
|26/06/2023
|Robert Stephens
|Unilever
|Buy
|23/06/2023
|Edmond Jackson
|DS Smith
|Buy
|21/06/2023
|Rodney Hobson
|3M
|Buy
|16/06/2023
|Edmond Jackson
|Norcros
|Hold
|14/06/2023
|Rodney Hobson
|Airbus
|Buy
|14/06/2023
|Rodney Hobson
|Boeing
|Sell
|13/06/2023
|Edmond Jackson
|Watkin Jones
|Buy
|12/06/2023
|Robert Stephens
|BHP
|Buy
|12/06/2023
|Robert Stephens
|WPP
|Buy
|12/06/2023
|Robert Stephens
|Taylor Wimpey
|Buy
|09/06/2023
|Andrew Hore
|Wynnstay Group
|Buy
|09/06/2023
|Andrew Hore
|The Property Franchise Group
|Buy
|09/06/2023
|Andrew Hore
|Michelmersh Brick Holdings
|Buy
|09/06/2023
|Andrew Hore
|RBG Holdings
|Buy
|09/06/2023
|Andrew Hore
|Duke Royalty
|Buy
|09/06/2023
|Edmond Jackson
|Macfarlane
|Buy
|07/06/2023
|Rodney Hobson
|L'Oreal
|Buy
|07/06/2023
|Rodney Hobson
|Estee Lauder
|Buy
|06/06/2023
|Edmond Jackson
|Frasers Group
|Buy
|02/06/2023
|Edmond Jackson
|Marks & Spencer
|Hold
|31/05/2023
|Rodney Hobson
|Heineken
|Hold
|31/05/2023
|Rodney Hobson
|AB InBev
|Buy
|30/05/2023
|Robert Stephens
|IAG
|Buy
|30/05/2023
|Robert Stephens
|easyJet
|Buy
|30/05/2023
|Robert Stephens
|Whitbread
|Buy
|30/05/2023
|Edmond Jackson
|Nvidia
|Buy
|23/05/2023
|Edmond Jackson
|Metro Bank
|Buy
|19/05/2023
|Edmond Jackson
|Premier Foods
|Hold
|17/05/2023
|Rodney Hobson
|Moderna
|Buy
|16/05/2023
|Edmond Jackson
|Currys
|Buy
|15/05/2023
|Robert Stephens
|British American Tobacco
|Buy
|15/05/2023
|Robert Stephens
|DS Smith
|Buy
|15/05/2023
|Robert Stephens
|Legal & General
|Buy
|12/05/2023
|Edmond Jackson
|Marshalls
|Hold
|10/05/2023
|Rodney Hobson
|Peloton
|Avoid
|10/05/2023
|Rodney Hobson
|Yum Brands
|Sell
|10/05/2023
|Rodney Hobson
|Coca-Cola
|Buy
|10/05/2023
|Rodney Hobson
|Pepsi
|Buy
|10/05/2023
|Rodney Hobson
|McDonald's
|Buy
|05/05/2023
|Edmond Jackson
|Liontrust Asset Management
|Hold
|03/05/2023
|Rodney Hobson
|Johnson & Johnson
|Buy
|02/05/2023
|Edmond Jackson
|iEnergizer
|Sell
|28/04/2023
|Edmond Jackson
|Jupiter Fund Management
|Hold
|26/04/2023
|Rodney Hobson
|Bank of America
|Buy
|26/04/2023
|Rodney Hobson
|Goldman Sachs
|Sell
|26/04/2023
|Rodney Hobson
|Morgan Stanley
|Buy
|25/04/2023
|Edmond Jackson
|Dr Martens
|Hold
|21/04/2023
|Edmond Jackson
|BAE Systems
|Buy
|21/04/2023
|Edmond Jackson
|Redde Northgate
|Hold
|21/04/2023
|Edmond Jackson
|Cake Box
|Hold
|21/04/2023
|Edmond Jackson
|MITIE
|Hold
|21/04/2023
|Edmond Jackson
|Volex
|Hold
|21/04/2023
|Edmond Jackson
|BT
|Hold
|19/04/2023
|Rodney Hobson
|Wells Fargo
|Hold
|19/04/2023
|Rodney Hobson
|Citigroup
|Buy
|19/04/2023
|Rodney Hobson
|JP Morgan Chase
|Buy
|18/04/2023
|Edmond Jackson
|Cerillion
|Hold
|14/04/2023
|Edmond Jackson
|Churchill China
|Buy
|12/04/2023
|Rodney Hobson
|Marriott International
|Buy
|11/04/2023
|Edmond Jackson
|Petrofac
|Buy
|06/04/2023
|Edmond Jackson
|Saga
|Buy
|05/04/2023
|Rodney Hobson
|Chevron
|Hold
|05/04/2023
|Rodney Hobson
|Exxon Mobil
|Hold
|05/04/2023
|Rodney Hobson
|KB Home
|Sell
|05/04/2023
|Rodney Hobson
|Taylor Morrison Home
|Take profits
|05/04/2023
|Rodney Hobson
|Lennar
|Take profits
|05/04/2023
|Rodney Hobson
|DR Horton
|Take profits
|04/04/2023
|Edmond Jackson
|Burford Capital
|Buy
|31/03/2023
|Edmond Jackson
|JD Wetherspoon
|Hold
|29/03/2023
|Rodney Hobson
|Airbnb
|Buy
|29/03/2023
|Rodney Hobson
|TripAdvisor
|Sell
|29/03/2023
|Rodney Hobson
|Expedia
|Hold
|29/03/2023
|Rodney Hobson
|Booking Holdings
|Buy
|28/03/2023
|Edmond Jackson
|Wickes
|Buy
|17/03/2023
|Edmond Jackson
|Costain Group
|Buy
|15/03/2023
|Rodney Hobson
|AXA
|Buy
|15/03/2023
|Rodney Hobson
|Allianz
|Buy
|15/03/2023
|Rodney Hobson
|Santander
|Buy
|14/03/2023
|Edmond Jackson
|Direct Line
|Buy
|08/03/2023
|Rodney Hobson
|AT&T
|Buy
|08/03/2023
|Rodney Hobson
|Verizon Communications
|Buy
|08/03/2023
|Rodney Hobson
|AbbVie
|Buy
|08/03/2023
|Rodney Hobson
|Pfizer
|Buy
|08/03/2023
|Rodney Hobson
|Kraft Heinz
|Buy
|08/03/2023
|Rodney Hobson
|Coca-Cola
|Buy
|08/03/2023
|Rodney Hobson
|PepsiCo
|Buy
|08/03/2023
|Rodney Hobson
|Exxon Mobil
|Buy
|08/03/2023
|Rodney Hobson
|Chevron Corp
|Buy
|08/03/2023
|Rodney Hobson
|JPMorgan Chase
|Buy
|08/03/2023
|Rodney Hobson
|Citigroup
|Buy
|07/03/2023
|Edmond Jackson
|Aston Martin
|Buy
|03/03/2023
|Edmond Jackson
|Metro Bank
|Buy
|01/03/2023
|Rodney Hobson
|UnitedHealth
|Buy
|01/03/2023
|Rodney Hobson
|Beyond Meat
|Buy
|28/02/2023
|Edmond Jackson
|Lloyds Banking Group
|Hold
|28/02/2023
|Edmond Jackson
|HSBC
|Hold
|28/02/2023
|Edmond Jackson
|Barclays
|Buy
|24/02/2023
|Edmond Jackson
|John Wood Group
|Hold
|22/02/2023
|Rodney Hobson
|AbbVie
|Hold
|22/02/2023
|Rodney Hobson
|Gilead
|Sell
|22/02/2023
|Rodney Hobson
|Pfizer
|Buy
|21/02/2023
|Edmond Jackson
|Trifast
|Hold
|17/02/2023
|Andrew Hore
|Ilika
|Buy
|17/02/2023
|Andrew Hore
|Mercia Asset Management
|Buy
|17/02/2023
|Andrew Hore
|Facilities by ADF
|Buy
|17/02/2023
|Andrew Hore
|RBG Holdings
|Buy
|15/02/2023
|Rodney Hobson
|Kellogg
|Buy
|15/02/2023
|Rodney Hobson
|Coca-Cola
|Buy
|15/02/2023
|Rodney Hobson
|PepsiCo
|Hold
|14/02/2023
|Edmond Jackson
|Brickability
|Hold
|10/02/2023
|Andrew Hore
|Polar Capital
|Buy
|10/02/2023
|Andrew Hore
|Alumasc
|Buy
|10/02/2023
|Andrew Hore
|Personal Group Holdings
|Buy
|10/02/2023
|Andrew Hore
|Hargreaves Services
|Buy
|10/02/2023
|Andrew Hore
|Serica Energy
|Buy
|10/02/2023
|Edmond Jackson
|British American Tobacco
|Hold
|08/02/2023
|Rodney Hobson
|Chevron
|Buy
|08/02/2023
|Rodney Hobson
|Exxon Mobil
|Buy
|08/02/2023
|Rodney Hobson
|Ford
|Hold
|08/02/2023
|Rodney Hobson
|General Motors
|Hold
|08/02/2023
|Rodney Hobson
|Harley-Davidson
|Hold
|07/02/2023
|Edmond Jackson
|Wickes
|Hold
|07/02/2023
|Edmond Jackson
|Pets at Home
|Hold
|03/02/2023
|Edmond Jackson
|ScS Group
|Hold
|01/02/2023
|Lee Wild
|Sylvania Platinum
|Buy
|01/02/2023
|Lee Wild
|Diversified Energy Co
|Buy
|01/02/2023
|Lee Wild
|Taylor Wimpey
|Buy
|01/02/2023
|Lee Wild
|M&G
|Buy
|01/02/2023
|Lee Wild
|British American Tobacco
|Buy
|01/02/2023
|Lee Wild
|Legal & General
|Buy
|01/02/2023
|Lee Wild
|Sainsbury's
|Buy
|01/02/2023
|Lee Wild
|SSE
|Buy
|01/02/2023
|Lee Wild
|GSK
|Buy
|01/02/2023
|Lee Wild
|Lloyds Banking Group
|Buy
|01/02/2023
|Rodney Hobson
|Dow
|Hold
|01/02/2023
|Rodney Hobson
|Johnson & Johnson
|Buy
|01/02/2023
|Rodney Hobson
|Boeing
|Take profits
|01/02/2023
|Rodney Hobson
|AT&T
|Hold
|01/02/2023
|Rodney Hobson
|Verizon Communications
|Buy
|31/01/2023
|Edmond Jackson
|Personal Group Holdings
|Buy
|27/01/2023
|Edmond Jackson
|Tritax Big Box
|Hold
|25/01/2023
|Rodney Hobson
|Procter & Gamble
|Hold
|24/01/2023
|Lee Wild
|Somero Enterprises
|Buy
|24/01/2023
|Lee Wild
|Diversified Energy Company
|Buy
|24/01/2023
|Lee Wild
|Sylvania Platinum
|Buy
|24/01/2023
|Lee Wild
|Zoo Digital
|Buy
|24/01/2023
|Lee Wild
|Accrol
|Buy
|24/01/2023
|Lee Wild
|Ceres Power
|Buy
|20/01/2023
|Richard Beddard
|Games Workshop
|Buy
|20/01/2023
|Richard Beddard
|Goodwin
|Buy
|20/01/2023
|Richard Beddard
|Auto Trader
|Buy
|20/01/2023
|Richard Beddard
|Churchill China
|Buy
|20/01/2023
|Richard Beddard
|Focusrite
|Buy
|20/01/2023
|Richard Beddard
|Howden Joinery
|Buy
|20/01/2023
|Edmond Jackson
|Dr Martens
|Buy
|18/01/2023
|Rodney Hobson
|Goldman Sachs
|Sell
|18/01/2023
|Rodney Hobson
|Wells Fargo
|Sell
|18/01/2023
|Rodney Hobson
|Citigroup
|Buy
|18/01/2023
|Rodney Hobson
|Bank of America
|Buy
|18/01/2023
|Rodney Hobson
|JPMorgan Chase
|Hold
|17/01/2023
|Edmond Jackson
|Robert Walters
|Hold
|17/01/2023
|Edmond Jackson
|PageGroup
|Hold
|13/01/2023
|Edmond Jackson
|Saga
|Hold
|13/01/2023
|Edmond Jackson
|Direct Line
|Hold
|11/01/2023
|Rodney Hobson
|Salesforce
|Buy
|10/01/2023
|Edmond Jackson
|Dignity
|Sell
|06/01/2023
|Edmond Jackson
|B&M European Value Retail
|Hold
|03/01/2023
|Edmond Jackson
|GSK
|Buy
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Entries on this page were all point-in-time recommendations. The same recommendation may not apply now.
2022
|Date
|Author
|Company Name
|Recommendation
|30/12/2022
|Andrew Hore
|ActiveOps
|Buy
|30/12/2022
|Andrew Hore
|Duke Royalty
|Buy
|30/12/2022
|Andrew Hore
|DSW Capital
|Buy
|30/12/2022
|Andrew Hore
|Renew Holdings
|Buy
|30/12/2022
|Andrew Hore
|Lok’nStore
|Buy
|23/12/2022
|Edmond Jackson
|John Wood Group
|Buy
|23/12/2022
|Edmond Jackson
|Petrofac
|Buy
|21/12/2022
|Rodney Hobson
|Tesla
|Sell
|20/12/2022
|Edmond Jackson
|Games Workshop
|Hold
|16/12/2022
|Edmond Jackson
|Dignity
|Buy
|14/12/2022
|Rodney Hobson
|Nestle
|Buy
|13/12/2022
|Edmond Jackson
|British American Tobacco
|Hold
|12/12/2022
|Edmond Jackson
|Frasers Group
|Hold
|07/12/2022
|Rodney Hobson
|Biogen
|Buy
|06/12/2022
|Edmond Jackson
|Vodafone
|Buy
|02/12/2022
|Edmond Jackson
|Hotel Chocolat
|Buy
|30/11/2022
|Rodney Hobson
|American Express
|Buy
|30/11/2022
|Rodney Hobson
|Visa
|Buy
|29/11/2022
|Edmond Jackson
|Brickability
|Buy
|25/11/2022
|Edmond Jackson
|De La Rue
|Buy
|23/11/2022
|Rodney Hobson
|Duke Energy
|Buy
|22/11/2022
|Edmond Jackson
|TT Electronics
|Buy
|21/11/2022
|John Burford
|BT Group
|Buy
|18/11/2022
|Edmond Jackson
|MITIE Group
|Hold
|16/11/2022
|Rodney Hobson
|Hermes
|Hold
|16/11/2022
|Rodney Hobson
|LVMH
|Hold
|16/11/2022
|Rodney Hobson
|Ralph Lauren
|Buy
|15/11/2022
|Edmond Jackson
|Me Group International
|Hold
|14/11/2022
|John Burford
|easyJet
|Buy
|11/11/2022
|Edmond Jackson
|B&M European Value Retail
|Hold
|09/11/2022
|Rodney Hobson
|Peloton Interactive
|Sell
|09/11/2022
|Rodney Hobson
|L’Oreal
|Buy
|09/11/2022
|Rodney Hobson
|Estee Lauder
|Hold
|08/11/2022
|Edmond Jackson
|Coats Group
|Hold
|07/11/2022
|John Burford
|Fresnillo
|Buy
|04/11/2022
|Edmond Jackson
|Metro Bank
|Buy
|02/11/2022
|Rodney Hobson
|Pfizer
|Buy
|02/11/2022
|Rodney Hobson
|Ford
|Hold
|02/11/2022
|Rodney Hobson
|Boeing
|Sell
|01/11/2022
|Edmond Jackson
|James Cropper
|Hold
|01/11/2022
|Edmond Jackson
|DS Smith
|Hold
|31/10/2022
|John Burford
|Intel
|Buy
|28/10/2022
|Edmond Jackson
|Sanderson Design Group
|Hold
|28/10/2022
|Edmond Jackson
|LVMH
|Hold
|26/10/2022
|Rodney Hobson
|PepsiCo
|Buy
|26/10/2022
|Rodney Hobson
|Johnson & Johnson
|Buy
|25/10/2022
|Edmond Jackson
|Cerillion
|Hold
|24/10/2022
|John Burford
|Lloyds Bank
|Buy
|19/10/2022
|Rodney Hobson
|Wells Fargo
|Hold
|19/10/2022
|Rodney Hobson
|Bank of America
|Buy
|19/10/2022
|Rodney Hobson
|Goldman Sachs
|Hold
|19/10/2022
|Rodney Hobson
|Morgan Stanley
|Hold
|18/10/2022
|Edmond Jackson
|BAE Systems
|Hold
|17/10/2022
|John Burford
|Tesla
|Buy
|14/10/2022
|Edmond Jackson
|John Wood Group
|Buy
|12/10/2022
|Rodney Hobson
|Walmart
|Hold
|12/10/2022
|Rodney Hobson
|Costco
|Buy
|11/10/2022
|John Burford
|Xtrackers FTSE 100 Short Daily Swap ETF
|Buy
|10/10/2022
|Edmond Jackson
|Halma
|Hold
|07/10/2022
|Andrew Hore
|Northcoders
|Buy
|07/10/2022
|Andrew Hore
|K3 Capital
|Buy
|10/10/2022
|Andrew Hore
|FRP Advisory
|Buy
|07/10/2022
|Andrew Hore
|Begbies Traynor
|Buy
|07/10/2022
|Andrew Hore
|Ramsdens Holdings
|Buy
|07/10/2022
|Andrew Hore
|H&T Group
|Buy
|07/10/2022
|Andrew Hore
|Greencoat Renewables
|Buy
|07/10/2022
|Edmond Jackson
|AstraZeneca
|Buy
|05/10/2022
|Rodney Hobson
|Coca-Cola
|Buy
|04/10/2022
|Edmond Jackson
|Argentex Group
|Buy
|03/10/2022
|John Burford
|Peabody Energy
|Buy
|30/09/2022
|Edmond Jackson
|Redde Northgate
|Hold
|27/09/2022
|Edmond Jackson
|Vertu Motors
|Buy
|27/09/2022
|Edmond Jackson
|Pendragon
|Hold
|26/09/2022
|John Burford
|Xtrackers FTSE 100 Shrt Daily Swap ETF
|Buy
|23/09/2022
|Edmond Jackson
|BT
|Hold
|20/09/2022
|John Burford
|VanEck Gold Miners ETF
|Buy
|20/09/2022
|Edmond Jackson
|MJ Gleeson
|Hold
|16/09/2022
|Edmond Jackson
|Trustpilot
|Hold
|14/09/2022
|Rodney Hobson
|Corteva
|Hold
|14/09/2022
|Rodney Hobson
|Hasbro
|Buy
|13/09/2022
|Edmond Jackson
|De La Rue
|Buy
|13/09/2022
|John Burford
|Lloyds
|Buy
|09/09/2022
|Edmond Jackson
|Halfords
|Hold
|07/09/2022
|Rodney Hobson
|Nvidia
|Buy
|06/09/2022
|John Burford
|Meta
|Buy
|06/09/2022
|Edmond Jackson
|Legal & General
|Hold
|06/09/2022
|Edmond Jackson
|Aviva
|Hold
|02/09/2022
|Edmond Jackson
|Cake Box
|Sell
|02/09/2022
|Edmond Jackson
|Shoe Zone
|Sell
|30/08/2022
|Edmond Jackson
|Jupiter Fund Management
|Hold
|26/08/2022
|Edmond Jackson
|Inchcape
|Hold
|26/08/2022
|Edmond Jackson
|Vertu Motors
|Hold
|24/08/2022
|Rodney Hobson
|Moderna
|Sell
|23/08/2022
|Edmond Jackson
|Aston Martin Lagonda
|Buy
|22/08/2022
|John Burford
|Tesla
|Take profits
|19/08/2022
|Andrew Hore
|Team
|Buy
|19/08/2022
|Andrew Hore
|Bradda Head
|Buy
|19/08/2022
|Andrew Hore
|Northcoders
|Buy
|19/08/2022
|Andrew Hore
|Made Tech Group
|Buy
|19/08/2022
|Andrew Hore
|tinyBuild
|Buy
|19/08/2022
|Edmond Jackson
|The GEO Group
|Buy
|17/08/2022
|Rodney Hobson
|Peloton Interactive
|Sell
|17/08/2022
|Rodney Hobson
|Warner Music Group
|Buy
|16/08/2022
|Edmond Jackson
|Treatt
|Hold
|15/08/2022
|John Burford
|Apple
|Take profits
|12/08/2022
|Edmond Jackson
|Petrofac
|Buy
|10/08/2022
|Rodney Hobson
|Mattel
|Buy
|09/08/2022
|Edmond Jackson
|Begbies Traynor Group
|Buy
|08/08/2022
|John Burford
|Alibaba
|Buy
|03/08/2022
|Rodney Hobson
|Exxon Mobil
|Hold
|03/08/2022
|Rodney Hobson
|Ford
|Buy
|03/08/2022
|Rodney Hobson
|General Motors
|Buy
|03/08/2022
|Rodney Hobson
|Chevron
|Buy
|02/08/2022
|Edmond Jackson
|British American Tobacco
|Buy
|01/08/2022
|John Burford
|Fresnillo
|Buy
|29/07/2022
|Edmond Jackson
|Hotel Chocolat
|Hold
|27/07/2022
|Rodney Hobson
|Johnson & Johnson
|Buy
|27/07/2022
|Rodney Hobson
|IBM
|Buy
|27/07/2022
|Rodney Hobson
|Philip Morris
|Hold
|26/07/2022
|Edmond Jackson
|Frasers Group
|Hold
|25/07/2022
|John Burford
|Newmont Mining
|Buy
|22/07/2022
|Edmond Jackson
|Tullow Oil
|Buy
|20/07/2022
|Rodney Hobson
|Bank of America
|Hold
|20/07/2022
|Rodney Hobson
|Wells Fargo
|Sell
|20/07/2022
|Rodney Hobson
|Morgan Stanley
|Buy
|20/07/2022
|Rodney Hobson
|Goldman Sachs
|Hold
|20/07/2022
|Rodney Hobson
|Citigroup
|Buy
|20/07/2022
|Rodney Hobson
|JP Morgan Chase
|Buy
|19/07/2022
|Edmond Jackson
|Saga
|Hold
|18/07/2022
|John Burford
|Tui
|Buy
|15/07/2022
|Edmond Jackson
|YouGov
|Buy
|13/07/2022
|Rodney Hobson
|Procter & Gamble
|Buy
|13/07/2022
|Rodney Hobson
|Colgate-Palmolive
|Buy
|12/07/2022
|Edmond Jackson
|Vistry
|Buy
|12/07/2022
|John Burford
|Glencore
|Buy
|08/07/2022
|Edmond Jackson
|Cerillion
|Hold
|06/07/2022
|Rodney Hobson
|Intel
|Buy
|05/07/2022
|Edmond Jackson
|H&T Group
|Buy
|04/07/2022
|John Burford
|easyJet
|Buy
|01/07/2022
|Andrew Hore
|Sureserve
|Buy
|01/07/2022
|Andrew Hore
|eEnergy Group
|Buy
|01/07/2022
|Andrew Hore
|Ebiquity
|Buy
|01/07/2022
|Andrew Hore
|Shield Therapeutics
|Avoid
|01/07/2022
|Andrew Hore
|IG Design Group
|Buy
|29/06/2022
|Rodney Hobson
|Kellogg
|Buy
|28/06/2022
|Edmond Jackson
|Volex
|Hold
|27/06/2022
|John Burford
|Centrica
|Buy
|24/06/2022
|Edmond Jackson
|Liontrust Asset Management
|Hold
|22/06/2022
|Rodney Hobson
|Nvidia
|Buy
|21/06/2022
|John Burford
|Tesla
|Buy
|21/06/2022
|Edmond Jackson
|SThree
|Hold
|17/06/2022
|Edmond Jackson
|Kingfisher
|Buy
|15/06/2022
|Rodney Hobson
|Lennar
|Hold
|15/06/2022
|Rodney Hobson
|KB Home
|Hold
|15/06/2022
|Rodney Hobson
|Taylor Morrison Home
|Hold
|15/06/2022
|Rodney Hobson
|D R Horton
|Hold
|14/06/2022
|Edmond Jackson
|Mitie Group
|Hold
|13/06/2022
|John Burford
|Xtrackers FTSE 100 Short Daily Swap ETF
|Buy
|10/06/2022
|Edmond Jackson
|Photo-Me
|Buy
|07/06/2022
|Edmond Jackson
|Frasers Group
|Buy
|06/06/2022
|John Burford
|Alibaba
|Buy
|01/06/2022
|Edmond Jackson
|B&M European Value Retail
|Buy
|01/06/2022
|Rodney Hobson
|Snap
|Sell
|31/05/2022
|Edmond Jackson
|Henry Boot
|Buy
|30/05/2022
|John Burford
|Netflix
|Buy
|27/05/2022
|Edmond Jackson
|WPP
|Hold
|25/05/2022
|Rodney Hobson
|Home Depot
|Buy
|25/05/2022
|Rodney Hobson
|Walmart
|Buy
|25/05/2022
|Rodney Hobson
|Target
|Buy
|24/05/2022
|John Burford
|Amazon
|Buy
|24/05/2022
|Edmond Jackson
|Britvic
|Buy
|20/05/2022
|Andrew Hore
|Anglo Asian Mining
|Buy
|20/05/2022
|Andrew Hore
|Caledonia Mining
|Buy
|20/05/2022
|Andrew Hore
|Kitwave Group
|Buy
|20/05/2022
|Andrew Hore
|Springfield Properties
|Buy
|20/05/2022
|Andrew Hore
|Somero Enterprises
|Buy
|20/05/2022
|Andrew Hore
|Appreciate Group
|Buy
|20/05/2022
|Edmond Jackson
|Capricorn Energy
|Hold
|18/05/2022
|Rodney Hobson
|Peloton
|Sell
|18/05/2022
|Rodney Hobson
|Evergy
|Buy
|18/05/2022
|Rodney Hobson
|Duke Energy
|Buy
|17/05/2022
|Edmond Jackson
|Persimmon
|Buy
|16/05/2022
|John Burford
|Ford
|Buy
|13/05/2022
|Rodney Hobson
|McDonald's
|Buy
|11/05/2022
|Rodney Hobson
|Boeing
|Sell
|10/05/2022
|Edmond Jackson
|M J Gleeson
|Buy
|09/05/2022
|John Burford
|Xtrackers S&P 500 Inverse Daily Swap ETF
|Buy
|06/05/2022
|Rodney Hobson
|Apple
|Buy
|06/05/2022
|Rodney Hobson
|Amazon
|Hold
|06/05/2022
|Rodney Hobson
|Netflix
|Sell
|06/05/2022
|Edmond Jackson
|Petrofac
|Buy
|04/05/2022
|Rodney Hobson
|Occidental Petroleum
|Hold
|04/05/2022
|Rodney Hobson
|ExxonMobil
|Hold
|04/05/2022
|Rodney Hobson
|Chevron
|Hold
|03/05/2022
|Edmond Jackson
|Sanderson
|Buy
|29/04/2022
|Edmond Jackson
|AstraZeneca
|Buy
|27/04/2022
|Rodney Hobson
|Procter & Gamble
|Buy
|26/04/2022
|John Burford
|Rolls-Royce
|Hold
|26/04/2022
|Edmond Jackson
|Pets at Home
|Hold
|22/04/2022
|Edmond Jackson
|Cerillion
|Buy
|20/04/2022
|Rodney Hobson
|Wells Fargo
|Avoid
|20/04/2022
|Rodney Hobson
|JP Morgan Chase
|Buy
|20/04/2022
|Rodney Hobson
|Morgan Stanley
|Buy
|20/04/2022
|Rodney Hobson
|Goldman Sachs
|Buy
|20/04/2022
|Rodney Hobson
|Citigroup
|Buy
|19/04/2022
|John Burford
|Apple
|Buy
|19/04/2022
|Edmond Jackson
|BT
|Hold
|14/04/2022
|Edmond Jackson
|PageGroup
|Buy
|13/04/2022
|Rodney Hobson
|Lennar
|Buy
|13/04/2022
|Rodney Hobson
|KB Home
|Buy
|13/04/2022
|Rodney Hobson
|Taylor Morrison Home
|Buy
|13/04/2022
|Rodney Hobson
|DR Horton
|Buy
|12/04/2022
|Edmond Jackson
|DFS Furniture
|Hold
|12/04/2022
|Edmond Jackson
|ScS Group
|Buy
|11/04/2022
|John Burford
|Lloyds Bank
|Buy
|08/04/2022
|Edmond Jackson
|Epwin Group
|Buy
|06/04/2022
|Rodney Hobson
|Lucid
|Sell
|06/04/2022
|Rodney Hobson
|Arrival
|Sell
|05/04/2022
|Edmond Jackson
|The Fulham Shore
|Sell
|04/04/2022
|John Burford
|Nio
|Buy
|01/04/2022
|Edmond Jackson
|Chesnara
|Hold
|30/03/2022
|Rodney Hobson
|Block
|Buy
|29/03/2022
|Edmond Jackson
|Tritax Big Box
|Hold
|28/03/2022
|John Burford
|Rolls-Royce
|Buy
|25/03/2022
|Edmond Jackson
|Royal Mail
|Buy
|23/03/2022
|Rodney Hobson
|NortonLifeLock
|Buy
|23/03/2022
|Rodney Hobson
|GXO Logistics
|Buy
|22/03/2022
|Edmond Jackson
|Ted Baker
|Hold
|22/03/2022
|Edmond Jackson
|Oxford Instruments
|Hold
|22/03/2022
|Edmond Jackson
|John Menzies
|Hold
|21/03/2022
|John Burford
|Cameco Corp
|Buy
|18/03/2022
|Edmond Jackson
|Games Workshop
|Buy
|16/03/2022
|Rodeny Hobson
|Alstom
|Buy
|15/03/2022
|Edmond Jackson
|Shell
|Buy
|15/03/2022
|Edmond Jackson
|BP
|Buy
|11/03/2022
|Edmond Jackson
|British American Tobacco
|Buy
|09/03/2022
|Rodney Hobson
|Nestle
|Buy
|08/03/2022
|Edmond Jackson
|BAE Systems
|Buy
|04/03/2022
|Andrew Hore
|Life Science REIT
|Buy
|04/03/2022
|Andrew Hore
|The Property Franchise Group
|Buy
|04/03/2022
|Andrew Hore
|Kitwave
|Buy
|04/03/2022
|Andrew Hore
|Duke Royalty
|Buy
|04/03/2022
|Andrew Hore
|Gateley
|Buy
|04/03/2022
|Edmond Jackson
|Bank of Ireland
|Buy
|02/03/2022
|Rodney Hobson
|Beyond Meat
|Sell
|01/03/2022
|Edmond Jackson
|Oxford Instruments
|Buy
|28/02/2022
|John Burford
|BP
|Buy
|25/02/2022
|Andrew Hore
|Focusrite
|Buy
|25/02/2022
|Andrew Hore
|EMIS
|Buy
|25/02/2022
|Andrew Hore
|Lok’nStore
|Buy
|25/02/2022
|Andrew Hore
|Smart Metering Systems
|Buy
|25/02/2022
|Andrew Hore
|CVS Group
|Buy
|25/02/2022
|Edmond Jackson
|Ted Baker
|Buy
|23/02/2022
|Rodney Hobson
|Kraft Heinz
|Buy
|23/02/2022
|Rodney Hobson
|Walmart
|Hold
|22/02/2022
|John Burford
|ProShares Short Dow 30 ETF
|Buy
|22/02/2022
|Edmond Jackson
|AstraZeneca
|Buy
|18/02/2022
|Edmond Jackson
|Volex
|Hold
|16/02/2022
|Rodney Hobson
|PepsiCo
|Buy
|16/02/2022
|Rodney Hobson
|Coca-Cola
|Buy
|14/02/2022
|John Burford
|ProShares Short Dow 30 ETF
|Buy
|11/02/2022
|Edmond Jackson
|John Menzies
|Hold
|11/02/2022
|Rodney Hobson
|Starbucks
|Buy
|11/02/2022
|Rodney Hobson
|Peloton
|Avoid
|09/02/2022
|Rodney Hobson
|Eli Lilley
|Take profits
|09/02/2022
|Rodney Hobson
|Merck
|Buy
|08/02/2022
|Edmond Jackson
|Intel
|Buy
|07/02/2022
|John Burford
|Apple
|Take profits
|04/02/2022
|Edmond Jackson
|Alphabet
|Hold
|04/02/2022
|Rodney Hobson
|Exxon Mobil
|Buy
|04/02/2022
|Rodney Hobson
|Chevron
|Buy
|02/02/2022
|Rodney Hobson
|Procter & Gamble
|Hold
|02/02/2022
|Rodney Hobson
|Mondelez
|Buy
|02/02/2022
|Rodney Hobson
|3M
|Buy
|02/02/2022
|Rodney Hobson
|McDonald's
|Buy
|01/02/2022
|Lee Wild
|Persimmon
|Buy
|01/02/2022
|Lee Wild
|Diversified Energy Company
|Buy
|01/02/2022
|Lee Wild
|M&G
|Buy
|01/02/2022
|Lee Wild
|Sainsbury
|Buy
|01/02/2022
|Lee Wild
|British American Tobacco
|Buy
|01/02/2022
|Lee Wild
|SSE
|Buy
|01/02/2022
|Lee Wild
|Rio Tinto
|Buy
|01/02/2022
|Lee Wild
|Legal & General
|Buy
|01/02/2022
|Lee Wild
|Direct Line Insurance
|Buy
|01/02/2022
|Lee Wild
|BP
|Buy
|01/02/2022
|Edmond Jackson
|MJ Hudson
|Buy
|31/01/2022
|John Burford
|Netflix
|Buy
|28/01/2022
|Rodney Hobson
|Boeing
|Sell
|28/01/2022
|Rodney Hobson
|General Electric
|Sell
|28/01/2022
|Rodney Hobson
|IBM
|Buy
|28/01/2022
|Rodney Hobson
|Johnson & Johnson
|Buy
|28/01/2022
|Edmond Jackson
|Air Partner
|Buy
|26/01/2022
|Lee Wild
|Franchise Brands
|Buy
|26/01/2022
|Lee Wild
|iEnergizer
|Buy
|26/01/2022
|Lee Wild
|Diversified Energy Company
|Buy
|26/01/2022
|Lee Wild
|Persimmon
|Buy
|26/01/2022
|Lee Wild
|Breedon
|Buy
|26/01/2022
|Lee Wild
|M&G
|Buy
|26/01/2022
|Rodney Hobson
|Peloton
|Sell
|26/01/2022
|Rodney Hobson
|Netflix
|Sell
|25/01/2022
|Edmond Jackson
|Vodafone
|Hold
|25/01/2022
|Edmond Jackson
|BT
|Hold
|21/01/2022
|Richard Beddard
|Bloomsbury Publishing
|Buy
|21/01/2022
|Richard Beddard
|PZ Cussons
|Buy
|21/01/2022
|Richard Beddard
|Howden Joinery
|Buy
|21/01/2022
|Richard Beddard
|Quartix
|Buy
|21/01/2022
|Richard Beddard
|Goodwin
|Buy
|21/01/2022
|Richard Beddard
|XP Power
|Buy
|19/01/2022
|Rodney Hobson
|Goldman Sachs
|Hold
|19/01/2022
|Rodney Hobson
|Citigroup
|Hold
|19/01/2022
|Rodney Hobson
|Wells Fargo
|Hold
|19/01/2022
|Rodney Hobson
|JP Morgan
|Hold
|18/01/2022
|Edmond Jackson
|DP Poland
|Sell
|18/01/2022
|Edmond Jackson
|Taylor Wimpey
|Hold
|18/01/2022
|Edmond Jackson
|Accrol
|Hold
|18/01/2022
|Edmond Jackson
|ProCook
|Hold
|18/01/2022
|Edmond Jackson
|Card Factory
|Hold
|17/01/2022
|John Burford
|Petrofac
|Buy
|14/01/2022
|Edmond Jackson
|John Wood Group
|Buy
|14/01/2022
|Edmond Jackson
|Petrofac
|Buy
|11/01/2022
|Edmond Jackson
|M&C Saatchi
|Hold
|07/01/2022
|Edmond Jackson
|Tullow Oil
|Buy
|04/01/2022
|John Burford
|NIO
|Buy
|04/01/2022
|Edmond Jackson
|Metro Bank
|Buy
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Entries on this page were all point-in-time recommendations. The same recommendation may not apply now.
2021
|Date
|Author
|Company Name
|Recommendation
|31/12/2021
|Andrew Hore
|Sureserve
|Buy
|31/12/2021
|Andrew Hore
|Shield Therapeutics
|Buy
|31/12/2021
|Andrew Hore
|Ebiquity
|Buy
|31/12/2021
|Andrew Hore
|eEnergy Group
|Buy
|31/12/2021
|Andrew Hore
|IG Design Group
|Buy
|29/12/2021
|John Burford
|ASOS
|Buy
|29/12/2021
|Edmond Jackson
|Ted Baker
|Buy
|29/12/2021
|Edmond Jackson
|Reach
|Buy
|29/12/2021
|Edmond Jackson
|Boohoo
|Hold
|23/12/2021
|Edmond Jackson
|British American Tobacco
|Buy
|23/12/2021
|Edmond Jackson
|Imperial Tobacco
|Hold
|22/12/2021
|Rodney Hobson
|Vinci
|Buy
|22/12/2021
|Rodney Hobson
|Ferrovial
|Hold
|21/12/2021
|Edmond Jackson
|Air Partner
|Buy
|17/12/2021
|Edmond Jackson
|Beeks Financial Group
|Hold
|17/12/2021
|Edmond Jackson
|Apple
|Sell
|17/12/2021
|Edmond Jackson
|Microsoft
|Sell
|15/12/2021
|Rodney Hobson
|Alstom
|Buy
|14/12/2021
|Edmond Jackson
|UP Global Sourcing Holdings
|Hold
|13/12/2021
|John Burford
|Gamma Communications
|Buy
|10/12/2021
|Edmond Jackson
|FirstGroup
|Buy
|08/12/2021
|Rodney Hobson
|AXA
|Buy
|07/12/2021
|Edmond Jackson
|Wickes
|Hold
|06/12/2021
|John Burford
|Tesla
|Take profits
|03/12/2021
|Edmond Jackson
|Vertu Motors
|Hold
|03/12/2021
|Edmond Jackson
|Motorpoint Group
|Hold
|01/12/2021
|Rodney Hobson
|Zoom Video Communications
|Hold
|30/11/2021
|Edmond Jackson
|McColl's
|Buy
|29/11/2021
|John Burford
|Apple
|Take profits
|26/11/2021
|Edmond Jackson
|AO World
|Sell
|24/11/2021
|Rodney Hobson
|Home Depot
|Buy
|24/11/2021
|Rodney Hobson
|Walmart
|Take profits
|23/11/2021
|Edmond Jackson
|Frontier Developments
|Hold
|19/11/2021
|Edmond Jackson
|THG
|Sell
|17/11/2021
|Rodney Hobson
|Palantir Technologies
|Sell
|16/11/2021
|Edmond Jackson
|M&S
|Hold
|12/11/2021
|Rodney Hobson
|Lemonade
|Sell
|12/11/2021
|Rodney Hobson
|Qualcomm
|Take profits/Hold
|12/11/2021
|Edmond Jackson
|JD Wetherspoon
|Sell
|10/11/2021
|Rodney Hobson
|Starbucks
|Hold
|10/11/2021
|Rodney Hobson
|McDonald’s
|Buy
|10/11/2021
|Rodney Hobson
|Avis Budget
|Take profits
|10/11/2021
|Rodney Hobson
|Pfizer
|Hold
|10/11/2021
|Rodney Hobson
|Moderna
|Sell
|09/11/2021
|Edmond Jackson
|Petrofac
|Buy
|08/11/2021
|John Burford
|IAG
|Buy
|05/11/2021
|Edmond Jackson
|John Menzies
|Buy
|03/11/2021
|Rodney Hobson
|Chevron
|Hold
|03/11/2021
|Rodney Hobson
|ExxonMobil
|Hold
|03/11/2021
|Rodney Hobson
|General Motors
|Sell
|03/11/2021
|Rodney Hobson
|Ford
|Take profits
|03/11/2021
|Rodney Hobson
|Boeing
|Sell
|02/11/2021
|Edmond Jackson
|U and I Group
|Sell
|01/11/2021
|John Burford
|Facebook (Meta)
|Take profits
|29/10/2021
|Lee Wild
|Hill & Smith Holdings
|Buy
|29/10/2021
|Lee Wild
|Spectris
|Buy
|29/10/2021
|Lee Wild
|Synthomer
|Buy
|29/10/2021
|Lee Wild
|Admiral Group
|Buy
|29/10/2021
|Lee Wild
|Halma
|Buy
|29/10/2021
|Lee Wild
|XP Power
|Buy
|29/10/2021
|Lee Wild
|Safestore Holdings
|Buy
|29/10/2021
|Lee Wild
|Liontrust Asset Management
|Buy
|29/10/2021
|Edmond Jackson
|Microsoft
|Hold
|26/10/2021
|Rodney Hobson
|AT&T
|Buy
|26/10/2021
|Rodney Hobson
|Verizon Communications
|Buy
|25/10/2021
|John Burford
|Tui
|Buy
|22/10/2021
|John Burford
|Toyota Motor Corp
|Buy
|22/10/2021
|John Burford
|Blink Charging Co
|Buy
|22/10/2021
|John Burford
|NIO
|Buy
|22/10/2021
|John Burford
|Lithium Americas
|Buy
|22/10/2021
|John Burford
|ChargePoint Holdings
|Buy
|22/10/2021
|John Burford
|Tesla
|Buy
|22/10/2021
|Rodney Hobson
|Johnson & Johnson
|Buy
|22/10/2021
|Rodney Hobson
|Philip Morris
|Sell
|22/10/2021
|Rodney Hobson
|Procter & Gamble
|Take profits
|22/10/2021
|Edmond Jackson
|Netflix
|Hold
|20/10/2021
|Rodney Hobson
|Wells Fargo
|Weak hold/sell
|20/10/2021
|Rodney Hobson
|Citigroup
|Buy
|20/10/2021
|Rodney Hobson
|Bank of America
|Hold
|20/10/2021
|Rodney Hobson
|Morgan Stanley
|Sell
|20/10/2021
|Rodney Hobson
|JP Morgan Chase
|Buy
|19/10/2021
|Edmond Jackson
|Brickability Group
|Buy
|18/10/2021
|John Burford
|Tesla
|Buy
|16/10/2021
|Edmond Jackson
|Sanderson Design
|Hold
|13/10/2021
|Rodney Hobson
|PepsiCo
|Hold
|12/10/2021
|Edmond Jackson
|CVS Group
|Sell
|08/10/2021
|Edmond Jackson
|Begbies Traynor
|Buy
|06/10/2021
|Rodney Hobson
|ConocoPhillips
|Take profits
|05/10/2021
|Edmond Jackson
|AO World
|Sell
|01/10/2021
|Edmond Jackson
|Kin and Carta
|Hold
|29/09/2021
|Rodney Hobson
|Nike
|Buy
|28/09/2021
|Edmond Jackson
|Beeks Financial Cloud Group
|Buy
|27/09/2021
|John Burford
|Petrofac
|Buy
|24/09/2021
|Edmond Jackson
|Saga
|Hold
|22/09/2021
|Rodney Hobson
|Cisco Systems
|Buy
|21/09/2021
|Edmond Jackson
|Evergrande
|Sell
|20/09/2021
|John Burford
|Apple
|Take profits
|17/09/2021
|Edmond Jackson
|Tullow Oil
|Buy
|15/09/2021
|Rodney Hobson
|Lululemon
|Buy
|14/09/2021
|Edmond Jackson
|Tritax EuroBox
|Buy
|13/09/2021
|John Burford
|Yellow Cake
|Buy
|10/09/2021
|Edmond Jackson
|Gear4music
|Hold
|08/09/2021
|Rodney Hobson
|Zoom Video Communications
|Buy
|07/09/2021
|Edmond Jackson
|Watkin Jones
|Buy
|03/09/2021
|Edmond Jackson
|JD Sports
|Hold
|01/09/2021
|Rodney Hobson
|Intuit
|Hold
|01/09/2021
|Rodney Hobson
|HP
|Buy
|01/09/2021
|Rodney Hobson
|Dell
|Buy
|31/08/2021
|John Burford
|Rolls-Royce
|Buy
|31/08/2021
|Edmond Jackson
|Best of the Best
|Hold
|27/08/2021
|Edmond Jackson
|Boohoo
|Hold
|25/08/2021
|Rodney Hobson
|Lowe’s
|Hold
|25/08/2021
|Rodney Hobson
|Walmart
|Buy
|25/08/2021
|Rodney Hobson
|Macy’s
|Buy
|24/08/2021
|Edmond Jackson
|M&S
|Hold
|23/08/2021
|John Burford
|Cineworld
|Buy
|17/08/2021
|Edmond Jackson
|Vertu
|Buy
|16/08/2021
|John Burford
|Alibaba
|Buy
|13/08/2021
|Edmond Jackson
|QBE Insurance
|Buy
|10/08/2021
|Edmond Jackson
|Cairn Energy
|Buy
|06/08/2021
|Edmond Jackson
|Direct Line
|Buy
|03/08/2021
|Edmond Jackson
|Reach
|Hold
|02/08/2021
|John Burford
|Amazon
|Take profits
|30/07/2021
|Edmond Jackson
|Alphabet
|Hold
|28/07/2021
|Rodney Hobson
|Texas Instruments
|Buy
|27/07/2021
|Edmond Jackson
|U and I Group
|Buy
|26/07/2021
|John Burford
|Ocado
|Buy
|23/07/2021
|Edmond Jackson
|Netflix
|Hold
|21/07/2021
|Rodney Hobson
|Proctor & Gamble
|Buy
|20/07/2021
|Edmond Jackson
|Henry Boot
|Buy
|19/07/2021
|John Burford
|Take profits
|16/07/2021
|Edmond Jackson
|Morgan Stanley
|Hold
|16/07/2021
|Edmond Jackson
|Wells Fargo
|Sell
|16/07/2021
|Edmond Jackson
|Citigroup
|Hold
|16/07/2021
|Edmond Jackson
|Bank of America
|Sell
|16/07/2021
|Edmond Jackson
|JP Morgan
|Hold
|16/07/2021
|Edmond Jackson
|Goldman Sachs
|Hold
|14/07/2021
|Rodney Hobson
|AMC Entertainment
|Sell
|13/07/2021
|Edmond Jackson
|Photo-Me
|Buy
|12/07/2021
|John Burford
|Snowflake
|Buy
|09/07/2021
|Edmond Jackson
|PageGroup and Robert Walters
|Hold
|06/07/2021
|Edmond Jackson
|D4t4 Solutions
|Hold
|05/07/2021
|John Burford
|Apple
|Buy
|02/07/2021
|Edmond Jackson
|Cake Box
|Hold
|30/06/2021
|Rodney Hobson
|Broadcom
|Buy
|29/06/2021
|Edmond Jackson
|John Wood Group
|Buy
|29/06/2021
|Edmond Jackson
|Petrofac
|Buy
|28/06/2021
|John Burford
|ITM Power
|Buy
|25/06/2021
|Andrew Hore
|SourceBio International
|Buy
|25/06/2021
|Andrew Hore
|Real Estate Investors
|Buy
|25/06/2021
|Andrew Hore
|Belvoir Group
|Buy
|25/06/2021
|Andrew Hore
|Begbies Traynor
|Buy
|25/06/2021
|Andrew Hore
|Anexo
|Hold
|25/06/2021
|Edmond Jackson
|Morrisons
|Hold/Take profits
|15/06/2021
|Edmond Jackson
|Ted Baker
|Hold
|14/06/2021
|John Burford
|ITV
|Take profits
|11/06/2021
|Rodney Hobson
|ScS
|Hold
|11/06/2021
|Edmond Jackson
|Norcros
|Hold
|09/06/2021
|Rodney Hobson
|Telefonica
|Buy
|08/06/2021
|Edmond Jackson
|Alibaba
|Buy
|07/06/2021
|John Burford
|Yellow Cake
|Buy
|04/06/2021
|Edmond Jackson
|Brickability
|Hold
|02/06/2021
|Rodney Hobson
|PTC
|Buy
|01/06/2021
|Edmond Jackson
|Tritax EuroBox
|Buy
|01/06/2021
|John Burford
|Lloyds
|Take profits
|28/05/2021
|Edmond Jackson
|Augean
|Hold
|25/05/2021
|Edmond Jackson
|Begbies Traynor Group
|Hold
|24/05/2021
|John Burford
|Tesla
|Take profits
|19/05/2021
|Rodney Hobson
|Palantir Technologies
|Buy
|18/05/2021
|Edmond Jackson
|Petropavlovsk
|Buy
|17/05/2021
|John Burford
|Greatland Gold
|Buy
|14/05/2021
|Edmond Jackson
|Xiaomi
|Buy
|12/05/2021
|Rodney Hobson
|Walt Disney
|Buy
|11/05/2021
|Edmond Jackson
|H&T Group
|Buy
|10/05/2021
|John Burford
|Snap Inc
|Buy
|07/05/2021
|Edmond Jackson
|Peloton
|Avoid
|05/05/2021
|Rodney Hobson
|Alstom
|Buy
|04/05/2021
|John Burford
|Fresnillo
|Buy
|04/05/2021
|Edmond Jackson
|British American Tobacco
|Buy
|04/05/2021
|Edmond Jackson
|Imperial Brands
|Buy
|30/04/2021
|Edmond Jackson
|Bristol-Myers Squibb
|Buy
|28/04/2021
|Rodney Hobson
|Hershey
|Buy
|28/04/2021
|Rodney Hobson
|Kraft Heinz
|Buy
|28/04/2021
|Rodney Hobson
|Mondelez
|Buy
|27/04/2021
|Edmond Jackson
|Coats
|Buy
|23/04/2021
|Andrew Hore
|Strix
|Buy
|23/04/2021
|Andrew Hore
|Next Fifteen Communications
|Buy
|23/04/2021
|Andrew Hore
|Renew Holdings
|Buy
|23/04/2021
|Edmond Jackson
|IBM
|Buy
|21/04/2021
|John Burford
|Duke Energy
|Hold
|21/04/2021
|John Burford
|Evergy
|Buy
|20/04/2021
|Edmond Jackson
|D4t4 Solutions
|Hold
|19/04/2021
|John Burford
|Babcock International
|Buy
|16/04/2021
|Edmond Jackson
|Wells Fargo
|Avoid
|16/04/2021
|Edmond Jackson
|JP Morgan Chase
|Hold
|16/04/2021
|Edmond Jackson
|Citigroup
|Hold
|14/04/2021
|Rodney Hobson
|Toyota
|Buy
|14/04/2021
|Rodney Hobson
|NFI
|Buy
|13/04/2021
|Edmond Jackson
|Cake Box Holdings
|Hold
|12/04/2021
|John Burford
|Credit Suisse
|Buy
|09/04/2021
|Edmond Jackson
|Everyman Media Group
|Avoid
|07/04/2021
|Rodney Hobson
|Adidas
|Buy
|07/04/2021
|Rodney Hobson
|Nike
|Buy
|06/04/2021
|John Burford
|Deutsche Bank
|Buy
|06/04/2021
|Edmond Jackson
|ViacomCBS
|Buy
|01/04/2021
|Edmond Jackson
|Bigblu Broadband
|Buy
|31/03/2021
|Rodney Hobson
|Nvidia
|Buy
|30/03/2021
|Edmond Jackson
|Polymetal
|Buy
|29/03/2021
|John Burford
|FuelCell Energy
|Buy
|26/03/2021
|Edmond Jackson
|McColl’s
|Buy
|24/03/2021
|Rodney Hobson
|Amgen
|Buy
|23/03/2021
|Edmond Jackson
|Cenkos Securities
|Hold
|22/03/2021
|John Burford
|Clovis Oncology
|Buy
|19/03/2021
|Andrew Hore
|Somero Enterprises
|Buy
|19/03/2021
|Andrew Hore
|Alumasc
|Buy
|19/03/2021
|Andrew Hore
|Watkin Jones
|Buy
|19/03/2021
|Andrew Hore
|Sureserve
|Long-term buy
|19/03/2021
|Andrew Hore
|Duke Royalty
|Buy
|19/03/2021
|Edmond Jackson
|Games Workshop
|Avoid
|17/03/2021
|Rodney Hobson
|Verizon Communications
|Buy
|16/03/2021
|Edmond Jackson
|Henry Boot
|Buy
|15/03/2021
|John Burford
|Tui
|Buy
|12/03/2021
|Andrew Hore
|PCF Group
|Long-term buy
|12/03/2021
|Andrew Hore
|Seeing Machines
|Long-term buy
|12/03/2021
|Andrew Hore
|ANGLE
|Long-term buy
|12/03/2021
|Andrew Hore
|eEnergy
|Long-term buy
|12/03/2021
|Andrew Hore
|DX Group
|Long-term buy
|12/03/2021
|Edmond Jackson
|finnCap
|Buy
|10/03/2021
|Rodney Hobson
|Heineken
|Buy
|10/03/2021
|Rodney Hobson
|Coloplast
|Buy
|10/03/2021
|Rodney Hobson
|Leifheit
|Hold
|10/03/2021
|Rodney Hobson
|Hermes
|Hold
|10/03/2021
|Rodney Hobson
|L'Oreal
|Buy
|09/03/2021
|Edmond Jackson
|Direct Line
|Buy
|08/03/2021
|John Burford
|Tullow Oil
|Buy
|05/03/2021
|Edmond Jackson
|Centamin
|Buy
|03/03/2021
|Rodney Hobson
|IBM
|Buy
|03/03/2021
|Rodney Hobson
|SAP
|Buy
|02/03/2021
|Edmond Jackson
|Reach
|Hold
|26/02/2021
|Edmond Jackson
|Micro Focus International
|Buy
|24/02/2021
|Rodney Hobson
|Pfizer
|Buy
|24/02/2021
|Rodney Hobson
|AbbVie
|Buy
|23/02/2021
|Edmond Jackson
|AstraZeneca
|Buy
|22/02/2021
|John Burford
|Tesla
|Take profits
|19/02/2021
|Lee Wild
|AEW UK REIT
|Buy
|19/02/2021
|Lee Wild
|Diversified Gas & Oil
|Buy
|19/02/2021
|Lee Wild
|M&G
|Buy
|19/02/2021
|Lee Wild
|Sainsbury's
|Buy
|19/02/2021
|Lee Wild
|British American Tobacco
|Buy
|19/02/2021
|Lee Wild
|National Grid
|Buy
|19/02/2021
|Lee Wild
|United Utilities
|Buy
|19/02/2021
|Lee Wild
|Rio Tinto
|Buy
|19/02/2021
|Lee Wild
|Legal & General
|Buy
|19/02/2021
|Lee Wild
|BP
|Buy
|19/02/2021
|Edmond Jackson
|Redcentric
|Buy
|17/02/2021
|Rodney Hobson
|Laurent-Perrier
|Buy
|17/02/2021
|Rodney Hobson
|Lanson
|Buy
|16/02/2021
|Edmond Jackson
|British American Tobacco
|Buy
|16/02/2021
|Edmond Jackson
|Imperial Brands
|Buy
|15/02/2021
|John Burford
|Rolls-Royce
|Buy
|12/02/2021
|Edmond Jackson
|Royal Mail
|Hold
|10/02/2021
|Rodney Hobson
|Chevron
|Buy
|10/02/2021
|Rodney Hobson
|Exxon
|Buy
|09/02/2021
|Edmond Jackson
|Hold
|05/02/2021
|Edmond Jackson
|eBay
|Buy
|03/02/2021
|Rodney Hobson
|Norwegian
|Buy
|03/02/2021
|Rodney Hobson
|Royal Caribbean
|Buy
|03/02/2021
|Rodney Hobson
|Carnival
|Buy
|03/02/2021
|Rodney Hobson
|Skyworks
|Buy
|03/02/2021
|Rodney Hobson
|BlackBerry
|Buy
|02/02/2021
|Edmond Jackson
|Tritax Big Box
|Buy
|29/01/2021
|Edmond Jackson
|Microsoft
|Buy
|27/01/2021
|Rodney Hobson
|Intel
|Buy
|26/01/2021
|Edmond Jackson
|Petrofac
|Buy
|22/01/2021
|Lee Wild
|M&G
|Buy
|22/01/2021
|Lee Wild
|AEW UK REIT
|Buy
|22/01/2021
|Lee Wild
|Diversified Gas & Oil
|Buy
|22/01/2021
|Lee Wild
|Scapa
|Buy
|22/01/2021
|Lee Wild
|Ideagen
|Buy
|22/01/2021
|Lee Wild
|Gamesys
|Buy
|20/01/2021
|Rodney Hobson
|Dropbox
|Buy
|20/01/2021
|Rodney Hobson
|Box
|Buy
|19/01/2021
|Edmond Jackson
|Liontrust Asset Management
|Hold
|15/01/2021
|Edmond Jackson
|Tesla
|Sell
|15/01/2021
|Richard Beddard
|PZ Cussons
|Buy
|15/01/2021
|Richard Beddard
|Goodwin
|Buy
|15/01/2021
|Richard Beddard
|Cohort
|Buy
|15/01/2021
|Richard Beddard
|Bunzl
|Buy
|15/01/2021
|Richard Beddard
|Dewhurst
|Buy
|15/01/2021
|Richard Beddard
|Victrex
|Buy
|13/01/2021
|Rodney Hobson
|Beyond Meat
|Buy
|13/01/2021
|Rodney Hobson
|Tattooed Chef
|Buy
|12/01/2021
|Edmond Jackson
|JD Sports
|Hold
|11/01/2021
|John Burford
|Tilray
|Buy
|11/01/2021
|John Burford
|Canopy Growth
|Buy
|08/01/2021
|Edmond Jackson
|Mpac
|Buy
|05/01/2021
|Edmond Jackson
|Redde Northgate
|Hold
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Entries on this page were all point-in-time recommendations. The same recommendation may not apply now.
2020
|Date
|Author
|Company Name
|Recommendation
|31/12/2020
|Andrew Hore
|Belvoir Group
|Buy
|31/12/2020
|Andrew Hore
|Real Estate Investors
|Buy
|31/12/2020
|Andrew Hore
|SourceBio International
|Buy
|31/12/2020
|Andrew Hore
|Begbies Traynor
|Buy
|31/12/2020
|Andrew Hore
|Anexo
|Buy
|31/12/2020
|Edmond Jackson
|Saga
|Hold
|31/12/2020
|Edmond Jackson
|M&S
|Hold
|31/12/2020
|Edmond Jackson
|BT
|Hold
|29/12/2020
|Edmond Jackson
|Cairn Energy
|Buy
|24/12/2020
|Edmond Jackson
|Reach
|Hold
|24/12/2020
|Edmond Jackson
|Goco
|Sell
|24/12/2020
|Edmond Jackson
|Sanderson Design Group
|Long-term Buy
|24/12/2020
|Edmond Jackson
|Pets at Home
|Hold
|24/12/2020
|Edmond Jackson
|Microsoft
|Hold
|24/12/2020
|Edmond Jackson
|Apple
|Hold
|24/12/2020
|Edmond Jackson
|Lloyds
|Long-term buy
|24/12/2020
|Edmond Jackson
|Shell
|Hold
|24/12/2020
|Edmond Jackson
|Metro Bank
|Long-term buy
|22/12/2020
|Edmond Jackson
|Begbies Taylor
|Buy
|18/12/2020
|Edmond Jackson
|TalkTalk
|Buy
|16/12/2020
|Rodney Hobson
|Southern Company
|Buy
|16/12/2020
|Rodney Hobson
|Dominion
|Buy
|16/12/2020
|Rodney Hobson
|Duke Energy
|Buy
|15/12/2020
|Edmond Jackson
|Dignity
|Hold
|14/12/2020
|John Burford
|BP
|Take profits/Hold
|11/12/2020
|Edmond Jackson
|Photo-Me International
|Buy
|09/12/2020
|Rodney Hobson
|Vinci
|Buy
|08/12/2020
|Edmond Jackson
|Ted Baker
|Buy
|04/12/2020
|Richard Beddard
|Tristel
|Long-term buy
|04/12/2020
|Edmond Jackson
|Codemasters
|Sell
|02/12/2020
|Rodney Hobson
|Novavax
|Buy
|01/12/2020
|Edmond Jackson
|Headlam
|Buy
|30/11/2020
|John Burford
|Micro Focus
|Buy
|27/11/2020
|Richard Beddard
|Softcat
|Long-term buy
|27/11/2020
|Edmond Jackson
|Future
|Sell
|25/11/2020
|Rodney Hobson
|Korn Ferry
|Buy
|25/11/2020
|Rodney Hobson
|Manpower
|Buy
|24/11/2020
|Edmond Jackson
|Metro Bank
|Buy
|23/11/2020
|John Burford
|Apple
|Sell
|20/11/2020
|Richard Beddard
|Volex
|Buy
|20/11/2020
|Edmond Jackson
|Royal Mail Group
|Hold
|18/11/2020
|Rodney Hobson
|Fastly
|Buy
|18/11/2020
|Rodney Hobson
|CrowdStrike
|Buy
|17/11/2020
|Edmond Jackson
|Hammerson
|Buy
|16/11/2020
|John Burford
|Lloyds
|Buy
|13/11/2020
|Richard Beddard
|PZ Cussons
|Buy
|13/11/2020
|Edmond Jackson
|Saga
|Buy
|11/11/2020
|Rodney Hobson
|Shopify
|Buy
|10/11/2020
|Edmond Jackson
|BioNTech
|Buy
|10/11/2020
|Edmond Jackson
|Pfizer
|Buy
|09/11/2020
|John Burford
|Fresnillo
|Buy
|06/11/2020
|Richard Beddard
|James Cropper
|Long term buy
|06/11/2020
|Andrew Hore
|Lok’nStore
|Buy
|06/11/2020
|Andrew Hore
|Victoria
|Buy
|06/11/2020
|Andrew Hore
|Smart Metering Systems
|Buy
|06/11/2020
|Andrew Hore
|Gear4music
|Buy
|06/11/2020
|Andrew Hore
|Naked Wines
|Buy
|06/11/2020
|Andrew Hore
|Boohoo
|Buy
|06/11/2020
|Andrew Hore
|ASOS
|Buy
|06/11/2020
|Andrew Hore
|The Property Franchise Group
|Buy
|06/11/2020
|Andrew Hore
|Belvoir
|Buy
|06/11/2020
|Andrew Hore
|PRS REIT
|Buy
|06/11/2020
|Andrew Hore
|SigmaRoc
|Buy
|06/11/2020
|Andrew Hore
|Breedon Group
|Buy
|06/11/2020
|Edmond Jackson
|Marks and Spencer
|Buy
|03/11/2020
|Edmond Jackson
|BT
|Buy
|02/11/2020
|John Burford
|Tesla
|Sell
|30/10/2020
|Richard Beddard
|James Halstead
|Buy
|30/10/2020
|Edmond Jackson
|Buy
|28/10/2020
|Rodney Hobson
|Workhorse
|Buy
|27/10/2020
|Edmond Jackson
|McCarthy & Stone
|Buy
|26/10/2020
|John Burford
|Apple
|Buy
|23/10/2020
|Richard Beddard
|FW Thorpe
|Long term buy
|23/10/2020
|Edmond Jackson
|Netflix
|Hold
|21/10/2020
|Rodney Hobson
|Johnson & Johnson
|Buy
|20/10/2020
|Edmond Jackson
|Jupiter Fund Management
|Buy
|19/10/2020
|John Burford
|BP
|Buy
|16/10/2020
|Richard Beddard
|James Latham
|Long term buy
|16/10/2020
|Edmond Jackson
|Wells Fargo
|Buy
|16/10/2020
|Edmond Jackson
|Bank of America
|Buy
|16/10/2020
|Edmond Jackson
|Citigroup
|Buy
|16/10/2020
|Edmond Jackson
|JP Morgan Chase
|Buy
|14/10/2020
|Rodney Hobson
|Hanesbrands
|Buy
|13/10/2020
|Edmond Jackson
|Cake Box Holdings
|Buy
|12/10/2020
|John Burford
|Rolls-Royce
|Buy
|09/10/2020
|Richard Beddard
|Goodwin
|Long term buy
|09/10/2020
|Edmond Jackson
|Lionstrust Asset Management
|Hold
|07/10/2020
|Rodney Hobson
|Stitch Fix
|Buy
|06/10/2020
|Edmond Jackson
|Burford Capital
|Buy
|05/10/2020
|John Burford
|Lloyds
|Buy
|05/10/2020
|John Burford
|HSBC
|Buy
|02/10/2020
|Edmond Jackson
|Halfords
|Hold
|30/09/2020
|Rodney Hobson
|3M
|Buy
|29/09/2020
|Edmond Jackson
|Reach
|Buy
|25/09/2020
|Richard Beddard
|Renishaw
|Long-term buy
|25/09/2020
|Edmond Jackson
|Qinetiq
|Buy
|23/09/2020
|Rodney Hobson
|Roku
|Buy
|23/09/2020
|Rodney Hobson
|Comcast
|Buy
|22/09/2020
|Edmond Jackson
|JD Wetherspoon
|Sell
|18/09/2020
|Richard Beddard
|Trifast
|Long-term buy
|18/09/2020
|Edmond Jackson
|Brickability Group
|Buy
|16/09/2020
|Rodney Hobson
|General Motors
|Buy
|16/09/2020
|Rodney Hobson
|BMW
|Buy
|16/09/2020
|Rodney Hobson
|Toyota
|Buy
|15/09/2020
|Edmond Jackson
|Tullow Oil
|Avoid
|15/09/2020
|Edmond Jackson
|Premier Oil
|Avoid
|14/09/2020
|John Burford
|BT
|Buy
|11/09/2020
|Richard Beddard
|Cohort
|Long-term buy
|11/09/2020
|Edmond Jackson
|Royal Mail
|Buy
|09/09/2020
|Rodney Hobson
|Horton
|Hold
|09/09/2020
|Rodney Hobson
|KB Homes
|Hold
|09/09/2020
|Rodney Hobson
|Lennar
|Hold
|09/09/2020
|Rodney Hobson
|Taylor Morrison
|Hold
|08/09/2020
|Edmond Jackson
|SigmaRoc
|Buy
|07/09/2020
|John Burford
|Tesla
|Sell
|04/09/2020
|Edmond Jackson
|Sumitomo
|Buy
|04/09/2020
|Edmond Jackson
|Mitsubishi
|Buy
|04/09/2020
|Edmond Jackson
|Marubeni
|Buy
|04/09/2020
|Edmond Jackson
|Itochu
|Buy
|01/09/2020
|John Burford
|Microsoft
|Sell
|01/09/2020
|Edmond Jackson
|WPP
|Buy
|28/08/2020
|Richard Beddard
|Porvair
|Long-term buy
|28/08/2020
|Edmond Jackson
|BATM
|Hold
|26/08/2020
|Rodney Hobson
|Biomarin
|Buy/Take profits
|25/08/2020
|Edmond Jackson
|Apple
|Take profits
|21/08/2020
|Edmond Jackson
|Angling Direct
|Buy
|19/08/2020
|Rodney Hobson
|Adidas
|Buy
|19/08/2020
|Rodney Hobson
|Nike
|Buy
|18/08/2020
|Edmond Jackson
|Walker Greenbank
|Buy
|17/08/2020
|John Burford
|Lloyds
|Buy
|14/08/2020
|Edmond Jackson
|Dignity
|Hold
|12/08/2020
|Rodney Hobson
|BASF
|Buy
|11/08/2020
|Edmond Jackson
|Tritax Big Box
|Hold
|10/08/2020
|John Burford
|Apple
|Sell
|07/08/2020
|Richard Beddard
|Games Workshop
|Long-term buy
|07/08/2020
|Edmond Jackson
|Beyond Meat
|Avoid
|05/08/2020
|Rodney Hobson
|Heineken
|Buy
|05/08/2020
|Rodney Hobson
|Anheuser-Busch InBev
|Buy
|04/08/2020
|Edmond Jackson
|Pets at Home
|Hold
|03/08/2020
|John Burford
|Fresnillo
|Sell
|31/07/2020
|Richard Beddard
|Tracsis
|Long-term buy
|31/07/2020
|Edmond Jackson
|Amazon
|Hold
|29/07/2020
|Rodney Hobson
|Woodside
|Buy
|29/07/2020
|Rodney Hobson
|Total
|Buy
|29/07/2020
|Rodney Hobson
|Exxon Mobil
|Buy
|29/07/2020
|Rodney Hobson
|Chevron
|Buy
|28/07/2020
|Edmond Jackson
|Card Factory
|Buy
|28/07/2020
|Edmond Jackson
|Headlam
|Buy
|28/07/2020
|Edmond Jackson
|Petropavlovsk
|Hold
|27/07/2020
|John Burford
|IBM
|Sell
|24/07/2020
|Richard Beddard
|Solid State
|Long-term buy
|24/07/2020
|Edmond Jackson
|Microsoft
|Avoid
|22/07/2020
|Rodney Hobson
|Geely Automobile Holdings
|Buy
|22/07/2020
|Rodney Hobson
|China Resources Pharmaceutical
|Buy
|22/07/2020
|Rodney Hobson
|Great Wall Motor
|Buy
|21/07/2020
|Edmond Jackson
|IBM
|Buy
|20/07/2020
|John Burford
|Alphabet (Google)
|Buy
|17/07/2020
|Richard Beddard
|D4T4
|Long-term buy
|15/07/2020
|Edmond Jackson
|Netflix
|Avoid
|15/07/2020
|Rodney Hobson
|Newmont
|Buy
|14/07/2020
|Edmond Jackson
|PepsiCo
|Hold
|13/07/2020
|John Burford
|Tesla
|Sell
|10/07/2020
|Andrew Hore
|Northbridge Industrial Services
|Hold
|10/07/2020
|Andrew Hore
|Alumasc
|Medium-term recovery potential
|10/07/2020
|Andrew Hore
|CentralNic
|Undervalued
|10/07/2020
|Andrew Hore
|Boku
|Long-term buy
|10/07/2020
|Andrew Hore
|Ilika
|Long-term buy
|10/07/2020
|Richard Beddard
|Castings
|Long-term buy
|10/07/2020
|Edmond Jackson
|Ocado
|Hold
|08/07/2020
|Rodney Hobson
|CenturyLink
|Buy
|07/07/2020
|Edmond Jackson
|Petropavlovsk
|Hold
|06/07/2020
|John Burford
|HSBC
|Buy
|03/07/2020
|Edmond Jackson
|Cello Health
|Buy
|01/07/2020
|Rodney Hobson
|Teleperformance
|Buy
|30/06/2020
|Edmond Jackson
|Young & Co’s Brewery
|Avoid
|29/06/2020
|John Burford
|Sell
|26/06/2020
|Richard Beddard
|Bloomsbury
|Long-term buy
|26/06/2020
|Edmond Jackson
|Shopify
|Avoid
|24/06/2020
|Rodney Hobson
|Gilead Sciences
|Buy
|23/06/2020
|Edmond Jackson
|Mothercare
|Hold
|19/06/2020
|Richard Beddard
|Portmeirion
|Long-term buy
|19/06/2020
|Edmond Jackson
|Hornby
|Hold
|16/06/2020
|Edmond Jackson
|Cake Box
|Buy
|12/06/2020
|Richard Beddard
|RWS
|Long-term buy
|12/06/2020
|Edmond Jackson
|Metro Bank
|Hold
|10/06/2020
|Rodney Hobson
|3M
|Buy
|08/06/2020
|John Burford
|Lloyds
|Buy
|05/06/2020
|Richard Beddard
|Churchill China
|Long-term buy
|05/06/2020
|Edmond Jackson
|JD Wetherspoon
|Sell
|03/06/2020
|Rodney Hobson
|Peugeot
|Buy
|03/06/2020
|Rodney Hobson
|Volkswagen
|Buy
|03/06/2020
|Rodney Hobson
|Daimler
|Buy
|02/06/2020
|Edmond Jackson
|De La Rue
|Buy
|01/06/2020
|John Burford
|Barclays
|Sell
|29/05/2020
|Edmond Jackson
|Motorpoint
|Buy
|29/05/2020
|Edmond Jackson
|Pendragon
|Buy
|26/05/2020
|John Burford
|Netflix
|Sell
|26/05/2020
|Edmond Jackson
|Portmeirion
|Hold
|22/05/2020
|Richard Beddard
|XP Power
|Long term buy
|22/05/2020
|Edmond Jackson
|Pets at Home
|Hold
|20/05/2020
|Rodney Hobson
|Restaurant Brands
|Buy
|20/05/2020
|Rodney Hobson
|McDonald's
|Buy
|19/05/2020
|Edmond Jackson
|BT Group
|Buy
|18/05/2020
|John Burford
|Barclays
|Buy
|15/05/2020
|Richard Beddard
|Quartix Holdings
|Long term buy
|15/05/2020
|Edmond Jackson
|Countryside
|Buy
|13/05/2020
|Rodney Hobson
|Kraft Heinz
|Buy
|12/05/2020
|Edmond Jackson
|M&S
|Buy
|11/05/2020
|John Burford
|BT
|Buy
|07/05/2020
|Richard Beddard
|4imprint
|Long-term buy
|07/05/2020
|Edmond Jackson
|AA
|Buy
|07/05/2020
|Edmond Jackson
|Direct Line Insurance
|Buy
|06/05/2020
|Rodney Hobson
|Bayer
|Buy
|05/05/2020
|Edmond Jackson
|Cenkos
|Hold
|05/05/2020
|Edmond Jackson
|Numis
|Hold
|04/05/2020
|John Burford
|Apple
|Sell
|01/05/2020
|Edmond Jackson
|Shell
|Hold
|01/05/2020
|Edmond Jackson
|Sainsbury's
|Hold
|29/04/2020
|Rodney Hobson
|Berkshire Hathaway B
|Buy
|28/04/2020
|Edmond Jackson
|Brickability Group
|Buy
|24/04/2020
|Richard Beddard
|Judges Scientific
|Long term buy
|24/04/2020
|Edmond Jackson
|Moneysupermarket
|Hold
|22/04/2020
|Rodney Hobson
|D.R. Horton
|Buy
|22/04/2020
|Rodney Hobson
|Lennar
|Buy
|22/04/2020
|Rodney Hobson
|KB Home
|Buy
|22/04/2020
|Rodney Hobson
|Taylor Morrison
|Buy
|21/04/2020
|Edmond Jackson
|Cerillion
|Buy
|21/04/2020
|Edmond Jackson
|Premier Foods
|Buy
|20/04/2020
|John Burford
|Shell
|Sell
|17/04/2020
|Richard Beddard
|Next
|Long term buy
|17/04/2020
|Edmond Jackson
|MJ Gleeson
|Hold
|15/04/2020
|Rodney Hobson
|Hasbro
|Buy
|14/04/2020
|Edmond Jackson
|Gilead Sciences
|Hold
|14/04/2020
|Edmond Jackson
|Novacyt
|Hold
|09/04/2020
|Richard Beddard
|Anpario
|Long term buy
|09/04/2020
|Edmond Jackson
|EasyJet
|Avoid
|08/04/2020
|Rodney Hobson
|Anheuser-Busch InBev
|Buy
|07/04/2020
|Edmond Jackson
|McColl’s
|Buy
|06/04/2020
|John Burford
|Fresnillo
|Buy
|03/04/2020
|Richard Beddard
|Howden Joinery
|Long-term buy
|03/04/2020
|Edmond Jackson
|Shell
|Hold
|01/04/2020
|Rodney Hobson
|Corteva
|Buy
|31/03/2020
|Edmond Jackson
|Dignity
|Hold
|27/03/2020
|Edmond Jackson
|Begbies Traynor Group
|Hold
|25/03/2020
|Rodney Hobson
|Coca-Cola
|Buy
|20/03/2020
|Edmond Jackson
|BT
|Buy
|20/03/2020
|John Burford
|Tesla
|Sell
|20/03/2020
|John Burford
|Shell
|Sell
|18/03/2020
|Rodney Hobson
|Target
|Buy
|18/03/2020
|Rodney Hobson
|Walmart
|Buy
|17/03/2020
|Edmond Jackson
|Shell
|Hold
|13/03/2020
|Richard Beddard
|Moneysupermarket
|Hold
|13/03/2020
|Edmond Jackson
|Petropavlovsk
|Buy
|11/03/2020
|Rodney Hobson
|Chevron
|Buy
|10/03/2020
|Edmond Jackson
|Premier oil
|Avoid
|10/03/2020
|Edmond Jackson
|Tullow Oil
|Avoid
|09/03/2020
|John Burford
|Lloyds Banking Group
|Sell
|06/03/2020
|Richard Beddard
|RM Group
|Long-term buy
|06/03/2020
|Edmond Jackson
|Aviva
|Buy
|04/03/2020
|Rodney Hobson
|The Brink's Co
|Buy
|03/03/2020
|Edmond Jackson
|Buy
|28/02/2020
|Edmond Jackson
|Eddie Stobart Logistics
|Buy
|26/02/2020
|Rodney Hobson
|Estee Lauder
|Buy
|26/02/2020
|Rodney Hobson
|LVMH
|Buy
|26/02/2020
|Rodney Hobson
|Remy Cointreau
|Buy
|25/02/2020
|Edmond Jackson
|Reach
|Hold
|24/02/2020
|John Burford
|Canopy Growth
|Buy
|21/02/2020
|Edmond Jackson
|Angling Direct
|Avoid
|21/02/2020
|Edmond Jackson
|Moneysupermarket
|Hold
|19/02/2020
|Rodney Hobson
|Citizens Financial
|Buy
|18/02/2020
|Edmond Jackson
|Kier Group
|Buy
|17/02/2020
|John Burford
|Hammerson
|Buy
|14/02/2020
|Edmond Jackson
|Walker Greenbank
|Hold
|12/02/2020
|Rodney Hobson
|UBS
|Buy
|12/02/2020
|Rodney Hobson
|Credit Suisse
|Buy
|11/02/2020
|Edmond Jackson
|Andrews Sykes Group
|Hold
|10/02/2020
|John Burford
|Apple
|Take profits
|07/02/2020
|Richard Beddard
|Hollywood Bowl
|Buy
|07/02/2020
|Edmond Jackson
|NMC Health
|Buy
|05/02/2020
|Rodney Hobson
|Novavax
|Hold
|05/02/2020
|Rodney Hobson
|Moderna
|Hold
|05/02/2020
|Rodney Hobson
|Inovio
|Long-term buy
|04/02/2020
|Edmond Jackson
|Gilead Sciences
|Buy
|31/01/2020
|Richard Beddard
|Avon Rubber
|Buy
|31/01/2020
|Edmond Jackson
|Apple
|Hold
|29/01/2020
|Rodney Hobson
|Volkswagen
|Buy
|28/01/2020
|Edmond Jackson
|H&T Group
|Buy
|27/01/2020
|John Burford
|Prudential
|Sell
|24/01/2020
|Richard Beddard
|Dewhurst
|Long-term buy
|24/01/2020
|Edmond Jackson
|IBM
|Buy
|22/01/2020
|Rodney Hobson
|NFI Group
|Buy
|21/01/2020
|Edmond Jackson
|Belvoir Group
|Buy
|20/01/2020
|John Burford
|Tilray
|Buy
|20/01/2020
|John Burford
|Canopy Growth
|Buy
|17/01/2020
|Edmond Jackson
|Beeks Financial Cloud Group
|Hold
|15/01/2020
|Rodney Hobson
|Duke Energy
|Buy
|14/01/2020
|Edmond Jackson
|Augean
|Buy
|13/01/2020
|John Burford
|Fresnillo
|Sell
|10/01/2020
|Richard Beddard
|Victrex
|Long-term buy
|10/01/2020
|Edmond Jackson
|Metro Bank
|Buy
|08/01/2020
|Richard Beddard
|Treatt
|Long-term buy
|08/01/2020
|Rodney Hobson
|Woodside Petroleum
|Buy
|07/01/2020
|Edmond Jackson
|Card Factory
|Buy
|06/01/2020
|John Burford
|Deutsche Bank
|Buy
|06/01/2020
|John Burford
|Barclays
|Take profits
|03/01/2020
|Edmond Jackson
|IP Group
|Buy
*Please click recommendation or asterisk to refer back to article
Entries on this page were all point-in-time recommendations. The same recommendation may not apply now.
2019
|Date
|Author
|Company Name
|Recommendation
|31/12/2019
|Andrew Hore
|Ilika
|Speculative growth
|31/12/2019
|Andrew Hore
|Northbridge Industrial Services
|Buy
|31/12/2019
|Andrew Hore
|Boku
|Buy
|31/12/2019
|Andrew Hore
|Alumasc
|Hold
|31/12/2019
|Andrew Hore
|CentralNic
|Buy
|31/12/2019
|Edmond Jackson
|Babcock International Group
|Buy
|30/12/2019
|Lee Wild
|Duke Royalty
|Speculative growth
|30/12/2019
|Lee Wild
|Direct Line Insurance
|Speculative growth
|30/12/2019
|Lee Wild
|Centrica
|Speculative growth
|30/12/2019
|Lee Wild
|4imprint
|Speculative growth
|30/12/2019
|Lee Wild
|Team17 Group
|Speculative growth
|30/12/2019
|Lee Wild
|Gamma Communications
|Speculative growth
|30/12/2019
|John Burford
|M&S
|Buy
|30/12/2019
|John Burford
|Fresnillo
|Buy
|30/12/2019
|John Burford
|BT Group
|Buy
|30/12/2019
|John Burford
|Tilray
|Buy
|30/12/2019
|John Burford
|Amazon
|Sell
|30/12/2019
|John Burford
|Taylor Wimpey
|Sell
|30/12/2019
|John Burford
|Micro Focus
|Sell
|30/12/2019
|John Burford
|Sirius Minerals
|Buy
|30/12/2019
|John Burford
|IBM
|Sell
|30/12/2019
|John Burford
|British American Tobacco
|Buy
|30/12/2019
|John Burford
|Apple
|Buy
|27/12/2019
|Andrew Hore
|Pressure Technologies
|Buy
|27/12/2019
|Edmond Jackson
|Walmart
|Hold
|27/12/2019
|Edmond Jackson
|Estée Lauder
|Hold
|27/12/2019
|Edmond Jackson
|Microsoft
|Hold
|27/12/2019
|Edmond Jackson
|Apple
|Hold
|24/12/2019
|Edmond Jackson
|Dart Group
|Hold
|24/12/2019
|Edmond Jackson
|Lionstrust Asset Management
|Hold
|24/12/2019
|Edmond Jackson
|De La Rue
|Buy
|24/12/2019
|Edmond Jackson
|Pets at Home
|Buy
|20/12/2019
|Edmond Jackson
|NMC Health
|Avoid
|18/12/2019
|Rodney Hobson
|Banco Santander
|Buy
|18/12/2019
|Rodney Hobson
|McDonald's
|Buy
|18/12/2019
|Rodney Hobson
|Restaurant Brands
|Buy
|18/12/2019
|Rodney Hobson
|Stitch Fix
|Buy
|18/12/2019
|Rodney Hobson
|BMW
|Buy
|18/12/2019
|Rodney Hobson
|Volkswagen
|Buy
|18/12/2019
|Rodney Hobson
|Allianz
|Buy
|18/12/2019
|Rodney Hobson
|Tesla
|Buy
|18/12/2019
|Rodney Hobson
|Alibaba
|Buy
|17/12/2019
|Edmond Jackson
|Ocado
|Take profits
|16/12/2019
|John Burford
|Barclays
|Buy
|13/12/2019
|Edmond Jackson
|Tullow Oil
|Hold
|11/12/2019
|Rodney Hobson
|AbbVie
|Buy
|09/12/2019
|John Burford
|Marks and Spencers
|Buy
|06/12/2019
|Richard Beddard
|dotDigital
|Avoid
|06/12/2019
|Edmond Jackson
|Vp
|Buy
|04/12/2019
|Rodney Hobson
|Walmart
|Buy
|03/12/2019
|Edmond Jackson
|Reach
|Hold
|02/12/2019
|John Burford
|McDonald's
|Hold
|29/11/2019
|Richard Beddard
|Softcat
|Sell
|29/11/2019
|Edmond Jackson
|Britvic
|Buy
|27/11/2019
|Rodney Hobson
|IBM
|Buy
|26/11/2019
|Edmond Jackson
|Ted Baker
|Avoid
|25/11/2019
|John Burford
|British American Tobacco
|Buy
|22/11/2019
|Richard Beddard
|Tristel
|Hold
|22/11/2019
|Edmond Jackson
|Dart Group
|Take profits
|20/11/2019
|Rodney Hobson
|Taiwan Semiconductor Manufacturing
|Buy
|19/11/2019
|Edmond Jackson
|Luceco
|Buy
|18/11/2019
|John Burford
|NVIDIA
|Sell
|15/11/2019
|Richard Beddard
|FW Thorpe
|Long-term buy
|15/11/2019
|Edmond Jackson
|ScS Group
|Buy
|13/11/2019
|Rodney Hobson
|Nike
|Buy
|13/11/2019
|Rodney Hobson
|Adidas
|Buy
|12/11/2019
|Edmond Jackson
|Royal Mail
|Avoid
|11/11/2019
|John Burford
|Canopy Growth
|Buy
|08/11/2019
|Edmond Jackson
|John Wood Group
|Buy
|06/11/2019
|Rodney Hobson
|Beyond Meat
|Buy
|05/11/2019
|Edmond Jackson
|Pets at Home
|Buy
|04/11/2019
|John Burford
|Marks and Spencers
|Buy
|01/11/2019
|Richard Beddard
|James Halstead
|Sell
|01/11/2019
|Edmond Jackson
|Apple
|Hold
|30/10/2019
|Rodney Hobson
|Mastercard
|Buy
|30/10/2019
|Rodney Hobson
|Visa
|Buy
|29/10/2019
|Edmond Jackson
|Cenkos
|Buy
|28/10/2019
|John Burford
|Alcoa
|Buy
|25/10/2019
|Richard Beddard
|PZ Cussons
|Long-term buy
|25/10/2019
|Edmond Jackson
|Microsoft
|Hold
|22/10/2019
|Edmond Jackson
|De La Rue
|Buy
|21/10/2019
|John Burford
|General Electric
|Buy
|18/10/2019
|Richard Beddard
|Bloomsbury
|Buy
|18/10/2019
|Edmond Jackson
|Augean
|Buy
|16/10/2019
|Rodney Hobson
|Johnson & Johnson
|Buy
|15/10/2019
|Edmond Jackson
|Marks and Spencers
|Buy
|14/10/2019
|John Burford
|Metro Bank
|Buy
|11/10/2019
|Richard Beddard
|Alumasc
|Sell
|11/10/2019
|Edmond Jackson
|N Brown Group
|Buy
|09/10/2019
|Rodney Hobson
|General Motors
|Buy
|08/10/2019
|Edmond Jackson
|Angling Direct
|Buy
|07/10/2019
|John Burford
|McDonald's
|Sell
|04/10/2019
|Richard Beddard
|Goodwin
|Long-term buy
|04/10/2019
|Edmond Jackson
|Smart Metering Systems
|Avoid
|02/10/2019
|Rodney Hobson
|Canopy Growth
|Avoid
|02/10/2019
|Rodney Hobson
|OrgamiGram
|Long-term buy
|01/10/2019
|Edmond Jackson
|AFH Financial Group
|Buy
|30/09/2019
|John Burford
|British American Tobacco
|Buy
|27/09/2019
|Richard Beddard
|Renishaw
|Avoid
|27/09/2019
|Edmond Jackson
|AA
|Avoid
|24/09/2019
|Edmond Jackson
|Dart Group
|Buy
|23/09/2019
|John Burford
|Walt Disney
|Sell
|20/09/2019
|Edmond Jackson
|J D Wetherspoon
|Sell
|18/09/2019
|Rodney Hobson
|Total SA
|Buy
|17/09/2019
|Edmond Jackson
|Premier Oil
|Buy
|17/09/2019
|Edmond Jackson
|Tullow Oil
|Buy
|16/09/2019
|John Burford
|BT
|Buy
|13/09/2019
|Richard Beddard
|Colefax
|Sell
|13/09/2019
|Edmond Jackson
|Haynes Publishing Group
|Buy
|11/09/2019
|Rodney Hobson
|General Electric
|Buy
|10/09/2019
|Edmond Jackson
|Duke Royalty Limited
|Hold
|09/09/2019
|John Burford
|Barclays
|Buy
|06/09/2019
|Richard Beddard
|Dart Group
|Long term buy
|06/09/2019
|Edmond Jackson
|Miton Group
|Hold
|04/09/2019
|Rodney Hobson
|Deutsche Post DHL
|Buy
|03/09/2019
|Edmond Jackson
|Anglo Pacific Group
|Hold
|02/09/2019
|John Burford
|Fresnillo
|Buy
|30/08/2019
|Richard Beddard
|Cohort
|Long term buy
|30/08/2019
|Edmond Jackson
|Petrofac
|Buy
|28/08/2019
|Rodney Hobson
|ExxonMobil
|Buy
|27/08/2019
|John Burford
|Just Eat
|Buy
|27/08/2019
|Edmond Jackson
|NMC Health
|Avoid
|23/08/2019
|Richard Beddard
|Games Workshop
|Long term buy
|23/08/2019
|Edmond Jackson
|Estée Lauder
|Hold
|21/08/2019
|Rodney Hobson
|Pfizer
|Long term buy
|20/08/2019
|Edmond Jackson
|H&T Group
|Buy
|16/08/2019
|Edmond Jackson
|Alibaba
|Buy
|14/08/2019
|Rodney Hobson
|Restaurant Brands International
|Buy
|13/08/2019
|Edmond Jackson
|Watkin Jones
|Buy
|12/08/2019
|John Burford
|Microsoft
|Buy
|09/08/2019
|Andrew Hore
|Draper Esprit
|Buy
|09/08/2019
|Andrew Hore
|Renew
|Buy
|09/08/2019
|Andrew Hore
|Iomart
|Buy
|09/08/2019
|Andrew Hore
|Diversified Gas and Oil
|Buy
|09/08/2019
|Andrew Hore
|Eco Animal Health
|Buy
|09/08/2019
|Andrew Hore
|Strix
|Buy
|09/08/2019
|Richard Beddard
|Castings
|Buy
|09/08/2019
|Edmond Jackson
|Lyft/Uber
|Avoid
|07/08/2019
|Rodney Hobson
|McDonald's
|Buy
|06/08/2019
|Edmond Jackson
|Sanderson Group
|Buy
|05/08/2019
|John Burford
|Amazon
|Buy
|02/08/2019
|Edmond Jackson
|Apple
|Hold
|31/07/2019
|Rodney Hobson
|Kering
|Buy
|30/07/2019
|Edmond Jackson
|YouGov
|Buy
|29/07/2019
|John Burford
|Metro Bank
|Buy
|26/07/2019
|Richard Beddard
|System1
|Avoid
|26/07/2019
|Edmond Jackson
|Hold
|24/07/2019
|Rodney Hobson
|Goldman Sachs
|Buy
|23/07/2019
|Edmond Jackson
|Cello Health
|Buy
|22/07/2019
|John Burford
|Apple
|Sell
|19/07/2019
|Richard Beddard
|Solid State
|Long term buy
|19/07/2019
|Edmond Jackson
|Microsoft
|Hold
|16/07/2019
|Edmond Jackson
|Ocado
|Hold
|15/07/2019
|John Burford
|Tenneco
|Buy
|12/07/2019
|Edmond Jackson
|New River Real Estate Investment Trust
|Avoid
|10/07/2019
|Rodney Hobson
|Kraft Heinz
|Buy
|09/07/2019
|Edmond Jackson
|Unite Group
|Hold
|08/07/2019
|John Burford
|Centrica
|Buy
|05/07/2019
|Andrew Hore
|Frontier IP
|Buy
|05/07/2019
|Andrew Hore
|Driver Group
|Buy
|05/07/2019
|Andrew Hore
|TP Group
|Buy
|05/07/2019
|Andrew Hore
|Pressure Technologies
|Buy
|05/07/2019
|Andrew Hore
|Location Sciences
|Buy
|05/07/2019
|Richard Beddard
|Bodycote
|Hold
|05/07/2019
|Edmond Jackson
|MJ Gleeson
|Hold
|03/07/2019
|Rodney Hobson
|Banco Santander
|Buy
|02/07/2019
|Edmond Jackson
|First Group
|Buy
|01/07/2019
|John Burford
|Burberry
|Take profits
|28/06/2019
|Richard Beddard
|IntegraFin
|Hold
|28/06/2019
|Edmond Jackson
|Lionstrust Asset Management
|Take profits
|26/06/2019
|Rodney Hobson
|Texas Instruments
|Buy
|25/06/2019
|Edmond Jackson
|Cake Box Holdings
|Buy
|24/06/2019
|John Burford
|Tilray
|Hold
|21/06/2019
|Richard Beddard
|Portmeirion
|Hold
|21/06/2019
|Edmond Jackson
|Pets at Home
|Hold
|19/06/2019
|Rodney Hobson
|Target
|Buy
|18/06/2019
|John Burford
|Uber
|Buy
|18/06/2019
|Edmond Jackson
|Aviva
|Buy
|14/06/2019
|Richard Beddard
|Churchill China
|Hold
|14/06/2019
|Edmond Jackson
|Eddie Stobart Logistics
|Buy on weakness
|12/06/2019
|Rodney Hobson
|Telus
|Buy
|11/06/2019
|Edmond Jackson
|AFH Financial Group
|Add
|10/06/2019
|John Burford
|Just Eat
|Buy
|07/06/2019
|Edmond Jackson
|AA
|Avoid
|05/06/2019
|Rodney Hobson
|Allianz
|Buy
|04/06/2019
|Edmond Jackson
|Tatton Asset Management
|Accumulate
|03/06/2019
|John Burford
|Apple
|Buy
|31/05/2019
|Edmond Jackson
|Fevertree
|Buy on weakness
|29/05/2019
|Rodney Hobson
|Aberdeen New India Investment Trust
|Buy
|29/05/2019
|Rodney Hobson
|JP Morgan Indian Investment Trust
|Buy
|28/05/2019
|John Burford
|British American Tobacco
|Buy
|28/05/2019
|Edmond Jackson
|Britvic
|Add
|24/05/2019
|Edmond Jackson
|Metro Bank
|Avoid
|24/05/2019
|Richard Beddard
|Next
|Long-term buy
|22/05/2019
|Rodney Hobson
|Southern Company
|Buy
|22/05/2019
|Rodney Hobson
|Duke Energy
|Buy
|20/05/2019
|John Burford
|Amazon
|Hold
|17/05/2019
|Edmond Jackson
|Reach
|Add
|17/05/2019
|Richard Beddard
|Strix
|Long-term buy
|15/05/2019
|Rodney Hobson
|Fox Corp
|Buy
|15/05/2019
|Rodney Hobson
|Walt Disney
|Buy
|14/05/2019
|Edmond Jackson
|Carpetright
|Speculation Buy
|13/05/2019
|John Burford
|Canopy Growth
|Buy
|10/05/2019
|Richard Beddard
|RM Group
|Buy
|10/05/2019
|Edmond Jackson
|Begbies Traynor Group
|Accumulate
|08/05/2019
|Rodney Hobson
|Strong buy
|07/05/2019
|Edmond Jackson
|First Group
|Hold
|07/05/2019
|John Burford
|Taylor Wimpey
|Sell
|03/05/2019
|Edmond Jackson
|Apple
|Long-term buy
|01/05/2019
|Rodney Hobson
|Hasbro
|Buy
|01/05/2019
|Rodney Hobson
|Buy
|01/05/2019
|Rodney Hobson
|Coca-Cola
|Buy
|01/05/2019
|Rodney Hobson
|Procter & Gamble
|Buy
|30/03/2019
|Edmond Jackson
|Amazon/Microsoft
|Buy the dips
|29/03/2019
|John Burford
|Microsoft
|Long-time buy
|26/03/2019
|Richard Beddard
|Science
|Sell
|26/03/2019
|Andrew Hore
|Marshall Motor Holdings
|Buy
|26/03/2019
|Andrew Hore
|Robinson
|Buy
|26/03/2019
|Andrew Hore
|Greencoat Renewables
|Buy
|26/03/2019
|Andrew Hore
|Belvoir Lettings
|Buy
|26/03/2019
|Andrew Hore
|Diversified Gas & Oil
|Buy
|26/03/2019
|Edmond Jackson
|Long-term buy
|23/04/2019
|John Burford
|Burberry
|Sell
|23/04/2019
|Edmond Jackson
|Petrofac
|Speculative buy
|18/04/2019
|Richard Beddard
|Judges Scientific
|Long-term Buy
|18/04/2019
|Edmond Jackson
|Saga
|Speculative Buy
|17/04/2019
|Rodney Hobson
|Anadarko
|Hold
|17/04/2019
|Rodney Hobson
|Exxon
|Buy
|17/04/2019
|Rodney Hobson
|Chevron
|Buy
|15/04/2019
|John Burford
|Royal Mail
|Hold
|12/04/2019
|Richard Beddard
|Howden Joinery
|Long-term Buy
|12/04/2019
|Edmond Jackson
|YouGov
|Buy on weakness
|10/04/2019
|Rodney Hobson
|China Resources Pharmaceutical
|Long-term Buy
|08/04/2019
|John Burford
|Micro Focus
|Sell
|05/04/2019
|Richard Beddard
|XP Power
|Buy
|05/04/2019
|Edmond Jackson
|Watkin Jones
|Buy
|03/04/2019
|Rodney Hobson
|Alibaba
|Buy
|03/04/2019
|Rodney Hobson
|Tesla
|Buy
|03/04/2019
|Rodney Hobson
|Netflix
|Buy
|02/04/2019
|Edmond Jackson
|CVS Group
|Avoid
|01/04/2019
|John Burford
|British American Tobacco
|Hold
|26/03/2019
|Edmond Jackson
|Bigblu Broadband
|Speculative Buy
|20/03/2019
|Rodney Hobson
|Broadcom
|Buy
|20/03/2019
|Rodney Hobson
|Johnson & Johnson
|Buy
|20/03/2019
|Rodney Hobson
|Starbucks
|Buy
|20/03/2019
|Rodney Hobson
|Wells Fargo
|Buy
|20/03/2019
|Rodney Hobson
|Berkshire Hathaway B
|Buy
|19/03/2019
|Edmond Jackson
|Miton Group
|Add
|18/03/2019
|John Burford
|Sirius Minerals
|Buy
|15/03/2019
|Richard Beddard
|Anpario
|Long-term buy
|15/03/2019
|Edmond Jackson
|H&T Group
|Add
|13/03/2019
|Rodney Hobson
|Lennar
|Buy
|13/03/2019
|Rodney Hobson
|KB Home
|Buy
|13/03/2019
|Rodney Hobson
|Taylor Morrison
|Buy
|13/03/2019
|Rodney Hobson
|Horton
|Buy
|12/03/2019
|Edmond Jackson
|Driver Group
|Add
|12/03/2019
|Edmond Jackson
|Xaar
|Speculative Buy
|11/03/2019
|John Burford
|Citigroup
|Take profits
|08/03/2019
|Edmond Jackson
|PageGroup
|Speculative Buy
|08/03/2019
|Edmond Jackson
|Robert Walters
|Speculative Buy
|06/03/2019
|Rodney Hobson
|PSA
|Buy
|06/03/2019
|Rodney Hobson
|Volkswagen
|Buy
|06/03/2019
|Rodney Hobson
|BMW
|Buy
|06/03/2019
|Rodney Hobson
|Daimler
|Avoid
|05/03/2019
|Edmond Jackson
|Go Compare
|Accumulate
|4/03/2019
|John Burford
|Alibaba
|Sell
|1/03/2019
|Richard Beddard
|Quartix
|Long-term buy
|01/03/2019
|Edmond Jackson
|Beeks Financial Cloud Group
|Long-term buy
|27/02/2019
|Rodney Hobson
|Stitch Fix
|Speculative buy
|26/02/2019
|Edmond Jackson
|Stamps.com
|Long-term buy
|25/02/2019
|John Burford
|Liberty Global
|Buy
|22/02/2019
|Andrew Hore
|Manx Telecom
|Buy
|22/02/2019
|Andrew Hore
|Empresaria
|Buy
|22/02/2019
|Andrew Hore
|Nexus Infrastructure
|Buy
|22/02/2019
|Andrew Hore
|Titon
|Buy
|22/02/2019
|Andrew Hore
|Cello Health
|Buy
|22/02/2019
|Edmond Jackson
|Walmart
|Accumulate
|20/02/2019
|Rodney Hobson
|DowDuPont
|Long-term buy
|20/02/2019
|Rodney Hobson
|BASF
|Buy
|19/02/2019
|Edmond Jackson
|Angling Direct
|Buy on weakness
|18/02/2019
|John Burford
|Next
|Sell
|15/02/2019
|Richard Beddard
|SSP
|Avoid
|15/02/2019
|Edmond Jackson
|Hilton
|Accumulate
|13/02/2019
|Rodney Hobson
|US Bankcorp
|Buy
|13/02/2019
|Rodney Hobson
|Citizens
|Buy
|13/02/2019
|Rodney Hobson
|JP Morgan Chase
|Buy
|12/02/2019
|Edmond Jackson
|Tritax
|Accumulate
|11/02/2019
|John Burford
|IBM
|Sell
|08/02/2019
|Richard Beddard
|Shoe Zone
|Possible buy
|08/02/2019
|Edmond Jackson
|Estee Lauder
|Buy on weakness
|06/02/2019
|Rodney Hobson
|Woodside
|Buy
|06/02/2019
|Rodney Hobson
|Total
|Buy
|06/02/2019
|Rodney Hobson
|Exxon
|Buy
|05/02/2019
|Edmond Jackson
|Begbies Traynor Group
|Buy
|04/02/2019
|John Burford
|Buy
|01/02/2019
|Richard Beddard
|Victrex
|Long term buy
|01/02/2019
|Edmond Jackson
|Boeing
|Buy on weakness
|30/01/2019
|Rodney Hobson
|Korn Ferry
|Possible buy
|30/01/2019
|Rodney Hobson
|Manpower
|Possible buy
|30/01/2019
|Rodney Hobson
|Randstad
|Buy
|30/01/2019
|Rodney Hobson
|Adecco
|Buy
|29/01/2019
|Edmond Jackson
|Saga
|Buy
|28/01/2019
|John Burford
|British American Tobacco
|Buy
|25/01/2019
|Richard Beddard
|Dewhurst
|Long term buy
|25/01/2019
|Edmond Jackson
|IBM
|Accumulate
|23/01/2019
|Rodney Hobson
|Roche
|Buy
|23/01/2019
|Rodney Hobson
|Pfizer
|Buy
|22/01/2019
|Edmond Jackson
|Anglo Pacific Group
|Add
|21/01/2019
|John Buford
|Tesla
|Buy
|18/01/2019
|Edmond Jackson
|JP Morgan Chase
|Speculative buy
|18/01/2019
|Edmond Jackson
|Wells Fargo
|Speculative buy
|18/01/2019
|Edmond Jackson
|Bank of America
|Speculative buy
|18/01/2019
|Edmond Jackson
|Goldman Sachs
|Speculative buy
|18/01/2019
|Edmond Jackson
|Citigroup
|Speculative buy
|16/01/2019
|Rodney Hobson
|Apple
|Avoid
|16/01/2019
|Rodney Hobson
|Avoid
|16/01/2019
|Rodney Hobson
|Amazon
|Buy
|16/01/2019
|Rodney Hobson
|Netflix
|Buy
|16/01/2019
|Rodney Hobson
|Alphabet
|Buy
|15/01/2019
|Edmond Jackson
|Britvic
|Add
|11/01/2019
|Richard Beddard
|Hollywood Bowl
|Buy
|11/01/2019
|Edmond Jackson
|Robert Walters
|Accumulate
|08/01/2019
|Edmond Jackson
|Mattioli Woods
|Buy on weakness
|07/01/2019
|John Burford
|Apple
|Buy
|04/01/2019
|Richard Beddard
|Avon Rubber
|Buy
|04/01/2019
|Edmond Jackson
|Royal Mail
|Speculative buy
|02/01/2019
|Edmond Jackson
|H&T Group
|Speculative buy
*Please click recommendation or asterisk to refer back to article
Entries on this page were all point-in-time recommendations. The same recommendation may not apply now.
2018
|Date
|Author
|Company Name
|Recommendation
|31/12/2018
|Andrew Hore
|Location Sciences
|Buy
|31/12/2018
|Andrew Hore
|Pressure Technologies
|Buy
|31/12/2018
|Andrew Hore
|Frontier IP
|Buy
|31/12/2018
|Andrew Hore
|TP Group
|Buy
|31/12/2018
|Andrew Hore
|Driver Group
|Buy
|31/12/2018
|John Burford
|Next
|Sell
|28/12/2018
|Andrew Hore
|Parity
|Appear Cheap
|28/12/2018
|Andrew Hore
|Next Fifteen Communications
|Still good value
|28/12/2018
|Andrew Hore
|Mercia Technologies
|Long-term buy
|28/12/2018
|Andrew Hore
|SigmaRoc
|Buy
|24/12/2018
|John Burford
|Sell
|24/12/2018
|John Burford
|Snap Inc
|Sell
|24/12/2018
|Edmond Jackson
|Kier Group
|Avoid
|24/12/2018
|Edmond Jackson
|Filtronic
|Sell
|24/12/2018
|Edmond Jackson
|ASOS
|Avoid
|24/12/2018
|Edmond Jackson
|Bonmarche
|Avoid
|24/12/2018
|Edmond Jackson
|Young & Co's Brewery
|Buy on weakness
|24/12/2018
|Edmond Jackson
|Liontrust
|Hold
|24/12/2018
|Edmond Jackson
|Miton Group
|Hold
|24/12/2018
|Edmond Jackson
|Burford Capital
|Hold
|21/12/2018
|Richard Beddard
|Treatt
|Hold
|21/12/2018
|Edmond Jackson
|K&C
|Buy on weakness
|19/12/2018
|Rodney Hobson
|VIVO
|Avoid
|19/12/2018
|Rodney Hobson
|The Green Organic Dutchman
|Avoid
|19/12/2018
|Rodney Hobson
|OrganiGram
|Avoid
|19/12/2018
|Rodney Hobson
|Canopy Growth
|Avoid
|19/12/2018
|Rodney Hobson
|Aurora Cannabis
|Avoid
|18/12/2018
|Edmond Jackson
|Gocompare.com Group
|Speculative Buy
|17/12/2018
|John Burford
|Vodafone
|Buy
|14/12/2018
|Edmond Jackson
|Driver Group
|Buy
|12/12/2018
|Rodney Hobson
|General Motors
|Long term buy
|07/12/2018
|Richard Beddard
|Tristel
|Hold
|07/12/2018
|Edmond Jackson
|Stagecoach
|Buy on weakness
|04/12/2018
|Edmond Jackson
|Kier Group
|Speculative buy
|03/12/2018
|John Burford
|Lloyds Banking Group
|Sell
|30/11/2018
|Andrew Hore
|Focusrite
|Buy
|30/11/2018
|Andrew Hore
|Scapa
|Buy
|30/11/2018
|Andrew Hore
|Next Fifteen Communications
|Buy
|30/11/2018
|Andrew Hore
|Somero Enterprises
|Buy
|30/11/2018
|Andrew Hore
|600 Group
|Buy
|30/11/2018
|Andrew Hore
|Instem Life Sciences
|Buy
|30/11/2018
|Richard Beddard
|Finsbury Food
|Hold
|27/11/2018
|Edmond Jackson
|Aviva
|Buy
|26/11/2018
|John Burford
|Amazon
|Sell
|23/11/2018
|Richard Beddard
|Computacenter
|Buy
|23/11/2018
|Andrew Hore
|Billington
|Buy
|23/11/2018
|Andrew Hore
|First property Group
|Buy
|23/11/2018
|Andrew Hore
|Lok'nStore
|Buy
|23/11/2018
|Andrew Hore
|Amino Technologies
|Buy
|23/11/2018
|Andrew Hore
|Wynnstay Group
|Buy
|23/11/2018
|Andrew Hore
|Strix
|Buy
|23/11/2018
|Andrew Hore
|Manx Telecom
|Buy
|23/11/2018
|Edmond Jackson
|BonMarche
|Add
|20/11/2018
|Edmond Jackson
|Legal & General
|Buy
|19/11/2018
|John Burford
|Lloyds Banking Group
|Sell
|16/11/2018
|Richard Beddard
|James Halstead
|Hold
|16/11/2018
|Edmond Jackson
|First Group
|Speculative buy
|13/11/2018
|Edmond Jackson
|Babcock
|Add
|09/11/2018
|Richard Beddard
|Goodwin
|Buy
|09/11/2018
|Edmond Jackson
|Standard Life Aberdeen
|Buy
|06/11/2018
|Edmond Jackson
|Sophos
|Long-term speculative buy
|05/11/2018
|John Burford
|Amazon
|Sell
|02/11/2018
|Edmond Jackson
|Walker Greenback
|Speculative buy
|30/10/2018
|Edmond Jackson
|Inchcape
|Buy
|26/10/2018
|Richard Beddard
|Alumasc
|Buy
|23/10/2018
|Edmond Jackson
|Crest Nicholson
|Buy
|22/10/2018
|John Burford
|Lloyds Banking Group
|*
|19/10/2018
|Richard Beddard
|Quartix
|Buy
|19/10/2018
|Edmond Jackson
|JD Sports
|Buy
|16/10/2018
|Edmond Jackson
|Patisserie Holdings
|Speculative
|15/10/2018
|John Burford
|HSBC
|Sell
|12/10/2018
|Richard Beddard
|Renishaw
|Hold
|12/10/2018
|Edmond Jackson
|Liontrust
|Sell
|09/10/2018
|Edmond Jackson
|SimplyBiz Group
|Buy
|08/10/2018
|John Burford
|BT
|*
|05/10/2018
|Richard Beddard
|13 shares for the future
|*
|05/10/2018
|Edmond Jackson
|Miton Group
|Take profits
|02/10/2018
|Edmond Jackson
|Tritax Big Box REIT
|Buy
|01/10/2018
|John Burford
|Sell
|01/10/2018
|John Burford
|Snap
|Sell
|28/09/2018
|Andrew Hore
|Tracsis
|Long term buy
|28/09/2018
|Andrew Hore
|Seeing Machines
|Long term buy
|28/09/2018
|Richard Beddard
|Cohort
|Buy
|25/09/2018
|Edmond Jackson
|Begbies Traynor
|Hold
|24/09/2018
|John Burford
|Rockhopper
|Buy
|21/09/2018
|Richard Beddard
|Dart Group
|Buy
|21/09/2018
|Edmond Jackson
|Smart Metering Systems
|Avoid
|18/09/2018
|Edmond Jackson
|Kier
|Speculative buy
|14/09/2018
|Richard Beddard
|Goodwin
|Buy
|14/09/2018
|Edmond Jackson
|Filtronic
|Hold
|11/09/2018
|Edmond Jackson
|Cake Box
|Speculative buy
|10/09/2018
|John Burford
|Vodafone
|Buy
|07/09/2018
|Richard Beddard
|Colefax
|Sell
|07/09/2018
|Edmond Jackson
|Mattioli Woods
|Take profits
|04/09/2018
|John Burford
|Vodafone
|Buy
|03/09/2018
|Edmond Jackson
|Beeks Financial Cloud Group
|Long-term speculative buy
|31/08/2018
|Richard Beddard
|17 shares for the future
|Buy
|29/08/2018
|Edmond Jackson
|Henry Boot
|Hold
|28/08/2018
|John Burford
|Randgold
|Buy
|24/08/2018
|Richard Beddard
|Games Workshop
|Buy
|24/08/2018
|Edmond Jackson
|Fishing Republic
|Avoid
|21/08/2018
|Edmond Jackson
|Morgan Sindall
|Take profits
|20/08/2018
|John Burford
|Standard Chartered
|*
|17/08/2018
|Richard Beddard
|System1
|Hold
|17/08/2018
|Edmond Jackson
|H&T
|Add
|14/08/2018
|Edmond Jackson
|Vitec Group
|Hold
|13/08/2018
|John Burford
|Lloyds Banking Group
|Sell
|10/08/2018
|Richard Beddard
|MS International
|Hold
|10/08/2018
|Edmond Jackson
|Harvey Nash
|Accumulate
|07/08/2018
|Edmond Jackson
|Pets at Home
|Buy
|06/08/2018
|John Burford
|Next
|*
|03/08/2018
|Richard Beddard
|Castings
|Sell
|03/08/2018
|Edmond Jackson
|Apple
|Add
|31/07/2018
|Edmond Jackson
|Keller Group
|Speculative buy
|30/07/2018
|John Burford
|Vodafone
|Buy
|27/07/2018
|Richard Beddard
|14 shares for the future
|*
|24/07/2018
|Edmond Jackson
|Babcock International
|Accumulate
|23/07/2018
|John Burford
|British Land
|Sell
|20/07/2018
|Richard Beddard
|Solid State
|Buy
|20/07/2018
|Edmond Jackson
|Premier Foods
|Avoid
|17/07/2018
|Edmond Jackson
|Duke Royalty
|Speculative buy
|16/07/2018
|John Burford
|Deutsche Bank
|Buy
|13/07/2018
|Richard Beddard
|Trifast
|Buy
|13/07/2018
|Edmond Jackson
|TalkTalk
|Hold
|10/07/2018
|Edmond Jackson
|BT
|Speculative buy
|09/07/2018
|John Burford
|Petrofac
|Buy
|06/07/2018
|Richard Beddard
|Vp
|Hold
|06/07/2018
|Edmond Jackson
|Petrofac
|Speculative
|03/07/2018
|Edmond Jackson
|Liontrust Asset Management
|Buy on weakness
|02/07/2018
|John Burford
|Randgold
|Buy
|29/06/2018
|Richard Beddard
|Air Partner
|Hold
|26/06/2018
|Edmond Jackson
|Record
|Speculative buy
|25/06/2018
|John Burford
|Tesla
|Sell
|22/06/2018
|Andrew Hore
|Mercia Technologies
|Buy
|22/06/2018
|Andrew Hore
|SigmaRoc
|Buy
|22/06/2018
|Andrew Hore
|Diurnal Group
|Buy
|22/06/2018
|Andrew Hore
|Next Fifteen Communications
|Buy
|22/06/2018
|Andrew Hore
|Parity
|Buy
|22/06/2018
|Richard Beddard
|Sprue Aegis
|Hold
|22/06/2018
|Edmond Jackson
|Norcros
|Add
|19/06/2018
|Edmond Jackson
|Young & Co's Brewery
|Take Profits
|18/06/2018
|John Burford
|Apple
|Sell
|14/06/2018
|Andrew Hore
|Hargreaves Services
|Good Value
|14/06/2018
|Andrew Hore
|Goals Soccer Centres
|Good Value
|14/06/2018
|Andrew Hore
|Northamber
|Good Value
|14/06/2018
|Andrew Hore
|Tasty
|Good Value
|12/06/2018
|Edmond Jackson
|Capita
|Speculative buy
|11/06/2018
|John Burford
|Berkshire Hathaway
|*
|08/06/2018
|Richard Beddard
|Walker Greenbank
|Hold
|08/06/2018
|Edmond Jackson
|AFH Financial Group
|Buy
|05/06/2018
|Edmond Jackson
|Card Factory
|Buy on weakness
|04/06/2018
|John Burford
|Randgold
|*
|01/06/2018
|Richard Beddard
|Hollywood Bowl
|Hold
|29/05/2018
|John Burford
|BP
|Take profits
|29/05/2018
|Edmond Jackson
|Britvic
|Hold
|25/05/2018
|Richard Beddard
|Anpario
|Neutral
|25/05/2018
|Edmond Jackson
|Galliford Try
|Buy
|22/05/2018
|Edmond Jackson
|Ocado
|Buy on weakness
|21/05/2018
|John Burford
|Tesco
|Buy on weakness
|18/05/2018
|Richard Beddard
|Next
|Buy
|18/05/2018
|Edmond Jackson
|Stobart
|Accumulate
|15/05/2018
|Edmond Jackson
|Communisis
|Buy on weakness
|14/05/2018
|John Burford
|Next
|Buy
|11/05/2018
|Richard Beddard
|Churchill China
|Buy
|11/05/2018
|Edmond Jackson
|Imperial Brands
|Accumulate
|08/05/2018
|John Burford
|BP
|Take profits
|08/05/2018
|Edmond Jackson
|SSE
|Accumulate
|04/05/2018
|Richard Beddard
|Judges Scientific
|Buy
|04/05/2018
|Edmond Jackson
|BP
|Hold
|01/05/2018
|Edmond Jackson
|Harvey Nash
|Accumulate
|30/04/2018
|Andrew Hore
|MP Evans
|Buy
|30/04/2018
|Andrew Hore
|Iomart
|Buy
|30/04/2018
|Andrew Hore
|Next Fifteen Communications
|Buy
|30/04/2018
|Andrew Hore
|Renew
|Buy
|30/04/2018
|Andrew Hore
|Watkin Jones
|Buy
|30/04/2018
|John Burford
|RSA Insurance
|*
|27/04/2018
|Richard Beddard
|Portmeirion
|Neutral
|24/04/2018
|Edmond Jackson
|Bonmarché
|Hold
|23/04/2018
|John Burford
|BP
|Buy
|20/04/2018
|Richard Beddard
|XP
|Buy
|20/04/2018
|Andrew Hore
|Gooch & Housego
|IHT portfolio buy
|20/04/2018
|Andrew Hore
|Alliance Pharma
|IHT portfolio buy
|20/04/2018
|Andrew Hore
|Johnson Service Group
|IHT portfolio buy
|20/04/2018
|Andrew Hore
|AB Dynamics
|IHT portfolio buy
|20/04/2018
|Andrew Hore
|Fulcrum Utility Services
|IHT portfolio buy
|20/04/2018
|Edmond Jackson
|AA
|Avoid
|17/04/2018
|Edmond Jackson
|Eddie Stobart
|Add
|16/04/2018
|John Burford
|WPP
|Buy
|13/04/2018
|Richard Beddard
|Howdens
|Buy
|13/04/2018
|Edmond Jackson
|Saga
|Accumulate
|10/04/2018
|Edmond Jackson
|Centrica
|Speculative buy
|09/04/2018
|John Burford
|Alphabet
|Take profits
|6/04/2018
|Richard Beddard
|Science
|Hold
|6/04/2018
|Edmond Jackson
|Polypipe
|Speculative buy
|3/04/2018
|Edmond Jackson
|Cello Group
|Add
|3/04/2018
|John Burford
|Tesla
|Sell
|29/03/2018
|Richard Beddard
|Judges Scientific
|Hold
|29/03/2018
|Richard Beddard
|Alumasc
|Hold
|27/03/2018
|Edmond Jackson
|Henry Boot
|Take profits
|26/03/2018
|John Burford
|Lloyds Banking Group
|Sell
|23/03/2018
|Richard Beddard
|Finsbury Food
|Hold
|23/03/2018
|Edmond Jackson
|Miton
|Add
|20/03/2018
|Edmond Jackson
|BP
|Accumulate
|19/03/2018
|John Burford
|Alphabet
|*
|16/03/2018
|Richard Beddard
|Character Group
|*
|16/03/2018
|Edmond Jackson
|Burford Capital
|Add
|15/03/2018
|Richard Beddard
|Cohort
|ISA portfolio buy
|15/03/2018
|Richard Beddard
|Dart Group
|ISA portfolio buy
|15/03/2018
|Richard Beddard
|Dewhurst
|ISA portfolio buy
|15/03/2018
|Richard Beddard
|Games Workshop
|ISA portfolio buy
|15/03/2018
|Richard Beddard
|Howden Joinery
|ISA portfolio buy
|15/03/2018
|Richard Beddard
|Judges Scientific
|ISA portfolio buy
|15/03/2018
|Richard Beddard
|Science
|ISA portfolio buy
|15/03/2018
|Richard Beddard
|Solid State
|ISA portfolio buy
|15/03/2018
|Richard Beddard
|System1
|ISA portfolio buy
|15/03/2018
|Richard Beddard
|Victrex
|ISA portfolio buy
|13/03/2018
|Edmond Jackson
|Conviviality
|Avoid
|13/03/2018
|Andrew Hore
|Lok'nStore
|Buy for income
|13/03/2018
|Andrew Hore
|Amino Technologies
|Buy for income
|13/03/2018
|Andrew Hore
|Springfield Properties
|Buy for income
|13/03/2018
|Andrew Hore
|IDOX
|Buy for income
|13/03/2018
|Andrew Hore
|Wynnstay Properties
|Buy for income
|12/03/2018
|John Burford
|BT
|Buy
|09/03/2018
|Edmond Jackson
|St Ives
|Accumulate
|06/03/2018
|Edmond Jackson
|WPP
|Avoid
|05/03/2018
|Andrew Hore
|Surgical Innovations
|Buy
|05/03/2018
|Andrew Hore
|Veltyco
|Buy
|05/03/2018
|Andrew Hore
|Ilika
|Buy
|05/03/2018
|Andrew Hore
|BP Marsh
|Buy
|05/03/2018
|Andrew Hore
|Frontier IP
|Buy
|05/03/2018
|John Burford
|Barclays
|Sell
|02/03/2018
|Richard Beddard
|Alumasc
|Speculative buy
|02/03/2018
|Edmond Jackson
|Swallowfield
|Accumulate
|27/02/2018
|Edmond Jackson
|Fidessa
|Take profits
|26/02/2018
|John Burford
|BP
|Buy
|23/02/2018
|Richard Beddard
|Games Workshop
|Hold
|20/02/2018
|Edmond Jackson
|CVS Group
|Avoid
|19/02/2018
|John Burford
|Barclays
|*
|16/02/2018
|Edmond Jackson
|Babcock International
|Accumulate
|13/02/2018
|Edmond Jackson
|Trinity Mirror
|Speculative buy
|12/02/2018
|John Burford
|FTES 250
|*
|09/02/2018
|Richard Beddard
|Avon Rubber
|Long term hold
|06/02/2018
|Edmond Jackson
|Luceco
|Speculative buy
|05/02/2018
|John Burford
|FTSE 100
|*
|02/02/2018
|Richard Beddard
|Victrex
|Hold
|02/02/2018
|Andrew Hore
|Genedrive
|Buy
|02/02/2018
|Andrew Hore
|Byotrol
|Buy
|02/02/2018
|Andrew Hore
|Angle
|Buy
|02/02/2018
|Andrew Hore
|Motif Bio
|Buy
|02/02/2018
|Andrew Hore
|Avacta
|Buy
|02/02/2018
|Andrew Hore
|Immupharma
|Buy
|02/02/2018
|Edmond Jackson
|Britvic
|Buy on weakness
|02/02/2018
|Edmond Jackson
|AG Barr
|Buy on weakness
|30/01/2018
|Lee Wild
|BP
|Buy
|30/01/2018
|Lee Wild
|Marks & Spencer
|Buy
|30/01/2018
|Lee Wild
|Lloyds Banking Group
|Buy
|30/01/2018
|Lee Wild
|Legal & General
|Buy
|30/01/2018
|Lee Wild
|GlaxoSmithKline
|Buy
|30/01/2018
|Lee Wild
|Imperial Brands
|Buy
|30/01/2018
|Lee Wild
|Barratt Developments
|Buy
|30/01/2018
|Lee Wild
|SSE
|Buy
|30/01/2018
|Lee Wild
|Galliford Try
|Buy
|30/01/2018
|Lee Wild
|Vodafone
|Buy
|30/01/2018
|Edmond Jackson
|FFI
|Speculative buy
|29/01/2018
|John Burford
|FTSE 100
|*
|26/01/2018
|Andrew Hore
|Attraqt
|Buy
|26/01/2018
|Andrew Hore
|OneView
|Buy
|26/01/2018
|Andrew Hore
|K3 Business Technology
|Buy
|26/01/2018
|Andrew Hore
|Autins
|Buy
|26/01/2018
|Andrew Hore
|Be Heard /td>
|Buy
|26/01/2018
|Andrew Hore
|Greatland Gold
|Buy
|23/01/2018
|Edmond Jackson
|Ocado
|Speculative buy
|22/01/2018
|John Burford
|FTSE 100
|*
|19/01/2018
|Richard Beddard
|Dewhurst
|*
|19/01/2018
|Edmond Jackson
|Chemring
|Accumulate
|Q4 2017
|Interactive Investor
|260 funds, trusts and ETFs
|ii Super 60
|16/01/2018
|Edmond Jackson
|Kier Group
|Speculative buy
|12/01/2018
|Edmond Jackson
|Hays
|Accumulate
|09/01/2018
|Edmond Jackson
|H&T Group
|Buy
|05/01/2018
|Edmond Jackson
|Dairy Crest
|Accumulate
|02/01/2018
|Edmond Jackson
|Tritax Big Box REIT
|Accumulate
|02/01/2018
|John Burford
|FTSE 100
|*
*Please click recommendation or asterisk to refer back to article
Entries on this page were all point-in-time recommendations. The same recommendation may not apply now.
2017
|Date
|Author
|Company Name
|Recommendation
|31/12/2017
|Andrew Hore
|SigmaRoc
|Buy
|31/12/2017
|Andrew Hore
|Next Fifteen Communications
|Buy
|31/12/2017
|Andrew Hore
|Parity
|Buy
|31/12/2017
|Andrew Hore
|Mercia Technologies
|Buy
|31/12/2017
|Andrew Hore
|Diurnal Group
|Buy
|31/12/2017
|Richard Beddard
|Dewhurst
|Buy
|31/12/2017
|Richard Beddard
|System1
|Buy
|31/12/2017
|Richard Beddard
|Cohort
|Buy
|31/12/2017
|Richard Beddard
|Howden Joinery
|Buy
|31/12/2017
|Richard Beddard
|Alumasc
|Buy
|31/12/2017
|Richard Beddard
|Solid State
|Buy
|24/12/2017
|Lee Wild
|Prudential
|Buy
|24/12/2017
|Lee Wild
|McBride
|Buy
|24/12/2017
|Lee Wild
|DiscoverIE
|Buy
|24/12/2017
|Lee Wild
|Lloyds Banking Group
|Buy
|24/12/2017
|Lee Wild
|M&S
|Buy
|24/12/2017
|Lee Wild
|Galliford Try
|Buy
|24/12/2017
|Edmond Jackson
|Boohoo.com
|Avoid
|24/12/2017
|Edmond Jackson
|Burford Capital
|Buy on weakness
|24/12/2017
|Edmond Jackson
|IQE
|Take profits
|24/12/2017
|Edmond Jackson
|JD Sports
|Buy on weakness
|24/12/2017
|Edmond Jackson
|Go-Ahead
|Buy for income
|24/12/2017
|John Burford
|RSA Insurance
|Strong buy
|21/12/2017
|Edmond Jackson
|Centrica
|Accumulate
|19/12/2017
|Edmond Jackson
|Petrofac
|Buy
|18/12/2017
|John Burford
|BT
|Buy
|12/12/2017
|Edmond Jackson
|Photo-Me International
|Buy
|11/12/2017
|John Burford
|Randgold Resources
|*
|08/12/2017
|Edmond Jackson
|Saga
|Avoid
|05/12/2017
|Edmond Jackson
|Miton Group
|Add
|04/12/2017
|John Burford
|Standard Chartered
|*
|28/11/2017
|Edmond Jackson
|Essentra
|Buy
|27/11/2017
|John Burford
|GlaxoSmithKline
|Buy
|24/11/2017
|Edmond Jackson
|Severfield
|Buy
|21/11/2017
|Edmond Jackson
|Bonmarche
|Accumulate
|20/11/2017
|John Burford
|Archer Daniels Midland
|Buy
|17/11/2017
|Edmond Jackson
|Walker Greenbank
|Speculative buy
|14/11/2017
|Edmond Jackson
|Costain
|Accumulate
|13/11/2017
|John Burford
|FTSE 100
|*
|10/11/2017
|Richard Beddard
|Tristel
|Weak hold
|10/11/2017
|Edmond Jackson
|Conviviality
|Sell
|07/11/2017
|Edmond Jackson
|Apple
|Buy
|06/11/2017
|John Burford
|Tesla
|*
|03/11/2017
|Edmond Jackson
|Begbies Traynor
|Accumulate
|31/10/2017
|Interactive Investor
|Bodycote
|Winter Portfolio Buy
|31/10/2017
|Interactive Investor
|CRH
|Winter Portfolio Buy
|31/10/2017
|Interactive Investor
|Croda International
|Winter Portfolio Buy
|31/10/2017
|Interactive Investor
|Intercontinental Hotels Group
|Winter Portfolio Buy
|31/10/2017
|Interactive Investor
|Compass Group
|Winter Portfolio Buy
|31/10/2017
|Interactive Investor
|Ashtead Group
|Winter Portfolio Buy
|31/10/2017
|Interactive Investor
|JD Sports Fashion
|Winter Portfolio Buy
|31/10/2017
|Interactive Investor
|Travis Perkins
|Winter Portfolio Buy
|31/10/2017
|Interactive Investor
|IWG
|Winter Portfolio Buy
|31/10/2017
|Interactive Investor
|Taylor Wimpey
|Winter Portfolio Buy
|31/10/2017
|Edmond Jackson
|Vitec
|Long-term buy
|30/10/2017
|John Burford
|*
|27/10/2017
|Richard Beddard
|Colefax
|Hold
|24/10/2017
|Edmond Jackson
|Henry Boot
|Buy
|23/10/2017
|John Burford
|Anglo American
|Take profits
|20/10/2017
|Richard Beddard
|Alumasc
|Neutral
|20/10/2017
|Edmond Jackson
|Stobart Group
|Buy
|17/10/2017
|Edmond Jackson
|Elegant Hotels
|Speculative buy
|13/10/2017
|Edmond Jackson
|Lakehouse
|Accumulate
|10/10/2017
|Edmond Jackson
|Walker Greenbank
|Long-term buy
|10/10/2017
|David Brenchley
|Domino's Pizza
|Fairly priced
|09/10/2017
|John Burford
|Sky
|Buy
|06/10/2017
|Richard Beddard
|Ricardo
|Neutral
|03/10/2017
|Edmond Jackson
|MJ Gleeson
|Buy
|02/10/2017
|John Burford
|BT
|*
|29/09/2017
|Richard Beddard
|Next
|Hold
|29/09/2017
|Richard Beddard
|Sprue Aegis
|Hold
|29/09/2017
|Edmond Jackson
|Boohoo.com
|Sell
|26/09/2017
|Edmond Jackson
|Stagecoach
|Buy
|25/09/2017
|John Burford
|Accor
|Buy
|22/09/2017
|Richard Beddard
|Cohort
|Buy
|22/09/2017
|Edmond Jackson
|Filtronic
|Accumulate
*Please click recommendation or asterisk to refer back to article
Entries on this page were all point-in-time recommendations. The same recommendation may not apply now.